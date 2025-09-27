Bezirksliga 1 live: Ratingen II verliert nach Platzverweis hoch

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 1: Der TSV Meerbusch II trifft im Kellerduell auf den TV Kalkum-Wittlaer, der ebenfalls noch nicht gewonnen hat. Ratingen 04/19 II und der 1. FC Grevenbroich-Süd wollen am Freitag schon den Keller distanzieren. Außerdem steht ein Topspiel zwischen MSV Düsseldorf und Sparta Bilk an. So läuft der 7. Spieltag:
Update: Am Freitag gewinnt der 1. FC Grevenbroich-Süd hoch bei der U23 von Ratingen 04/19.
8. Spieltag
Do., 02.10.25 20:00 Uhr VdS 1920 Nievenheim - CfR Links Düsseldorf
So., 05.10.25 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - TSV Eller 04
So., 05.10.25 15:00 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - DSC 99 Düsseldorf
So., 05.10.25 15:00 Uhr ASV Mettmann - MSV Düsseldorf
So., 05.10.25 15:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - Ratingen 04/19 U23 II
So., 05.10.25 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - SV Hösel
So., 05.10.25 15:30 Uhr Lohausener SV - SV Uedesheim
So., 05.10.25 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - TSV Meerbusch II
So., 05.10.25 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - TSV Bayer Dormagen
9. Spieltag
Do., 09.10.25 20:00 Uhr SV Hösel - SV Uedesheim
Fr., 10.10.25 20:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - SVG Neuss-Weissenberg
So., 12.10.25 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - DJK Sparta Bilk
So., 12.10.25 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - Rhenania Hochdahl
So., 12.10.25 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 12.10.25 15:00 Uhr TSV Eller 04 - ASV Mettmann
So., 12.10.25 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - TV Kalkum-Wittlaer
So., 12.10.25 15:30 Uhr TSV Meerbusch II - Lohausener SV
So., 12.10.25 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - VdS 1920 Nievenheim