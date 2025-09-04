 2025-09-04T13:21:47.781Z

Allgemeines
Schon der nächste Spieltag.
Schon der nächste Spieltag. – Foto: Torsten Eichwald

Bezirksliga 1 live: Freitags-Kracher bei Süd, in Bilk und Nievenheim

Bezirksliga Niederrhein 1: Für 1. FC Grevenbroich-Süd, Sparta Bilk und VdS Nievenheim stehen am Freitag Heimspiele an. SG Benrath-Hassels trifft auf den TSV Eller.

Der 4. Spieltag in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 1! Für 1. FC Grevenbroich-Süd, Sparta Bilk und VdS Nievenheim stehen am Freitag Heimspiele an. SG Benrath-Hassels trifft auf den TSV Eller.

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 1: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 1

Morgen, 19:30 Uhr
1. FC Grevenbroich-Süd
1. FC Grevenbroich-SüdGrevenb.-Süd
TSV Bayer Dormagen
TSV Bayer DormagenTSV Bayer
19:30
Spieltext Grevenb.-Süd - TSV Bayer

Morgen, 20:00 Uhr
DJK Sparta Bilk
DJK Sparta BilkSparta Bilk
SV Uedesheim
SV UedesheimUedesheim
20:00
Spieltext Sparta Bilk - Uedesheim

Morgen, 19:45 Uhr
VdS 1920 Nievenheim
VdS 1920 NievenheimNievenheim
MSV Düsseldorf
MSV DüsseldorfMSV Düsseld.
19:45live
Spieltext Nievenheim - MSV Düsseld.

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus. II
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg
15:00
Spieltext Weissenberg - TSV Meerbus. II

So., 07.09.2025, 15:30 Uhr
SG Benrath-Hassels
SG Benrath-HasselsSG Benrath
TSV Eller 04
TSV Eller 04Eller 04
15:30
Spieltext SG Benrath - Eller 04

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
CfR Links Düsseldorf
CfR Links DüsseldorfCfR Links
Ratingen 04/19 U23
Ratingen 04/19 U23Ratingen 04/19 U23 II
15:00
Spieltext CfR Links - Ratingen 04/19 ... II

So., 07.09.2025, 14:00 Uhr
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99
SV Hösel
SV HöselSV Hösel
14:00
Spieltext DSC 99 - SV Hösel

So., 07.09.2025, 15:30 Uhr
TV Kalkum-Wittlaer
TV Kalkum-WittlaerTV Kalkum
Rhenania Hochdahl
Rhenania HochdahlRhenania H.
15:30
Spieltext TV Kalkum - Rhenania H.

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
ASV Mettmann
ASV MettmannASV Mettmann
Lohausener SV
Lohausener SVLohausen
15:00
Spieltext ASV Mettmann - Lohausen

Das sind die nächsten Spieltage

5. Spieltag
Fr., 12.09.25 19:30 Uhr TSV Bayer Dormagen - SVG Neuss-Weissenberg
Fr., 12.09.25 19:30 Uhr TSV Eller 04 - VdS 1920 Nievenheim
Fr., 12.09.25 20:00 Uhr SV Uedesheim - ASV Mettmann
So., 14.09.25 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - SG Benrath-Hassels
So., 14.09.25 14:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - CfR Links Düsseldorf
So., 14.09.25 15:30 Uhr SV Hösel - Rhenania Hochdahl
So., 14.09.25 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 14.09.25 15:30 Uhr TSV Meerbusch II - DJK Sparta Bilk
So., 14.09.25 15:30 Uhr Lohausener SV - TV Kalkum-Wittlaer

6. Spieltag
Mi., 17.09.25 20:00 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - MSV Düsseldorf
So., 21.09.25 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - TSV Bayer Dormagen
So., 21.09.25 15:00 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - TSV Eller 04
So., 21.09.25 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - SV Hösel
So., 21.09.25 15:00 Uhr ASV Mettmann - TSV Meerbusch II
So., 21.09.25 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - DSC 99 Düsseldorf
So., 21.09.25 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - Lohausener SV
So., 21.09.25 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - SV Uedesheim
So., 21.09.25 16:00 Uhr VdS 1920 Nievenheim - Ratingen 04/19 U23 II

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 1!

