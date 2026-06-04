Bezirksliga 1 live: MSV oder Benrath, Links oder Nievenheim?

Der CfR Links will in der Bezirksliga bleiben. – Foto: Lea Schirrweit

Nach einer langen Saison fallen am 34. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 1 am Sonntag die letzten Entscheidungen - und diese verrückte Saison wäre nicht komplett, wenn es nicht oben wie unten bis in die letzten 90 Minuten hinein noch offene Fragen geben würde. Die Meisterfrage wurde allerdings am Dienstag bereits geklärt, als die TSV Eller durch die Niederlage des MSV Düsseldorf bei der Neuauflage der Partie beim 1. FC Grevenbroich-Süd vorzeitig Meister wurde. Bleibt also noch die Frage, wer es in die Relegation zur Landesliga schafft.

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Will der MSV Düsseldorf den zweiten Platz absichern, benötigt er einen Sieg im Heimspiel gegen Ratingen 04/19 II, dann spricht der direkte Vergleich mit dem aktuell Dritten SG Benrath-Hassels für den MSV. Die Benrather müssen also beim SV Uedesheim mehr Punkte holen als der MSV gegen Ratingen - so lässt sich der Kampf um Platz zwei zusammenfassen. Für die TSV Eller wird das Spiel beim SV Hösel derweil nun ein Schaulaufen.

Spannung bietet aber auch der Zweikampf um den Abstiegs-Relegationsplatz. Hier sind der CfR Links und der VdS Nievenheim punktgleich, der direkte Vergleich spricht hier für die Düsseldorfer. Hier kann der CfR Links also auf Nummer sicher gehen, wenn er am Sonntag beim Absteiger TSV Meerbusch II einfach sein Spiel gewinnt. Gelingt das nicht, könnte Nievenheim noch an Links vorbeiziehen, müsste dafür aber beim Lohausener SV mehr Punkte holen als der Konkurrent.