Bezirksliga 1 live: So laufen die Spiele am Sonntag - MSV zieht davon

Spieltag 20 der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 1: Das Wochenende startet gleich mit vier Flutlichtspielen am Freitag, doch das große Highlight steigt am Samstag: Der MSV Düsseldorf empfängt die SG Benrath-Hassels im Kampf um die Tabellenführung!
ASV Mettmann – Rhenania Hochdahl 6:1
ASV Mettmann: Semih Saban Demirhat, Justus Erkens, Halil Günes, Asaad Wahed Omar, Roken Tchouangue, Alessio Falco (81. Berkant Fidanci), Tristan Maresch, Ahmet Kizilisik (65. Jason Leonard Similien), Maximilian Eisenbach, Toni Markovic, Justin Lüdtke (81. Anas Kaddouri) - Trainer: Khalid Channig - Co-Trainer: Acar Sar
Rhenania Hochdahl: Daniel Mazikowski, Qlirim Krasniqi, Kyunom Joshua Nyamtiro, David Jan Mislovic, Irfan Nebi (81. Abdelilah Zariouh), Mohamed Barkammich (62. Maik Gaida), Philipp Gatzen, David Szewczyk, Hamza El Ouamari (68. Shintaro Ominami), Oliver Krizanovic, Heesang Yang - Trainer: Peter Burek
Schiedsrichter: Marcel Schuh (Remscheid) - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Ahmet Kizilisik (10.), 2:0 Asaad Wahed Omar (24.), 3:0 Alessio Falco (36.), 4:0 Toni Markovic (42. Foulelfmeter), 5:0 Justin Lüdtke (54.), 6:0 Jason Leonard Similien (65.), 6:1 Irfan Nebi (72.)
DSC 99 Düsseldorf – Ratingen 04/19 U23 II 2:1
DSC 99 Düsseldorf: Mattis Klöpper, Eray Achmet, Kaan Barak, Anton Redlich, Jacob Theuringer, Florian Gnida, Richard Marliani (77. Ousainou Sarr), Dennis Dowidat, Pierluigi Principe (88. Stefan Haferkamp), Onurcan Baysal (58. Tom Boris Hennig), Ayoub Alaiz (66. Marc Paul) - Trainer: Sascha Walbröhl
Ratingen 04/19 U23 II: Sam Koch, Len Carlo Brammertz, Maximilian Kronauer (88. Maksym Kliushnychenko), Nolan Manassa, Henry Page, Thabani Lukusa-Milambu (81. Urim Rexha), Konstantin Sivevski, Leo Kaiser, Edin Hadzibajramovic, Ben Collin Gubsch (78. Florian Saljii), Eleftherios Vasileiadis - Trainer: Andreas Voss
Schiedsrichter: Moritz Dannenberg (Kaarst) - Zuschauer: 45
Tore: 1:0 Onurcan Baysal (15.), 2:0 Jacob Theuringer (29.), 2:1 Leo Kaiser (56.)
Schlusslicht TSV Meerbusch II wird sich am Tagesende zwar über eine durchaus ordentliche Leistung, nicht aber über das Ergebnis gefreut haben. Die Elf von Ronny Kockel überraschte beim 1. FC Grevenbroich-Süd und führte nach 34. Minuten mit 3:0. Nach dem Seitenwechsel sah es nach dem schnellen Doppelschlag der Gastgeber erneut gut aus, als Enno Maximilian Werling (66.) das 4:2 erzielte, doch die Süder schlugen durch den starken Berkay Köktürk und in der Schlussminute durch Muhammed Arda Öztürk zum 4:4 zurück. Die beiden Punkte hätte Meerbusch im Abstiegskampf sehr dringen benötigt, so sind es mit neun Punkte derzeit acht weniger als Nievenheim auf dem Relegationsplatz.
1. FC Grevenbroich-Süd – TSV Meerbusch II 4:4
1. FC Grevenbroich-Süd: Jan Müller, Ahghas Newton (75. Sherif Krasniqi), Jannes Bienert (84. Ermal Maqkaj), Nils Klöther, Meliksah Sargin (46. Salim Tliashinov), Ensar Krasniqi, Muhammed Arda Öztürk, Resul Ahmeti, Berkay Köktürk, Marcel Hensel, Andre Häntsch (46. Samir Kastanjeva) - Trainer: Christian Niebel
TSV Meerbusch II: Kalle Maria Grabek, Aaron Addo, Enno Maximilian Werling (72. Ammar Kiwani), Ylber Rrahmani, Hrustan Kadric, Jonas Christopher Doerkes (77. Maximilian Seibert), Janis Hrustic, Marc Clemens Bartnitzky, Vitali Habarov, Harding Mac Stuell Beira (89. Mohamed Ghait), Ilyas Vöpel (77. Leon Prinz) - Trainer: Ronny Kockel
Schiedsrichter: Enes Krupic (Moers) - Zuschauer: 70
Tore: 0:1 Jonas Christopher Doerkes (23.), 0:2 Jonas Christopher Doerkes (27.), 0:3 Ilyas Vöpel (34.), 1:3 Berkay Köktürk (54.), 2:3 Resul Ahmeti (56.), 2:4 Enno Maximilian Werling (66.), 3:4 Berkay Köktürk (82.), 4:4 Muhammed Arda Öztürk (90.)
SVG Neuss-Weissenberg – SV Uedesheim 0:0
SVG Neuss-Weissenberg: Maurice Wolff, Tom Nilgen, Daniel Marcel Becker, Nils Hoff, Dennis Brune, Jonas Niemierza, Fynn Kaemmerling, Antonio Primorac, Tom-Benjamin Seidel - Trainer: Dirk Schneider
SV Uedesheim: Dustin Gottlebe, Yasuhito Sunohara (53. Zerkrija Cerkini), Dabo Mamadou, Tymofii Bieliera (93. Tim Jenckel), Andre Speer (95. Alejandro Pellico), Luis Winfried (90. Daniel Ferber), Christos Pappas, Celal-Can Yücel, Felix Frason, Gabriel August, Maik Ferber - Trainer: Oliver Seibert - Trainer: Ignacio Gutierrez
Zuschauer: 100
Tore: keine Tore
Rot: Gabriel August (33./SV Uedesheim/)
Gelb-Rot: Felix Frason (75./SV Uedesheim/)
MSV Düsseldorf – SG Benrath-Hassels 3:2
MSV Düsseldorf: Shunsuke Takahashi, Maximilian Nadidai, Wiren Bhaskar, Nihat Koray Tepegöz, Edward Osei-Nikansah, Aram Abdelkarim (46. Anas El Morabiti), Drilon Istrefi, Said Harouz (68. Shohei Nelson Lukoma Yamashita), Carlos Penan (88. Zakaria Abdoun), Sinan Kurt (81. Ryota Nakaoka), Tom Voss - Trainer: Goran Tomic
SG Benrath-Hassels: Tino Divkovic, Davor Todorovic (83. Ryoto Inokawa), Shahab Emjed Kazim, Kenan Hreljic, Tan Mersinli, Adin Civa, Dennis Durmus (90. Tim Hölscher), Kilian Laux, Min-kyu Kim, Mirnes Selamovic (80. Amar Bukva), Lars Pöth - Trainer: Nermin Ramic
Tore: 0:1 Kilian Laux (16.), 1:1 Tan Mersinli (52. Eigentor), 2:1 Nihat Koray Tepegöz (57.), 3:1 Wiren Bhaskar (63.), 3:2 Haris Konjalić (66.)
21. Spieltag
So., 01.03.26 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - CfR Links Düsseldorf
So., 01.03.26 15:00 Uhr SV Uedesheim - DJK Sparta Bilk
So., 01.03.26 15:00 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - TSV Meerbusch II
So., 01.03.26 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 01.03.26 15:00 Uhr TSV Eller 04 - SG Benrath-Hassels
So., 01.03.26 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - VdS 1920 Nievenheim
So., 01.03.26 15:30 Uhr SV Hösel - DSC 99 Düsseldorf
So., 01.03.26 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - TV Kalkum-Wittlaer
So., 01.03.26 15:30 Uhr Lohausener SV - ASV Mettmann
22. Spieltag
Fr., 06.03.26 19:30 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - MSV Düsseldorf
Fr., 06.03.26 19:30 Uhr ASV Mettmann - SV Uedesheim
Sa., 07.03.26 18:45 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - TSV Bayer Dormagen
So., 08.03.26 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - TSV Meerbusch II
So., 08.03.26 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - DSC 99 Düsseldorf
So., 08.03.26 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - SV Hösel
So., 08.03.26 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - Lohausener SV
So., 08.03.26 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - Ratingen 04/19 U23 II
So., 08.03.26 15:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - TSV Eller 04