Bezirksliga 1 live: So läuft der Sonntag nach der MSV-Entscheidung

Der Aufstiegskampf in der Bezirksliga, Gruppe 1 ist durch den Spieltag vor Ostern noch spannender geworden. Die beiden Top-Teams MSV Düsseldorf und TSV Eller haben jeweils zwei Zähler abgegeben, wodurch die SG Benrath-Hassels und Sparta Bilk etwas näher herangerückt sind. Die Bilker legten am Freitagabend vor, machten es dabei aber mehr als spannend.
Der Rest der Liga tritt dann erst am Sonntag an. Der MSV ist klarer Favorit gegen Rhenania Hochdahl, das tief im Abstiegsstrudel steckt. Der Zweite aus Eller hat mit dem TV Kalkum-Wittlaer ein Team zu Gast, das sich auf die Gefahrenzone bereits ein nettes Polster verschafft hat. Der Dritte Benrath-Hassels empfängt mit dem 1. FC Grevenbroich-Süd einen Gegner, der im Neusser Pokalfinale am Montag gezeigt hat, wie er gegen einen starken gegner den Laden hinten lange dicht hält. Im Abstiegskampf tritt zudem der VdS Nievenheim beim SV Hösel an, der seiner Abstiegssorgen inzwischen komplett ledig sein dürfte. Seit Freitag darf zudem als sicher gelten, wie mit dem Fall der drohenden Punktabzüge des MSV Düsseldorf verfahren wird (wir berichteten hier).
DSC 99 Düsseldorf – DJK Sparta Bilk 2:4
DSC 99 Düsseldorf: Alexander Petros Antonakis, Eray Achmet, Kaan Barak, Anton Redlich, Jacob Theuringer, Florian Gnida, Dennis Dowidat, Pierluigi Principe, Finn Lange, Onurcan Baysal (90. Marc Paul), Ayoub Alaiz (83. Abdoulie Sarr) - Trainer: Sascha Walbröhl
DJK Sparta Bilk: Dario Ljubic, Roman Nahimi, Maurice Ryboth, Robin Müller, Alon Abelski, Moubarak Abdousamadou, Marco Tassone, Gianluca De Meo (86. Dimitrios Sirokas), Alexander Hendrik Schnittert, Marcel Kachnowski, Konstantin Garidis - Trainer: Jörn Heimann
Schiedsrichter: Hamad Mada - Zuschauer: 80
Tore: 0:1 Ben Abelski (29.), 0:2 Gianluca De Meo (36.), 1:2 Jacob Theuringer (72.), 2:2 Dennis Dowidat (80.), 2:3 Roman Nahimi (90.+3), 2:4 Alon Abelski (90.+5)
28. Spieltag
Do., 16.04.26 19:30 Uhr SV Uedesheim - TSV Bayer Dormagen
Fr., 17.04.26 19:30 Uhr ASV Mettmann - DSC 99 Düsseldorf
Fr., 17.04.26 20:00 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - SG Benrath-Hassels
So., 19.04.26 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - CfR Links Düsseldorf
So., 19.04.26 15:30 Uhr TSV Meerbusch II - SV Hösel
So., 19.04.26 15:30 Uhr Lohausener SV - MSV Düsseldorf
So., 19.04.26 15:30 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - VdS 1920 Nievenheim
So., 19.04.26 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - Ratingen 04/19 U23 II
So., 19.04.26 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - TSV Eller 04
29. Spieltag
Fr., 24.04.26 19:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - SVG Neuss-Weissenberg
So., 26.04.26 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - Rhenania Hochdahl
So., 26.04.26 14:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - TV Kalkum-Wittlaer
So., 26.04.26 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - TSV Meerbusch II
So., 26.04.26 15:00 Uhr TSV Eller 04 - Lohausener SV
So., 26.04.26 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - ASV Mettmann
So., 26.04.26 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - DJK Sparta Bilk
So., 26.04.26 15:30 Uhr SV Hösel - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 26.04.26 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - SV Uedesheim
