Allgemeines
MSV Düsseldorf im Einsatz.
MSV Düsseldorf im Einsatz. – Foto: Markus Becker

Bezirksliga 1 live: MSV Düsseldorf mittwochs bei SVG Weissenberg

Bezirksliga Niederrhein 1: Der Spieltag beginnt schon am Mittwoch, wenn der MSV Düsseldorf bei der SVG Neuss-Weissenberg gastiert. Spieltag 6 in der Übersicht.

Bezirksliga 1
Ratingen 04/19 U23 II
Eller 04
SG Benrath
TV Kalkum

Heute, 20:00 Uhr
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg
MSV Düsseldorf
MSV DüsseldorfMSV Düsseld.
20:00live
Spieltext Weissenberg - MSV Düsseld.

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
DJK Sparta Bilk
DJK Sparta BilkSparta Bilk
TSV Bayer Dormagen
TSV Bayer DormagenTSV Bayer
15:00live
Spieltext Sparta Bilk - TSV Bayer

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
1. FC Grevenbroich-Süd
1. FC Grevenbroich-SüdGrevenb.-Süd
TSV Eller 04
TSV Eller 04Eller 04
15:00
Spieltext Grevenb.-Süd - Eller 04

So., 21.09.2025, 16:00 Uhr
VdS 1920 Nievenheim
VdS 1920 NievenheimNievenheim
Ratingen 04/19 U23
Ratingen 04/19 U23Ratingen 04/19 U23 II
16:00
Spieltext Nievenheim - Ratingen 04/19 ... II

So., 21.09.2025, 15:30 Uhr
SG Benrath-Hassels
SG Benrath-HasselsSG Benrath
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99
15:30
Spieltext SG Benrath - DSC 99

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
CfR Links Düsseldorf
CfR Links DüsseldorfCfR Links
SV Hösel
SV HöselSV Hösel
15:00
Spieltext CfR Links - SV Hösel

So., 21.09.2025, 15:30 Uhr
Rhenania Hochdahl
Rhenania HochdahlRhenania H.
Lohausener SV
Lohausener SVLohausen
15:30
Spieltext Rhenania H. - Lohausen

So., 21.09.2025, 15:30 Uhr
TV Kalkum-Wittlaer
TV Kalkum-WittlaerTV Kalkum
SV Uedesheim
SV UedesheimUedesheim
15:30
Spieltext TV Kalkum - Uedesheim

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
ASV Mettmann
ASV MettmannASV Mettmann
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus. II
15:00
Spieltext ASV Mettmann - TSV Meerbus. II

Das sind die nächsten Spieltage



7. Spieltag
Fr., 26.09.25 19:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 28.09.25 14:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - VdS 1920 Nievenheim
So., 28.09.25 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - ASV Mettmann
So., 28.09.25 15:00 Uhr SV Uedesheim - Rhenania Hochdahl
So., 28.09.25 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - SG Benrath-Hassels
So., 28.09.25 15:00 Uhr TSV Eller 04 - SVG Neuss-Weissenberg
So., 28.09.25 15:30 Uhr SV Hösel - Lohausener SV
So., 28.09.25 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - DJK Sparta Bilk
So., 28.09.25 15:30 Uhr TSV Meerbusch II - TV Kalkum-Wittlaer

8. Spieltag
Do., 02.10.25 20:00 Uhr VdS 1920 Nievenheim - CfR Links Düsseldorf
So., 05.10.25 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - TSV Eller 04
So., 05.10.25 15:00 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - DSC 99 Düsseldorf
So., 05.10.25 15:00 Uhr ASV Mettmann - MSV Düsseldorf
So., 05.10.25 15:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - Ratingen 04/19 U23 II
So., 05.10.25 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - SV Hösel
So., 05.10.25 15:30 Uhr Lohausener SV - SV Uedesheim
So., 05.10.25 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - TSV Meerbusch II
So., 05.10.25 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - TSV Bayer Dormagen

