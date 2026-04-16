Bezirksliga 1: SG Benrath-Hassels siegt dank Selamovic-Doppelpack

Bereits am Donnerstagabend begann der 28. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 1, und bei dieser Paarung konnten beide Teams inzwischen etwas entspannter in den vorgezogenen Abend gehen. Für Bayer Dormagen ist der Zug zu den Top-Fünf der Liga abgefahren, als "Best of the Rest" hatten die Dormagener am Donnerstag den SV Uedesheim zum Kreisduell zu Gast, der sich als Elfter inzwischen auch ein beruhigendes Polter auf die Gefahrenzone verschafft hat. Das änderte nichts daran, dass es ein denkwürdiger Abend wurde.
Am Freitagabend ging es dann allerdings schon im Aufstiegrennen weiter, als der Dritte SG Benrath-Hassels bei der SVG Neuss-Weissenberg ran musste, während der ASV Mettmann, der als Fünfter wohl auch nicht mehr ganz vorne angreifen wird, den DSC 99 empfing. Am Sonntag ist dann Spitzenreiter MSV Düssseldorf beim Lohausener SV gefragt, die TSV Eller hat es bei Rhenania Hochdahl mit dem Vorletzten zu tun und muss noch verarbeiten, am vorigen Wochenende nach 5:1-Führung noch zwei Punkte abgegeben zu haben. Auch der Vierte Sparta Bilk empfängt mit dem CfR Links einen Gast, der tief im Abstiegskampf hängt.
SV Uedesheim – TSV Bayer Dormagen 5:4
SV Uedesheim: Dustin Gottlebe, Daniel Ferber, Nico In Het Panhuis, Samuel Campillo, Dabo Mamadou (45. Christos Pappas), Luis Winfried, Kevin Block, Celal-Can Yücel (81. Tim Jenckel), Florian Hillebrand (45. Gabriel August), Felix Frason (90. Zerkrija Cerkini), Maik Ferber (62. Maurice Girke) - Trainer: Oliver Seibert - Trainer: Ignacio Gutierrez
TSV Bayer Dormagen: Thomas Wirtz, Andre Tareco-Duarte, Maurice Roggendorf (56. Noa Gabriel Guerreiro Batista), Dennis Marquet, Luca Knuth (60. Philip Suhr), Oliver Gammon, Marc Naroska, Niclas Sylvester Schröder (56. Arda El Kerim Ayaz), Michael Hausdörfer (87. Torben Zepke), Jan Rakow, Alexander Hauptmann (76. Semi Youssef Laffi) - Trainer: Marko Niestroj - Trainer: Ayhan Karadeniz
Schiedsrichter: Güven Uzun - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Alexander Hauptmann (28.), 0:2 Marc Naroska (37.), 0:3 Michael Hausdörfer (43.), 1:3 Celal-Can Yücel (52.), 1:4 Michael Hausdörfer (53.), 2:4 Maik Ferber (55.), 3:4 Felix Frason (75.), 4:4 Kevin Block (89.), 5:4 Maurice Girke (90.+4)
SVG Neuss-Weissenberg – SG Benrath-Hassels 1:3
SVG Neuss-Weissenberg: Maurice Wolff, Baris Gürpinar, Daniel Marcel Becker, Nils Hoff, Paul Winkelmann, Dennis Brune, Jonas Niemierza (80. Abraham Cĥol Panther), Fynn Kaemmerling, Ichiura Taisei, Tom-Benjamin Seidel, Kaan Erdogan (68. Ranael-Baringa Ishimine) - Trainer: Dirk Schneider
SG Benrath-Hassels: Tino Divkovic, Davor Todorovic, Shahab Emjed Kazim, Dennis Durmus, Ryoto Inokawa, Kilian Laux (87. Benjamin Prah), Min-kyu Kim, Kolja Pusch (64. Tim Hölscher), Mirnes Selamovic (72. Simon Wozniakowski), Haris Konjalić (64. Amar Bukva), Lars Pöth (83. Ihor Maksymovych) - Trainer: Nermin Ramic
Schiedsrichter: Thomas Roquet (Duisburg) - Zuschauer: 120
Tore: 0:1 Mirnes Selamovic (11.), 0:2 Mirnes Selamovic (14.), 0:3 Ihor Maksymovych (84.), 1:3 Ichiura Taisei (89.)
ASV Mettmann – DSC 99 Düsseldorf 2:2
ASV Mettmann: Niklas Wurth, Justus Erkens, Halil Günes (81. Cemal Öztürk), Asaad Wahed Omar, Roken Tchouangue, Umut Demir, Tristan Maresch, Ahmet Kizilisik, Maximilian Eisenbach, Ahmet Tugrul Tepebas (72. Berkant Fidanci), Justin Lüdtke - Trainer: Khalid Channig
DSC 99 Düsseldorf: Alexander Petros Antonakis, Eray Achmet, Kaan Barak, Anton Redlich, Florian Gnida, Carlo Salman (46. Ousainou Sarr), Dennis Dowidat, Pierluigi Principe, Onurcan Baysal, Ayoub Alaiz, Marc Paul (75. Abdoulie Sarr) - Trainer: Sascha Walbröhl
Schiedsrichter: Florian Weinmann (Dinslaken) - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Ahmet Tugrul Tepebas (6.), 1:1 Anton Redlich (53.), 1:2 Ayoub Alaiz (60.), 2:2 Cemal Öztürk (90.+4)
29. Spieltag
Fr., 24.04.26 19:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - SVG Neuss-Weissenberg
So., 26.04.26 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - Rhenania Hochdahl
So., 26.04.26 14:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - TV Kalkum-Wittlaer
So., 26.04.26 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - TSV Meerbusch II
So., 26.04.26 15:00 Uhr TSV Eller 04 - Lohausener SV
So., 26.04.26 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - ASV Mettmann
So., 26.04.26 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - DJK Sparta Bilk
So., 26.04.26 15:30 Uhr SV Hösel - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 26.04.26 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - SV Uedesheim
30. Spieltag
Do., 30.04.26 20:00 Uhr Lohausener SV - Ratingen 04/19 U23 II
So., 03.05.26 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - SV Hösel
So., 03.05.26 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - VdS 1920 Nievenheim
So., 03.05.26 15:00 Uhr ASV Mettmann - SG Benrath-Hassels
So., 03.05.26 15:00 Uhr SV Uedesheim - TSV Eller 04
So., 03.05.26 15:30 Uhr TSV Meerbusch II - MSV Düsseldorf
So., 03.05.26 15:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 03.05.26 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - CfR Links Düsseldorf
So., 03.05.26 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - DSC 99 Düsseldorf
