 2026-03-13T07:45:35.464Z

Spielbericht

Bezirksliga 1 live: MSV Düsseldorf zum Topspiel nach Bilk

Will der Tabellenvierte DJK Sparta Bilk den Anschluss nach oben noch weiter halten, darf es eigentlich keinen Erfolg der Gäste des MSV Düsseldorf in der Bezirksliga, Gruppe 1 geben.

von Sascha Köppen · Heute, 14:51 Uhr · 0 Leser
Kann die DJK Sparta Bilk sich ganz oben noch einmal einschalten?
Kann die DJK Sparta Bilk sich ganz oben noch einmal einschalten? – Foto: Christian Haas

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga 1
Ratingen 04/19 U23 II
Eller 04
SG Benrath
TV Kalkum

Elf Zähler beträgt der Rückstand des Vierten DJK Sparta Bilk auf Spitzenreiter MSV Düsseldorf, wenn der Primus am Sonntag bei den Bilkern zu Gast ist. Und sollte der MSV auch bei Sparta gewinnen, ist für die Gelb-Schwarzen der Zug in Richtung Meisterschaft der Bezirksliga, Gruppe 1 wohl endgültig abgefahren. Bei einem Sieg geht die Tür wieder ein Stück weit auf, und Platz zwei ist bei vier fehlenden Punkten ohnehin in Reichweite.

>>> Hier geht es zur Tabelle der Bezirksliga, Gruppe 1

Darin könnte natürlich auch eine Chance für die TSV Eller liegen, sollte Sparta Bilk erfolgreich sein. Denn dann könnte der Zweite bei einem Erfolg gegen in Weissenberg seinen Rückstand nach oben auf vier Zähler verkürzen. Ganz andere Sorgen haben aber die Teams in der Abstiegszone, die spätestens beim Zehnten Ratingen II beginnt. So könnte der Lohausener SV mit einem Sieg gegen den SV Hösel verhindern, noch tiefer in den Strudel zu rutschen. Zu einem weiteren Kellerduell treffen sich Rhenania Hochdahl und der SV Uedesheim, während es für den TV Kalkum-Wittlaer gegen Schlusslicht TSV Meerbusch II eigentlich nur einen Sieg geben darf.

________________

So läuft der 24. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 1

Die Spiele am Sonntag:

Lohausener SV - SV Hösel

Heute, 15:30 Uhr
Lohausener SV
Lohausener SVLohausen
SV Hösel
SV HöselSV Hösel
1
0

Sparta Bilk - MSV Düsseldorf

Heute, 15:00 Uhr
DJK Sparta Bilk
DJK Sparta BilkSparta Bilk
MSV Düsseldorf
MSV DüsseldorfMSV Düsseld.
1
0

ASV Mettmann - Bayer Dormagen

Heute, 15:00 Uhr
ASV Mettmann
ASV MettmannASV Mettmann
TSV Bayer Dormagen
TSV Bayer DormagenTSV Bayer
0
3

TV Kalkum-Wittlaer - TSV Meerbusch II

Heute, 15:30 Uhr
TV Kalkum-Wittlaer
TV Kalkum-WittlaerTV Kalkum
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus. II
0
0

Rhenania Hochdahl - SV Uedesheim

Heute, 15:30 Uhr
Rhenania Hochdahl
Rhenania HochdahlRhenania H.
SV Uedesheim
SV UedesheimUedesheim
0
1

SG Benrath-Hassels - CfR Links

Heute, 15:30 Uhr
SG Benrath-Hassels
SG Benrath-HasselsSG Benrath
CfR Links Düsseldorf
CfR Links DüsseldorfCfR Links
2
0

VdS Nievenheim - DSC 99

Heute, 15:30 Uhr
VdS 1920 Nievenheim
VdS 1920 NievenheimNievenheim
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99
4
1

1. FC Grevenbroich-Süd - Ratingen 04/19 II

Heute, 15:30 Uhr
1. FC Grevenbroich-Süd
1. FC Grevenbroich-SüdGrevenb.-Süd
Ratingen 04/19 U23
Ratingen 04/19 U23Ratingen 04/19 U23 II
1
1

SVG Neuss-Weissenberg - TSV Eller

Heute, 13:30 Uhr
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg
TSV Eller 04
TSV Eller 04Eller 04
0
7
Abpfiff

Das sind die nächsten Spieltage

25. Spieltag
Mi., 25.03.26 20:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - VdS 1920 Nievenheim
Fr., 27.03.26 19:30 Uhr TSV Bayer Dormagen - TV Kalkum-Wittlaer
So., 29.03.26 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - SVG Neuss-Weissenberg
So., 29.03.26 14:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 29.03.26 15:00 Uhr TSV Eller 04 - DJK Sparta Bilk
So., 29.03.26 15:00 Uhr SV Uedesheim - Lohausener SV
So., 29.03.26 15:30 Uhr SV Hösel - SG Benrath-Hassels
So., 29.03.26 15:30 Uhr TSV Meerbusch II - Rhenania Hochdahl
So., 29.03.26 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - ASV Mettmann

26. Spieltag
Mi., 01.04.26 19:30 Uhr ASV Mettmann - TSV Eller 04
Do., 02.04.26 19:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - MSV Düsseldorf
Do., 02.04.26 19:30 Uhr Rhenania Hochdahl - TSV Bayer Dormagen
Do., 02.04.26 19:30 Uhr Lohausener SV - TSV Meerbusch II
Do., 02.04.26 19:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - SG Benrath-Hassels
Do., 02.04.26 19:30 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - CfR Links Düsseldorf
Do., 02.04.26 19:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - DSC 99 Düsseldorf
Do., 02.04.26 19:30 Uhr DJK Sparta Bilk - Ratingen 04/19 U23 II
Do., 02.04.26 20:00 Uhr SV Uedesheim - SV Hösel

>>> Zum vollständigen Spielplan der Bezirksliga, Gruppe 1

_______________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

>>> Die aktuellen News auf FuPa Niederrhein