Allgemeines
Auftakt in Uedesheim.
Auftakt in Uedesheim. – Foto: Christian Haas

Bezirksliga 1 live: Weissenberg verspielt ein 3:0 in Uedesheim

Bezirksliga Niederrhein 1: Der SV Uedesheim empfängt am Freitag die SVG Neuss-Weissenberg, am Sonntag steigt das große Topspiel zwischen dem MSV Düsseldorf und der SG Benrath-Hassels.

3. Spieltag in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 1! Am Sonntag steigt das große Topspiel zwischen dem MSV Düsseldorf und der SG Benrath-Hassels. Am Freitag verspielte die SVG Neuss-Weissenberg ein 3:0 beim SV Uedesheim.

________________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 1: zur Tabelle!

Gestern, 19:00 Uhr
SV Uedesheim
SV UedesheimUedesheim
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg
4
4
Abpfiff
Die 200 Zuschauer in Uedesheim wurden für ihre Anreise belohnt, wenngleich sich die Gastgeber gedulden mussten. Nach 31. Minute stand es nämlich schon 3:0 für die Gäste, weil unter anderem Daniel Marcel Becker doppelt für Weissenberg traf. Doch Uedesheim verkürzte bis zur Pause und glich nach dem Seitenwechsel zeitig durch Felix Frason aus (52.). In der Schlussphase erzielte Celal-Can Yücel sogar das 4:3 für die Hausherren, aber Ichiura Taisei sicherte der SVG dann doch noch den Punkt (83.). Durch die Punkteteilung stehen beide Klubs bis Sonntag im oberen Mittelfeld.

SV Uedesheim – SVG Neuss-Weissenberg 4:4
SV Uedesheim: Burak Gürpinar, Daniel Ferber, Lukasz Koziatek, Nico In Het Panhuis, Dabo Mamadou (79. Jonas Hellenkamp), Andre Speer (55. Marlon Kurth), Luis Winfried (88. Tim Jenckel), Kevin Block, Celal-Can Yücel, Florian Hillebrand (70. Gabriel August), Felix Frason - Trainer: Oliver Seibert - Trainer: Ignacio Gutierrez
SVG Neuss-Weissenberg: Maurice Wolff, Baris Gürpinar, Melwin Sikinger, Daniel Marcel Becker, Nils Hoff, Paul Winkelmann, Dennis Brune, Fynn Kaemmerling, Ichiura Taisei, Ranael-Baringa Ishimine, Tom-Benjamin Seidel - Trainer: Dirk Schneider
Schiedsrichter: Marcel Benedix (Düsseldorf ) - Zuschauer: 200
Tore: 0:1 Fynn Kaemmerling (18.), 0:2 Daniel Marcel Becker (23.), 0:3 Daniel Marcel Becker (31.), 1:3 Florian Hillebrand (38.), 2:3 Andre Speer (45.+3), 3:3 Felix Frason (52.), 4:3 Celal-Can Yücel (75.), 4:4 Ichiura Taisei (83.)

Morgen, 15:30 Uhr
SV Hösel
SV HöselSV Hösel
TV Kalkum-Wittlaer
TV Kalkum-WittlaerTV Kalkum
15:30
Spieltext SV Hösel - TV Kalkum

Morgen, 15:30 Uhr
SG Benrath-Hassels
SG Benrath-HasselsSG Benrath
MSV Düsseldorf
MSV DüsseldorfMSV Düsseld.
15:30
Spieltext MSV Düsseld. - SG Benrath

Morgen, 15:00 Uhr
TSV Bayer Dormagen
TSV Bayer DormagenTSV Bayer
VdS 1920 Nievenheim
VdS 1920 NievenheimNievenheim
15:00live
Spieltext TSV Bayer - Nievenheim

Morgen, 15:30 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus. II
1. FC Grevenbroich-Süd
1. FC Grevenbroich-SüdGrevenb.-Süd
15:30
Spieltext TSV Meerbus. II - Grevenb.-Süd

Morgen, 15:30 Uhr
Lohausener SV
Lohausener SVLohausen
DJK Sparta Bilk
DJK Sparta BilkSparta Bilk
15:30live
Spieltext Lohausen - Sparta Bilk

Morgen, 15:30 Uhr
Rhenania Hochdahl
Rhenania HochdahlRhenania H.
ASV Mettmann
ASV MettmannASV Mettmann
15:30
Spieltext Rhenania H. - ASV Mettmann

Morgen, 13:30 Uhr
Ratingen 04/19 U23
Ratingen 04/19 U23Ratingen 04/19 U23 II
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99
13:30
Spieltext Ratingen 04/19 ... II - DSC 99

Morgen, 15:00 Uhr
TSV Eller 04
TSV Eller 04Eller 04
CfR Links Düsseldorf
CfR Links DüsseldorfCfR Links
15:00
Spieltext Eller 04 - CfR Links

____

Das sind die nächsten Spieltage

4. Spieltag
Fr., 05.09.25 19:30 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - TSV Bayer Dormagen
Fr., 05.09.25 19:45 Uhr VdS 1920 Nievenheim - MSV Düsseldorf
Fr., 05.09.25 20:00 Uhr DJK Sparta Bilk - SV Uedesheim
So., 07.09.25 14:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - SV Hösel
So., 07.09.25 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - Ratingen 04/19 U23 II
So., 07.09.25 15:00 Uhr ASV Mettmann - Lohausener SV
So., 07.09.25 15:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - TSV Meerbusch II
So., 07.09.25 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - TSV Eller 04
So., 07.09.25 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - Rhenania Hochdahl

5. Spieltag
Fr., 12.09.25 19:30 Uhr TSV Bayer Dormagen - SVG Neuss-Weissenberg
Fr., 12.09.25 19:30 Uhr TSV Eller 04 - VdS 1920 Nievenheim
Fr., 12.09.25 20:00 Uhr SV Uedesheim - ASV Mettmann
So., 14.09.25 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - SG Benrath-Hassels
So., 14.09.25 14:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - CfR Links Düsseldorf
So., 14.09.25 15:30 Uhr SV Hösel - Rhenania Hochdahl
So., 14.09.25 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 14.09.25 15:30 Uhr TSV Meerbusch II - DJK Sparta Bilk
So., 14.09.25 15:30 Uhr Lohausener SV - TV Kalkum-Wittlaer

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 1!

