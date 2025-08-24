 2025-08-21T14:07:42.707Z

Allgemeines
Eller setzt sich durch.
Eller setzt sich durch. – Foto: Sven Conor

Bezirksliga 1: So liefen die Spiele am Sonntag!

Bezirksliga Niederrhein: In der Gruppe 1 steht am Freitag ein spannendes Spiel zwischen dem DSC 99 und dem TSV Eller an. Der MSV Düsseldorf will beim CfR Links den Fehlstart verhindern.

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga 1
Ratingen 04/19 U23 II
Eller 04
SG Benrath
TV Kalkum

Am 2. Spieltag der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 1, hat der TSV Eller am Freitag den ersten Platz übernommen, der Lohausener SV kann in letzter Sekunde ein 2:2 retten.

FuPa-Podcasts - überall, wo es Podcasts gibt!

Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

>>> Hier geht es zum Podcast auf Spotify

>>> Hier geht es zum Podcast auf Apple Podcasts

>>> Hier geht es zum Podcast auf Amazon Music

>>> Hier geht es zum Podcast auf Audible

________________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 1: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 1

Fr., 22.08.2025, 20:00 Uhr
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99
TSV Eller 04
TSV Eller 04Eller 04
0
2
Abpfiff
Der DSC 99 kann seinen Erfolg gegen den MSV Düsseldorf nicht vergolden, verliert stattdessen sein Heimspiel gegen den TSV Eller. Die Gäste trafen durch Nico Stracke noch in der Anfangsphase (17.), mussten ihren Vorsprung in der Zeit aber lange verteidigen. Die Erlösung gab es erst in der Schlussphase durch Jan-Eric Heydn (84.). Damit übernehmen die Spieler von Kerim Kara zunächst die Tabellenführung.

DSC 99 Düsseldorf – TSV Eller 04 0:2

DSC 99 Düsseldorf: Mattis Klöpper, Kaan Barak, Julian Goroncy, Ousainou Sarr, Jacob Theuringer, Florian Gnida, Pascal Ryboth, Dennis Dowidat, Pierluigi Principe, Piet Stracke, Abdoulie Sarr - Trainer: Sascha Walbröhl
TSV Eller 04: Hiroyuki Horii, Julien Augarde (89. Maximielian Prince Wayne Andam), Fabrizio Leone, Yoshiki Urata, Jan-Eric Heydn, Adnan Hotic, Noah Basil Karczewski, Tim Kasparek, Marc Daehne (76. Antonio Marinovic), Rasim Syuleyman, Nico Stracke (72. Sascha Bechert) - Trainer: Kerim Kara
Schiedsrichter: Luca Vincent Velardi
Tore: 0:1 Nico Stracke (17.), 0:2 Jan-Eric Heydn (84.)

Fr., 22.08.2025, 20:00 Uhr
Lohausener SV
Lohausener SVLohausen
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg
2
2
Abpfiff
Die SVG Neuss-Weissenberg schien schon der sichere Sieger zu sein, doch in der Schlussphase drehten die Gastgeber auf, vor allem aber Maximilian Klaas avancierte zum Matchwinner, als er zunächst in der 82. Minute den Anschlusstreffer markierte. In der Nachspielzeit zeigte der langjährige Landesliga-Spieler aus Westfalen dann seine Klasse am ruhenden Ball, denn einen Freistoß setzte er zum 2:2-Endstand direkt ins Tor. Beide Teams sind nach diesem Remis noch ungeschlagen.

Lohausener SV – SVG Neuss-Weissenberg 2:2
Lohausener SV: Arda Cakmak, Tobias Mombartz, Marvin Klimas, Niklas Macher, Lennart Auer, Jannick Meng, Jona Simon, Maximilian Klaas, Saliou Mamadou Gaye, Roland Sitnikov, Lukas Kleine-Bley - Trainer: Nikos Tsakiris
SVG Neuss-Weissenberg: Maurice Wolff, Baris Gürpinar, Tom Nilgen, Nils Hoff, Paul Winkelmann, Dennis Brune, Jonas Niemierza, Fynn Kaemmerling, Ichiura Taisei, Ranael-Baringa Ishimine, Tom-Benjamin Seidel - Trainer: Dirk Schneider
Schiedsrichter: Angelo Kreft (Viersen ) - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Dennis Brune (23. Foulelfmeter), 0:2 Ranael-Baringa Ishimine (34.), 1:2 Maximilian Klaas (82.), 2:2 Maximilian Klaas (90.)

Heute, 15:00 Uhr
DJK Sparta Bilk
DJK Sparta BilkSparta Bilk
Rhenania Hochdahl
Rhenania HochdahlRhenania H.
6
1
Abpfiff
Spieltext Sparta Bilk - Rhenania H.

Heute, 15:00 Uhr
1. FC Grevenbroich-Süd
1. FC Grevenbroich-SüdGrevenb.-Süd
SV Uedesheim
SV UedesheimUedesheim
2
0
Abpfiff
Spieltext Grevenb.-Süd - Uedesheim

Heute, 15:30 Uhr
VdS 1920 Nievenheim
VdS 1920 NievenheimNievenheim
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus. II
8
1
Abpfiff
Spieltext Nievenheim - TSV Meerbus. II

Heute, 15:30 Uhr
SG Benrath-Hassels
SG Benrath-HasselsSG Benrath
TSV Bayer Dormagen
TSV Bayer DormagenTSV Bayer
3
2
Abpfiff
Spieltext SG Benrath - TSV Bayer

Heute, 15:00 Uhr
CfR Links Düsseldorf
CfR Links DüsseldorfCfR Links
MSV Düsseldorf
MSV DüsseldorfMSV Düsseld.
1
5
Abpfiff
Spieltext CfR Links - MSV Düsseld.

Heute, 13:00 Uhr
Ratingen 04/19 U23
Ratingen 04/19 U23Ratingen 04/19 U23 II
SV Hösel
SV HöselSV Hösel
1
3
Abpfiff
Spieltext Ratingen 04/19 ... II - SV Hösel

Heute, 15:00 Uhr
ASV Mettmann
ASV MettmannASV Mettmann
TV Kalkum-Wittlaer
TV Kalkum-WittlaerTV Kalkum
4
2
Abpfiff
Spieltext ASV Mettmann - TV Kalkum

____

Das sind die nächsten Spieltage

3. Spieltag
Fr., 29.08.25 19:00 Uhr SV Uedesheim - SVG Neuss-Weissenberg
So., 31.08.25 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - DSC 99 Düsseldorf
So., 31.08.25 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - VdS 1920 Nievenheim
So., 31.08.25 15:00 Uhr TSV Eller 04 - CfR Links Düsseldorf
So., 31.08.25 15:30 Uhr SV Hösel - TV Kalkum-Wittlaer
So., 31.08.25 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - SG Benrath-Hassels
So., 31.08.25 15:30 Uhr TSV Meerbusch II - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 31.08.25 15:30 Uhr Lohausener SV - DJK Sparta Bilk
So., 31.08.25 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - ASV Mettmann

4. Spieltag
Fr., 05.09.25 19:30 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - TSV Bayer Dormagen
Fr., 05.09.25 20:00 Uhr DJK Sparta Bilk - SV Uedesheim
So., 07.09.25 14:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - SV Hösel
So., 07.09.25 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - Ratingen 04/19 U23 II
So., 07.09.25 15:00 Uhr ASV Mettmann - Lohausener SV
So., 07.09.25 15:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - TSV Meerbusch II
So., 07.09.25 15:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - MSV Düsseldorf
So., 07.09.25 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - TSV Eller 04
So., 07.09.25 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - Rhenania Hochdahl

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 1!

Aufrufe: 024.8.2025, 17:18 Uhr
André NückelAutor