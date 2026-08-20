Bezirksliga 1: Maik Odenthal schießt BV Wevelinghoven zum Kantersieg

Maik Odenthal traf für den BV Wevelinghoven vierfach. – Foto: Lukas Bernrath

Bereits am Donnerstagabend begann der 2. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 1. Nach der Niederlage zum Auftakt hat Aufsteiger BV Wevelinghoven dann versucht, im ersten Heimspiel gegen die SVG Neuss-Weissenberg zu punkten, die mit einem Sieg in die Spielzeit gestartet war. Das gelang eindrucksvoll. Am Freitag dann hat mit Germania Grefrath auch ein weiterer Aufsteiger sein erstes Heimspiel. Auf der gefürchteten Asche ist dann der MSV Düsseldorf zu Gast.

Um zu der Aufstellung samt Statistik und Liveticker zu kommen, einfach auf die Spielpaarung oberhalb klicken! Dort gibt es dann auch die entsprechende Tabelle.

Hier wirst du Vereinsverwalter und kannst Daten deines Teams bearbeiten.

Die Vereinsverwaltung findest du hier.

Die übrigen sechs Partien sind dann für den Sonntag angesetzt, auch die der Mannschaft von Ratingen 04/19 II, die beim DSC 99 zum ersten Einsatz in dieser Spielzeit kommt. Zudem treten die beiden Mannschaften gegeneinander an, die zum Auftakt an die Tabellenspitze grückt sind. Die SG Benrath-Hassels hat Landesliga-Absteiger TuRU Düsseldorf zu Gast. Spannung dürfte auch die Partie zwischen Aufsteiger SC Unterbach und Sparta Bilk bieten. Denn das Team, das diese Partie verliert, stünde ohne Punkt nach zwei Spielen da - und dafür sind beide Teams eigentlich zu ambitioniert.

________________

So läuft der 2. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 1

Das sind die nächsten Spieltage

3. Spieltag

Do., 27.08.26 19:30 Uhr DJK Novesia Neuss - SV Germania Grefrath 1926

Fr., 28.08.26 19:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - Ratingen 04/19 U23 II

Fr., 28.08.26 20:00 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - TSV Bayer Dormagen

Fr., 28.08.26 20:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - 1. FC Grevenbroich-Süd

So., 30.08.26 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - VdS 1920 Nievenheim

So., 30.08.26 15:30 Uhr SV Hösel - Lohausener SV

So., 30.08.26 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - BV Wevelinghoven

So., 30.08.26 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - SC Unterbach



4. Spieltag

Do., 03.09.26 19:30 Uhr TSV Bayer Dormagen - MSV Düsseldorf

Do., 03.09.26 19:30 Uhr BV Wevelinghoven - DJK Novesia Neuss

Do., 03.09.26 20:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - SV Hösel

Fr., 04.09.26 19:30 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - TV Kalkum-Wittlaer

So., 06.09.26 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - SVG Neuss-Weissenberg

So., 06.09.26 15:00 Uhr VdS 1920 Nievenheim - SG Benrath-Hassels

So., 06.09.26 15:30 Uhr Lohausener SV - DJK Sparta Bilk

So., 06.09.26 15:30 Uhr SC Unterbach - TuRU Düsseldorf

_______________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: