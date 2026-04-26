Bezirksliga 1 live: Hassels empfängt Bilk, sieben Sonntagsspiele

Sechs Spieltage vor dem Saisonende befand sich der VdS Nievenheim auf dem Schleudersitz der Bezirksliga, Gruppe 1. Denn der viertletzte Platz würde am Saisonende bedeuten, dass die Nievenheimer noch gegen den Viertletzen der Gruppe 6 in zwei Abstiegs-Relegationsspiele müssten, und nur der Sieger dieser Paarung bleibt Bezirksligist. Um das zu verhindern, müsste der VdS sechs Zähler auf den TV Kalkum-Wittlaer gutmachen - und dabei immer noch beachten, dass der CfR Links und Rhenania Hochdahl nur einen Zähler dahinter lauern. So hätten die Nievenheimer also einen Sieg gegen die SVG Neuss-Weissenberg gebrauchen könne, stattdessen wurde es ein bitterer Abend. Links hat dann am Sonntag den ASV Mettmann zu Gast, für Hochdahl geht es zu Ratingen 04/19 II. Bereits am Donnerstagabend starteten Ratingen 04/19 und Rhenania Hochdahl in den 29. Spieltag.
Immer dramatischer wird derweil auch das Aufstiegsrennen. Die TSV Eller als Zweiter hat den Rückstand auf den MSV Düsseldorf am vorigen Wochenende auf drei Zähler verkürzt, und der MSV weiß zudem nach wie vor nicht, was die Saison noch bietet. Das Spiel gegen den 1. FC Grevenbroich-Süd wird wiederholt werden müssen, über die Partie gegen Nievenheim wird das Sportgericht in der kommenden Woche entscheiden (wir berichteten hier). Der MSV hat es nun aber am Sonntag zunächst mit dem SV Uedesheim zu tun, während die TSV Eller den Lohausener SV zu Gast hat, der vor Wochenfrist 5:2 gegen den Primus gewonnen hatte.Spannend wird es aber auch direkt dahinter. Denn der Vierte Sparta Bilk muss beim Dritten SG Benrath-Hassels ran - und hat wohl nur noch eine Chance auf einen der beiden ersten Plätze, sollte ein Auswärtssieg gelingen.
Ratingen 04/19 U23 II – Rhenania Hochdahl 3:0
Ratingen 04/19 U23 II: Sam Koch, Maximilian Kronauer, Nolan Manassa, Clarence Yomi, Henry Page, Leo Kaiser (84. Taygan Lofcali), Urim Rexha (75. Maksym Kliushnychenko), Edin Hadzibajramovic, Elias Belaarbi (63. Ilyas Elkhattabi), Eleftherios Vasileiadis (75. Konstantin Sivevski), Florian Saljii (82. Swaraj Naik) - Trainer: Andreas Voss - Co-Trainer: Derick Dwomo
Rhenania Hochdahl: Daniel Mazikowski, Maik Gaida (57. Hamza Malek), David Jan Mislovic, Arbnor Alija, Cedric Giesen, Elias Winkelmann (54. Kyunom Joshua Nyamtiro), David Szewczyk, Feyzullah Demirkol, Oliver Krizanovic, Viktor Maximilian Kijach (51. Hamza El Ouamari) - Trainer: Mursel Zabeli
Schiedsrichter: Hans-Jürgen Weyers (Mönchengladbach) - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Eleftherios Vasileiadis (70.), 2:0 Ilyas Elkhattabi (78.), 3:0 Ilyas Elkhattabi (85.)
VdS 1920 Nievenheim – SVG Neuss-Weissenberg 3:4
VdS 1920 Nievenheim: Sebastian Lopez, Luca Fin Hesshaus, Julian Huptas, Max Schnelker (71. Nils Carsten Kunz), Daniel Dünbier, Florian Breuer, Dominik Schillings, Nils Jochmann, Pascal Becker (81. Marc-Leon Wolff), Emilio Jose Heinrich Perk, Kevin Scholz (70. Marcus Buchen) - Trainer: Thomas Boldt
SVG Neuss-Weissenberg: Maurice Wolff, Baris Gürpinar, Daniel Marcel Becker, Nils Hoff, Paul Winkelmann, Jonas Niemierza (90. Alexander Faber), Fynn Kaemmerling, Ichiura Taisei (61. Abraham Cĥol Panther), Ranael-Baringa Ishimine (90. Ayman Masatou), Tom-Benjamin Seidel, Kaan Erdogan - Trainer: Dirk Schneider
Schiedsrichter: Hans-Jürgen Weyers (Mönchengladbach) - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Ranael-Baringa Ishimine (12.), 1:1 Kevin Scholz (18.), 2:1 Kevin Scholz (24.), 3:1 Kevin Scholz (58.), 3:2 Tom-Benjamin Seidel (60.), 3:3 Ranael-Baringa Ishimine (73.), 3:4 Abraham Cĥol Panther (90.+3)
30. Spieltag
Mi., 29.04.26 20:00 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - 1. FC Grevenbroich-Süd
Do., 30.04.26 20:00 Uhr Lohausener SV - Ratingen 04/19 U23 II
So., 03.05.26 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - SV Hösel
So., 03.05.26 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - VdS 1920 Nievenheim
So., 03.05.26 15:00 Uhr ASV Mettmann - SG Benrath-Hassels
So., 03.05.26 15:00 Uhr SV Uedesheim - TSV Eller 04
So., 03.05.26 15:30 Uhr TSV Meerbusch II - MSV Düsseldorf
So., 03.05.26 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - CfR Links Düsseldorf
So., 03.05.26 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - DSC 99 Düsseldorf
31. Spieltag
So., 10.05.26 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - SV Uedesheim
So., 10.05.26 14:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - Lohausener SV
So., 10.05.26 15:00 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - DJK Sparta Bilk
So., 10.05.26 15:00 Uhr TSV Eller 04 - TSV Meerbusch II
So., 10.05.26 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - Rhenania Hochdahl
So., 10.05.26 15:30 Uhr SV Hösel - SVG Neuss-Weissenberg
So., 10.05.26 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - TSV Bayer Dormagen
So., 10.05.26 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - TV Kalkum-Wittlaer
So., 10.05.26 15:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - ASV Mettmann
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