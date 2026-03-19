Bezirksliga 1: MSV Düsseldorf zum Topspiel nach Bilk

Elf Zähler beträgt der Rückstand des Vierten DJK Sparta Bilk auf Spitzenreiter MSV Düsseldorf, wenn der Primus am Sonntag bei den Bilkern zu Gast ist. Und sollte der MSV auch bei Sparta gewinnen, ist für die Gelb-Schwarzen der Zug in Richtung Meisterschaft der Bezirksliga, Gruppe 1 wohl endgültig abgefahren. Bei einem Sieg geht die Tür wieder ein Stück weit auf, und Platz zwei ist bei vier fehlenden Punkten ohnehin in Reichweite.
Darin könnte natürlich auch eine Chance für die TSV Eller liegen, sollte Sparta Bilk erfolgreich sein. Denn dann könnte der Zweite bei einem Erfolg gegen in Weissenberg seinen Rückstand nach oben auf vier Zähler verkürzen. Ganz andere Sorgen haben aber die Teams in der Abstiegszone, die spätestens beim Zehnten Ratingen II beginnt. So könnte der Lohausener SV mit einem Sieg gegen den SV Hösel verhindern, noch tiefer in den Strudel zu rutschen. Zu einem weiteren Kellerduell treffen sich Rhenania Hochdahl und der SV Uedesheim, während es für den TV Kalkum-Wittlaer gegen Schlusslicht TSV Meerbusch II eigentlich nur einen Sieg geben darf.
25. Spieltag
Mi., 25.03.26 20:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - VdS 1920 Nievenheim
Fr., 27.03.26 19:30 Uhr TSV Bayer Dormagen - TV Kalkum-Wittlaer
So., 29.03.26 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - SVG Neuss-Weissenberg
So., 29.03.26 14:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 29.03.26 15:00 Uhr TSV Eller 04 - DJK Sparta Bilk
So., 29.03.26 15:00 Uhr SV Uedesheim - Lohausener SV
So., 29.03.26 15:30 Uhr SV Hösel - SG Benrath-Hassels
So., 29.03.26 15:30 Uhr TSV Meerbusch II - Rhenania Hochdahl
So., 29.03.26 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - ASV Mettmann
26. Spieltag
Mi., 01.04.26 19:30 Uhr ASV Mettmann - TSV Eller 04
Do., 02.04.26 19:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - MSV Düsseldorf
Do., 02.04.26 19:30 Uhr Rhenania Hochdahl - TSV Bayer Dormagen
Do., 02.04.26 19:30 Uhr Lohausener SV - TSV Meerbusch II
Do., 02.04.26 19:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - SG Benrath-Hassels
Do., 02.04.26 19:30 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - CfR Links Düsseldorf
Do., 02.04.26 19:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - DSC 99 Düsseldorf
Do., 02.04.26 19:30 Uhr DJK Sparta Bilk - Ratingen 04/19 U23 II
Do., 02.04.26 20:00 Uhr SV Uedesheim - SV Hösel
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