Allgemeines
Wo landet der MSV Düsseldorf?
Wo landet der MSV Düsseldorf? – Foto: Andreas Bornewasser

Bezirksliga 1: MSV Düsseldorf patzt, Mettmann und Bilk souverän

Bezirksliga Niederrhein 1: Die SG Benrath-Hassels, Sparta Bilk, der MSV Düsseldorf und der ASV Mettmann zählen zum Favoritenkreis, doch wer kann schon am 1. Spieltag überzeugen? So läuft der Auftakt, der am Freitagabend mit Heimspielen des SV Uedesheim, TSV Bayer Dormagen und Lohausener SV startet.

Heute, 13:15 Uhr
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99
MSV Düsseldorf
MSV DüsseldorfMSV Düsseld.
2
1
Abpfiff
Der DSC 99 sorgt am ersten Spieltag direkt für eine große Überraschung, denn der Aufstiegsfavorit MSV Düsseldorf unterliegt beim Traditionsverein mit 1:2. Pascal Ryboth und Onurcan Baysal sorgten im ersten Abschnitt nach zwischenzeitlichem Ausgleich von Wiren Bhaskar schon für die Entscheidung.

Heute, 15:30 Uhr
SV Hösel
SV HöselSV Hösel
ASV Mettmann
ASV MettmannASV Mettmann
1
4
Abpfiff
Der Umzug in die neue Liga ist dem ASV Mettmann zumindest zum Start direkt geglückt, denn vor 120 Zuschauern beim SV Hösel gab es einen 4:1-Erfolg. Johannes Erkens, Toni Markovic und Umut Demir sorgten nach 15 Minuten schon für eine 3:0-Führung.

Heute, 15:30 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus. II
SG Benrath-Hassels
SG Benrath-HasselsSG Benrath
2
4
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
TV Kalkum-Wittlaer
TV Kalkum-WittlaerTV Kalkum
DJK Sparta Bilk
DJK Sparta BilkSparta Bilk
1
4
Abpfiff

Die weiteren Ergebnisse

Fr., 15.08.2025, 19:30 Uhr
SV Uedesheim
SV UedesheimUedesheim
VdS 1920 Nievenheim
VdS 1920 NievenheimNievenheim
3
2

Fr., 15.08.2025, 19:30 Uhr
TSV Bayer Dormagen
TSV Bayer DormagenTSV Bayer
CfR Links Düsseldorf
CfR Links DüsseldorfCfR Links
3
0
Abpfiff

Fr., 15.08.2025, 20:00 Uhr
Lohausener SV
Lohausener SVLohausen
1. FC Grevenbroich-Süd
1. FC Grevenbroich-SüdGrevenb.-Süd
3
3

Heute, 15:30 Uhr
Rhenania Hochdahl
Rhenania HochdahlRhenania H.
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg
1
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TSV Eller 04
TSV Eller 04Eller 04
Ratingen 04/19 U23
Ratingen 04/19 U23Ratingen 04/19 U23 II
3
0
Abpfiff

____

Das sind die nächsten Spieltage

2. Spieltag
Fr., 22.08.25 20:00 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - Lohausener SV
Fr., 22.08.25 20:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - TSV Eller 04
So., 24.08.25 13:00 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - SV Hösel
So., 24.08.25 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - Rhenania Hochdahl
So., 24.08.25 15:00 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - SV Uedesheim
So., 24.08.25 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - MSV Düsseldorf
So., 24.08.25 15:00 Uhr ASV Mettmann - TV Kalkum-Wittlaer
So., 24.08.25 15:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - TSV Meerbusch II
So., 24.08.25 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - TSV Bayer Dormagen

3. Spieltag
Fr., 29.08.25 19:00 Uhr SV Uedesheim - SVG Neuss-Weissenberg
So., 31.08.25 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - DSC 99 Düsseldorf
So., 31.08.25 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - VdS 1920 Nievenheim
So., 31.08.25 15:00 Uhr TSV Meerbusch II - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 31.08.25 15:00 Uhr TSV Eller 04 - CfR Links Düsseldorf
So., 31.08.25 15:30 Uhr SV Hösel - TV Kalkum-Wittlaer
So., 31.08.25 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - SG Benrath-Hassels
So., 31.08.25 15:30 Uhr Lohausener SV - DJK Sparta Bilk
So., 31.08.25 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - ASV Mettmann

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 1!

Aufrufe: 017.8.2025, 16:50 Uhr
André NückelAutor