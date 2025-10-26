Bezirksliga 1 live: So laufen die Spiele - mit Überraschungen?

Spieltag 11 in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 1: Während die SG Benrath-Hassels auf die gute SVG Neuss-Weissenberg trifft, setzen sich die anderen Top-Teams mit Teams aus der unteren Tabellenhälfte auseinander. Wer stolpert?
12. Spieltag
Fr., 31.10.25 20:00 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - VdS 1920 Nievenheim
So., 02.11.25 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - SG Benrath-Hassels
So., 02.11.25 15:00 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - SV Hösel
So., 02.11.25 15:00 Uhr SV Uedesheim - MSV Düsseldorf
So., 02.11.25 15:00 Uhr ASV Mettmann - CfR Links Düsseldorf
So., 02.11.25 15:30 Uhr TSV Meerbusch II - TSV Bayer Dormagen
So., 02.11.25 15:30 Uhr Lohausener SV - TSV Eller 04
So., 02.11.25 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - Ratingen 04/19 U23 II
So., 02.11.25 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - DSC 99 Düsseldorf
13. Spieltag
Mi., 05.11.25 20:00 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - SVG Neuss-Weissenberg
So., 09.11.25 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - Lohausener SV
So., 09.11.25 14:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - Rhenania Hochdahl
So., 09.11.25 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - TV Kalkum-Wittlaer
So., 09.11.25 15:00 Uhr TSV Eller 04 - SV Uedesheim
So., 09.11.25 15:30 Uhr SV Hösel - TSV Bayer Dormagen
So., 09.11.25 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - TSV Meerbusch II
So., 09.11.25 15:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - DJK Sparta Bilk
So., 09.11.25 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - ASV Mettmann