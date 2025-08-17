Bezirksliga 1: MSV Düsseldorf patzt, Mettmann und Bilk souverän

Bezirksliga Niederrhein 1: Die SG Benrath-Hassels, Sparta Bilk, der MSV Düsseldorf und der ASV Mettmann zählen zum Favoritenkreis, doch wer kann schon am 1. Spieltag überzeugen? So läuft der Auftakt, der am Freitagabend mit Heimspielen des SV Uedesheim, TSV Bayer Dormagen und Lohausener SV startet.
2. Spieltag
Fr., 22.08.25 20:00 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - Lohausener SV
Fr., 22.08.25 20:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - TSV Eller 04
So., 24.08.25 13:00 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - SV Hösel
So., 24.08.25 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - Rhenania Hochdahl
So., 24.08.25 15:00 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - SV Uedesheim
So., 24.08.25 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - MSV Düsseldorf
So., 24.08.25 15:00 Uhr ASV Mettmann - TV Kalkum-Wittlaer
So., 24.08.25 15:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - TSV Meerbusch II
So., 24.08.25 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - TSV Bayer Dormagen
3. Spieltag
Fr., 29.08.25 19:00 Uhr SV Uedesheim - SVG Neuss-Weissenberg
So., 31.08.25 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - DSC 99 Düsseldorf
So., 31.08.25 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - VdS 1920 Nievenheim
So., 31.08.25 15:00 Uhr TSV Meerbusch II - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 31.08.25 15:00 Uhr TSV Eller 04 - CfR Links Düsseldorf
So., 31.08.25 15:30 Uhr SV Hösel - TV Kalkum-Wittlaer
So., 31.08.25 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - SG Benrath-Hassels
So., 31.08.25 15:30 Uhr Lohausener SV - DJK Sparta Bilk
So., 31.08.25 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - ASV Mettmann