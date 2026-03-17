Bezirksliga 1: SG Benrath-Hassels mit drei Mann in FuPa-Elf der Woche

Die SG Benrath-Hassels hat durch einen Erfolg beim DSC 99 in Bezirksliga, Gruppe 1 dafür gesorgt, dass sie wieder näher an den zweiten Tabellenplatz herangerückt ist. Das hat in der FuPa-Top-Elf der Woche die Nominierung von gleich drei Spielern zur Folge gehabt. Abwehrmann Shahab Kazim, Mittelfeldspieler Kilian Laux und Angreifer Lars Pöth sind mit von der Partie. Aber der Siegtreffer für Spitzenreiter MSV Düsseldorf hat auch Sinan Kurt eine Nominierung beschert, zum fünften Mal in dieser Spielzeit.
>>> Hier geht es zur Elf der Woche des 23. Spieltags in der Bezirksliga, Gruppe 1
Mit der Partie des ASV Mettmann beim TSV Meerbusch II begann am Samstag um 17 Uhr der 23. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 1. Während der ASV den vierten Platz zuletzt an Sparta Bilk abgegeben hatte und den Kontakt nach oben nicht verlieren wollte, drohen für die Meerbuscher die Lichter am Tabellenende vorzeitig auszugehen, wenn nicht dringend gepunktet wird.
Das wollte am Sonntag auch Spitzenreiter MSV Düsseldorf wieder tun, der es daheim mit dem Achten SVG Neuss-Weissenberg zu tun hatte und im Falle eines Sieges den nächsten Schritt in Richtung vorzeitiger Aufstieg machen würde. Die TSV Eller hatte inzwischen bei sieben Zählern Rückstand deutlich den zweiten Platz übernommen, empfing den Sechsten 1. FC Grevenbroich-Süd, der nicht zu unterschätzen ist. Die SG Benrath-Hassels als Dritter durfte derweil beim Neunten DSC 99 eigentlich nicht noch einmal patzen. Im Abstiegskampf traf der Vorletzte VdS Nievenheim auf die formstarke Ratinger Zweitvertretung, die sich ein wenig nach oben von der Gefahrenzone abgesetzt hat. Der CfR Links konnte den SV Hösel tiefer in die Gefahrenzone rutschen lassen und die eigene Lage dabei verbessern, während es zwischen dem Lohausener SV und Rhenania Hochdahl zu einem echten Kellerduell kam.
TSV Meerbusch II – ASV Mettmann 1:2
TSV Meerbusch II: Pascal Reischke, Sascha Müller, Mohamed Ghait, Enno Maximilian Werling (61. Felix Seifert), Ylber Rrahmani, Hrustan Kadric, Janis Hrustic, Marc Clemens Bartnitzky (90. Eric Torsten Schulz), Eugene Park, Leon Prinz (72. Jonas Christopher Doerkes), Maximilian Seibert - Trainer: Ronny Kockel
ASV Mettmann: Niklas Wurth, Yusuf Kaya, Asaad Wahed Omar, Roken Tchouangue (69. Jason Leonard Similien), Johannes Erkens, Alessio Falco, Umut Demir, Ahmet Kizilisik, Maximilian Eisenbach, Toni Markovic, Justin Lüdtke (62. Tristan Maresch) - Trainer: Khalid Channig
Schiedsrichter: Hans-Jürgen Weyers (Mönchengladbach) - Zuschauer: 30
Tore: 0:1 Maximilian Eisenbach (38.), 1:1 Leon Prinz (49.), 1:2 Umut Demir (90.+3)
TSV Bayer Dormagen – DJK Sparta Bilk 2:4
TSV Bayer Dormagen: Thomas Wirtz, Andre Tareco-Duarte, Dennis Marquet, Arda El Kerim Ayaz, Oliver Gammon (75. Noa Gabriel Guerreiro Batista), Marius Fraßek, Yannick Schmitz (67. Maurice Roggendorf), Marc Naroska, Michael Hausdörfer (79. Berkan Öksüz), Jan Rakow (67. Semi Youssef Laffi), Alexander Hauptmann (79. Maurice Michael Wiewiora) - Trainer: Marko Niestroj - Trainer: Ayhan Karadeniz
DJK Sparta Bilk: Dario Ljubic, Roman Nahimi, Maurice Ryboth, Timo Brettschneider (86. Rene Reuland), Alon Abelski, Patrick Percoco (82. Dimitrios Sirokas), Marco Tassone (77. Eugene Asamoah), Moritz Holz, Gianluca De Meo (65. Dilvan Baran Alkan), Alexander Hendrik Schnittert, Marcel Kachnowski - Trainer: Jörn Heimann - Co-Trainer: Mario Opdenberg
Schiedsrichter: Fabio Nass - Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Alexander Hauptmann (4.), 1:1 Marco Tassone (7.), 1:2 Marco Tassone (36.), 2:2 Jan Rakow (37.), 2:3 Marco Tassone (54.), 2:4 Gianluca De Meo (59.)
MSV Düsseldorf – SVG Neuss-Weissenberg 1:0
MSV Düsseldorf: Shunsuke Takahashi, Wiren Bhaskar, Nihat Koray Tepegöz, Edward Osei-Nikansah, Ryota Nakaoka, Anas El Morabiti, Drilon Istrefi, Zakaria Abdoun, Carlos Penan, Sinan Kurt, Tom Voss - Trainer: Goran Tomic
SVG Neuss-Weissenberg: Maurice Wolff, Baris Gürpinar, Daniel Marcel Becker, Nils Hoff, Marius Over, Dennis Brune, Jonas Niemierza, Ichiura Taisei, Ben Luca Schmidt, Antonio Primorac, Tom-Benjamin Seidel - Trainer: Dirk Schneider
Schiedsrichter: Jannik Albrecht (Nettetal) - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Sinan Kurt (74.)
TSV Eller 04 – 1. FC Grevenbroich-Süd 3:1
TSV Eller 04: Nikolaos Gidopoulos, Noah Basil Karczewski (64. Julien Augarde), Sascha Bechert, Fabrizio Leone, Yoshiki Urata, Jan-Eric Heydn, Brian Prince Oldenburg, Marc Daehne, Takumi Miyata (40. Anas El-Rifai), Dennis Ordelheide (78. Kevin Momayi) (91. Eridon Fazliu), Fabian Stutz - Trainer: Kerim Kara
1. FC Grevenbroich-Süd: Jan Müller, Ahghas Newton, Nils Klöther (88. Kai Uwe Wirtz), Samir Kastanjeva (65. Jannes Bienert), Ensar Krasniqi, Muhammed Arda Öztürk, Fatih Yaman (46. Adil Krasniqi), Salim Tliashinov (71. Ardit Maqkaj), Sherif Krasniqi, Berkay Köktürk, Marcel Hensel - Trainer: Christian Niebel
Schiedsrichter: Markus Dörr (Langenfeld) - Zuschauer: 65
Tore: 1:0 Takumi Miyata (6.), 2:0 Dennis Ordelheide (12.), 3:0 Fabian Stutz (20.), 3:1 Berkay Köktürk (49. Foulelfmeter)
Ratingen 04/19 U23 II – VdS 1920 Nievenheim 3:0
Ratingen 04/19 U23 II: Sam Koch, Len Carlo Brammertz, Maximilian Kronauer (89. Maksym Kliushnychenko), Nolan Manassa, Philipp Mokwa, Thabani Lukusa-Milambu, Sami Alnur Bachir Niam (24. Konstantin Sivevski), Leo Kaiser (80. Ilyas Elkhattabi), Edin Hadzibajramovic, Elias Belaarbi (67. Florian Saljii), Ben Collin Gubsch - Trainer: Andreas Voss
VdS 1920 Nievenheim: Sebastian Lopez, Julian Huptas, Florian Breuer, Dominik Schillings (78. Pascal Becker), Nils Jochmann, Henri Leiding, Kevin Scholz, Leon Bem (46. Marcus Buchen), Roberto Leon Grillo - Trainer: Thomas Boldt
Schiedsrichter: Jan Grothe - Zuschauer: 30
Tore: 1:0 Konstantin Sivevski (51.), 2:0 Ben Collin Gubsch (86.), 3:0 Ben Collin Gubsch (88.)
DSC 99 Düsseldorf – SG Benrath-Hassels 1:2
DSC 99 Düsseldorf: Mattis Klöpper, Eray Achmet (71. Richard Marliani), Kaan Barak, Anton Redlich, Jacob Theuringer, Florian Gnida, Carlo Salman (65. Abdoulie Sarr), Dennis Dowidat, Pierluigi Principe, Onurcan Baysal (89. Stefan Haferkamp), Ayoub Alaiz (71. Marc Paul) - Trainer: Sascha Walbröhl
SG Benrath-Hassels: Armin Mustacevic, Haris Koco, Shahab Emjed Kazim, Ryoto Inokawa, Adin Civa (79. Amar Bukva), Dennis Durmus, Kilian Laux, Min-kyu Kim, Ajdin Koco (65. Mirnes Selamovic), Haris Konjalić (79. Kolja Pusch), Lars Pöth (89. Alan Santos Passos) - Trainer: Nermin Ramic
Schiedsrichter: Michael Dröghoff - Zuschauer: 60
Tore: 0:1 Lars Pöth (8.), 0:2 Kilian Laux (73.), 1:2 Florian Gnida (82.)
SV Hösel – CfR Links Düsseldorf 3:2
SV Hösel: Michael Mann, Levin Richter, Lucas Seibert, Oliver Wenzler, Anes Danijali, Sebastian Höfig, Maximilian Ganns, Fabian Schürings, Ali Can Aktag, Marzio Menzler, Yasin Bünyamin Uzun - Trainer: Tomislav Mirosavljevic
CfR Links Düsseldorf: Oliver Schilbock, Mark Drinkuth, Raphael van der Berg, Marcel Schröder, Patrick Kamprakis, Malte Boermans, Dennis Schreuers, Rikuto Maruki, Yuto Matsuda, Paschalis Ivantzikis, Enes Öz - Trainer: Panagiotis Liomas
Schiedsrichter: Kevin Schröter
Tore: 2:1 Rikuto Maruki, 2:2 Marvin Mainz, 1:0 Sebastian Höfig (39.), 2:0 Marzio Menzler (65.), 3:2 Fabian Schürings (90.)
Lohausener SV – Rhenania Hochdahl 1:1
Lohausener SV: Arda Cakmak, Marvin Klimas, Lennart Rehr, Ole Cloppenburg, Jens Wunder, Till Friedrich, Nils Sprenger, Gerrit Eul, Jannick Meng, Jannik Jürgensen, Jona Simon - Trainer: Nikos Tsakiris
Rhenania Hochdahl: Daniel Mazikowski, Maik Gaida, Qlirim Krasniqi, David Jan Mislovic, Irfan Nebi, Mohamed Barkammich, Cedric Giesen, Philipp Gatzen, Oliver Krizanovic - Trainer: Mursel Zabeli
Schiedsrichter: Lars Norta
Tore: 0:1 Mohamed Barkammich (29.), 1:1 Gerrit Eul (30.)
SV Uedesheim – TV Kalkum-Wittlaer 2:1
SV Uedesheim: Kai-Philip Domagala, Daniel Ferber, Nico In Het Panhuis, Samuel Campillo, Luis Winfried, Kevin Block, Christos Pappas, Celal-Can Yücel, Florian Hillebrand (59. Dabo Mamadou), Felix Frason (70. Zerkrija Cerkini), Maik Ferber - Trainer: Oliver Seibert - Trainer: Ignacio Gutierrez
TV Kalkum-Wittlaer: Justin Rütters, Erkan Tanrikulu, Philipp Kuschel (46. Ralf Appiah), Jacob Schwalbach, Anton Hauk (81. Nico Polster), Noel Heitkamp, Ayumu Akiyama, Arsen Konoval, Melvin Ridder (21. Kaan Safarpour-Malekabad), Sahin Irevül (84. Kirill Holm) - Trainer: Navid Fazeli
Schiedsrichter: Hans-Jürgen Weyers (Mönchengladbach) - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Celal-Can Yücel (18.), 1:1 Sahin Irevül (74.), 2:1 Kevin Block (76.)
Gelb-Rot: Celal-Can Yücel (28./SV Uedesheim/)
Rot: Kirill Holm (92./TV Kalkum-Wittlaer/Faustschlag)
24. Spieltag
So., 22.03.26 13:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - TSV Eller 04
So., 22.03.26 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - MSV Düsseldorf
So., 22.03.26 15:00 Uhr ASV Mettmann - TSV Bayer Dormagen
So., 22.03.26 15:30 Uhr Lohausener SV - SV Hösel
So., 22.03.26 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - TSV Meerbusch II
So., 22.03.26 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - SV Uedesheim
So., 22.03.26 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - CfR Links Düsseldorf
So., 22.03.26 15:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - DSC 99 Düsseldorf
So., 22.03.26 15:30 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - Ratingen 04/19 U23 II
25. Spieltag
Mi., 25.03.26 20:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - VdS 1920 Nievenheim
Fr., 27.03.26 19:30 Uhr TSV Bayer Dormagen - TV Kalkum-Wittlaer
So., 29.03.26 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - SVG Neuss-Weissenberg
So., 29.03.26 14:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 29.03.26 15:00 Uhr TSV Eller 04 - DJK Sparta Bilk
So., 29.03.26 15:00 Uhr SV Uedesheim - Lohausener SV
So., 29.03.26 15:30 Uhr SV Hösel - SG Benrath-Hassels
So., 29.03.26 15:30 Uhr TSV Meerbusch II - Rhenania Hochdahl
So., 29.03.26 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - ASV Mettmann
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: