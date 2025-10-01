Bezirksliga 1 live: VdS Nievenheim am Donnerstag gegen CfR Links

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 1: Der Spieltag startet am Donnerstag beim Aufsteiger VdS Nievenheim, am Sonntag stehen die Topspiele zwischen Sparta Bilk und TSV Eller sowie ASV Mettmann und MSV Düsseldorf an. So läuft der 8. Spieltag.
9. Spieltag
Do., 09.10.25 20:00 Uhr SV Hösel - SV Uedesheim
Fr., 10.10.25 20:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - SVG Neuss-Weissenberg
So., 12.10.25 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - DJK Sparta Bilk
So., 12.10.25 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - Rhenania Hochdahl
So., 12.10.25 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 12.10.25 15:00 Uhr TSV Eller 04 - ASV Mettmann
So., 12.10.25 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - TV Kalkum-Wittlaer
So., 12.10.25 15:30 Uhr TSV Meerbusch II - Lohausener SV
So., 12.10.25 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - VdS 1920 Nievenheim
10. Spieltag
So., 19.10.25 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - DSC 99 Düsseldorf
So., 19.10.25 15:00 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - SG Benrath-Hassels
So., 19.10.25 15:00 Uhr SV Uedesheim - TSV Meerbusch II
So., 19.10.25 15:00 Uhr ASV Mettmann - Ratingen 04/19 U23 II
So., 19.10.25 15:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - CfR Links Düsseldorf
So., 19.10.25 15:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - SV Hösel
So., 19.10.25 15:30 Uhr Lohausener SV - TSV Bayer Dormagen
So., 19.10.25 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - MSV Düsseldorf
So., 19.10.25 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - TSV Eller 04