 2026-04-16T10:11:10.190Z

Spielbericht

Bezirksliga 1: MSV Düsseldorf mit 2:5-Pleite in Lohausen

Bezirksliga, Gruppe 1: Neben der Partie zwischen Bayer Dormagen und dem SV Uedesheim am Donnerstag standen am Freitag zwei Spiele mit den Top-Fünf-Teams SG Benrath-Hassels und ASV Mettmann auf dem Programm. Am Sonntag patzte dann der MSV Düsseldorf.

von Sascha Köppen · Heute, 19:31 Uhr · 0 Leser
Spitzenreiter MSV Düsseldorf patzte am Sonntag beim Lohausener SV. – Foto: Dieter Meßy

Bereits am Donnerstagabend begann der 28. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 1, und bei dieser Paarung konnten beide Teams inzwischen etwas entspannter in den vorgezogenen Abend gehen. Für Bayer Dormagen ist der Zug zu den Top-Fünf der Liga abgefahren, als "Best of the Rest" hatten die Dormagener am Donnerstag den SV Uedesheim zum Kreisduell zu Gast, der sich als Elfter inzwischen auch ein beruhigendes Polter auf die Gefahrenzone verschafft hat. Das änderte nichts daran, dass es ein denkwürdiger Abend wurde.

Am Freitagabend ging es dann allerdings schon im Aufstiegrennen weiter, als der Dritte SG Benrath-Hassels bei der SVG Neuss-Weissenberg ran musste, während der ASV Mettmann, der als Fünfter wohl auch nicht mehr ganz vorne angreifen wird, den DSC 99 empfing. Am Sonntag war dann Spitzenreiter MSV Düssseldorf beim Lohausener SV gefragt, die TSV Eller hatte es bei Rhenania Hochdahl mit dem Vorletzten zu tun und musste noch verarbeiten, am vorigen Wochenende nach 5:1-Führung noch zwei Punkte abgegeben zu haben. Auch der Vierte Sparta Bilk empfing mit dem CfR Links einen Gast, der tief im Abstiegskampf hängt.

So läuft der 28. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 1

Bereits am Donnerstag spielten:

SV Uedesheim mit irrer Aufholjagd gegen Dormagen

Do., 16.04.2026, 19:30 Uhr
SV Uedesheim
TSV Bayer Dormagen
5
4
Abpfiff
Die 150 Zuschauer, die sich auf den Weg zum Sportplatz des SV Uedesheim gemacht haben, durften in der Heimpartie der SVÜ gegen den TSV Bayer Dormagen am Donnerstagabend ein Spektakel miterleben. Zur Pause führte der Gast nach Treffern von Alexander Hauptmann, Marc Naroska und Michael Hausdörfer schon mit 3:0, und hatten mit dem 4:1 erneut durch Hausdörfer auch eine Antwort parat, als Celal-Can Yücel für die Uedesheimer kurz nach der Pause verkürzt hatte. Dann jedoch nahm die epische Aufholjagd der Gastgeber Formen an. Maik Ferber und Felix Frason sorgten für den Anschluss, in der 89. Minute traf Kevin Block dann zum 4:4. Damit jedoch nicht genug. Nach knapp vier Minuten in der Nachspielzeit schoss Maurice Girke den SVÜ noch zum Sieg. Damit dürften nur eingefleischte Fans der Neusser noch gerechnet haben.

SV Uedesheim – TSV Bayer Dormagen 5:4
SV Uedesheim: Dustin Gottlebe, Daniel Ferber, Nico In Het Panhuis, Samuel Campillo, Dabo Mamadou (45. Christos Pappas), Luis Winfried, Kevin Block, Celal-Can Yücel (81. Tim Jenckel), Florian Hillebrand (45. Gabriel August), Felix Frason (90. Zerkrija Cerkini), Maik Ferber (62. Maurice Girke) - Trainer: Oliver Seibert - Trainer: Ignacio Gutierrez
TSV Bayer Dormagen: Thomas Wirtz, Andre Tareco-Duarte, Maurice Roggendorf (56. Noa Gabriel Guerreiro Batista), Dennis Marquet, Luca Knuth (60. Philip Suhr), Oliver Gammon, Marc Naroska, Niclas Sylvester Schröder (56. Arda El Kerim Ayaz), Michael Hausdörfer (87. Torben Zepke), Jan Rakow, Alexander Hauptmann (76. Semi Youssef Laffi) - Trainer: Marko Niestroj - Trainer: Ayhan Karadeniz
Schiedsrichter: Güven Uzun - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Alexander Hauptmann (28.), 0:2 Marc Naroska (37.), 0:3 Michael Hausdörfer (43.), 1:3 Celal-Can Yücel (52.), 1:4 Michael Hausdörfer (53.), 2:4 Maik Ferber (55.), 3:4 Felix Frason (75.), 4:4 Kevin Block (89.), 5:4 Maurice Girke (90.+4)

Am Freitag traten an:

SVG Neuss-Weissenberg unterliegt SG Benrath-Hassels

Fr., 17.04.2026, 20:00 Uhr
SVG Neuss-Weissenberg
SG Benrath-Hassels
1
3
Abpfiff
Die SG Benrath-Hassels hat am Freitagabend ihre Aufgabe im Aufstiegsrennen gelöst und bei der SVG Neuss-Weissenberg mit 3:1 gewonnen. Mit einem Doppelschlag schon vor der Pause legte Mirnes Selamovic innerhalb von drei Minuten früh den Grundstein für den Erfolg. Die Entscheidung fiel endgültig dann in der 84. Minute durch Ihor Maksymovych, erst danach traf dann dank Ichiura Taisei auch der Gastgeber noch.

SVG Neuss-Weissenberg – SG Benrath-Hassels 1:3
SVG Neuss-Weissenberg: Maurice Wolff, Baris Gürpinar, Daniel Marcel Becker, Nils Hoff, Paul Winkelmann, Dennis Brune, Jonas Niemierza (80. Abraham Cĥol Panther), Fynn Kaemmerling, Ichiura Taisei, Tom-Benjamin Seidel, Kaan Erdogan (68. Ranael-Baringa Ishimine) - Trainer: Dirk Schneider
SG Benrath-Hassels: Tino Divkovic, Davor Todorovic, Shahab Emjed Kazim, Dennis Durmus, Ryoto Inokawa, Kilian Laux (87. Benjamin Prah), Min-kyu Kim, Kolja Pusch (64. Tim Hölscher), Mirnes Selamovic (72. Simon Wozniakowski), Haris Konjalić (64. Amar Bukva), Lars Pöth (83. Ihor Maksymovych) - Trainer: Nermin Ramic
Schiedsrichter: Thomas Roquet (Duisburg) - Zuschauer: 120
Tore: 0:1 Mirnes Selamovic (11.), 0:2 Mirnes Selamovic (14.), 0:3 Ihor Maksymovych (84.), 1:3 Ichiura Taisei (89.)

ASV Mettmann holt späten Punkt gegen DSC 99

Fr., 17.04.2026, 19:30 Uhr
ASV Mettmann
DSC 99 Düsseldorf
2
2
Abpfiff
Der leicht favorisierte Gastgeber ASV Mettmann ging bereits nach sechs Minuten durch Ahmet Tepebas beim DSC 99 in Führung, und so ging es auch in die Pause. Dann jedoch schlug der DSC 99 zurück, drehte durch zwei Treffer von Anton Redlich und Ayoub Alaiz das Spiel zugunsten der Düsseldorfer. Die dürften sich schon ein wenig als Sieger gefühlt haben, als in der vierten Minute der Nachspielzeit Joker Cemal Öztürk doch noch den 2:2-Endstand herstellte.

ASV Mettmann – DSC 99 Düsseldorf 2:2
ASV Mettmann: Niklas Wurth, Justus Erkens, Halil Günes (81. Cemal Öztürk), Asaad Wahed Omar, Roken Tchouangue, Umut Demir, Tristan Maresch, Ahmet Kizilisik, Maximilian Eisenbach, Ahmet Tugrul Tepebas (72. Berkant Fidanci), Justin Lüdtke - Trainer: Khalid Channig
DSC 99 Düsseldorf: Alexander Petros Antonakis, Eray Achmet, Kaan Barak, Anton Redlich, Florian Gnida, Carlo Salman (46. Ousainou Sarr), Dennis Dowidat, Pierluigi Principe, Onurcan Baysal, Ayoub Alaiz, Marc Paul (75. Abdoulie Sarr) - Trainer: Sascha Walbröhl
Schiedsrichter: Florian Weinmann (Dinslaken) - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Ahmet Tugrul Tepebas (6.), 1:1 Anton Redlich (53.), 1:2 Ayoub Alaiz (60.), 2:2 Cemal Öztürk (90.+4)

Die Spiele am Sonntag:

TSV Meerbusch II und SV Hösel teilen die Punkte

Heute, 15:30 Uhr
TSV Meerbusch
SV Hösel
2
2
Abpfiff
Gegen den wohl nicht mehr zu rettenden TSV Meerbusch II hat der seiterseits wohl gerettete SV Hösel am Sonntag immerhin einen Punkt eingefahren. Zweimal führten die Meerbuscher dabei durch Enno Maximilian Werling, doch kurz vor der Pause glich Anes Danijali zum 1:1 aus, eine Viertelstunde vor dem Ende traf Marzio Menzler zum Endstand für Hösel.

TSV Meerbusch II – SV Hösel 2:2
TSV Meerbusch II: Pascal Reischke (44. Andreas Lahn), Enno Maximilian Werling, Ylber Rrahmani, Hrustan Kadric, Janis Hrustic, Eugene Park, Mohamed Dbouki, Leon Prinz (83. Felix Seifert), Eric Torsten Schulz (90. Ammar Kiwani), Daniel Aserov, Andreas Lahn - Trainer: Ronny Kockel
SV Hösel: Simon Ole Brandt, Levin Richter (75. Dion Knoche), Lucas Seibert, Oliver Wenzler, Anes Danijali, Sebastian Höfig (64. Nick Hartmann), Leonard Prusa (67. Niklas Oldörp), Maximilian Ganns, Ali Can Aktag, Jassim Tighadouini (73. Yasin Bünyamin Uzun), Marzio Menzler (87. Timo Derichs) - Trainer: Tomislav Mirosavljevic
Schiedsrichter: Niklas Kühne (Leverkusen) - Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Enno Maximilian Werling (11.), 1:1 Anes Danijali (45.), 2:1 Enno Maximilian Werling (49.), 2:2 Marzio Menzler (75.)

Lohausener SV schafft Überraschung gegen den MSV Düsseldorf

Heute, 15:30 Uhr
Lohausener SV
MSV Düsseldorf
5
2
Abpfiff
Dass Spitzenreiter MSV Düsseldorf beim im Abstiegskampf noch nicht geretteten Lohausener SV eine 2:5-Niederlage kassieren könnte, hätten wohl auch die kühnsten Optimisten beim LSV vorher nicht zu hoffen gewagt. Auf die frühe Führung der Gastgeber durch Jona Simon hatte der Primus dabei zunächst noch eine Antwort gehabt, glich durch Said Harouz vor der Pause aus und ging vor dem Wechsel auch noch durch einen Elfmeter von Carlos Penan in Führung. Doch in der zweiten Halbzeit lief für den MSV alles schief. Niklas Macher, Lukas Kleine-Bley, Maximilian Klaas und Erik Oberle drehten das Spiel nicht nur, sie schossen sogar einen klaren Heimsieg heraus. Das hatte fraglos auch damit zu tun, dass Harouz kurz vor der Pause die Ampelkarte gesehen hatte.

Lohausener SV – MSV Düsseldorf 5:2
Lohausener SV: Arda Cakmak, Marvin Klimas, Lennart Rehr (83. Erik Oberle), Ole Cloppenburg, Jens Wunder, Niklas Macher, Nils Sprenger (89. Tobias Mombartz), Jona Simon, Maximilian Klaas, Lukas Kleine-Bley, Brahim Laukil (79. Kiyan Sekine) - Trainer: Nikos Tsakiris
MSV Düsseldorf: Shunsuke Takahashi, Wiren Bhaskar, Nihat Koray Tepegöz, Edward Osei-Nikansah, Lukas Dieninghoff, Aram Abdelkarim (70. Zakaria Abdoun), Drilon Istrefi, Said Harouz, Shohei Nelson Lukoma Yamashita (79. Anas El Morabiti), Carlos Penan (62. Vedin Kulović), Sinan Kurt (70. Majid Abdalla) - Trainer: Goran Tomic
Schiedsrichter: Hans-Jürgen Weyers (Mönchengladbach) - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Jona Simon (8.), 1:1 Said Harouz (25.), 1:2 Carlos Penan (35. Foulelfmeter), 2:2 Niklas Macher (54.), 3:2 Lukas Kleine-Bley (62.), 4:2 Maximilian Klaas (66.), 5:2 Erik Oberle (89.)
Gelb-Rot: Said Harouz (41./MSV Düsseldorf/)

1. FC Grevenbroich-Süd besiegt VdS Nievenheim

Heute, 15:30 Uhr
1. FC Grevenbroich-Süd
VdS 1920 Nievenheim
4
1
Abpfiff
Der 1. FC Grevenbroich-Süd hat im Duell mit dem VdS Nievenheim seinen Negativlauf beendet und wieder einmal drei Punkte eingefahren. Auf die Zähler, die die Gäste sicherlich im Abstiegskampf ein wenig gehofft hatten, mussten die verzichten. Zunächst gingen die Gäste durch Kevin Scholz sogar in Führung, so ging es sogar noch in die Pause. Der Ausgleich gelang dann Berkay Köktürk, ehe Marcel Hensel mit einem Doppelpack für die Entscheidung sorgte. Tief in der Nachspielzeit legte Ermal Maqkaj noch zum Endstand nach.

1. FC Grevenbroich-Süd – VdS 1920 Nievenheim 4:1
1. FC Grevenbroich-Süd: Jan Müller, Meliksah Sargin, Ahghas Newton (46. Ermal Maqkaj), Ismail Günsel, Jannes Bienert, Nils Klöther, Ensar Krasniqi, Fatih Yaman (46. Berkay Köktürk), Salim Tliashinov (46. Marcel Hensel) (89. Andre Häntsch), Resul Ahmeti, Sherif Krasniqi (74. Emre Demirbolat) - spielender Co-Trainer: Kai Uwe Wirtz - Trainer: Christian Niebel
VdS 1920 Nievenheim: Sebastian Lopez, Luca Fin Hesshaus, Julian Huptas, Henri Leiding, Daniel Dünbier (76. Max Schnelker), Florian Breuer, Dominik Schillings, Nils Jochmann, Emilio Jose Heinrich Perk, Kevin Scholz, Roberto Leon Grillo - Trainer: Thomas Boldt
Schiedsrichter: Ahmet Eker (Essen) - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Kevin Scholz (26.), 1:1 Berkay Köktürk (52.), 2:1 Marcel Hensel (53.), 3:1 Marcel Hensel (85.), 4:1 Ermal Maqkaj (90.+7)

Sparta Bilk lässt CfR Links keine Chance

Heute, 15:00 Uhr
DJK Sparta Bilk
CfR Links Düsseldorf
7
1
Abpfiff
Sparta Bilk ist durch den Patzer des MSV Düsseldorf drei Zähler näher an die Tabellenspitze herangerückt. Beim souveränen 7:1 gegen den CfR Links, der damit im Abstiegskampf erneut in die Röhre guckte, gelang Ben Abelski ein Dreierpack. Zwei Treffer blieben so immerhin noch für Hendrik Schnittert übrig, zudem trafen Marcel Kachnowski und Moubarak Abdousamadou. Beim Stand von 7:0 verkürzte André Kobe noch für Gäste.

DJK Sparta Bilk – CfR Links Düsseldorf 7:1
DJK Sparta Bilk: Dario Ljubic, Roman Nahimi, Maurice Ryboth, Timo Brettschneider, Alon Abelski, Moubarak Abdousamadou (59. Dimitrios Sirokas), Moritz Holz, Gianluca De Meo (87. Bilal Afkir), Alexander Hendrik Schnittert (82. Lukas Alsleben), Marcel Kachnowski (72. Kevin Tiedtke), Ben Abelski (72. Nikolaos Maliadas) - Trainer: Jörn Heimann
CfR Links Düsseldorf: Oliver Schilbock (46. Alexander von Ameln), Raphael van der Berg, Marius Möller (46. Soufian Hayaoui), Marcel Schröder (59. Thomas Ntanos), Ricardo Garcia Torras, Patrick Kamprakis, Malte Boermans (61. Adams Kreuer), Dennis Schreuers, Rikuto Maruki, Marvin Mainz, Andre Kobe - Trainer: Panagiotis Liomas
Schiedsrichter: Ramez Manassra (Moers ) - Zuschauer: 30
Tore: 1:0 Ben Abelski (6.), 2:0 Alexander Hendrik Schnittert (13.), 3:0 Marcel Kachnowski (31.), 4:0 Moubarak Abdousamadou (41.), 5:0 Ben Abelski (52.), 6:0 Ben Abelski (70.), 7:0 Alexander Hendrik Schnittert (71.), 7:1 Andre Kobe (85.)

TV Kalkum-Wittlaer unterliegt Ratingen 04/19 II klar

Heute, 15:30 Uhr
TV Kalkum-Wittlaer
Ratingen 04/19 U23
1
4
Für den TV Kalkum-Wittlaer bleiben nach dem 1:4 gegen Ratingen 04/19 II die Sorgen im Abstiegskampf bestehen. Kurz vor und nach der Pause gelang Ratingens Eleftherios Vasileiadis ein Doppelpack, Florian Saljii erhöhte nach 70 Minuten. Erst dann verkürzte Nico Polster für die Gastgeber, ehe Ilyas Elkhattabi den Endstand herstellte.

TV Kalkum-Wittlaer – Ratingen 04/19 U23 II 1:4
TV Kalkum-Wittlaer: Justin Rütters, Dimitrios Voulkidis (59. Noel Heitkamp), Jacob Schwalbach, Anton Hauk, Ayumu Akiyama (66. Konstantin Richter), Goki Fukunaga (54. Erkan Tanrikulu), Kaan Safarpour-Malekabad, Nico Pesch, Arsen Konoval, Melvin Ridder (73. Nico Polster), Sahin Irevül (59. Philipp Kuschel) - Co-Trainer: Christian Kallabis - Trainer: Navid Fazeli - Co-Trainer: Murat Yildiz
Ratingen 04/19 U23 II: Sam Koch, Len Carlo Brammertz (10. Urim Rexha), Maximilian Kronauer, Nolan Manassa, Henry Page, Philipp Mokwa, Thabani Lukusa-Milambu (90. Maksym Kliushnychenko), Leo Kaiser (80. Konstantin Sivevski), Osazuwa Victor Uwas (68. Elias Belaarbi), Eleftherios Vasileiadis (62. Ilyas Elkhattabi), Florian Saljii - Trainer: Andreas Voss - Co-Trainer: Derick Dwomo
Schiedsrichter: Agejan Kreft - Zuschauer: 60
Tore: 0:1 Eleftherios Vasileiadis (41.), 0:2 Eleftherios Vasileiadis (56.), 0:3 Florian Saljii (70.), 1:3 Nico Polster (73.), 1:4 Ilyas Elkhattabi (78.)

Rhenania Hochdahl unterliegt TSV Eller 04 0:2

Heute, 15:30 Uhr
Rhenania Hochdahl
TSV Eller 04
0
2
Abpfiff
Auch die TSV Eller ließ bei einem Abstiegskandidaten am Sonntagabend nichts anbrennen und siegte mit 2:0 bei Rhenania Hochdahl. Für den Führungstreffer sorgte wieder einmal der in Topform befindliche Dennis Ordelheide in der 35. Minute, der Endstand war dann aber erst in der 90. Minute durch Fabian Stutz hergestellt.

Rhenania Hochdahl – TSV Eller 04 0:2
Rhenania Hochdahl: Daniel Mazikowski, Maik Gaida (46. David Szewczyk), David Jan Mislovic, Irfan Nebi, Mohamed Barkammich, Arbnor Alija, Cedric Giesen, Philipp Gatzen (82. Abdelilah Zariouh), Tobias Schössler, Feyzullah Demirkol, Oliver Krizanovic - Trainer: Mursel Zabeli
TSV Eller 04: Nikolaos Gidopoulos, Julien Augarde (82. Noah Basil Karczewski), Sascha Bechert, Fabrizio Leone (92. Raul- Florin Ghite), Yoshiki Urata, Jan-Eric Heydn, Antonio Marinovic (76. Brian Prince Oldenburg), Takumi Miyata, Adnan Hotic, Dennis Ordelheide (80. Ioannis Latrovalis), Fabian Stutz (92. Marc Daehne) - Trainer: Kerim Kara
Schiedsrichter: Jamal Rene Benmelouka - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Dennis Ordelheide (35.), 0:2 Fabian Stutz (90.)

Das sind die nächsten Spieltage

29. Spieltag
Fr., 24.04.26 19:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - SVG Neuss-Weissenberg
So., 26.04.26 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - Rhenania Hochdahl
So., 26.04.26 14:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - TV Kalkum-Wittlaer
So., 26.04.26 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - TSV Meerbusch II
So., 26.04.26 15:00 Uhr TSV Eller 04 - Lohausener SV
So., 26.04.26 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - ASV Mettmann
So., 26.04.26 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - DJK Sparta Bilk
So., 26.04.26 15:30 Uhr SV Hösel - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 26.04.26 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - SV Uedesheim

30. Spieltag
Do., 30.04.26 20:00 Uhr Lohausener SV - Ratingen 04/19 U23 II
So., 03.05.26 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - SV Hösel
So., 03.05.26 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - VdS 1920 Nievenheim
So., 03.05.26 15:00 Uhr ASV Mettmann - SG Benrath-Hassels
So., 03.05.26 15:00 Uhr SV Uedesheim - TSV Eller 04
So., 03.05.26 15:30 Uhr TSV Meerbusch II - MSV Düsseldorf
So., 03.05.26 15:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 03.05.26 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - CfR Links Düsseldorf
So., 03.05.26 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - DSC 99 Düsseldorf

