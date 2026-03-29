 2026-03-25T14:09:28.761Z

Spielbericht

Bezirksliga 1 live: Sieben Spiele mit Eller gegen Bilk am Sonntag

In den Kampf um den Aufstieg ist in den vergangenen Tagen in der Bezirksliga, Gruppe 1 eine neue Dynamik gekommen, was auch den Abstiegskampf beeinflussen könnte. Topspiel zwischen TSV Eller und Sparta Bilk am Sonntag. Sieg für Links, Punkt für TVKW.

von Sascha Köppen · Heute, 10:14 Uhr
Der TV Kalkum-Wittlaer hat einen Punkt bei Bayer Dormagen geholt.
Der TV Kalkum-Wittlaer hat einen Punkt bei Bayer Dormagen geholt. – Foto: Christian Haas

Der 25. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 1 startete bereits am Mittwoch mit einer wichtigen Partie im Abstiegskampf. Der VdS Nievenheim, der sich zuletzt formverbessert gezeigt hat und auf den Abstiegs-Relegationsplatz gesprungen ist, trat beim CfR Links, der auf den vorletzten Tabellenplatz gerutscht ist. Die Nievenheimer konnten also den nächsten Schritt machen, oder einem Mitbewerber wieder in den Sattel helfen. Denn Links konnte mit einem Sieg wieder an den Gästen vorbeiziehen. Die Nievenheimer könnten allerdings auch noch die drei Punkte aus dem Spiel gegen Spitzenreiter MSV Düsseldorf am grünen Tisch erhalten.

Das Problem, dass der MSV einen möglicherweise nicht spielberechtigten Akteur eingesetzt hat, könnte die Tabelle ohnehin noch einmal ordentlich durcheinanderwirbeln. Sechs Punkte könnte das den Primus kosten, dann wäre die Tabellenführung dahin. Umso wichtiger wären erst einmal wieder drei Zähler am Sonntag gegen den ASV Mettmann. Die Verfolger werden die Signale vernommen haben, und zwei treffen am Sonntag direkt aufeinander. Die TSV Eller als Zweiter empfängt den Vierten Sparta Bilk, der zuletzt 1:0 gegen den MSV Düsseldorf gewonnen hatte. Würde Sparta noch einmal siegen, wäre das Team wieder voll im Rennen. Die TSV ist aber aktuell bärenstark und wird nicht locker lassen wollen. Der Dritte SG Benrath-Hassels ist beim SV Hösel Favorit, bereits am Freitag hatte es der TSV Bayer Dormagen mit dem TV Kalkum-Wittlaer zu tun.

So läuft der 25. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 1

Bereits am Mittwoch spielten:

CfR Links mit irrem 6:4 gegen VdS Nievenheim

Mi., 25.03.2026, 20:00 Uhr
Düsseldorfer CfR linksrheinisch
Düsseldorfer CfR linksrheinischCfR Links
VdS 1920 Nievenheim
VdS 1920 NievenheimNievenheim
6
4
Abpfiff
Zehn Tore fielen im Kellerduell zwischen dem CfR Links und dem VdS Nievenheim am Mittwochabend, und das bessere Ende hatten beim 6:4 die Gastgeber aus Düsseldorf für sich. Mann des Abends war Links-Angreifer Paschalis Ivantzikis, der mit gleich vier Treffern die Partie fast im Alleingang entschied. Bereits nach 28 Minuten hatte er zum zwischenzeitlichen 4:1 dreimal getroffen. Mehr als der Anschluss sollte den zuletzt verbessert auftretenden Gästen nicht mehr gelingen, auch wenn Kevin Scholz ein Doppelpack für die Gäste glückte. In der Tabelle tauschen die Teams damit wieder die Tabellenplätze, so dass die Nievenheimer wieder einen fixen Abstiegsplatz belegen und Links für den Moment auf den Relegationsplatz rückt.

CfR Links Düsseldorf – VdS 1920 Nievenheim 6:4
CfR Links Düsseldorf: Alexander von Ameln, Mark Drinkuth (45. Soufian Hayaoui), Raphael van der Berg, Patrick Kamprakis (81. Ricardo Garcia Torras), Nicolai Hoppe (46. Adams Kreuer), Dennis Schreuers, Rikuto Maruki (62. Sana Saidykhan), Yuto Matsuda, Soufian Hayaoui, Paschalis Ivantzikis, Marvin Mainz (73. Dieu - Merci Kiaku) - Trainer: Panagiotis Liomas
VdS 1920 Nievenheim: Sebastian Lopez, Luca Fin Hesshaus (69. Pascal Becker), Julian Huptas, Enes Celik (82. Emilio Jose Heinrich Perk), Nils Carsten Kunz (68. Daniel Dünbier), Florian Breuer, Dominik Schillings, Nils Jochmann, Marcus Buchen (78. Marc-Leon Wolff), Kevin Scholz, Roberto Leon Grillo - Trainer: Thomas Boldt
Schiedsrichter: Yassin El Hatri - Zuschauer: 37
Tore: 1:0 Paschalis Ivantzikis (15.), 2:0 Paschalis Ivantzikis (21.), 3:0 Patrick Kamprakis (24.), 3:1 Kevin Scholz (26.), 4:1 Paschalis Ivantzikis (28.), 4:2 Kevin Scholz (35.), 4:3 Roberto Leon Grillo (41.), 5:3 Marvin Mainz (53.), 6:3 Paschalis Ivantzikis (59.), 6:4 Raphael van den Berg (Eigentor, 71.)

Am Freitag traten an:

Kein Sieger zwischen Bayer Dormagen und Kalkum-Wittlaer

Fr., 27.03.2026, 19:30 Uhr
TSV Bayer Dormagen
TSV Bayer DormagenTSV Bayer
TV Kalkum-Wittlaer
TV Kalkum-WittlaerTV Kalkum
2
2
Abpfiff
Die Gäste des TV Kalkum-Wittlaer, die aktuell jeden Punkt gut gebrauchen können, um sich ein Polster auf die Gefahrenzone zu verschaffen, gingen beim Favoriten Bayer Dormagen nach 14 Minuten durch Sahin Irevül sogar in Führung, mussten dann jedoch hinnehmen, dass Alexander Hauptmann das Spiel mit einem Doppelschlag kurz vor der Pause zugunten der Dormagener drehte. Dennoch nahmen die Gäste am Ende zumindest einen Punkt mit, der am Ende noch wertvoll sein könnte. In der 72. Minute verwandelte Nico Pesch einen Foulelfmeter zum 2:2-Endstand.

TSV Bayer Dormagen – TV Kalkum-Wittlaer 2:2
TSV Bayer Dormagen: Andre Tareco-Duarte (81. Dennis Marquet), Arda El Kerim Ayaz, Luca Knuth, Marius Fraßek, Yannick Schmitz (62. Jan Rakow), Marc Naroska, Semi Youssef Laffi (73. Maurice Roggendorf), Michael Hausdörfer, Alexander Hauptmann (85. Niclas Sylvester Schröder), Noa Gabriel Guerreiro Batista (76. Maurice Roggendorf) - Trainer: Ayhan Karadeniz
TV Kalkum-Wittlaer: Justin Rütters, Leandro Heintze, Jacob Schwalbach, Konstantin Richter (83. Dimitrios Voulkidis), Anton Hauk (89. Ousmane Diallo), Noel Heitkamp, Ayumu Akiyama, Kaan Safarpour-Malekabad (87. Johann Schlarmann), Nico Pesch, Arsen Konoval, Sahin Irevül - Trainer: Navid Fazeli
Schiedsrichter: Marvin Beckers - Zuschauer: 35
Tore: 0:1 Sahin Irevül (14.), 1:1 Alexander Hauptmann (40.), 2:1 Alexander Hauptmann (45.+1), 2:2 Nico Pesch (72. Foulelfmeter)

Die Partien am Sonntag:

TSV Eller - Sparta Bilk

Heute, 16:00 Uhr
TSV Eller 04
TSV Eller 04Eller 04
DJK Sparta Bilk
DJK Sparta BilkSparta Bilk
16:00

Ratingen 04/19 II - SVG Neuss-Weissenberg

Heute, 13:30 Uhr
Ratingen 04/19 U23
Ratingen 04/19 U23Ratingen 04/19 U23 II
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg
13:30live

DSC 99 - 1. FC Grevenbroich-Süd

Heute, 14:00 Uhr
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99
1. FC Grevenbroich-Süd
1. FC Grevenbroich-SüdGrevenb.-Süd
14:00

SV Hösel - SG Benrath-Hassels

Heute, 15:30 Uhr
SV Hösel
SV HöselSV Hösel
SG Benrath-Hassels
SG Benrath-HasselsSG Benrath
15:30

SV Uedesheim - Lohausener SV

Heute, 15:00 Uhr
SV Uedesheim
SV UedesheimUedesheim
Lohausener SV
Lohausener SVLohausen
15:00live

TSV Meerbusch II - Rhenania Hinsbeck

Heute, 15:30 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus. II
Rhenania Hochdahl
Rhenania HochdahlRhenania H.
15:30

MSV Düsseldorf - ASV Mettmann

Heute, 15:30 Uhr
MSV Düsseldorf
MSV DüsseldorfMSV Düsseld.
ASV Mettmann
ASV MettmannASV Mettmann
15:30live

Das sind die nächsten Spieltage

26. Spieltag
Mi., 01.04.26 19:30 Uhr ASV Mettmann - TSV Eller 04
Do., 02.04.26 19:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - MSV Düsseldorf
Do., 02.04.26 19:30 Uhr Rhenania Hochdahl - TSV Bayer Dormagen
Do., 02.04.26 19:30 Uhr Lohausener SV - TSV Meerbusch II
Do., 02.04.26 19:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - SG Benrath-Hassels
Do., 02.04.26 19:30 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - CfR Links Düsseldorf
Do., 02.04.26 19:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - DSC 99 Düsseldorf
Do., 02.04.26 19:30 Uhr DJK Sparta Bilk - Ratingen 04/19 U23 II
Do., 02.04.26 20:00 Uhr SV Uedesheim - SV Hösel

27. Spieltag
Fr., 10.04.26 20:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - DJK Sparta Bilk
So., 12.04.26 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - ASV Mettmann
So., 12.04.26 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - SVG Neuss-Weissenberg
So., 12.04.26 15:00 Uhr TSV Eller 04 - TV Kalkum-Wittlaer
So., 12.04.26 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 12.04.26 15:30 Uhr SV Hösel - VdS 1920 Nievenheim
So., 12.04.26 15:30 Uhr TSV Meerbusch II - SV Uedesheim
So., 12.04.26 15:30 Uhr TSV Bayer Dormagen - Lohausener SV
So., 12.04.26 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - Rhenania Hochdahl

