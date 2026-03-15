Bezirksliga 1: Sinan Kurt schießt MSV Düsseldorf zum Sieg

Das wollte am Sonntag auch Spitzenreiter MSV Düsseldorf wieder tun, der es daheim mit dem Achten SVG Neuss-Weissenberg zu tun hatte und im Falle eines Sieges den nächsten Schritt in Richtung vorzeitiger Aufstieg machen würde. Die TSV Eller hatte inzwischen bei sieben Zählern Rückstand deutlich den zweiten Platz übernommen, empfing den Sechsten 1. FC Grevenbroich-Süd, der nicht zu unterschätzen ist. Die SG Benrath-Hassels als Dritter durfte derweil beim Neunten DSC 99 eigentlich nicht noch einmal patzen. Im Abstiegskampf traf der Vorletzte VdS Nievenheim auf die formstarke Ratinger Zweitvertretung, die sich ein wenig nach oben von der Gefahrenzone abgesetzt hat. Der CfR Links konnte den SV Hösel tiefer in die Gefahrenzone rutschen lassen und die eigene Lage dabei verbessern, während es zwischen dem Lohausener SV und Rhenania Hochdahl zu einem echten Kellerduell kam.

Bereits am Samstag spielten: TSV Meerbusch II unterliegt in der Nachspielzeit dem ASV Mettmann

Die Partie zwischen dem TSV Meerbusch II und dem ASV Mettmann sollte in der Tat erheblich mehr Spannung bieten, als der Tabellenstand das vermuten lässt. Die Gäste gingen nach 38 Minuten durch Maximilian Eisenbach in Führung und so auch in die Halbzeitpause. Gleich nach dem Wechsel glich Leon Prinz jedoch für die Meerbuscher aus, und dabei blieb es bis in die Nachspielzeit. Dann machte Umut Demir doch noch den Sieg des ASV Mettmann perfekt, der damit den Kontakt noch oben weiter hält, während den Meerbuschern allmählich nur noch ein kleines Wunder hilft.

TSV Meerbusch II – ASV Mettmann 1:2

TSV Meerbusch II: Pascal Reischke, Sascha Müller, Mohamed Ghait, Enno Maximilian Werling (61. Felix Seifert), Ylber Rrahmani, Hrustan Kadric, Janis Hrustic, Marc Clemens Bartnitzky (90. Eric Torsten Schulz), Eugene Park, Leon Prinz (72. Jonas Christopher Doerkes), Maximilian Seibert - Trainer: Ronny Kockel

ASV Mettmann: Niklas Wurth, Yusuf Kaya, Asaad Wahed Omar, Roken Tchouangue (69. Jason Leonard Similien), Johannes Erkens, Alessio Falco, Umut Demir, Ahmet Kizilisik, Maximilian Eisenbach, Toni Markovic, Justin Lüdtke (62. Tristan Maresch) - Trainer: Khalid Channig

Schiedsrichter: Hans-Jürgen Weyers (Mönchengladbach) - Zuschauer: 30

Tore: 0:1 Maximilian Eisenbach (38.), 1:1 Leon Prinz (49.), 1:2 Umut Demir (90.+3) Am Sonntag traten an: Sparta Bilk siegt mit Dreierpack von Tassone 4:2 in Dormagen

Der TSV Bayer Dormagen war zuletzt nicht immer ein dankbarer Gegner, die DJK Sparta Bilk hat die Aufgabe aber gelöst. Vor der Pause war die Partie allerdings umkämpft. Alexander Hauptmann brachte zunächst die Dormagener in Führung, ehe Marco Tassone das Spiel mit einem Doppelpack drehte. Jan Rakow glich die Partie eine Minute nach dem Rückstand für Bayer allerdings wieder aus. Nach dem Seitenwechsel trafen dann nur noch die Düsseldorfer. Mit dem 3:2 machte Tassone seinen Dreierpack perfekt (54.), fünf Minuten später entschied dann Gianluca de Meo das Spiel.

MSV Düsseldorf siegt durch Kurt-Treffer gegen die SVG Neuss-Weissenberg

Als Spitzenreiter muss es auch einmal minimalistisch gehen: Der MSV Düsseldorf hat am Sonntag durch einen Treffer in der 77. Minute das Heimspiel gegen die SVG Neuss-Weissenberg für sich entschieden. Das Tor des Tages erzielte Ex-Profi Sinan Kurt, dessen Verpflichtung für den MSV sich immer mehr lohnt, weil sich der inzwischen 29-Jährige wieder in eine beachtliche Form gebracht hat. In der Tabelle bleibt es damit bei sieben Punkten Vorsprung auf Eller. TSV Eller siegt 3:1 gegen 1. FC Grevenbroich-Süd

Auch die TSV Eller hat seine Aufgabe gegen den formstarken 1. FC Grevenbroich-Süd mit 3:1 für sich entschieden und bleibt so am Spitzenreiter dran. Schon ganz früh wurden dabei die Weichen auf Sieg gestellt. Bereits nach 20 Minuten hatten Takumi Miyata, Dennis Ordelheide und Fabian Stutz ein 3:0 für die Elleraner herausgeschossen. Zwar verkürzte Berkay Köktürk gleich nach dem Seitenwechsel für die Gäste, dabei blieb es dann allerdings bis zum Schlusspfiff. Ratingen 04/19 II besiegt auch den VdS Nievenheim

Ratingens Zweite sorgt aktuell dafür, mit dem Abstiegskampf immer weniger zu tun zu haben, während es für den VdS Nievenheim nach dem 0:3 in Ratingen unten immer schwieriger wird. Nach einer torlosen ersten Hälfte sorgte Konstantin Sivevski für die Führung der Gastgeber, ehe in der Schlussphase der Partie Ben Collin Gubsch mit einem Doppelpack innerhalb von zwei Minuten den Endstand herstellte. DSC 99 unterliegt SG Benrath-Hassels knapp

Auch die SG Benrath-Hassels hat in der Verfolgung der beiden Top-Teams dank des 2:1 beim DSC 99 keinen weiteren Boden verloren. Bereits nach fünf Minuten führten die Gäste dabei durch Lars Pöth, dabei blieb es lange. Nach 74 Minuten erhöhte Kilian Laux dann für Hassels auf 2:0, ehe es Florian Gnida acht Minuten später noch einmal spannend machte. Beim 1:2 blieb es dann jedoch, wodurch Hassels weiter vier Zähler auf den zweiten Eller fehlen. SV Hösel gibt 2:0 gegen CfR Links ab und siegt dennoch

Der SV Hösel hat beim 3:2 gegen den CfR Links einen wichtigen Sieg eingefahren, um nicht doch noch einmal in die gefährliche Zone zu rutschen, während die Gäste diese wieder nicht verlassen konnten - oder dem näher kamen. Sebastian Höfig traf zur Führung vor der Pause, Marzio Menzler erhöhte für Hösel nach der Pause. Danach gelang den Gästen der Ausgleich durch Rikuto Maruki und Marvin Mainz, was am Ende jedoch komplett ohne Effekt blieb. Denn nur zwei Minuten nach dem 2:2 schoss Fabian Schürings den Siegtreffer für Hösel. Lohausener SV - Rhenania Hochdahl

Keinen Sieger gab es im Kellerduell zwischen dem Lohausener SV und Rhenania Hochdahl, was die fraglos bessere Nachricht für die Gastgeber ist, die damit sechs Zähler vor der von den Hochdahlern angeführten Gefahrenzone bleiben. In der 29. Minute hatte Mohamed Barkammich die Gäste in Führung gebracht, nur eine Minute später traf Gerrit Eul bereits zum 1:1-Endstand. SV Uedesheim - TV Kalkum-Wittlaer

Des SV Uedesheim hat das weitere Kellerduell gegen den TV Kalkum-Wittlaer mit 2:1 gewonnen, ist damit einer der Gewinner des Spieltags und setzt seinen Trend der Vorwochen fort. Acht Zähler beträgt damit der Vorsorung auf den ersten potenziellen Abstiegsplatz, vier auf den Gegner Kalkum-Wittlaer. Nach Uedesheims Führung durch Celal-Can Yücel in der 19. Minute kassierten die Gastgeber nach einer halben Stunde eine Ampelkarte. In Unterzahl kassierte der SV dann in der 75. Minute durch Sahin Irevül den Ausgleich, nur um eine Minute später duch Kevin Block zum Sieg zu treffen.