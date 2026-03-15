 2026-03-13T07:45:35.464Z

Spielbericht

Bezirksliga 1 live: MSV Düsseldorf empfängt Weissenberg

Acht Partien des 23. Spieltags mit den Top-Drei der Bezirksliga, Gruppe 1 stehen am Sonntag auf dem Plan. Der ASV Mettmann hat am Samstag bereits hauchdünn gewonnen.

von Sascha Köppen · Heute, 10:20 Uhr · 0 Leser
Spitzenreiter MSV Düsseldorf ist gegen die SVG Neuss-Weissenberg gefordert.
Spitzenreiter MSV Düsseldorf ist gegen die SVG Neuss-Weissenberg gefordert. – Foto: Frank Vieten

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Bezirksliga 1
Ratingen 04/19 U23 II
Eller 04
SG Benrath
TV Kalkum

Mit der Partie des ASV Mettmann beim TSV Meerbusch II begann am Samstag um 17 Uhr der 23. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 1. Während der ASV den vierten Platz zuletzt an Sparta Bilk abgegeben hatte und den Kontakt nach oben nicht verlieren wollte, drohen für die Meerbuscher die Lichter am Tabellenende vorzeitig auszugehen, wenn nicht dringend gepunktet wird.

>>> Hier geht es zur Tabelle der Bezirksliga, Gruppe 1

Das will am Sonntag auch Spitzenreiter MSV Düsseldorf wieder tun, der es daheim mit dem Achten SVG Neuss-Weissenberg zu tun hat und im Falle eines Sieges den nächsten Schritt in Richtung vorzeitiger Aufstieg macht. Die TSV Eller hat inzwischen bei sieben Zählern Rückstand deutlich den zweiten Platz übernommen, empfängt den Sechsten 1. FC Grevenbroich-Süd, der nicht zu unterschätzen ist. Die SG Benrath-Hassels als Dritter darf derweil beim Neunten DSC 99 eigentlich nicht noch einmal patzen. Im Abstiegskampf trifft der Vorletzte VdS Nievenheim auf die formstarke Ratinger Zweitvertretung, die sich ein wenig nach oben von der Gefahrenzone abgesetzt hat. Der CfR Links könnte den SV Hösel tiefer in die Gefahrenzone rutschen lassen und die eigene Lage dabei verbessern, während es zwischen dem Lohausener SV und Rhenania Hochdahl zu einem echten Kellerduell kommt.

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So läuft der 23. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 1

Bereits am Samstag spielten:

TSV Meerbusch II unterliegt in der Nachspielzeit dem ASV Mettmann

Gestern, 17:00 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus. II
ASV Mettmann
ASV MettmannASV Mettmann
1
2
Abpfiff
Die Partie zwischen dem TSV Meerbusch II und dem ASV Mettmann sollte in der Tat erheblich mehr Spannung bieten, als der Tabellenstand das vermuten lässt. Die Gäste gingen nach 38 Minuten durch Maximilian Eisenbach in Führung und so auch in die Halbzeitpause. Gleich nach dem Wechsel glich Leon Prinz jedoch für die Meerbuscher aus, und dabei blieb es bis in die Nachspielzeit. Dann machte Umut Demir doch noch den Sieg des ASV Mettmann perfekt, der damit den Kontakt noch oben weiter hält, während den Meerbuschern allmählich nur noch ein kleines Wunder hilft.

TSV Meerbusch II – ASV Mettmann 1:2
TSV Meerbusch II: Pascal Reischke, Sascha Müller, Mohamed Ghait, Enno Maximilian Werling (61. Felix Seifert), Ylber Rrahmani, Hrustan Kadric, Janis Hrustic, Marc Clemens Bartnitzky (90. Eric Torsten Schulz), Eugene Park, Leon Prinz (72. Jonas Christopher Doerkes), Maximilian Seibert - Trainer: Ronny Kockel
ASV Mettmann: Niklas Wurth, Yusuf Kaya, Asaad Wahed Omar, Roken Tchouangue (69. Jason Leonard Similien), Johannes Erkens, Alessio Falco, Umut Demir, Ahmet Kizilisik, Maximilian Eisenbach, Toni Markovic, Justin Lüdtke (62. Tristan Maresch) - Trainer: Khalid Channig
Schiedsrichter: Hans-Jürgen Weyers (Mönchengladbach) - Zuschauer: 30
Tore: 0:1 Maximilian Eisenbach (38.), 1:1 Leon Prinz (49.), 1:2 Umut Demir (90.+3)

Am Sonntag treten an:

TSV Bayer Dormagen - Sparta Bilk

Heute, 15:30 Uhr
TSV Bayer Dormagen
TSV Bayer DormagenTSV Bayer
DJK Sparta Bilk
DJK Sparta BilkSparta Bilk
15:30live

MSV Düsseldorf - SVG Neuss-Weissenberg

Heute, 15:30 Uhr
MSV Düsseldorf
MSV DüsseldorfMSV Düsseld.
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg
15:30

TSV Eller - 1. FC Grevenbroich-Süd

Heute, 15:00 Uhr
TSV Eller 04
TSV Eller 04Eller 04
1. FC Grevenbroich-Süd
1. FC Grevenbroich-SüdGrevenb.-Süd
15:00live

Ratingen 04/19 II - VdS Nievenheim

Heute, 13:30 Uhr
Ratingen 04/19 U23
Ratingen 04/19 U23Ratingen 04/19 U23 II
VdS 1920 Nievenheim
VdS 1920 NievenheimNievenheim
13:30live

DSC 99 - SG Benrath-Hassels

Heute, 14:00 Uhr
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99
SG Benrath-Hassels
SG Benrath-HasselsSG Benrath
14:00

SV Hösel - CfR Links

Heute, 15:30 Uhr
SV Hösel
SV HöselSV Hösel
CfR Links Düsseldorf
CfR Links DüsseldorfCfR Links
15:30

Lohausener SV - Rhenania Hochdahl

Heute, 15:30 Uhr
Lohausener SV
Lohausener SVLohausen
Rhenania Hochdahl
Rhenania HochdahlRhenania H.
15:30

SV Uedesheim - TV Kalkum-Wittlaer

Heute, 15:00 Uhr
SV Uedesheim
SV UedesheimUedesheim
TV Kalkum-Wittlaer
TV Kalkum-WittlaerTV Kalkum
15:00live

Das sind die nächsten Spieltage

24. Spieltag
So., 22.03.26 13:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - TSV Eller 04
So., 22.03.26 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - MSV Düsseldorf
So., 22.03.26 15:00 Uhr ASV Mettmann - TSV Bayer Dormagen
So., 22.03.26 15:30 Uhr Lohausener SV - SV Hösel
So., 22.03.26 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - TSV Meerbusch II
So., 22.03.26 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - SV Uedesheim
So., 22.03.26 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - CfR Links Düsseldorf
So., 22.03.26 15:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - DSC 99 Düsseldorf
So., 22.03.26 15:30 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - Ratingen 04/19 U23 II

25. Spieltag
Mi., 25.03.26 20:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - VdS 1920 Nievenheim
Fr., 27.03.26 19:30 Uhr TSV Bayer Dormagen - TV Kalkum-Wittlaer
So., 29.03.26 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - SVG Neuss-Weissenberg
So., 29.03.26 14:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 29.03.26 15:00 Uhr TSV Eller 04 - DJK Sparta Bilk
So., 29.03.26 15:00 Uhr SV Uedesheim - Lohausener SV
So., 29.03.26 15:30 Uhr SV Hösel - SG Benrath-Hassels
So., 29.03.26 15:30 Uhr TSV Meerbusch II - Rhenania Hochdahl
So., 29.03.26 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - ASV Mettmann

>>> Zum vollständigen Spielplan der Bezirksliga, Gruppe 1

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