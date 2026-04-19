Bezirksliga 1: MSV Düsseldorf mit 2:5-Pleite in Lohausen

Bereits am Donnerstagabend begann der 28. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 1, und bei dieser Paarung konnten beide Teams inzwischen etwas entspannter in den vorgezogenen Abend gehen. Für Bayer Dormagen ist der Zug zu den Top-Fünf der Liga abgefahren, als "Best of the Rest" hatten die Dormagener am Donnerstag den SV Uedesheim zum Kreisduell zu Gast, der sich als Elfter inzwischen auch ein beruhigendes Polter auf die Gefahrenzone verschafft hat. Das änderte nichts daran, dass es ein denkwürdiger Abend wurde.
Am Freitagabend ging es dann allerdings schon im Aufstiegrennen weiter, als der Dritte SG Benrath-Hassels bei der SVG Neuss-Weissenberg ran musste, während der ASV Mettmann, der als Fünfter wohl auch nicht mehr ganz vorne angreifen wird, den DSC 99 empfing. Am Sonntag war dann Spitzenreiter MSV Düssseldorf beim Lohausener SV gefragt, die TSV Eller hatte es bei Rhenania Hochdahl mit dem Vorletzten zu tun und musste noch verarbeiten, am vorigen Wochenende nach 5:1-Führung noch zwei Punkte abgegeben zu haben. Auch der Vierte Sparta Bilk empfing mit dem CfR Links einen Gast, der tief im Abstiegskampf hängt.
SV Uedesheim – TSV Bayer Dormagen 5:4
SV Uedesheim: Dustin Gottlebe, Daniel Ferber, Nico In Het Panhuis, Samuel Campillo, Dabo Mamadou (45. Christos Pappas), Luis Winfried, Kevin Block, Celal-Can Yücel (81. Tim Jenckel), Florian Hillebrand (45. Gabriel August), Felix Frason (90. Zerkrija Cerkini), Maik Ferber (62. Maurice Girke) - Trainer: Oliver Seibert - Trainer: Ignacio Gutierrez
TSV Bayer Dormagen: Thomas Wirtz, Andre Tareco-Duarte, Maurice Roggendorf (56. Noa Gabriel Guerreiro Batista), Dennis Marquet, Luca Knuth (60. Philip Suhr), Oliver Gammon, Marc Naroska, Niclas Sylvester Schröder (56. Arda El Kerim Ayaz), Michael Hausdörfer (87. Torben Zepke), Jan Rakow, Alexander Hauptmann (76. Semi Youssef Laffi) - Trainer: Marko Niestroj - Trainer: Ayhan Karadeniz
Schiedsrichter: Güven Uzun - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Alexander Hauptmann (28.), 0:2 Marc Naroska (37.), 0:3 Michael Hausdörfer (43.), 1:3 Celal-Can Yücel (52.), 1:4 Michael Hausdörfer (53.), 2:4 Maik Ferber (55.), 3:4 Felix Frason (75.), 4:4 Kevin Block (89.), 5:4 Maurice Girke (90.+4)
SVG Neuss-Weissenberg – SG Benrath-Hassels 1:3
SVG Neuss-Weissenberg: Maurice Wolff, Baris Gürpinar, Daniel Marcel Becker, Nils Hoff, Paul Winkelmann, Dennis Brune, Jonas Niemierza (80. Abraham Cĥol Panther), Fynn Kaemmerling, Ichiura Taisei, Tom-Benjamin Seidel, Kaan Erdogan (68. Ranael-Baringa Ishimine) - Trainer: Dirk Schneider
SG Benrath-Hassels: Tino Divkovic, Davor Todorovic, Shahab Emjed Kazim, Dennis Durmus, Ryoto Inokawa, Kilian Laux (87. Benjamin Prah), Min-kyu Kim, Kolja Pusch (64. Tim Hölscher), Mirnes Selamovic (72. Simon Wozniakowski), Haris Konjalić (64. Amar Bukva), Lars Pöth (83. Ihor Maksymovych) - Trainer: Nermin Ramic
Schiedsrichter: Thomas Roquet (Duisburg) - Zuschauer: 120
Tore: 0:1 Mirnes Selamovic (11.), 0:2 Mirnes Selamovic (14.), 0:3 Ihor Maksymovych (84.), 1:3 Ichiura Taisei (89.)
ASV Mettmann – DSC 99 Düsseldorf 2:2
ASV Mettmann: Niklas Wurth, Justus Erkens, Halil Günes (81. Cemal Öztürk), Asaad Wahed Omar, Roken Tchouangue, Umut Demir, Tristan Maresch, Ahmet Kizilisik, Maximilian Eisenbach, Ahmet Tugrul Tepebas (72. Berkant Fidanci), Justin Lüdtke - Trainer: Khalid Channig
DSC 99 Düsseldorf: Alexander Petros Antonakis, Eray Achmet, Kaan Barak, Anton Redlich, Florian Gnida, Carlo Salman (46. Ousainou Sarr), Dennis Dowidat, Pierluigi Principe, Onurcan Baysal, Ayoub Alaiz, Marc Paul (75. Abdoulie Sarr) - Trainer: Sascha Walbröhl
Schiedsrichter: Florian Weinmann (Dinslaken) - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Ahmet Tugrul Tepebas (6.), 1:1 Anton Redlich (53.), 1:2 Ayoub Alaiz (60.), 2:2 Cemal Öztürk (90.+4)
TSV Meerbusch II – SV Hösel 2:2
TSV Meerbusch II: Pascal Reischke (44. Andreas Lahn), Enno Maximilian Werling, Ylber Rrahmani, Hrustan Kadric, Janis Hrustic, Eugene Park, Mohamed Dbouki, Leon Prinz (83. Felix Seifert), Eric Torsten Schulz (90. Ammar Kiwani), Daniel Aserov, Andreas Lahn - Trainer: Ronny Kockel
SV Hösel: Simon Ole Brandt, Levin Richter (75. Dion Knoche), Lucas Seibert, Oliver Wenzler, Anes Danijali, Sebastian Höfig (64. Nick Hartmann), Leonard Prusa (67. Niklas Oldörp), Maximilian Ganns, Ali Can Aktag, Jassim Tighadouini (73. Yasin Bünyamin Uzun), Marzio Menzler (87. Timo Derichs) - Trainer: Tomislav Mirosavljevic
Schiedsrichter: Niklas Kühne (Leverkusen) - Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Enno Maximilian Werling (11.), 1:1 Anes Danijali (45.), 2:1 Enno Maximilian Werling (49.), 2:2 Marzio Menzler (75.)
Lohausener SV – MSV Düsseldorf 5:2
Lohausener SV: Arda Cakmak, Marvin Klimas, Lennart Rehr (83. Erik Oberle), Ole Cloppenburg, Jens Wunder, Niklas Macher, Nils Sprenger (89. Tobias Mombartz), Jona Simon, Maximilian Klaas, Lukas Kleine-Bley, Brahim Laukil (79. Kiyan Sekine) - Trainer: Nikos Tsakiris
MSV Düsseldorf: Shunsuke Takahashi, Wiren Bhaskar, Nihat Koray Tepegöz, Edward Osei-Nikansah, Lukas Dieninghoff, Aram Abdelkarim (70. Zakaria Abdoun), Drilon Istrefi, Said Harouz, Shohei Nelson Lukoma Yamashita (79. Anas El Morabiti), Carlos Penan (62. Vedin Kulović), Sinan Kurt (70. Majid Abdalla) - Trainer: Goran Tomic
Schiedsrichter: Hans-Jürgen Weyers (Mönchengladbach) - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Jona Simon (8.), 1:1 Said Harouz (25.), 1:2 Carlos Penan (35. Foulelfmeter), 2:2 Niklas Macher (54.), 3:2 Lukas Kleine-Bley (62.), 4:2 Maximilian Klaas (66.), 5:2 Erik Oberle (89.)
Gelb-Rot: Said Harouz (41./MSV Düsseldorf/)
1. FC Grevenbroich-Süd – VdS 1920 Nievenheim 4:1
1. FC Grevenbroich-Süd: Jan Müller, Meliksah Sargin, Ahghas Newton (46. Ermal Maqkaj), Ismail Günsel, Jannes Bienert, Nils Klöther, Ensar Krasniqi, Fatih Yaman (46. Berkay Köktürk), Salim Tliashinov (46. Marcel Hensel) (89. Andre Häntsch), Resul Ahmeti, Sherif Krasniqi (74. Emre Demirbolat) - spielender Co-Trainer: Kai Uwe Wirtz - Trainer: Christian Niebel
VdS 1920 Nievenheim: Sebastian Lopez, Luca Fin Hesshaus, Julian Huptas, Henri Leiding, Daniel Dünbier (76. Max Schnelker), Florian Breuer, Dominik Schillings, Nils Jochmann, Emilio Jose Heinrich Perk, Kevin Scholz, Roberto Leon Grillo - Trainer: Thomas Boldt
Schiedsrichter: Ahmet Eker (Essen) - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Kevin Scholz (26.), 1:1 Berkay Köktürk (52.), 2:1 Marcel Hensel (53.), 3:1 Marcel Hensel (85.), 4:1 Ermal Maqkaj (90.+7)
DJK Sparta Bilk – CfR Links Düsseldorf 7:1
DJK Sparta Bilk: Dario Ljubic, Roman Nahimi, Maurice Ryboth, Timo Brettschneider, Alon Abelski, Moubarak Abdousamadou (59. Dimitrios Sirokas), Moritz Holz, Gianluca De Meo (87. Bilal Afkir), Alexander Hendrik Schnittert (82. Lukas Alsleben), Marcel Kachnowski (72. Kevin Tiedtke), Ben Abelski (72. Nikolaos Maliadas) - Trainer: Jörn Heimann
CfR Links Düsseldorf: Oliver Schilbock (46. Alexander von Ameln), Raphael van der Berg, Marius Möller (46. Soufian Hayaoui), Marcel Schröder (59. Thomas Ntanos), Ricardo Garcia Torras, Patrick Kamprakis, Malte Boermans (61. Adams Kreuer), Dennis Schreuers, Rikuto Maruki, Marvin Mainz, Andre Kobe - Trainer: Panagiotis Liomas
Schiedsrichter: Ramez Manassra (Moers ) - Zuschauer: 30
Tore: 1:0 Ben Abelski (6.), 2:0 Alexander Hendrik Schnittert (13.), 3:0 Marcel Kachnowski (31.), 4:0 Moubarak Abdousamadou (41.), 5:0 Ben Abelski (52.), 6:0 Ben Abelski (70.), 7:0 Alexander Hendrik Schnittert (71.), 7:1 Andre Kobe (85.)
TV Kalkum-Wittlaer – Ratingen 04/19 U23 II 1:4
TV Kalkum-Wittlaer: Justin Rütters, Dimitrios Voulkidis (59. Noel Heitkamp), Jacob Schwalbach, Anton Hauk, Ayumu Akiyama (66. Konstantin Richter), Goki Fukunaga (54. Erkan Tanrikulu), Kaan Safarpour-Malekabad, Nico Pesch, Arsen Konoval, Melvin Ridder (73. Nico Polster), Sahin Irevül (59. Philipp Kuschel) - Co-Trainer: Christian Kallabis - Trainer: Navid Fazeli - Co-Trainer: Murat Yildiz
Ratingen 04/19 U23 II: Sam Koch, Len Carlo Brammertz (10. Urim Rexha), Maximilian Kronauer, Nolan Manassa, Henry Page, Philipp Mokwa, Thabani Lukusa-Milambu (90. Maksym Kliushnychenko), Leo Kaiser (80. Konstantin Sivevski), Osazuwa Victor Uwas (68. Elias Belaarbi), Eleftherios Vasileiadis (62. Ilyas Elkhattabi), Florian Saljii - Trainer: Andreas Voss - Co-Trainer: Derick Dwomo
Schiedsrichter: Agejan Kreft - Zuschauer: 60
Tore: 0:1 Eleftherios Vasileiadis (41.), 0:2 Eleftherios Vasileiadis (56.), 0:3 Florian Saljii (70.), 1:3 Nico Polster (73.), 1:4 Ilyas Elkhattabi (78.)
Rhenania Hochdahl – TSV Eller 04 0:2
Rhenania Hochdahl: Daniel Mazikowski, Maik Gaida (46. David Szewczyk), David Jan Mislovic, Irfan Nebi, Mohamed Barkammich, Arbnor Alija, Cedric Giesen, Philipp Gatzen (82. Abdelilah Zariouh), Tobias Schössler, Feyzullah Demirkol, Oliver Krizanovic - Trainer: Mursel Zabeli
TSV Eller 04: Nikolaos Gidopoulos, Julien Augarde (82. Noah Basil Karczewski), Sascha Bechert, Fabrizio Leone (92. Raul- Florin Ghite), Yoshiki Urata, Jan-Eric Heydn, Antonio Marinovic (76. Brian Prince Oldenburg), Takumi Miyata, Adnan Hotic, Dennis Ordelheide (80. Ioannis Latrovalis), Fabian Stutz (92. Marc Daehne) - Trainer: Kerim Kara
Schiedsrichter: Jamal Rene Benmelouka - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Dennis Ordelheide (35.), 0:2 Fabian Stutz (90.)
29. Spieltag
Fr., 24.04.26 19:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - SVG Neuss-Weissenberg
So., 26.04.26 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - Rhenania Hochdahl
So., 26.04.26 14:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - TV Kalkum-Wittlaer
So., 26.04.26 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - TSV Meerbusch II
So., 26.04.26 15:00 Uhr TSV Eller 04 - Lohausener SV
So., 26.04.26 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - ASV Mettmann
So., 26.04.26 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - DJK Sparta Bilk
So., 26.04.26 15:30 Uhr SV Hösel - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 26.04.26 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - SV Uedesheim
30. Spieltag
Do., 30.04.26 20:00 Uhr Lohausener SV - Ratingen 04/19 U23 II
So., 03.05.26 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - SV Hösel
So., 03.05.26 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - VdS 1920 Nievenheim
So., 03.05.26 15:00 Uhr ASV Mettmann - SG Benrath-Hassels
So., 03.05.26 15:00 Uhr SV Uedesheim - TSV Eller 04
So., 03.05.26 15:30 Uhr TSV Meerbusch II - MSV Düsseldorf
So., 03.05.26 15:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 03.05.26 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - CfR Links Düsseldorf
So., 03.05.26 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - DSC 99 Düsseldorf
