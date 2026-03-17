 2026-03-13T07:45:35.464Z

Spielbericht

Bezirksliga 1: SG Benrath-Hassels mit drei Mann in FuPa-Elf der Woche

Acht Partien des 23. Spieltags mit den Top-Drei der Bezirksliga, Gruppe 1 standen am Sonntag auf dem Plan. Der ASV Mettmann hat am Samstag bereits hauchdünn gewonnen. Inzwischen ist auch die Elf der Woche ausgewertet.

von Sascha Köppen · Heute, 13:01 Uhr
Die SG Benrath-Hassels stellt drei Spieler in der Elf der Woche. – Foto: Lea Schirrweit

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga 1
Ratingen 04/19 U23 II
Eller 04
SG Benrath
TV Kalkum

Die SG Benrath-Hassels hat durch einen Erfolg beim DSC 99 in Bezirksliga, Gruppe 1 dafür gesorgt, dass sie wieder näher an den zweiten Tabellenplatz herangerückt ist. Das hat in der FuPa-Top-Elf der Woche die Nominierung von gleich drei Spielern zur Folge gehabt. Abwehrmann Shahab Kazim, Mittelfeldspieler Kilian Laux und Angreifer Lars Pöth sind mit von der Partie. Aber der Siegtreffer für Spitzenreiter MSV Düsseldorf hat auch Sinan Kurt eine Nominierung beschert, zum fünften Mal in dieser Spielzeit.

>>> Hier geht es zur Elf der Woche des 23. Spieltags in der Bezirksliga, Gruppe 1

>>> Hier geht es zur Tabelle der Bezirksliga, Gruppe 1

Die große Spieltags-Übersicht

Mit der Partie des ASV Mettmann beim TSV Meerbusch II begann am Samstag um 17 Uhr der 23. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 1. Während der ASV den vierten Platz zuletzt an Sparta Bilk abgegeben hatte und den Kontakt nach oben nicht verlieren wollte, drohen für die Meerbuscher die Lichter am Tabellenende vorzeitig auszugehen, wenn nicht dringend gepunktet wird.

Das wollte am Sonntag auch Spitzenreiter MSV Düsseldorf wieder tun, der es daheim mit dem Achten SVG Neuss-Weissenberg zu tun hatte und im Falle eines Sieges den nächsten Schritt in Richtung vorzeitiger Aufstieg machen würde. Die TSV Eller hatte inzwischen bei sieben Zählern Rückstand deutlich den zweiten Platz übernommen, empfing den Sechsten 1. FC Grevenbroich-Süd, der nicht zu unterschätzen ist. Die SG Benrath-Hassels als Dritter durfte derweil beim Neunten DSC 99 eigentlich nicht noch einmal patzen. Im Abstiegskampf traf der Vorletzte VdS Nievenheim auf die formstarke Ratinger Zweitvertretung, die sich ein wenig nach oben von der Gefahrenzone abgesetzt hat. Der CfR Links konnte den SV Hösel tiefer in die Gefahrenzone rutschen lassen und die eigene Lage dabei verbessern, während es zwischen dem Lohausener SV und Rhenania Hochdahl zu einem echten Kellerduell kam.

________________

So lief der 23. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 1

Bereits am Samstag spielten:

TSV Meerbusch II unterliegt in der Nachspielzeit dem ASV Mettmann

Sa., 14.03.2026, 17:00 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus. II
ASV Mettmann
ASV MettmannASV Mettmann
1
2
Abpfiff
Die Partie zwischen dem TSV Meerbusch II und dem ASV Mettmann sollte in der Tat erheblich mehr Spannung bieten, als der Tabellenstand das vermuten lässt. Die Gäste gingen nach 38 Minuten durch Maximilian Eisenbach in Führung und so auch in die Halbzeitpause. Gleich nach dem Wechsel glich Leon Prinz jedoch für die Meerbuscher aus, und dabei blieb es bis in die Nachspielzeit. Dann machte Umut Demir doch noch den Sieg des ASV Mettmann perfekt, der damit den Kontakt noch oben weiter hält, während den Meerbuschern allmählich nur noch ein kleines Wunder hilft.

TSV Meerbusch II – ASV Mettmann 1:2
TSV Meerbusch II: Pascal Reischke, Sascha Müller, Mohamed Ghait, Enno Maximilian Werling (61. Felix Seifert), Ylber Rrahmani, Hrustan Kadric, Janis Hrustic, Marc Clemens Bartnitzky (90. Eric Torsten Schulz), Eugene Park, Leon Prinz (72. Jonas Christopher Doerkes), Maximilian Seibert - Trainer: Ronny Kockel
ASV Mettmann: Niklas Wurth, Yusuf Kaya, Asaad Wahed Omar, Roken Tchouangue (69. Jason Leonard Similien), Johannes Erkens, Alessio Falco, Umut Demir, Ahmet Kizilisik, Maximilian Eisenbach, Toni Markovic, Justin Lüdtke (62. Tristan Maresch) - Trainer: Khalid Channig
Schiedsrichter: Hans-Jürgen Weyers (Mönchengladbach) - Zuschauer: 30
Tore: 0:1 Maximilian Eisenbach (38.), 1:1 Leon Prinz (49.), 1:2 Umut Demir (90.+3)

Am Sonntag traten an:

Sparta Bilk siegt mit Dreierpack von Tassone 4:2 in Dormagen

So., 15.03.2026, 15:30 Uhr
TSV Bayer Dormagen
TSV Bayer DormagenTSV Bayer
DJK Sparta Bilk
DJK Sparta BilkSparta Bilk
2
4
Abpfiff
Der TSV Bayer Dormagen war zuletzt nicht immer ein dankbarer Gegner, die DJK Sparta Bilk hat die Aufgabe aber gelöst. Vor der Pause war die Partie allerdings umkämpft. Alexander Hauptmann brachte zunächst die Dormagener in Führung, ehe Marco Tassone das Spiel mit einem Doppelpack drehte. Jan Rakow glich die Partie eine Minute nach dem Rückstand für Bayer allerdings wieder aus. Nach dem Seitenwechsel trafen dann nur noch die Düsseldorfer. Mit dem 3:2 machte Tassone seinen Dreierpack perfekt (54.), fünf Minuten später entschied dann Gianluca de Meo das Spiel.

TSV Bayer Dormagen – DJK Sparta Bilk 2:4
TSV Bayer Dormagen: Thomas Wirtz, Andre Tareco-Duarte, Dennis Marquet, Arda El Kerim Ayaz, Oliver Gammon (75. Noa Gabriel Guerreiro Batista), Marius Fraßek, Yannick Schmitz (67. Maurice Roggendorf), Marc Naroska, Michael Hausdörfer (79. Berkan Öksüz), Jan Rakow (67. Semi Youssef Laffi), Alexander Hauptmann (79. Maurice Michael Wiewiora) - Trainer: Marko Niestroj - Trainer: Ayhan Karadeniz
DJK Sparta Bilk: Dario Ljubic, Roman Nahimi, Maurice Ryboth, Timo Brettschneider (86. Rene Reuland), Alon Abelski, Patrick Percoco (82. Dimitrios Sirokas), Marco Tassone (77. Eugene Asamoah), Moritz Holz, Gianluca De Meo (65. Dilvan Baran Alkan), Alexander Hendrik Schnittert, Marcel Kachnowski - Trainer: Jörn Heimann - Co-Trainer: Mario Opdenberg
Schiedsrichter: Fabio Nass - Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Alexander Hauptmann (4.), 1:1 Marco Tassone (7.), 1:2 Marco Tassone (36.), 2:2 Jan Rakow (37.), 2:3 Marco Tassone (54.), 2:4 Gianluca De Meo (59.)

MSV Düsseldorf siegt durch Kurt-Treffer gegen die SVG Neuss-Weissenberg

So., 15.03.2026, 15:30 Uhr
MSV Düsseldorf
MSV DüsseldorfMSV Düsseld.
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg
1
0
Abpfiff
Als Spitzenreiter muss es auch einmal minimalistisch gehen: Der MSV Düsseldorf hat am Sonntag durch einen Treffer in der 77. Minute das Heimspiel gegen die SVG Neuss-Weissenberg für sich entschieden. Das Tor des Tages erzielte Ex-Profi Sinan Kurt, dessen Verpflichtung für den MSV sich immer mehr lohnt, weil sich der inzwischen 29-Jährige wieder in eine beachtliche Form gebracht hat. In der Tabelle bleibt es damit bei sieben Punkten Vorsprung auf Eller.

MSV Düsseldorf – SVG Neuss-Weissenberg 1:0
MSV Düsseldorf: Shunsuke Takahashi, Wiren Bhaskar, Nihat Koray Tepegöz, Edward Osei-Nikansah, Ryota Nakaoka, Anas El Morabiti, Drilon Istrefi, Zakaria Abdoun, Carlos Penan, Sinan Kurt, Tom Voss - Trainer: Goran Tomic
SVG Neuss-Weissenberg: Maurice Wolff, Baris Gürpinar, Daniel Marcel Becker, Nils Hoff, Marius Over, Dennis Brune, Jonas Niemierza, Ichiura Taisei, Ben Luca Schmidt, Antonio Primorac, Tom-Benjamin Seidel - Trainer: Dirk Schneider
Schiedsrichter: Jannik Albrecht (Nettetal) - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Sinan Kurt (74.)

TSV Eller siegt 3:1 gegen 1. FC Grevenbroich-Süd

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
TSV Eller 04
TSV Eller 04Eller 04
1. FC Grevenbroich-Süd
1. FC Grevenbroich-SüdGrevenb.-Süd
3
1
Abpfiff
Auch die TSV Eller hat seine Aufgabe gegen den formstarken 1. FC Grevenbroich-Süd mit 3:1 für sich entschieden und bleibt so am Spitzenreiter dran. Schon ganz früh wurden dabei die Weichen auf Sieg gestellt. Bereits nach 20 Minuten hatten Takumi Miyata, Dennis Ordelheide und Fabian Stutz ein 3:0 für die Elleraner herausgeschossen. Zwar verkürzte Berkay Köktürk gleich nach dem Seitenwechsel für die Gäste, dabei blieb es dann allerdings bis zum Schlusspfiff.

TSV Eller 04 – 1. FC Grevenbroich-Süd 3:1
TSV Eller 04: Nikolaos Gidopoulos, Noah Basil Karczewski (64. Julien Augarde), Sascha Bechert, Fabrizio Leone, Yoshiki Urata, Jan-Eric Heydn, Brian Prince Oldenburg, Marc Daehne, Takumi Miyata (40. Anas El-Rifai), Dennis Ordelheide (78. Kevin Momayi) (91. Eridon Fazliu), Fabian Stutz - Trainer: Kerim Kara
1. FC Grevenbroich-Süd: Jan Müller, Ahghas Newton, Nils Klöther (88. Kai Uwe Wirtz), Samir Kastanjeva (65. Jannes Bienert), Ensar Krasniqi, Muhammed Arda Öztürk, Fatih Yaman (46. Adil Krasniqi), Salim Tliashinov (71. Ardit Maqkaj), Sherif Krasniqi, Berkay Köktürk, Marcel Hensel - Trainer: Christian Niebel
Schiedsrichter: Markus Dörr (Langenfeld) - Zuschauer: 65
Tore: 1:0 Takumi Miyata (6.), 2:0 Dennis Ordelheide (12.), 3:0 Fabian Stutz (20.), 3:1 Berkay Köktürk (49. Foulelfmeter)

Ratingen 04/19 II besiegt auch den VdS Nievenheim

So., 15.03.2026, 13:30 Uhr
Ratingen 04/19 U23
Ratingen 04/19 U23Ratingen 04/19 U23 II
VdS 1920 Nievenheim
VdS 1920 NievenheimNievenheim
3
0
Ratingens Zweite sorgt aktuell dafür, mit dem Abstiegskampf immer weniger zu tun zu haben, während es für den VdS Nievenheim nach dem 0:3 in Ratingen unten immer schwieriger wird. Nach einer torlosen ersten Hälfte sorgte Konstantin Sivevski für die Führung der Gastgeber, ehe in der Schlussphase der Partie Ben Collin Gubsch mit einem Doppelpack innerhalb von zwei Minuten den Endstand herstellte.

Ratingen 04/19 U23 II – VdS 1920 Nievenheim 3:0
Ratingen 04/19 U23 II: Sam Koch, Len Carlo Brammertz, Maximilian Kronauer (89. Maksym Kliushnychenko), Nolan Manassa, Philipp Mokwa, Thabani Lukusa-Milambu, Sami Alnur Bachir Niam (24. Konstantin Sivevski), Leo Kaiser (80. Ilyas Elkhattabi), Edin Hadzibajramovic, Elias Belaarbi (67. Florian Saljii), Ben Collin Gubsch - Trainer: Andreas Voss
VdS 1920 Nievenheim: Sebastian Lopez, Julian Huptas, Florian Breuer, Dominik Schillings (78. Pascal Becker), Nils Jochmann, Henri Leiding, Kevin Scholz, Leon Bem (46. Marcus Buchen), Roberto Leon Grillo - Trainer: Thomas Boldt
Schiedsrichter: Jan Grothe - Zuschauer: 30
Tore: 1:0 Konstantin Sivevski (51.), 2:0 Ben Collin Gubsch (86.), 3:0 Ben Collin Gubsch (88.)

DSC 99 unterliegt SG Benrath-Hassels knapp

So., 15.03.2026, 14:00 Uhr
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99
SG Benrath-Hassels
SG Benrath-HasselsSG Benrath
1
2
Abpfiff
Auch die SG Benrath-Hassels hat in der Verfolgung der beiden Top-Teams dank des 2:1 beim DSC 99 keinen weiteren Boden verloren. Bereits nach fünf Minuten führten die Gäste dabei durch Lars Pöth, dabei blieb es lange. Nach 74 Minuten erhöhte Kilian Laux dann für Hassels auf 2:0, ehe es Florian Gnida acht Minuten später noch einmal spannend machte. Beim 1:2 blieb es dann jedoch, wodurch Hassels weiter vier Zähler auf den zweiten Eller fehlen.

DSC 99 Düsseldorf – SG Benrath-Hassels 1:2
DSC 99 Düsseldorf: Mattis Klöpper, Eray Achmet (71. Richard Marliani), Kaan Barak, Anton Redlich, Jacob Theuringer, Florian Gnida, Carlo Salman (65. Abdoulie Sarr), Dennis Dowidat, Pierluigi Principe, Onurcan Baysal (89. Stefan Haferkamp), Ayoub Alaiz (71. Marc Paul) - Trainer: Sascha Walbröhl
SG Benrath-Hassels: Armin Mustacevic, Haris Koco, Shahab Emjed Kazim, Ryoto Inokawa, Adin Civa (79. Amar Bukva), Dennis Durmus, Kilian Laux, Min-kyu Kim, Ajdin Koco (65. Mirnes Selamovic), Haris Konjalić (79. Kolja Pusch), Lars Pöth (89. Alan Santos Passos) - Trainer: Nermin Ramic
Schiedsrichter: Michael Dröghoff - Zuschauer: 60
Tore: 0:1 Lars Pöth (8.), 0:2 Kilian Laux (73.), 1:2 Florian Gnida (82.)

SV Hösel gibt 2:0 gegen CfR Links ab und siegt dennoch

So., 15.03.2026, 15:30 Uhr
SV Hösel
SV HöselSV Hösel
CfR Links Düsseldorf
CfR Links DüsseldorfCfR Links
3
2
Abpfiff
Der SV Hösel hat beim 3:2 gegen den CfR Links einen wichtigen Sieg eingefahren, um nicht doch noch einmal in die gefährliche Zone zu rutschen, während die Gäste diese wieder nicht verlassen konnten - oder dem näher kamen. Sebastian Höfig traf zur Führung vor der Pause, Marzio Menzler erhöhte für Hösel nach der Pause. Danach gelang den Gästen der Ausgleich durch Rikuto Maruki und Marvin Mainz, was am Ende jedoch komplett ohne Effekt blieb. Denn nur zwei Minuten nach dem 2:2 schoss Fabian Schürings den Siegtreffer für Hösel.

SV Hösel – CfR Links Düsseldorf 3:2
SV Hösel: Michael Mann, Levin Richter, Lucas Seibert, Oliver Wenzler, Anes Danijali, Sebastian Höfig, Maximilian Ganns, Fabian Schürings, Ali Can Aktag, Marzio Menzler, Yasin Bünyamin Uzun - Trainer: Tomislav Mirosavljevic
CfR Links Düsseldorf: Oliver Schilbock, Mark Drinkuth, Raphael van der Berg, Marcel Schröder, Patrick Kamprakis, Malte Boermans, Dennis Schreuers, Rikuto Maruki, Yuto Matsuda, Paschalis Ivantzikis, Enes Öz - Trainer: Panagiotis Liomas
Schiedsrichter: Kevin Schröter
Tore: 2:1 Rikuto Maruki, 2:2 Marvin Mainz, 1:0 Sebastian Höfig (39.), 2:0 Marzio Menzler (65.), 3:2 Fabian Schürings (90.)

Lohausener SV - Rhenania Hochdahl

So., 15.03.2026, 15:30 Uhr
Lohausener SV
Lohausener SVLohausen
Rhenania Hochdahl
Rhenania HochdahlRhenania H.
1
1
Abpfiff
Keinen Sieger gab es im Kellerduell zwischen dem Lohausener SV und Rhenania Hochdahl, was die fraglos bessere Nachricht für die Gastgeber ist, die damit sechs Zähler vor der von den Hochdahlern angeführten Gefahrenzone bleiben. In der 29. Minute hatte Mohamed Barkammich die Gäste in Führung gebracht, nur eine Minute später traf Gerrit Eul bereits zum 1:1-Endstand.

Lohausener SV – Rhenania Hochdahl 1:1
Lohausener SV: Arda Cakmak, Marvin Klimas, Lennart Rehr, Ole Cloppenburg, Jens Wunder, Till Friedrich, Nils Sprenger, Gerrit Eul, Jannick Meng, Jannik Jürgensen, Jona Simon - Trainer: Nikos Tsakiris
Rhenania Hochdahl: Daniel Mazikowski, Maik Gaida, Qlirim Krasniqi, David Jan Mislovic, Irfan Nebi, Mohamed Barkammich, Cedric Giesen, Philipp Gatzen, Oliver Krizanovic - Trainer: Mursel Zabeli
Schiedsrichter: Lars Norta
Tore: 0:1 Mohamed Barkammich (29.), 1:1 Gerrit Eul (30.)

SV Uedesheim - TV Kalkum-Wittlaer

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
SV Uedesheim
SV UedesheimUedesheim
TV Kalkum-Wittlaer
TV Kalkum-WittlaerTV Kalkum
2
1
Des SV Uedesheim hat das weitere Kellerduell gegen den TV Kalkum-Wittlaer mit 2:1 gewonnen, ist damit einer der Gewinner des Spieltags und setzt seinen Trend der Vorwochen fort. Acht Zähler beträgt damit der Vorsorung auf den ersten potenziellen Abstiegsplatz, vier auf den Gegner Kalkum-Wittlaer. Nach Uedesheims Führung durch Celal-Can Yücel in der 19. Minute kassierten die Gastgeber nach einer halben Stunde eine Ampelkarte. In Unterzahl kassierte der SV dann in der 75. Minute durch Sahin Irevül den Ausgleich, nur um eine Minute später duch Kevin Block zum Sieg zu treffen. Die Gäste kassierten spät noch einen Platzverweis nach einem vermeintlichen Faustschlag.

SV Uedesheim – TV Kalkum-Wittlaer 2:1
SV Uedesheim: Kai-Philip Domagala, Daniel Ferber, Nico In Het Panhuis, Samuel Campillo, Luis Winfried, Kevin Block, Christos Pappas, Celal-Can Yücel, Florian Hillebrand (59. Dabo Mamadou), Felix Frason (70. Zerkrija Cerkini), Maik Ferber - Trainer: Oliver Seibert - Trainer: Ignacio Gutierrez
TV Kalkum-Wittlaer: Justin Rütters, Erkan Tanrikulu, Philipp Kuschel (46. Ralf Appiah), Jacob Schwalbach, Anton Hauk (81. Nico Polster), Noel Heitkamp, Ayumu Akiyama, Arsen Konoval, Melvin Ridder (21. Kaan Safarpour-Malekabad), Sahin Irevül (84. Kirill Holm) - Trainer: Navid Fazeli
Schiedsrichter: Hans-Jürgen Weyers (Mönchengladbach) - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Celal-Can Yücel (18.), 1:1 Sahin Irevül (74.), 2:1 Kevin Block (76.)
Gelb-Rot: Celal-Can Yücel (28./SV Uedesheim/)
Rot: Kirill Holm (92./TV Kalkum-Wittlaer/Faustschlag)

Das sind die nächsten Spieltage

24. Spieltag
So., 22.03.26 13:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - TSV Eller 04
So., 22.03.26 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - MSV Düsseldorf
So., 22.03.26 15:00 Uhr ASV Mettmann - TSV Bayer Dormagen
So., 22.03.26 15:30 Uhr Lohausener SV - SV Hösel
So., 22.03.26 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - TSV Meerbusch II
So., 22.03.26 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - SV Uedesheim
So., 22.03.26 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - CfR Links Düsseldorf
So., 22.03.26 15:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - DSC 99 Düsseldorf
So., 22.03.26 15:30 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - Ratingen 04/19 U23 II

25. Spieltag
Mi., 25.03.26 20:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - VdS 1920 Nievenheim
Fr., 27.03.26 19:30 Uhr TSV Bayer Dormagen - TV Kalkum-Wittlaer
So., 29.03.26 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - SVG Neuss-Weissenberg
So., 29.03.26 14:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 29.03.26 15:00 Uhr TSV Eller 04 - DJK Sparta Bilk
So., 29.03.26 15:00 Uhr SV Uedesheim - Lohausener SV
So., 29.03.26 15:30 Uhr SV Hösel - SG Benrath-Hassels
So., 29.03.26 15:30 Uhr TSV Meerbusch II - Rhenania Hochdahl
So., 29.03.26 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - ASV Mettmann

>>> Zum vollständigen Spielplan der Bezirksliga, Gruppe 1

_______________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

>>> Die aktuellen News auf FuPa Niederrhein