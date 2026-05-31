Bezirksliga 1: Relegations-Showdown zwischen Links und Nievenheim

Auch die Bezirksliga, Gruppe 1 hat sich in der Pfingstpause auf ihren Showdown vorbereitet, und der hat es noch einmal gewaltig in sich. Denn im Aufstiegsrennen muss der MSV Düsseldorf die beiden Partien gegen den VdS Nievenheim und den 1. FC Grevenbroich-Süd erneut austragen, muss also mit zwei Englischen Wochen umgehen. Der Auftakt gelang beim 8:0 gegen Nievenheim am Dienstag wie gewünscht (hier geht es zum Spielbericht), der absolute Kracher stand allerdings am Sonntag an. Hier kam es zum Vergleich mit der TSV Eller, die punktgleich mit dem MSV um den direkten Landesliga-Aufstieg kämpfte. Dramatischer wäre es nur noch gegangen, hätte der direkte Vergleich am letzten Spieltag stattgefunden.
Aus dem Rennen um Platz zwei ist auch die SG Benrath-Hassels noch nicht herausgefallen, die gegen den Lohausener SV spät siegte. Im Abstiegskampf ist derweil am schon eine weitere, verbindliche Entscheidungen fallen. Rhenania Hochdahl kann nach dem Sieg des CfR Links am Mittwoch den Relegationsplatz nicht mehr erreichen und ist verbindlich als zweites Team nach dem TSV Meerbusch II abgestiegen. Der CfR Links und der VdS Nievenheim gehen derweil im Rennen um den Abstiegs-Relegationsplatz Kopf an Kopf in den letzten Spieltag.
SVG Neuss-Weissenberg – ASV Mettmann 1:2
SVG Neuss-Weissenberg: Maurice Wolff, Baris Gürpinar, Daniel Marcel Becker, Nils Hoff, Marius Over (79. Ayman Masatou), Alexander Faber, Paul Winkelmann, Fynn Kaemmerling, Ichiura Taisei, Tom-Benjamin Seidel, Abraham Cĥol Panther (75. Kaan Erdogan) - Trainer: Dirk Schneider
ASV Mettmann: Semih Saban Demirhat, Justus Erkens, Halil Günes, Roken Tchouangue, Alessio Falco, Umut Demir, Maximilian Eisenbach, Cemal Öztürk, Ahmet Tugrul Tepebas, Justin Lüdtke, Anas Kaddouri (61. Tristan Maresch) - Trainer: Khalid Channig
Schiedsrichter: Keine Angabe - Zuschauer: 66
Tore: 1:0 Tom-Benjamin Seidel (61.), 1:1 Tristan Maresch (67.), 1:2 Alessio Falco (73.)
DJK Sparta Bilk – SV Hösel 7:4
DJK Sparta Bilk: Jacob Jonas Bockarie Jabbie, Roman Nahimi (80. Konstantin Garidis), Maurice Ryboth (69. Eugene Asamoah), Rene Reuland, Robin Müller, Dimitrios Sirokas (58. Andreas Plödereder), Alon Abelski, Moubarak Abdousamadou, Patrick Percoco (65. Kevin Tiedtke), Moritz Holz, Tim Louis Tiefenthal (58. Gianluca De Meo) - Trainer: Jörn Heimann
SV Hösel: Michael Mann, Finn Schröder (65. Sebastian Höfig), Oliver Wenzler, Timo Derichs, Anes Danijali, Dario Mirosavljevic, Leonard Prusa (53. Levin Richter), Nick Hartmann, Maximilian Ganns (53. Lionel Tchakounte), Ali Can Aktag (80. Yasin Bünyamin Uzun), Marzio Menzler (65. Mohamed EL Bass Ouyachou) - Trainer: Tomislav Mirosavljevic
Schiedsrichter: Ersoy Caglar - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Tim Louis Tiefenthal (3.), 2:0 Patrick Percoco (6.), 2:1 Finn Schröder (12.), 2:2 Finn Schröder (26.), 2:3 Nick Hartmann (29.), 3:3 Alon Abelski (30.), 3:4 Ali Can Aktag (44.), 4:4 Moritz Holz (55.), 5:4 Robin Müller (67.), 6:4 Moubarak Abdousamadou (75. Foulelfmeter), 7:4 Robin Müller (83.)
TSV Eller 04 – MSV Düsseldorf 3:1
TSV Eller 04: Nikolaos Gidopoulos (72. Hiroyuki Horii), Julien Augarde, Sascha Bechert, Fabrizio Leone, Yoshiki Urata, Antonio Marinovic (68. Noah Basil Karczewski), Takumi Miyata, Adnan Hotic (77. Marc Daehne), Anas El-Rifai, Dennis Ordelheide (90. Kevin Joao Lobato), Fabian Stutz - Trainer: Kerim Kara
MSV Düsseldorf: Shunsuke Takahashi, Maximilian Nadidai, Wiren Bhaskar, Nihat Koray Tepegöz, Jannik Stevens (97. Ouassim Charroud), Edward Osei-Nikansah, Aram Abdelkarim (88. Younes Ahmad Tahri), Drilon Istrefi, Said Harouz, Tom Voss (74. Carlos Penan), Vedin Kulović (83. Anas El Morabiti) - Trainer: Goran Tomic
Schiedsrichter: David Rus (Kaarst) - Zuschauer: 658
Tore: 0:1 Majid Abdalla (29.), 1:1 Anas El-Rifai (35.), 2:1 Dennis Ordelheide (64.), 3:1 Fabian Stutz (90.+9)
Besondere Vorkommnisse: Anas El-Rifai (TSV Eller 04) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (90.).
DSC 99 Düsseldorf – TSV Meerbusch II 4:3
DSC 99 Düsseldorf: Mattis Klöpper (46. Finn Lange), Alexander Petros Antonakis, Eray Achmet, Kaan Barak, Anton Redlich, Ousainou Sarr, Tom Boris Hennig (46. Dennis Dowidat), Richard Marliani, Pierluigi Principe (46. Florian Gnida), Piet Stracke, Alban Zene Ademi (46. Ayoub Alaiz) - Trainer: Sascha Walbröhl
TSV Meerbusch II: Alexander Staindl, Ammar Kiwani, Milo Neumann, Moner Najim Abdulredh, Maximilian Seibert, Mohamed Ghait, Enno Maximilian Werling, Ylber Rrahmani, Jonas Christopher Doerkes, Leon Prinz (66. Marc Clemens Bartnitzky), Eric Torsten Schulz - Trainer: Ronny Kockel
Schiedsrichter: Ahmet Eker (Essen) - Zuschauer: 70
Tore: 0:1 Enno Maximilian Werling (16.), 1:1 Kaan Barak (28. Foulelfmeter), 2:1 Richard Marliani (45.), 3:1 Onurcan Baysal (47.), 4:1 Piet Stracke (54.), 4:2 Eric Torsten Schulz (56. Foulelfmeter), 4:3 Moner Najim Abdulredh (84.)
SG Benrath-Hassels – Lohausener SV 4:3
SG Benrath-Hassels: Armin Mustacevic, Shahab Emjed Kazim, Dennis Durmus, Adin Civa, Kilian Laux, Min-kyu Kim, Tim Hölscher, Simon Wozniakowski, Mirnes Selamovic (90. Charisma Kumah), Amar Bukva, Haris Konjalić (52. Amar Kashtanjevac) - Trainer: Nermin Ramic
Lohausener SV: Arda Cakmak, Tobias Mombartz, Ole Cloppenburg, Jens Wunder (62. Marlon Wettwer), Till Friedrich, Nils Sprenger (86. Lukas Kleine-Bley), Gerrit Eul, Jannik Jürgensen (62. Saliou Mamadou Gaye), Jona Simon, Maximilian Klaas, Phillip Hannes - Co-Trainer: Konstantinos Tsakiris - Co-Trainer: Niklas Doppke - Trainer: Nikos Tsakiris
Schiedsrichter: Matthias Dransfeld (Duisburg) - Zuschauer: 60
Tore: 0:1 Nils Sprenger (3.), 0:2 Gerrit Eul (15.), 1:2 Shahab Emjed Kazim (29.), 2:2 Amar Bukva (31.), 2:3 Jannik Jürgensen (39.), 3:3 Mirnes Selamovic (47.), 4:3 Amar Bukva (88.)
VdS 1920 Nievenheim – Rhenania Hochdahl 4:1
VdS 1920 Nievenheim: Sebastian Lopez, Julian Huptas, Enes Celik, Nils Carsten Kunz, Max Schnelker, Florian Breuer, Dominik Schillings, Nils Jochmann, Marcus Buchen (87. Jannis Kehl), Emilio Jose Heinrich Perk, Leon Bem (71. Marc-Leon Wolff) - Trainer: Thomas Boldt
Rhenania Hochdahl: Daniel Mazikowski, David Jan Mislovic, Irfan Nebi, Cedric Giesen, Hamza Malek (71. Arbnor Alija), Elias Winkelmann (57. Qlirim Krasniqi), Abdelilah Zariouh, Hamza El Ouamari, Tobias Schössler, Feyzullah Demirkol (46. Viktor Maximilian Kijach) - Trainer: Mursel Zabeli
Schiedsrichter: Marvin Becker - Zuschauer: 60
Tore: 1:0 Leon Bem (2.), 1:1 Tobias Schössler (12.), 2:1 Leon Bem (16.), 3:1 Leon Bem (31.), 4:1 Julian Huptas (67.)
1. FC Grevenbroich-Süd – TV Kalkum-Wittlaer 8:2
1. FC Grevenbroich-Süd: Jan Müller, Meliksah Sargin (46. Berkay Köktürk), Ahghas Newton, Jannes Bienert, Nils Klöther, Ensar Krasniqi, Emre Demirbolat (46. Fatih Yaman), Resul Ahmeti (46. Muhammed Arda Öztürk), Sherif Krasniqi, Ermal Maqkaj (46. Kai Uwe Wirtz), Marcel Hensel - Trainer: Christian Niebel
TV Kalkum-Wittlaer: Justin Rütters, Leandro Heintze (72. Ralf Appiah), Dimitrios Voulkidis, Erkan Tanrikulu, Jacob Schwalbach, Ayumu Akiyama, Goki Fukunaga, Nico Pesch, Arsen Konoval, Melvin Ridder (63. Nico Polster), Sahin Irevül - Trainer: Navid Fazeli
Schiedsrichter: Hans-Jürgen Weyers (Mönchengladbach) - Zuschauer: 70
Tore: 1:0 Ensar Krasniqi (4.), 1:1 Goki Fukunaga (11.), 2:1 Sherif Krasniqi (22.), 3:1 Marcel Hensel (47.), 4:2 Kai Uwe Wirtz (57.), 4:2 Erkan Tanrikulu (59.), 5:2 Berkay Köktürk (65.), 6:2 Berkay Köktürk (78.), 7:2 Berkay Köktürk (79.), 8:2 Fatih Yaman (83.)
34. Spieltag
So., 07.06.26 15:00 Uhr ASV Mettmann - DJK Sparta Bilk
So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Uedesheim - SG Benrath-Hassels
So., 07.06.26 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - DSC 99 Düsseldorf
So., 07.06.26 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - SVG Neuss-Weissenberg
So., 07.06.26 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 07.06.26 15:30 Uhr Lohausener SV - VdS 1920 Nievenheim
So., 07.06.26 15:30 Uhr TSV Meerbusch II - CfR Links Düsseldorf
So., 07.06.26 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - Ratingen 04/19 U23 II
So., 07.06.26 15:30 Uhr SV Hösel - TSV Eller 04
