Bezirksliga 1: MSV Düsseldorf zum Topspiel nach Bilk

Kann die DJK Sparta Bilk sich ganz oben noch einmal einschalten? – Foto: Christian Haas

Elf Zähler beträgt der Rückstand des Vierten DJK Sparta Bilk auf Spitzenreiter MSV Düsseldorf, wenn der Primus am Sonntag bei den Bilkern zu Gast ist. Und sollte der MSV auch bei Sparta gewinnen, ist für die Gelb-Schwarzen der Zug in Richtung Meisterschaft der Bezirksliga, Gruppe 1 wohl endgültig abgefahren. Bei einem Sieg geht die Tür wieder ein Stück weit auf, und Platz zwei ist bei vier fehlenden Punkten ohnehin in Reichweite.

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Darin könnte natürlich auch eine Chance für die TSV Eller liegen, sollte Sparta Bilk erfolgreich sein. Denn dann könnte der Zweite bei einem Erfolg gegen in Weissenberg seinen Rückstand nach oben auf vier Zähler verkürzen. Ganz andere Sorgen haben aber die Teams in der Abstiegszone, die spätestens beim Zehnten Ratingen II beginnt. So könnte der Lohausener SV mit einem Sieg gegen den SV Hösel verhindern, noch tiefer in den Strudel zu rutschen. Zu einem weiteren Kellerduell treffen sich Rhenania Hochdahl und der SV Uedesheim, während es für den TV Kalkum-Wittlaer gegen Schlusslicht TSV Meerbusch II eigentlich nur einen Sieg geben darf.

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So läuft der 24. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 1

Die Spiele am Sonntag: Lohausener SV - SV Hösel

Das sind die nächsten Spieltage

25. Spieltag

Mi., 25.03.26 20:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - VdS 1920 Nievenheim

Fr., 27.03.26 19:30 Uhr TSV Bayer Dormagen - TV Kalkum-Wittlaer

So., 29.03.26 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - SVG Neuss-Weissenberg

So., 29.03.26 14:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - 1. FC Grevenbroich-Süd

So., 29.03.26 15:00 Uhr TSV Eller 04 - DJK Sparta Bilk

So., 29.03.26 15:00 Uhr SV Uedesheim - Lohausener SV

So., 29.03.26 15:30 Uhr SV Hösel - SG Benrath-Hassels

So., 29.03.26 15:30 Uhr TSV Meerbusch II - Rhenania Hochdahl

So., 29.03.26 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - ASV Mettmann



26. Spieltag

Mi., 01.04.26 19:30 Uhr ASV Mettmann - TSV Eller 04

Do., 02.04.26 19:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - MSV Düsseldorf

Do., 02.04.26 19:30 Uhr Rhenania Hochdahl - TSV Bayer Dormagen

Do., 02.04.26 19:30 Uhr Lohausener SV - TSV Meerbusch II

Do., 02.04.26 19:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - SG Benrath-Hassels

Do., 02.04.26 19:30 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - CfR Links Düsseldorf

Do., 02.04.26 19:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - DSC 99 Düsseldorf

Do., 02.04.26 19:30 Uhr DJK Sparta Bilk - Ratingen 04/19 U23 II

Do., 02.04.26 20:00 Uhr SV Uedesheim - SV Hösel

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