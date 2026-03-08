Bezirksliga 1: Ratingen II überrascht Hassels, Stracke mit Viererpack

Mit zwei Partien startete der 22. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 1 bereits am Freitag, und mit dabei war gleich auch der Tabellenführer MSV Düsseldorf. Und der hatte gleich eine alles andere als leichte Aufgabe, denn die Reise ging zum 1. FC Grevenbroich-Süd. Und der war in der FuPa-Formtabelle der fünf jüngsten Partien direkt hinter den MSV-Kickern, die alle fünf Spiele gewonnen hatten, mit 13 Punkten Zweiter. Das Team von Christian Niebel würde es dem MSV also sicherlich nicht leicht machen.
Oben dranbleiben will aber auch der Vierte ASV Mettmann, der es am Freitag daheim mit dem SV Uedesheim zu tun hatte, der im Abstiegskampf ganz dringend ein Erfolgserlebnis benötigte. Am Sonntag kommt es dann zu einem Vergleich im Kreis Neuss zwischen der SVG Weissenberg und Bayer Dormagen - aktuell nur durch zwei Punkte getrennt. Der neue Zweite TSV Eller spielte dann am Sonntag beim VdS Nievenheim, der im Keller jeden Punkt gebrauchen kann. Um jeden Punkt im Abstiegskampf gerungen werden durfte dann auch am Sonntag zwischen dem TV Kalkum-Wittlaer und dem Lohausener SV.
1. FC Grevenbroich-Süd – MSV Düsseldorf 1:2
1. FC Grevenbroich-Süd: Jan Müller, Meliksah Sargin (78. Sherif Krasniqi), Ismail Günsel, Nils Klöther, Samir Kastanjeva (67. Fatih Yaman), Ensar Krasniqi, Muhammed Arda Öztürk (88. Ermal Maqkaj), Salim Tliashinov (79. Ahghas Newton), Resul Ahmeti, Berkay Köktürk, Marcel Hensel - Trainer: Christian Niebel
MSV Düsseldorf: Shunsuke Takahashi, Wiren Bhaskar, Nihat Koray Tepegöz, Edward Osei-Nikansah, Ryota Nakaoka, Drilon Istrefi, Shohei Nelson Lukoma Yamashita, Carlos Penan, Sinan Kurt (90. Majid Abdalla), Tom Voss, Vedin Kulović (61. Zakaria Abdoun) - Trainer: Goran Tomic
Schiedsrichter: Marcel Schuh (Remscheid) - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Tom Voss (10.), 0:2 Carlos Penan (73.), 1:2 Ermal Maqkaj (90.)
Gelb-Rot: Resul Ahmeti (64./1. FC Grevenbroich-Süd/)
SVG Neuss-Weissenberg – TSV Bayer Dormagen 1:2
SVG Neuss-Weissenberg: Maurice Wolff, Baris Gürpinar, Daniel Marcel Becker, Nils Hoff, Mario Dundovic (50. Ben Luca Schmidt), Dennis Brune, Jonas Niemierza (74. Ranael-Baringa Ishimine), Fynn Kaemmerling (90. Marius Over), Ichiura Taisei, Antonio Primorac (89. Kaan Erdogan), Tom-Benjamin Seidel - Trainer: Dirk Schneider
TSV Bayer Dormagen: Thomas Wirtz, Andre Tareco-Duarte, Dennis Marquet, Arda El Kerim Ayaz, Oliver Gammon, Marius Fraßek, Yannick Schmitz, Marc Naroska, Niclas Sylvester Schröder (74. Maurice Michael Wiewiora), Michael Hausdörfer, Alexander Hauptmann (81. Berkan Öksüz) - Trainer: Marko Niestroj - Trainer: Ayhan Karadeniz
Schiedsrichter: Julian Strunk (Xanten) - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Antonio Primorac (8.), 1:1 Alexander Hauptmann (51.), 1:2 Michael Hausdörfer (71.)
Rhenania Hochdahl – SV Hösel 1:1
Rhenania Hochdahl: Daniel Mazikowski, Maik Gaida, Qlirim Krasniqi, Kyunom Joshua Nyamtiro, Irfan Nebi, Mohamed Barkammich, Cedric Giesen, Philipp Gatzen, David Szewczyk - Trainer: Peter Burek
SV Hösel: Michael Mann, Levin Richter, Lucas Seibert, Oliver Wenzler, Anes Danijali, Maximilian Ganns, Fabian Schürings, Ezra Oduro, Ali Can Aktag, Jassim Tighadouini, Niklas Oldörp - spielender Co-Trainer: Levent Olgun - Trainer: Tomislav Mirosavljevic
Schiedsrichter: Sinan Satilmis
Tore: 0:1 Anes Danijali (4.), 1:1 David Szewczyk (45. Foulelfmeter)
DJK Sparta Bilk – TSV Meerbusch II 4:3
DJK Sparta Bilk: Timo Utecht, Maurice Ryboth, Timo Brettschneider, Rene Reuland, Alon Abelski, Patrick Percoco (64. Marco Tassone), Moritz Holz, Gianluca De Meo (64. Tim Louis Tiefenthal), Alexander Hendrik Schnittert (87. Alon Abelski), Marcel Kachnowski (73. Dimitrios Sirokas), Konstantin Garidis - Trainer: Jörn Heimann
TSV Meerbusch II: Kalle Maria Grabek, Milo Neumann (63. Jonas Christopher Doerkes), Vincent Simon Erich Boldt (72. Enno Maximilian Werling), Ylber Rrahmani, Hrustan Kadric, Janis Hrustic, Harding Mac Stuell Beira, Eugene Park (72. Felix Seifert), Maximilian Seibert (63. Marc Clemens Bartnitzky), Daniel Aserov, Andreas Lahn - Trainer: Ronny Kockel
Schiedsrichter: Lars Norta - Zuschauer: 40
Tore: 1:0 Gianluca De Meo (27.), 2:0 Gianluca De Meo (55.), 2:1 Ylber Rrahmani (72.), 3:1 Marco Tassone (83.), 3:2 Hrustan Kadric (90.), 4:2 Alon Abelski (90.+3), 4:3 Ylber Rrahmani (90.+3)
TV Kalkum-Wittlaer – Lohausener SV 1:0
TV Kalkum-Wittlaer: Justin Rütters, Erkan Tanrikulu, Philipp Kuschel, Jacob Schwalbach, Konstantin Richter (30. Mehmet Can Sesen), Lars Jansen (32. Melvin Ridder), Noel Heitkamp, Goki Fukunaga, Kaan Safarpour-Malekabad (68. Sahin Irevül), Nico Pesch, Arsen Konoval - Co-Trainer: Christian Kallabis - Trainer: Navid Fazeli - Co-Trainer: Murat Yildiz
Lohausener SV: Justin Müller, Tobias Mombartz (23. Kiyan Sekine), Lennart Rehr, Ole Cloppenburg, Jens Wunder, Patrick Frymuth (80. Marlon Wettwer), Nils Sprenger, Jannik Jürgensen (64. Gerrit Eul), Jona Simon, Maximilian Klaas, Roland Sitnikov - Co-Trainer: Konstantinos Tsakiris - Co-Trainer: Niklas Doppke - Trainer: Nikos Tsakiris
Schiedsrichter: Maikel de Almeida
Tore: 1:0 Nico Pesch (74.)
Rot: Marlon Wettwer (90./Lohausener SV/)
CfR Links Düsseldorf – DSC 99 Düsseldorf 2:2
CfR Links Düsseldorf: Oliver Schilbock, Alexander von Ameln, Mark Drinkuth (70. Marius Möller), Raphael van der Berg, Marcel Schröder, Takuya Kitamura, Dennis Schreuers, Rikuto Maruki, Paschalis Ivantzikis, Enes Öz (80. Marvin Mainz), Andre Kobe (18. Patrick Kamprakis) - Trainer: Panagiotis Liomas
DSC 99 Düsseldorf: Mattis Klöpper, Eray Achmet, Kaan Barak, Anton Redlich, Ousainou Sarr, Jacob Theuringer, Florian Gnida (68. Carlo Salman), Dennis Dowidat, Pierluigi Principe, Onurcan Baysal, Ayoub Alaiz - Trainer: Sascha Walbröhl
Schiedsrichter: Sebastian Frank (Essen) - Zuschauer: 75
Tore: 0:1 Pierluigi Principe (14.), 1:1 Enes Öz (35.), 2:1 Patrick Kamprakis (37.), 2:2 Dennis Dowidat (73.)
SG Benrath-Hassels – Ratingen 04/19 U23 II 2:4
SG Benrath-Hassels: Armin Mustacevic, Davor Todorovic (46. Kolja Pusch), Ryoto Inokawa, Tan Mersinli, Adin Civa, Dennis Durmus, Kilian Laux, Min-kyu Kim, Mirnes Selamovic (68. Tim Hölscher), Ajdin Koco (77. Ihor Maksymovych), Lars Pöth (52. Haris Konjalić) - Co-Trainer: Tim Hölscher - Trainer: Nermin Ramic
Ratingen 04/19 U23 II: Sam Koch, Len Carlo Brammertz, Nolan Manassa, Bilal Ajenoui Benktib (37. Konstantin Sivevski), Philipp Mokwa, Thabani Lukusa-Milambu, Sami Alnur Bachir Niam, Leo Kaiser (90. Elias Hans), Elias Belaarbi (58. Osazuwa Victor Uwas), Ben Collin Gubsch (90. Taygan Lofcali), Florian Saljii (77. Maksym Kliushnychenko) - Trainer: Andreas Voss - Co-Trainer: Derick Dwomo
Schiedsrichter: Sven Terwolbeck (Mülheim an der Ruhr) - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Dennis Durmus (26.), 1:1 Elias Belaarbi (34.), 1:2 Nolan Manassa (67.), 1:3 Ben Collin Gubsch (73.), 2:3 Ajdin Koco (76.), 2:4 Osazuwa Victor Uwas (90.+1)
Gelb-Rot: Tan Mersinli (57./SG Benrath-Hassels/)
VdS 1920 Nievenheim – TSV Eller 04 2:5
VdS 1920 Nievenheim: Sebastian Lopez, Julian Huptas, Enes Celik (82. Emilio Jose Heinrich Perk), Daniel Dünbier (54. Max Schnelker), Florian Breuer, Dominik Schillings, Nils Jochmann (90. Nils Carsten Kunz), Henri Leiding, Kevin Scholz, Leon Bem (66. Marc-Leon Wolff), Roberto Leon Grillo - Co-Trainer: Daniel Dünbier - Co-Trainer: Markus Esser - Trainer: Thomas Boldt
TSV Eller 04: Nikolaos Gidopoulos, Sascha Bechert, Fabrizio Leone, Yoshiki Urata, Jan-Eric Heydn, Brian Prince Oldenburg, Antonio Marinovic (65. Marc Daehne), Takumi Miyata, Adnan Hotic, Dennis Ordelheide, Fabian Stutz (88. Raul- Florin Ghite) - Co-Trainer: Bernd Schwartz - Co-Trainer: Robin Bothe - Trainer: Kerim Kara
Schiedsrichter: keine Angabe - Zuschauer: 200
Tore: 1:0 Dominik Schillings (6.), 2:0 Kevin Scholz (31.), 2:1 Nico Stracke (49.), 2:2 Nico Stracke (68. Handelfmeter), 2:3 Adnan Hotic (71.), 2:4 Nico Stracke (74.), 2:5 Nico Stracke (88.)
23. Spieltag
Sa., 14.03.26 17:00 Uhr TSV Meerbusch II - ASV Mettmann
So., 15.03.26 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - VdS 1920 Nievenheim
So., 15.03.26 14:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - SG Benrath-Hassels
So., 15.03.26 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - DJK Sparta Bilk
So., 15.03.26 15:00 Uhr TSV Eller 04 - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 15.03.26 15:00 Uhr SV Uedesheim - TV Kalkum-Wittlaer
So., 15.03.26 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - SVG Neuss-Weissenberg
So., 15.03.26 15:30 Uhr SV Hösel - CfR Links Düsseldorf
So., 15.03.26 15:30 Uhr Lohausener SV - Rhenania Hochdahl
24. Spieltag
So., 22.03.26 13:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - TSV Eller 04
So., 22.03.26 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - MSV Düsseldorf
So., 22.03.26 15:00 Uhr ASV Mettmann - TSV Bayer Dormagen
So., 22.03.26 15:30 Uhr Lohausener SV - SV Hösel
So., 22.03.26 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - TSV Meerbusch II
So., 22.03.26 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - SV Uedesheim
So., 22.03.26 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - CfR Links Düsseldorf
So., 22.03.26 15:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - DSC 99 Düsseldorf
So., 22.03.26 15:30 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - Ratingen 04/19 U23 II
