 2026-06-03T09:07:03.210Z

Spielbericht

Bezirksliga 1 live: MSV oder Benrath, Links oder Nievenheim?

Am letzten Spieltag ist in der Bezirksliga, Gruppe 1 die Entscheidung um beide Relegationsplätze noch offen. Nach oben wollen der MSV Düsselsorf und die SG Benrath-Hassels, drinbleiben möchten der CfR Links und der VdS Nievenheim.

von Sascha Köppen · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser
Der CfR Links will in der Bezirksliga bleiben.
Der CfR Links will in der Bezirksliga bleiben. – Foto: Lea Schirrweit

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Bezirksliga 1
Ratingen 04/19 U23 II
Eller 04
SG Benrath
TV Kalkum

Nach einer langen Saison fallen am 34. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 1 am Sonntag die letzten Entscheidungen - und diese verrückte Saison wäre nicht komplett, wenn es nicht oben wie unten bis in die letzten 90 Minuten hinein noch offene Fragen geben würde. Die Meisterfrage wurde allerdings am Dienstag bereits geklärt, als die TSV Eller durch die Niederlage des MSV Düsseldorf bei der Neuauflage der Partie beim 1. FC Grevenbroich-Süd vorzeitig Meister wurde. Bleibt also noch die Frage, wer es in die Relegation zur Landesliga schafft.

>>> Hier geht es zur Tabelle der Bezirksliga, Gruppe 1

Will der MSV Düsseldorf den zweiten Platz absichern, benötigt er einen Sieg im Heimspiel gegen Ratingen 04/19 II, dann spricht der direkte Vergleich mit dem aktuell Dritten SG Benrath-Hassels für den MSV. Die Benrather müssen also beim SV Uedesheim mehr Punkte holen als der MSV gegen Ratingen - so lässt sich der Kampf um Platz zwei zusammenfassen. Für die TSV Eller wird das Spiel beim SV Hösel derweil nun ein Schaulaufen.

Spannung bietet aber auch der Zweikampf um den Abstiegs-Relegationsplatz. Hier sind der CfR Links und der VdS Nievenheim punktgleich, der direkte Vergleich spricht hier für die Düsseldorfer. Hier kann der CfR Links also auf Nummer sicher gehen, wenn er am Sonntag beim Absteiger TSV Meerbusch II einfach sein Spiel gewinnt. Gelingt das nicht, könnte Nievenheim noch an Links vorbeiziehen, müsste dafür aber beim Lohausener SV mehr Punkte holen als der Konkurrent.

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So läuft der 34. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 1

Die Partien am Sonntag:

ASV Mettmann - Sparta Bilk

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
ASV Mettmann
ASV MettmannASV Mettmann
DJK Sparta Bilk
DJK Sparta BilkSparta Bilk
15:00

TV Kalkum - SVG Neuss-Weissenberg

Sa., 06.06.2026, 14:30 Uhr
TV Kalkum-Wittlaer
TV Kalkum-WittlaerTV Kalkum
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg
14:30

Rhenania Hochdahl - 1. FC Grevenbroich-Süd

So., 07.06.2026, 15:30 Uhr
Rhenania Hochdahl
Rhenania HochdahlRhenania H.
1. FC Grevenbroich-Süd
1. FC Grevenbroich-SüdGrevenb.-Süd
15:30

Lohausener SV - VdS Nievenheim

So., 07.06.2026, 15:30 Uhr
Lohausener SV
Lohausener SVLohausen
VdS 1920 Nievenheim
VdS 1920 NievenheimNievenheim
15:30live

SV Uedesheim - SG Benrath-Hassels

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
SV Uedesheim
SV UedesheimUedesheim
SG Benrath-Hassels
SG Benrath-HasselsSG Benrath
15:00

TSV Meerbusch II - CfR Links

So., 07.06.2026, 15:30 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus. II
CfR Links Düsseldorf
CfR Links DüsseldorfCfR Links
15:30

Bayer Dormagen - DSC 99

So., 07.06.2026, 15:30 Uhr
TSV Bayer Dormagen
TSV Bayer DormagenTSV Bayer
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99
15:30

MSV Düsseldorf - Ratingen 04/19 II

So., 07.06.2026, 15:30 Uhr
MSV Düsseldorf
MSV DüsseldorfMSV Düsseld.
Ratingen 04/19 U23
Ratingen 04/19 U23Ratingen 04/19 U23 II
15:30

SV Hösel - TSV Eller

So., 07.06.2026, 15:30 Uhr
SV Hösel
SV HöselSV Hösel
TSV Eller 04
TSV Eller 04Eller 04
15:30

>>> Zum vollständigen Spielplan der Bezirksliga, Gruppe 1

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