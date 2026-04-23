 2026-04-23T13:43:33.969Z

Spielbericht

Bezirksliga 1: Ratingen II besiegt mit Elkhattabi-Doppelpack Hochdahl

Bereits am Donnerstag startet der 29. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 1, die Entscheidungen rücken näher. Der VdS Nievenheim müsste am Freitag dringend siegen, soll die Relegation, oder Angriffe von hinten, verhindert werden. Am Sonntag treffen sich die Spitzen-Verfolger SG Benrath und Bilk.

von Sascha Köppen · Heute, 21:44 Uhr · 0 Leser
Ratingen 04/19 II hat den nächsten Sieg eingefahren.
Ratingen 04/19 II hat den nächsten Sieg eingefahren. – Foto: M.A.Matchday_Photography

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Bezirksliga 1
Ratingen 04/19 U23 II
Eller 04
SG Benrath
TV Kalkum

Sechs Spieltage vor dem Saisonende befindet sich der VdS Nievenheim auf dem Schleudersitz der Bezirksliga, Gruppe 1. Denn der viertletzte Platz würde am Saisonende bedeuten, dass die Nievenheimer noch gegen den Viertletzen der Gruppe 6 in zwei Abstiegs-Relegationsspiele müssten, und nur der Sieger dieser Paarung bleibt Bezirksligist. Um das zu verhindern, müsste der VdS sechs Zähler auf den TV Kalkum-Wittlaer gutmachen - und dabei immer noch beachten, dass der CfR Links und Rhenania Hochdahl nur einen Zähler dahinter lauern. Sollte es am Freitag für die Nievenheimer also einen Sieg gegen die SVG Neuss-Weissenberg geben, könnte das schon elementar wichtig sein. Links hat dann am Sonntag den ASV Mettmann zu Gast, für Hochdahl geht es zu Ratingen 04/19 II. Bereits am Donnerstagabend starteten Ratingen 04/19 und Rhenania Hochdahl in den 29. Spieltag.

>>> Hier geht es zur Tabelle der Bezirksliga, Gruppe 1

Immer dramatischer wird derweil auch das Aufstiegsrennen. Die TSV Eller als Zweiter hat den Rückstand auf den MSV Düsseldorf am vorigen Wochenende auf drei Zähler verkürzt, und der MSV weiß zudem nach wie vor nicht, was die Saison noch bietet. Das Spiel gegen den 1. FC Grevenbroich-Süd wird wiederholt werden müssen, über die Partie gegen Nievenheim wird das Sportgericht in der kommenden Woche entscheiden (wir berichteten hier). Der MSV hat es nun aber am Sonntag zunächst mit dem SV Uedesheim zu tun, während die TSV Eller den Lohausener SV zu Gast hat, der vor Wochenfrist 5:2 gegen den Primus gewonnen hatte.Spannend wird es aber auch direkt dahinter. Denn der Vierte Sparta Bilk muss beim Dritten SG Benrath-Hassels ran - und hat wohl nur noch eine Chance auf einen der beiden ersten Plätze, sollte ein Auswärtssieg gelingen.

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So läuft der 29. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 1

Am Donnerstag spielten:

Ratingen 04/19 II siegt spät noch 3:0 gegen Hochdahl

Heute, 19:30 Uhr
Ratingen 04/19 U23
Ratingen 04/19 U23Ratingen 04/19 U23 II
Rhenania Hochdahl
Rhenania HochdahlRhenania H.
3
0
Abpfiff
Fast 70 Minuten lang durfte Rhenania Hochdahl am Donnerstagabend auf Punkte bei Ratingen 04/19 II freuen, das wegen des Oberliga-Topspiels am Sonntag gegen den KFC Uerdingen das Spiel der zweiten schon am Donnerstag austrug. In der 70. Minute war es dann aber doch Eleftherios Vasileiadis, der die Ratinger auf die Siegerstraße brachte. Deutlich wurde es dann am Ende, weil Ilyas Elkhattabi noch einen Doppepack hinterherschob. Der Blick der Hochdahler geht nun auf die Konkurrenz, Ratingen könnte am Ende noch in der oberen Tabellenhälfte landen.

Ratingen 04/19 U23 II – Rhenania Hochdahl 3:0
Ratingen 04/19 U23 II: Sam Koch, Maximilian Kronauer, Nolan Manassa, Clarence Yomi, Henry Page, Leo Kaiser (84. Taygan Lofcali), Urim Rexha (75. Maksym Kliushnychenko), Edin Hadzibajramovic, Elias Belaarbi (63. Ilyas Elkhattabi), Eleftherios Vasileiadis (75. Konstantin Sivevski), Florian Saljii (82. Swaraj Naik) - Trainer: Andreas Voss - Co-Trainer: Derick Dwomo
Rhenania Hochdahl: Daniel Mazikowski, Maik Gaida (57. Hamza Malek), David Jan Mislovic, Arbnor Alija, Cedric Giesen, Elias Winkelmann (54. Kyunom Joshua Nyamtiro), David Szewczyk, Feyzullah Demirkol, Oliver Krizanovic, Viktor Maximilian Kijach (51. Hamza El Ouamari) - Trainer: Mursel Zabeli
Schiedsrichter: Hans-Jürgen Weyers (Mönchengladbach) - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Eleftherios Vasileiadis (70.), 2:0 Ilyas Elkhattabi (78.), 3:0 Ilyas Elkhattabi (85.)

Bereits am Freitag treten an:

VdS Nievenheim - SVG Neuss-Weissenberg

Morgen, 19:30 Uhr
VdS 1920 Nievenheim
VdS 1920 NievenheimNievenheim
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg
19:30live

Am Sonntag spielen:

SG Benrath-Hassels - DJK Sparta Bilk

So., 26.04.2026, 15:30 Uhr
SG Benrath-Hassels
SG Benrath-HasselsSG Benrath
DJK Sparta Bilk
DJK Sparta BilkSparta Bilk
15:30

SV Hösel - 1. FC Grevenbroich-Süd

So., 26.04.2026, 15:30 Uhr
SV Hösel
SV HöselSV Hösel
1. FC Grevenbroich-Süd
1. FC Grevenbroich-SüdGrevenb.-Süd
15:30

TSV Bayer Dormagen - TSV Meerbusch II

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr
TSV Bayer Dormagen
TSV Bayer DormagenTSV Bayer
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus. II
15:00

MSV Düsseldorf - SV Uedesheim

So., 26.04.2026, 15:30 Uhr
MSV Düsseldorf
MSV DüsseldorfMSV Düsseld.
SV Uedesheim
SV UedesheimUedesheim
15:30live

TSV Eller - Lohausener SV

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr
TSV Eller 04
TSV Eller 04Eller 04
Lohausener SV
Lohausener SVLohausen
15:00

DSC 99 - TV Kalkum-Wittlaer

So., 26.04.2026, 14:00 Uhr
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99
TV Kalkum-Wittlaer
TV Kalkum-WittlaerTV Kalkum
14:00

CfR Links - ASV Mettmann

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr
CfR Links Düsseldorf
CfR Links DüsseldorfCfR Links
ASV Mettmann
ASV MettmannASV Mettmann
15:00

Das sind die nächsten Spieltage

30. Spieltag
Mi., 29.04.26 20:00 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - 1. FC Grevenbroich-Süd
Do., 30.04.26 20:00 Uhr Lohausener SV - Ratingen 04/19 U23 II
So., 03.05.26 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - SV Hösel
So., 03.05.26 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - VdS 1920 Nievenheim
So., 03.05.26 15:00 Uhr ASV Mettmann - SG Benrath-Hassels
So., 03.05.26 15:00 Uhr SV Uedesheim - TSV Eller 04
So., 03.05.26 15:30 Uhr TSV Meerbusch II - MSV Düsseldorf
So., 03.05.26 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - CfR Links Düsseldorf
So., 03.05.26 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - DSC 99 Düsseldorf

31. Spieltag
So., 10.05.26 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - SV Uedesheim
So., 10.05.26 14:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - Lohausener SV
So., 10.05.26 15:00 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - DJK Sparta Bilk
So., 10.05.26 15:00 Uhr TSV Eller 04 - TSV Meerbusch II
So., 10.05.26 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - Rhenania Hochdahl
So., 10.05.26 15:30 Uhr SV Hösel - SVG Neuss-Weissenberg
So., 10.05.26 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - TSV Bayer Dormagen
So., 10.05.26 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - TV Kalkum-Wittlaer
So., 10.05.26 15:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - ASV Mettmann

>>> Zum vollständigen Spielplan der Bezirksliga, Gruppe 1

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