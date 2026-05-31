 2026-05-29T11:52:36.002Z

Spielbericht

Bezirksliga 1: Relegations-Showdown zwischen Links und Nievenheim

Bezirksliga, Gruppe 1: Der CfR Links und der VdS Nievenheim gehen am letzten Spieltag punktgleich in das Duell um den Abstiegs-Relegationsplatz, der CfR hat allerdings den direkten Vergleich auf seiner Seite. Die SG Benrath-Hassels bleibt im Rennen um Platz zwei.

von Sascha Köppen · Heute, 19:47 Uhr
Der VdS Nievenheim bleibt im Rennen um den Abstiegs-Relegationsplatz. – Foto: Sascha Köppen

Auch die Bezirksliga, Gruppe 1 hat sich in der Pfingstpause auf ihren Showdown vorbereitet, und der hat es noch einmal gewaltig in sich. Denn im Aufstiegsrennen muss der MSV Düsseldorf die beiden Partien gegen den VdS Nievenheim und den 1. FC Grevenbroich-Süd erneut austragen, muss also mit zwei Englischen Wochen umgehen. Der Auftakt gelang beim 8:0 gegen Nievenheim am Dienstag wie gewünscht (hier geht es zum Spielbericht), der absolute Kracher stand allerdings am Sonntag an. Hier kam es zum Vergleich mit der TSV Eller, die punktgleich mit dem MSV um den direkten Landesliga-Aufstieg kämpfte. Dramatischer wäre es nur noch gegangen, hätte der direkte Vergleich am letzten Spieltag stattgefunden.

Aus dem Rennen um Platz zwei ist auch die SG Benrath-Hassels noch nicht herausgefallen, die gegen den Lohausener SV spät siegte. Im Abstiegskampf ist derweil am schon eine weitere, verbindliche Entscheidungen fallen. Rhenania Hochdahl kann nach dem Sieg des CfR Links am Mittwoch den Relegationsplatz nicht mehr erreichen und ist verbindlich als zweites Team nach dem TSV Meerbusch II abgestiegen. Der CfR Links und der VdS Nievenheim gehen derweil im Rennen um den Abstiegs-Relegationsplatz Kopf an Kopf in den letzten Spieltag.

________________

So läuft der 33. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 1

Mi., 27.05.2026, 20:00 Uhr
CfR Links Düsseldorf
CfR Links Düsseldorf
SV Uedesheim
SV Uedesheim
6
4
Abpfiff

Do., 28.05.2026, 19:30 Uhr
Ratingen 04/19 U23
Ratingen 04/19 U23
TSV Bayer Dormagen
TSV Bayer Dormagen
3
1
Abpfiff

Das Duell am Freitag lautete:

SVG Neuss-Weissenberg gibt Führung gegen den ASV Mettmann aus der Hand

Fr., 29.05.2026, 20:00 Uhr
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-Weissenberg
ASV Mettmann
ASV Mettmann
1
2
Abpfiff
Nach einer Stunde ging die SVG Neuss-Weissenberg am Freitagabend durch Tom Seidel gegen den ASV Mettmann in Führung, doch die Gäste schlugen zurück. Zunächst gelang Tristan Maresch sechs Minuten nach seiner Einwechslung der Augsleich, nur weitere sechs Minuten später traf Alessio Falco dann zum Sieg für den ASV, der in der Tabelle den fünften Platz bereits in die Geschichtsbücher schreiben darf.

SVG Neuss-Weissenberg – ASV Mettmann 1:2
SVG Neuss-Weissenberg: Maurice Wolff, Baris Gürpinar, Daniel Marcel Becker, Nils Hoff, Marius Over (79. Ayman Masatou), Alexander Faber, Paul Winkelmann, Fynn Kaemmerling, Ichiura Taisei, Tom-Benjamin Seidel, Abraham Cĥol Panther (75. Kaan Erdogan) - Trainer: Dirk Schneider
ASV Mettmann: Semih Saban Demirhat, Justus Erkens, Halil Günes, Roken Tchouangue, Alessio Falco, Umut Demir, Maximilian Eisenbach, Cemal Öztürk, Ahmet Tugrul Tepebas, Justin Lüdtke, Anas Kaddouri (61. Tristan Maresch) - Trainer: Khalid Channig
Schiedsrichter: Keine Angabe - Zuschauer: 66
Tore: 1:0 Tom-Benjamin Seidel (61.), 1:1 Tristan Maresch (67.), 1:2 Alessio Falco (73.)

Die Spiele am Sonntag:

Sparta Bilk dreht Spiel gegen SV Hösel und siegt 7:4

Heute, 15:00 Uhr
DJK Sparta Bilk
DJK Sparta Bilk
SV Hösel
SV Hösel
7
4
Abpfiff
Elf Tore - und dann auch noch so verteilt, das erlebt man in der Bezirksliga nicht so oft. Sparta Bilk hat am Ende mit 7:4 gegen den SV Hösel gewonnen, was für beide Teams in der Tabelle nicht mehr ganz so viel verändert. Auf Seiten der Bilker gelang dabei Robin Müller nach der Pause ein Doppelpack, beim SVH Finn Schröder vor dem Seitenwechsel. Kurios sicherlich, dass die Gäste vor der Pause nach 0:2-Rückstand mit 3:2 und 4:3 in Führung gingen, nach dem Wechsel dann ohne Treffer blieben.

DJK Sparta Bilk – SV Hösel 7:4
DJK Sparta Bilk: Jacob Jonas Bockarie Jabbie, Roman Nahimi (80. Konstantin Garidis), Maurice Ryboth (69. Eugene Asamoah), Rene Reuland, Robin Müller, Dimitrios Sirokas (58. Andreas Plödereder), Alon Abelski, Moubarak Abdousamadou, Patrick Percoco (65. Kevin Tiedtke), Moritz Holz, Tim Louis Tiefenthal (58. Gianluca De Meo) - Trainer: Jörn Heimann
SV Hösel: Michael Mann, Finn Schröder (65. Sebastian Höfig), Oliver Wenzler, Timo Derichs, Anes Danijali, Dario Mirosavljevic, Leonard Prusa (53. Levin Richter), Nick Hartmann, Maximilian Ganns (53. Lionel Tchakounte), Ali Can Aktag (80. Yasin Bünyamin Uzun), Marzio Menzler (65. Mohamed EL Bass Ouyachou) - Trainer: Tomislav Mirosavljevic
Schiedsrichter: Ersoy Caglar - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Tim Louis Tiefenthal (3.), 2:0 Patrick Percoco (6.), 2:1 Finn Schröder (12.), 2:2 Finn Schröder (26.), 2:3 Nick Hartmann (29.), 3:3 Alon Abelski (30.), 3:4 Ali Can Aktag (44.), 4:4 Moritz Holz (55.), 5:4 Robin Müller (67.), 6:4 Moubarak Abdousamadou (75. Foulelfmeter), 7:4 Robin Müller (83.)

TSV Eller siegt 3:1 gegen den MSV Düsseldorf

Heute, 15:00 Uhr
TSV Eller 04
TSV Eller 04
MSV Düsseldorf
MSV Düsseldorf
3
1
Die TSV Eller hat nach dem 3:1-Sieg gegen den MSV Düsseldorf den direkten Aufstieg in die Landesliga nun selbst in der Hand. Die Zuschauer haben das Kommen nicht bereut.

TSV Eller 04 – MSV Düsseldorf 3:1
TSV Eller 04: Nikolaos Gidopoulos (72. Hiroyuki Horii), Julien Augarde, Sascha Bechert, Fabrizio Leone, Yoshiki Urata, Antonio Marinovic (68. Noah Basil Karczewski), Takumi Miyata, Adnan Hotic (77. Marc Daehne), Anas El-Rifai, Dennis Ordelheide (90. Kevin Joao Lobato), Fabian Stutz - Trainer: Kerim Kara
MSV Düsseldorf: Shunsuke Takahashi, Maximilian Nadidai, Wiren Bhaskar, Nihat Koray Tepegöz, Jannik Stevens (97. Ouassim Charroud), Edward Osei-Nikansah, Aram Abdelkarim (88. Younes Ahmad Tahri), Drilon Istrefi, Said Harouz, Tom Voss (74. Carlos Penan), Vedin Kulović (83. Anas El Morabiti) - Trainer: Goran Tomic
Schiedsrichter: David Rus (Kaarst) - Zuschauer: 658
Tore: 0:1 Majid Abdalla (29.), 1:1 Anas El-Rifai (35.), 2:1 Dennis Ordelheide (64.), 3:1 Fabian Stutz (90.+9)
Besondere Vorkommnisse: Anas El-Rifai (TSV Eller 04) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (90.).

DSC 99 siegt 4:3 gegen den TSV Meerbusch II

Heute, 14:00 Uhr
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 Düsseldorf
TSV Meerbusch
TSV Meerbusch
4
3
Abpfiff
Torreich verlief auf das Spiel zwischen dem DSC 99 und Absteiger TSV Meerbusch II, bei dem zunächst die Gäste durch ein Eigentor führten, dann der DSC auf 4:1 davonzog - und es in der Schlussphase dann doch noch einmal spannend wurde. Durch den Erfolg hat der DSC Platz sieben in der Abschlussrechnung sicher.

DSC 99 Düsseldorf – TSV Meerbusch II 4:3
DSC 99 Düsseldorf: Mattis Klöpper (46. Finn Lange), Alexander Petros Antonakis, Eray Achmet, Kaan Barak, Anton Redlich, Ousainou Sarr, Tom Boris Hennig (46. Dennis Dowidat), Richard Marliani, Pierluigi Principe (46. Florian Gnida), Piet Stracke, Alban Zene Ademi (46. Ayoub Alaiz) - Trainer: Sascha Walbröhl
TSV Meerbusch II: Alexander Staindl, Ammar Kiwani, Milo Neumann, Moner Najim Abdulredh, Maximilian Seibert, Mohamed Ghait, Enno Maximilian Werling, Ylber Rrahmani, Jonas Christopher Doerkes, Leon Prinz (66. Marc Clemens Bartnitzky), Eric Torsten Schulz - Trainer: Ronny Kockel
Schiedsrichter: Ahmet Eker (Essen) - Zuschauer: 70
Tore: 0:1 Enno Maximilian Werling (16.), 1:1 Kaan Barak (28. Foulelfmeter), 2:1 Richard Marliani (45.), 3:1 Onurcan Baysal (47.), 4:1 Piet Stracke (54.), 4:2 Eric Torsten Schulz (56. Foulelfmeter), 4:3 Moner Najim Abdulredh (84.)

SG Benrath-Hassels siegt spät gegen den SV Lohausen

Heute, 15:30 Uhr
SG Benrath-Hassels
SG Benrath-Hassels
Lohausener SV
Lohausener SV
4
3
Abpfiff
Dank des späten Erfolges hat die SG Benrath-Hassels zumindest die Chance auf den Aufstiegs-Relegationsplatz noch gewahrt. Das Team von Coach Nermin Ramic ist jetzt punktgleich mit dem MSV Düsseldorf, der allerdings vor dem letzten Spieltag am Dienstag im neuangesetzten Spiel beim 1. FC Grevenbroich-Süd noch punkten kann. Nach einer Viertelstunde führte Lohausen allerdings zunächst mit 2:0, ehe Shahab Emjed Kazim und Amar Bukva das Spiel innerhalb von zwei Minuten vor der Pause ausglichen. Doch ebenfalls noch vor der Pause stellte Jannik Järgensen wieder auf 3:2 für den LSV. Das glich Mirnes Selamovic gleich nach der Pause aus, dem vierten Treffer lief die SG lange hinterher. Bukva erlöste sein Team dann in der 88. Minute mit dem 4:3.

SG Benrath-Hassels – Lohausener SV 4:3
SG Benrath-Hassels: Armin Mustacevic, Shahab Emjed Kazim, Dennis Durmus, Adin Civa, Kilian Laux, Min-kyu Kim, Tim Hölscher, Simon Wozniakowski, Mirnes Selamovic (90. Charisma Kumah), Amar Bukva, Haris Konjalić (52. Amar Kashtanjevac) - Trainer: Nermin Ramic
Lohausener SV: Arda Cakmak, Tobias Mombartz, Ole Cloppenburg, Jens Wunder (62. Marlon Wettwer), Till Friedrich, Nils Sprenger (86. Lukas Kleine-Bley), Gerrit Eul, Jannik Jürgensen (62. Saliou Mamadou Gaye), Jona Simon, Maximilian Klaas, Phillip Hannes - Co-Trainer: Konstantinos Tsakiris - Co-Trainer: Niklas Doppke - Trainer: Nikos Tsakiris
Schiedsrichter: Matthias Dransfeld (Duisburg) - Zuschauer: 60
Tore: 0:1 Nils Sprenger (3.), 0:2 Gerrit Eul (15.), 1:2 Shahab Emjed Kazim (29.), 2:2 Amar Bukva (31.), 2:3 Jannik Jürgensen (39.), 3:3 Mirnes Selamovic (47.), 4:3 Amar Bukva (88.)

VdS Nievenheim siegt 4:1 gegen Rhenania Hochdahl und wahrt Chance

Heute, 15:30 Uhr
VdS 1920 Nievenheim
VdS 1920 Nievenheim
Rhenania Hochdahl
Rhenania Hochdahl
4
1
Abpfiff
Dank des 4:1-Erfolges gegen den seit Mittwoch feststehenden Absteiger Rhenania Hochdahl hat der VdS Nievenheim die Chance auf den Relegationsplatz gewahrt. Bei Punktgleichheit mit dem CfR Links dürfen die Düsseldorfer bei einem Nievenheimer Sieg am letzten Spieltag nicht ebenfalls siegen, sonst spricht der direkte Vergleich für die Düsseldorfer. Mit einem Dreierpack hatte Leon Bem massiven Anteil am Sieg des Teams von Thomas Boldt.

VdS 1920 Nievenheim – Rhenania Hochdahl 4:1
VdS 1920 Nievenheim: Sebastian Lopez, Julian Huptas, Enes Celik, Nils Carsten Kunz, Max Schnelker, Florian Breuer, Dominik Schillings, Nils Jochmann, Marcus Buchen (87. Jannis Kehl), Emilio Jose Heinrich Perk, Leon Bem (71. Marc-Leon Wolff) - Trainer: Thomas Boldt
Rhenania Hochdahl: Daniel Mazikowski, David Jan Mislovic, Irfan Nebi, Cedric Giesen, Hamza Malek (71. Arbnor Alija), Elias Winkelmann (57. Qlirim Krasniqi), Abdelilah Zariouh, Hamza El Ouamari, Tobias Schössler, Feyzullah Demirkol (46. Viktor Maximilian Kijach) - Trainer: Mursel Zabeli
Schiedsrichter: Marvin Becker - Zuschauer: 60
Tore: 1:0 Leon Bem (2.), 1:1 Tobias Schössler (12.), 2:1 Leon Bem (16.), 3:1 Leon Bem (31.), 4:1 Julian Huptas (67.)

1. FC Grevenbroich-Süd mit 8:2-Kantersieg gegen TV Kalkum-Wittlaer

Heute, 15:30 Uhr
1. FC Grevenbroich-Süd
1. FC Grevenbroich-Süd
TV Kalkum-Wittlaer
TV Kalkum-Wittlaer
8
2
Abpfiff
Die Formkurve des 1. FC Grevenbroich-Süd ist keine gute Nachricht für den MSV Düsseldorf, der am Dienstag bei den Südern ran muss. Beim 8:2-Erfolg gegen den TV Kalkum-Wittlaer war Torjäger Berkay Köktürk wieder mit drei Treffern am Sieg der Grevenbroicher beteiligt, die die Saison damit im oberen Drittel beenden werden.

1. FC Grevenbroich-Süd – TV Kalkum-Wittlaer 8:2
1. FC Grevenbroich-Süd: Jan Müller, Meliksah Sargin (46. Berkay Köktürk), Ahghas Newton, Jannes Bienert, Nils Klöther, Ensar Krasniqi, Emre Demirbolat (46. Fatih Yaman), Resul Ahmeti (46. Muhammed Arda Öztürk), Sherif Krasniqi, Ermal Maqkaj (46. Kai Uwe Wirtz), Marcel Hensel - Trainer: Christian Niebel
TV Kalkum-Wittlaer: Justin Rütters, Leandro Heintze (72. Ralf Appiah), Dimitrios Voulkidis, Erkan Tanrikulu, Jacob Schwalbach, Ayumu Akiyama, Goki Fukunaga, Nico Pesch, Arsen Konoval, Melvin Ridder (63. Nico Polster), Sahin Irevül - Trainer: Navid Fazeli
Schiedsrichter: Hans-Jürgen Weyers (Mönchengladbach) - Zuschauer: 70
Tore: 1:0 Ensar Krasniqi (4.), 1:1 Goki Fukunaga (11.), 2:1 Sherif Krasniqi (22.), 3:1 Marcel Hensel (47.), 4:2 Kai Uwe Wirtz (57.), 4:2 Erkan Tanrikulu (59.), 5:2 Berkay Köktürk (65.), 6:2 Berkay Köktürk (78.), 7:2 Berkay Köktürk (79.), 8:2 Fatih Yaman (83.)

Das ist der letzte Spieltag

34. Spieltag
So., 07.06.26 15:00 Uhr ASV Mettmann - DJK Sparta Bilk
So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Uedesheim - SG Benrath-Hassels
So., 07.06.26 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - DSC 99 Düsseldorf
So., 07.06.26 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - SVG Neuss-Weissenberg
So., 07.06.26 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 07.06.26 15:30 Uhr Lohausener SV - VdS 1920 Nievenheim
So., 07.06.26 15:30 Uhr TSV Meerbusch II - CfR Links Düsseldorf
So., 07.06.26 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - Ratingen 04/19 U23 II
So., 07.06.26 15:30 Uhr SV Hösel - TSV Eller 04

_______________

