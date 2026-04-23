Bezirksliga 1: Nievenheim verliert nach 3:1 noch gegen Weissenberg

Der VdS Nievenheim hat nach einem 3:1 noch gegen die SVG Weissenberg verloren. – Foto: Christian Haas

Sechs Spieltage vor dem Saisonende befand sich der VdS Nievenheim auf dem Schleudersitz der Bezirksliga, Gruppe 1. Denn der viertletzte Platz würde am Saisonende bedeuten, dass die Nievenheimer noch gegen den Viertletzen der Gruppe 6 in zwei Abstiegs-Relegationsspiele müssten, und nur der Sieger dieser Paarung bleibt Bezirksligist. Um das zu verhindern, müsste der VdS sechs Zähler auf den TV Kalkum-Wittlaer gutmachen - und dabei immer noch beachten, dass der CfR Links und Rhenania Hochdahl nur einen Zähler dahinter lauern. So hätten die Nievenheimer also einen Sieg gegen die SVG Neuss-Weissenberg gebrauchen könne, stattdessen wurde es ein bitterer Abend. Links hat dann am Sonntag den ASV Mettmann zu Gast, für Hochdahl geht es zu Ratingen 04/19 II. Bereits am Donnerstagabend starteten Ratingen 04/19 und Rhenania Hochdahl in den 29. Spieltag.

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Immer dramatischer wird derweil auch das Aufstiegsrennen. Die TSV Eller als Zweiter hat den Rückstand auf den MSV Düsseldorf am vorigen Wochenende auf drei Zähler verkürzt, und der MSV weiß zudem nach wie vor nicht, was die Saison noch bietet. Das Spiel gegen den 1. FC Grevenbroich-Süd wird wiederholt werden müssen, über die Partie gegen Nievenheim wird das Sportgericht in der kommenden Woche entscheiden (wir berichteten hier). Der MSV hat es nun aber am Sonntag zunächst mit dem SV Uedesheim zu tun, während die TSV Eller den Lohausener SV zu Gast hat, der vor Wochenfrist 5:2 gegen den Primus gewonnen hatte.Spannend wird es aber auch direkt dahinter. Denn der Vierte Sparta Bilk muss beim Dritten SG Benrath-Hassels ran - und hat wohl nur noch eine Chance auf einen der beiden ersten Plätze, sollte ein Auswärtssieg gelingen.

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So läuft der 29. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 1

Das sind die nächsten Spieltage

30. Spieltag

Mi., 29.04.26 20:00 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - 1. FC Grevenbroich-Süd

Do., 30.04.26 20:00 Uhr Lohausener SV - Ratingen 04/19 U23 II

So., 03.05.26 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - SV Hösel

So., 03.05.26 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - VdS 1920 Nievenheim

So., 03.05.26 15:00 Uhr ASV Mettmann - SG Benrath-Hassels

So., 03.05.26 15:00 Uhr SV Uedesheim - TSV Eller 04

So., 03.05.26 15:30 Uhr TSV Meerbusch II - MSV Düsseldorf

So., 03.05.26 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - CfR Links Düsseldorf

So., 03.05.26 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - DSC 99 Düsseldorf



31. Spieltag

So., 10.05.26 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - SV Uedesheim

So., 10.05.26 14:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - Lohausener SV

So., 10.05.26 15:00 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - DJK Sparta Bilk

So., 10.05.26 15:00 Uhr TSV Eller 04 - TSV Meerbusch II

So., 10.05.26 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - Rhenania Hochdahl

So., 10.05.26 15:30 Uhr SV Hösel - SVG Neuss-Weissenberg

So., 10.05.26 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - TSV Bayer Dormagen

So., 10.05.26 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - TV Kalkum-Wittlaer

So., 10.05.26 15:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - ASV Mettmann

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