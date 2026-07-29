Bezirksliga 1: So läuft die Vorbereitung der Aufsteiger Am 14. August fällt der Startschuss für die Saison 2026/27 in der Bezirksliga. FuPa Niederrhein ist euch einen Überblick über die Vorbereitung der Aufsteiger. von Linus Bien · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

So läuft die Vorbereitung der Aufsteiger. – Foto: Udo Hützen www.opaudo.de

Beim BV Wevelinghoven und der DJK Novesia Neuss läuft es soweit zufriedenstellend. Germania Grefrath muss definitiv noch nachlegen und an die meisterlichen Leistungen der vergangenen Saison anknüpfen. Das Sorgenkind der Aufsteiger ist der SC Unterbach. Die Düsseldorfer haben eine dicke Schlappe gegen einen A-Ligisten und holten nur ein mageres Unentschieden gegen eine Mannschaft aus der Kreisliga B erzielt. Ein Überblick über die Vorbereitungen der Aufsteiger:

Germania Grefrath muss noch einen Gang höherschalten Der souveräne Meister aus der Kreisliga A Grevenbroich/Neuss, Germania Grefrath, muss in den verbleibenden Testspielen definitiv noch einen Gang hochschalten. Gegen den A-Ligisten DJK Germania Hoisten konnte die Mannschaft von Jörg Gartz einen 3:2-Erfolg feiern. Wohlgemerkt mit zwei Elfmetern. In der zweiten Partie beim SC Rheindahlen blieb die Germania zwar ohne Gegentor, konnte selbst aber auch keinen Treffer markieren. Am vergangenen Wochenende war es dann der ergebnistechnische Tiefpunkt der laufenden Vorbereitung: Gegen den ASV Tiefenbroich mussten die Grefrather eine 1:2-Niederlage gegen einen weiteren A-Ligisten einstecken. Da ist definitiv noch Luft nach oben. Gemischte Ergebnisse bei DJK Novesia Anders als Mitaufsteiger Grefrath hat die DJK Novesia Neuss reichlich Testspiele bestritten. Gegen den PSV Mönchengladbach hat es einen 3:2-Sieg gegeben – gegen die Reserve von Sparta Bilk (14:0) und den PSV Neuss (14:2) sind es sogar solche der Sorte Kantersieg geworden. Gegen das Landesliga-Top-Team SC Kapellen-Erft musste die Mannschaft von Darius Ferber hingegen eine deutliche 0:7-Niederlage hinnehmen, und auch gegen den Rheydter SV hieß es aus Sicht der Neusser letztlich 0:2. Ohne Sieger blieben die Duelle beim SV Lürrip (0:0) und den Sportfreunden Neersbroich (3:3). Eine insgesamt sehr durchmischte Vorbereitung, die aber durchaus Mut für die neue Liga machen kann.

Wevelinghoven Performance macht Hoffnung Beim BV Wevelinghoven dürften vor allem das Auftaktspiel der Saisonvorbereitung Hoffnung gemacht haben. Dort setzten sie sich gegen den VfR Fischeln mit 5:3 durch. Es folgte ein weiterer 5:3-Sieg gegen den Düsseldorfer FC Bosporus und eine knappe 0:1-Niederlage gegen eine ambitionierte SpVg Odenkirchen. Beim FC Dynamo Erkelenz gab es ebenfalls eine Niederlage (2:4). Jüngst (28. Juli) hat der BV Wevelinghoven beim Landesliga-Absteiger aus dem Mittelrhein, dem BCV Glesch-Paffendorf, einen starken 4:1-Auswärtssieg eingefahren. Es stehen also drei Siege, unter anderem gegen zwei Bezirksligisten, eine knappe Schlappe gegen Odenkrichen, die durchaus den Blick eher Richtung Landesliga richten und schließlich eine weitere Niederlage am mittelrheinischen Erkelenz – das dürfte Hoffnung und Vorfreude auf die Saison machen. Ist schon von einem Brand die Rede? Beim SC Unterbach stehen noch einige Fragezeichen hintr der bisherigen Vorbereitung. Denn wirklich viel kam da bislang nicht von Axel Bellinghausens Team. Das Unentschieden (2:2) gegen den SSV Erkrath, der derzeit in der Kreisliga B spielt, war im Vergleich zur 2:6-Schlappe bei den Sportfreunden Gerresheim noch eine versöhnliche Leistung. Wobei ein Unentschieden, inklusive zweier Gegentore, nicht der Maßstab, den sich ein Bezirksligist setzen sollte. Beim Lohausener SV folgt nun ein noch härterer Test, bei dem die Bellinghausen-Elf für Versöhnung sorgen kann.