Allgemeines
Kann die SG Benrath-Hassels in dieser Saison jubeln?
Kann die SG Benrath-Hassels in dieser Saison jubeln? – Foto: Markus Becker

Bezirksliga 1 live: So laufen die Spiele - mit Überraschungen?

Bezirksliga Niederrhein 1: Während die SG Benrath-Hassels auf die gute SVG Neuss-Weissenberg trifft, setzen sich die anderen Top-Teams mit Teams aus der unteren Tabellenhälfte auseinander.

Bezirksliga 1
Ratingen 04/19 U23 II
Eller 04
SG Benrath
TV Kalkum

Spieltag 11 in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 1: Während die SG Benrath-Hassels auf die gute SVG Neuss-Weissenberg trifft, setzen sich die anderen Top-Teams mit Teams aus der unteren Tabellenhälfte auseinander. Wer stolpert?

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 1: zur Tabelle!

Heute, 15:30 Uhr
SV Hösel
SV HöselSV Hösel
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus. II
15:30
Spieltext SV Hösel - TSV Meerbus. II

Heute, 15:30 Uhr
MSV Düsseldorf
MSV DüsseldorfMSV Düsseld.
Lohausener SV
Lohausener SVLohausen
15:30
Spieltext MSV Düsseld. - Lohausen

Heute, 15:00 Uhr
TSV Bayer Dormagen
TSV Bayer DormagenTSV Bayer
SV Uedesheim
SV UedesheimUedesheim
15:00live
Spieltext TSV Bayer - Uedesheim

Heute, 15:30 Uhr
VdS 1920 Nievenheim
VdS 1920 NievenheimNievenheim
1. FC Grevenbroich-Süd
1. FC Grevenbroich-SüdGrevenb.-Süd
15:30
Spieltext Nievenheim - Grevenb.-Süd

Heute, 15:30 Uhr
SG Benrath-Hassels
SG Benrath-HasselsSG Benrath
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg
15:30
Spieltext SG Benrath - Weissenberg

Heute, 15:00 Uhr
CfR Links Düsseldorf
CfR Links DüsseldorfCfR Links
DJK Sparta Bilk
DJK Sparta BilkSparta Bilk
15:00
Spieltext CfR Links - Sparta Bilk

Heute, 14:00 Uhr
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99
ASV Mettmann
ASV MettmannASV Mettmann
14:00
Spieltext DSC 99 - ASV Mettmann

Heute, 13:30 Uhr
Ratingen 04/19 U23
Ratingen 04/19 U23Ratingen 04/19 U23 II
TV Kalkum-Wittlaer
TV Kalkum-WittlaerTV Kalkum
13:30
Spieltext Ratingen 04/19 ... II - TV Kalkum

Heute, 15:00 Uhr
TSV Eller 04
TSV Eller 04Eller 04
Rhenania Hochdahl
Rhenania HochdahlRhenania H.
15:00
Spieltext Eller 04 - Rhenania H.

____

Das sind die nächsten Spieltage

12. Spieltag
Fr., 31.10.25 20:00 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - VdS 1920 Nievenheim
So., 02.11.25 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - SG Benrath-Hassels
So., 02.11.25 15:00 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - SV Hösel
So., 02.11.25 15:00 Uhr SV Uedesheim - MSV Düsseldorf
So., 02.11.25 15:00 Uhr ASV Mettmann - CfR Links Düsseldorf
So., 02.11.25 15:30 Uhr TSV Meerbusch II - TSV Bayer Dormagen
So., 02.11.25 15:30 Uhr Lohausener SV - TSV Eller 04
So., 02.11.25 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - Ratingen 04/19 U23 II
So., 02.11.25 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - DSC 99 Düsseldorf

13. Spieltag
Mi., 05.11.25 20:00 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - SVG Neuss-Weissenberg
So., 09.11.25 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - Lohausener SV
So., 09.11.25 14:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - Rhenania Hochdahl
So., 09.11.25 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - TV Kalkum-Wittlaer
So., 09.11.25 15:00 Uhr TSV Eller 04 - SV Uedesheim
So., 09.11.25 15:30 Uhr SV Hösel - TSV Bayer Dormagen
So., 09.11.25 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - TSV Meerbusch II
So., 09.11.25 15:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - DJK Sparta Bilk
So., 09.11.25 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - ASV Mettmann

André NückelAutor