 2025-09-26T13:47:28.965Z

Allgemeines
Süd jubelt gegen Ratingen.
Süd jubelt gegen Ratingen. – Foto: Torsten Eichwald

Bezirksliga 1 live: Topspiel beim MSV, Kellerduell in Meerbusch

Bezirksliga Niederrhein 1: Der TSV Meerbusch II trifft im Kellerduell auf den TV Kalkum-Wittlaer, der ebenfalls noch nicht gewonnen hat. Ratingen 04/19 II und der 1. FC Grevenbroich-Süd wollen am Freitag schon den Keller distanzieren.

Bezirksliga 1
Ratingen 04/19 U23 II
Eller 04
SG Benrath
TV Kalkum

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 1: Der TSV Meerbusch II trifft im Kellerduell auf den TV Kalkum-Wittlaer, der ebenfalls noch nicht gewonnen hat. Ratingen 04/19 II und der 1. FC Grevenbroich-Süd wollen am Freitag schon den Keller distanzieren. Außerdem steht ein Topspiel zwischen MSV Düsseldorf und Sparta Bilk an. So läuft der 7. Spieltag:

Update: Am Freitag gewinnt der 1. FC Grevenbroich-Süd hoch bei der U23 von Ratingen 04/19.

________________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 1: zur Tabelle!

Fr., 26.09.2025, 19:30 Uhr
Ratingen 04/19 U23
Ratingen 04/19 U23Ratingen 04/19 U23 II
1. FC Grevenbroich-Süd
1. FC Grevenbroich-SüdGrevenb.-Süd
0
4
Abpfiff

ChatGPT:

Der 1. FC Grevenbroich-Süd hat bei der U23 von Ratingen 04/19 II einen klaren 4:0-Auswärtssieg gefeiert. Nach torloser erster Hälfte traf Salim Tliashinov kurz nach dem Seitenwechsel (50.) zur Führung. Die Partie kippte endgültig, als Ratingens Bilal Ajenoui Benktib in der 70. Minute die Rote Karte sah. In Überzahl nutzten die Gäste ihre Chancen eiskalt: Berkay Köktürk erhöhte zunächst auf 2:0 (71.) und legte in der Schlussminute noch einmal nach (90.). In der Nachspielzeit setzte Jannes Bienert mit dem 0:4 (90.+3) den Schlusspunkt einer einseitigen zweiten Halbzeit. Die Süder distanzieren den Keller, in dem Ratingen erstmal bleibt.

Heute, 15:30 Uhr
SV Hösel
SV HöselSV Hösel
Lohausener SV
Lohausener SVLohausen
15:30
Spieltext SV Hösel - Lohausen

Heute, 15:30 Uhr
MSV Düsseldorf
MSV DüsseldorfMSV Düsseld.
DJK Sparta Bilk
DJK Sparta BilkSparta Bilk
15:30
Spieltext MSV Düsseld. - Sparta Bilk

Heute, 15:00 Uhr
TSV Bayer Dormagen
TSV Bayer DormagenTSV Bayer
ASV Mettmann
ASV MettmannASV Mettmann
15:00
Spieltext TSV Bayer - ASV Mettmann

Heute, 15:30 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus. II
TV Kalkum-Wittlaer
TV Kalkum-WittlaerTV Kalkum
15:30
Spieltext TSV Meerbus. II - TV Kalkum

Heute, 15:00 Uhr
SV Uedesheim
SV UedesheimUedesheim
Rhenania Hochdahl
Rhenania HochdahlRhenania H.
15:00
Spieltext Uedesheim - Rhenania H.

Heute, 15:00 Uhr
CfR Links Düsseldorf
CfR Links DüsseldorfCfR Links
SG Benrath-Hassels
SG Benrath-HasselsSG Benrath
15:00
Spieltext CfR Links - SG Benrath

Heute, 14:00 Uhr
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99
VdS 1920 Nievenheim
VdS 1920 NievenheimNievenheim
14:00
Spieltext DSC 99 - Nievenheim

Heute, 15:00 Uhr
TSV Eller 04
TSV Eller 04Eller 04
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg
15:00
Spieltext Eller 04 - Weissenberg

____

Das sind die nächsten Spieltage

8. Spieltag
Do., 02.10.25 20:00 Uhr VdS 1920 Nievenheim - CfR Links Düsseldorf
So., 05.10.25 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - TSV Eller 04
So., 05.10.25 15:00 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - DSC 99 Düsseldorf
So., 05.10.25 15:00 Uhr ASV Mettmann - MSV Düsseldorf
So., 05.10.25 15:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - Ratingen 04/19 U23 II
So., 05.10.25 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - SV Hösel
So., 05.10.25 15:30 Uhr Lohausener SV - SV Uedesheim
So., 05.10.25 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - TSV Meerbusch II
So., 05.10.25 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - TSV Bayer Dormagen

9. Spieltag
Do., 09.10.25 20:00 Uhr SV Hösel - SV Uedesheim
Fr., 10.10.25 20:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - SVG Neuss-Weissenberg
So., 12.10.25 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - DJK Sparta Bilk
So., 12.10.25 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - Rhenania Hochdahl
So., 12.10.25 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 12.10.25 15:00 Uhr TSV Eller 04 - ASV Mettmann
So., 12.10.25 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - TV Kalkum-Wittlaer
So., 12.10.25 15:30 Uhr TSV Meerbusch II - Lohausener SV
So., 12.10.25 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - VdS 1920 Nievenheim

Aufrufe: 028.9.2025, 11:01 Uhr
André NückelAutor