Allgemeines
TSV Eller hat bislang alles gewonnen.
TSV Eller hat bislang alles gewonnen. – Foto: Sven Conor

Bezirksliga 1 live: Das bringen die Spiele am Sonntag

Bezirksliga Niederrhein 1: Der TSV Eller feiert einen Kantersieg gegen VdS Nievenheim, der Aufsteiger hat damit 17 Gegentore in zwei Partien kassiert. Allerdings bleibt auch der ASV Mettmann dran, der ebenfalls klar siegte.

Bezirksliga 1
Ratingen 04/19 U23 II
Eller 04
SG Benrath
TV Kalkum

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 1: zur Tabelle!

Fr., 12.09.2025, 19:30 Uhr
TSV Eller 04
TSV Eller 04Eller 04
VdS 1920 Nievenheim
VdS 1920 NievenheimNievenheim
7
0
Abpfiff
Ein Kantersieg für den TSV Eller 04: Gegen den VdS Nievenheim spielte sich das Team in einen Rausch und siegte mit 7:0. Doppelpacker Dennis Ordelheide (17., 27.) eröffnete, ehe Takumi Miyata (39., 43.) nachlegte. Noch vor der Pause erhöhte Noah Basil Karczewski (45.). Nach dem Seitenwechsel sorgte Joker Nico Stracke mit einem Doppelpack (66., 69.) für den Endstand. Nievenheim hat sich mit Blick auf das 0:10 gegen den MSV Düsseldorf zwar gesteigert, doch der Aufsteiger muss sich nicht mit den Top-Teams der Liga messen. Gegen Ratingen 04/19 II steht in der kommenden Woche wieder ein Duell auf Augenhöhe an. Eller spielt mit dem fünften Sieg in Folge weiterhin die perfekte Saison.


TSV Eller 04 – VdS 1920 Nievenheim 7:0
TSV Eller 04: Hiroyuki Horii, Julien Augarde, Fabrizio Leone, Adnan Hotic, Noah Basil Karczewski (70. Abdul Majaj), Tim Kasparek, Antonio Marinovic, Idriss Amadou Peki (42. Kevin Joao Lobato), Takumi Miyata (80. Maximielian Prince Wayne Andam), Dennis Ordelheide (46. Nico Stracke), Fabian Stutz (70. Eridon Fazliu) - Trainer: Robin Bothe - Trainer: Kerim Kara
VdS 1920 Nievenheim: Kelvin Sanchez del Villar, Luca Fin Hesshaus, Andre Becker, Alexandros Adamantidis, Nils Carsten Kunz (46. Marc-Leon Wolff), Dominik Schillings, Pascal Becker, Emilio Jose Heinrich Perk, Enes Celik (4. Kevin Caspar Stadler), Leon Bem (70. Almin Hamidovic), Roberto Leon Grillo - Trainer: Daniel Dünbier - Trainer: Thomas Boldt
Tore: 1:0 Dennis Ordelheide (17.), 2:0 Dennis Ordelheide (27.), 3:0 Takumi Miyata (39.), 4:0 Takumi Miyata (43.), 5:0 Noah Basil Karczewski (45.), 6:0 Nico Stracke (66.), 7:0 Nico Stracke (69.)

Fr., 12.09.2025, 19:30 Uhr
TSV Bayer Dormagen
TSV Bayer DormagenTSV Bayer
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg
1
1
Abpfiff
SV Bayer Dormagen kam gegen die SVG Neuss-Weissenberg nicht über ein 1:1 hinaus. Die Gäste legten früh durch Daniel Marcel Becker (10.) vor, doch nur zehn Minuten später glich Niclas Kuypers für den TSV aus. Die Punkteteilung ist für beide Klubs nicht optimal, da sie Eller aus den Augen verloren haben. Der Tabellenführer hat mindestens sechs Punkte mehr. Immerhin: das obere Mittelfeld ist weiter eine gute Ausgangslage.

TSV Bayer Dormagen – SVG Neuss-Weissenberg 1:1
TSV Bayer Dormagen: Thomas Wirtz, Andre Tareco-Duarte (75. Sascha Pelka), Maurice Roggendorf, Philip Suhr, Arda El Kerim Ayaz, Luca Knuth (13. Dennis Marquet), Marius Fraßek, Marc Naroska, Semi Youssef Laffi (70. Julian Knoll), Niclas Kuypers (89. Dominik Dobras), Hendrik Reiff (80. Noa Gabriel Guerreiro Batista) - Trainer: Marko Niestroj - Trainer: Ayhan Karadeniz
SVG Neuss-Weissenberg: Maurice Wolff, Baris Gürpinar, Melwin Sikinger, Daniel Marcel Becker, Nils Hoff, Paul Winkelmann, Jonas Niemierza, Fynn Kaemmerling, Ichiura Taisei, Ranael-Baringa Ishimine, Tom-Benjamin Seidel - Trainer: Dirk Schneider
Tore: 0:1 Daniel Marcel Becker (10.), 1:1 Niclas Kuypers (20.)

Fr., 12.09.2025, 20:00 Uhr
SV Uedesheim
SV UedesheimUedesheim
ASV Mettmann
ASV MettmannASV Mettmann
0
4
Abpfiff
Der ASV Mettmann siegte beim SV Uedesheim deutlich mit 4:0. Toni Markovic traf früh (7.) zur Führung, doch erst in der Schlussphase legte der Favorit nach: Justus Erkens (78.), Anas Kaddouri (81.) und Justin Lüdtke (86.) machten alles klar. Uedesheim schwächte sich kurz vor Schluss selbst, als Daniel Ferber (88.) die Rote Karte sah. Mit Blick auf die 2:10-Pleite im Niederrheinpokal gegen den FC Büderich eine gebrauchte Woche für Uedesheim, während Mettmann ungeschlagen bleibt.



SV Uedesheim – ASV Mettmann 0:4
SV Uedesheim: Burak Gürpinar, Daniel Ferber, Samuel Campillo (88. Yasuhito Sunohara), Dabo Mamadou (46. Nico In Het Panhuis), Andre Speer, Luis Winfried, Kevin Block, Christos Pappas (59. Maximilian Hahn), Florian Hillebrand (88. Jonas Hellenkamp), Felix Frason (46. Celal-Can Yücel), Marlon Kurth - Trainer: Oliver Seibert - Trainer: Ignacio Gutierrez
ASV Mettmann: Justus Erkens, Toni Markovic, Justin Lüdtke, Anas Kaddouri - Trainer: Sebastian Pichura
Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Toni Markovic (7.), 0:2 Justus Erkens (78.), 0:3 Anas Kaddouri (81.), 0:4 Justin Lüdtke (86.)
Rot: Daniel Ferber (88./SV Uedesheim/)

Heute, 15:30 Uhr
SV Hösel
SV HöselSV Hösel
Rhenania Hochdahl
Rhenania HochdahlRhenania H.
15:30
Heute, 15:30 Uhr
MSV Düsseldorf
MSV DüsseldorfMSV Düsseld.
1. FC Grevenbroich-Süd
1. FC Grevenbroich-SüdGrevenb.-Süd
15:30
Heute, 15:30 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus. II
DJK Sparta Bilk
DJK Sparta BilkSparta Bilk
15:30live
Heute, 15:30 Uhr
Lohausener SV
Lohausener SVLohausen
TV Kalkum-Wittlaer
TV Kalkum-WittlaerTV Kalkum
15:30live
Heute, 14:00 Uhr
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99
CfR Links Düsseldorf
CfR Links DüsseldorfCfR Links
14:00
Heute, 13:30 Uhr
Ratingen 04/19 U23
Ratingen 04/19 U23Ratingen 04/19 U23 II
SG Benrath-Hassels
SG Benrath-HasselsSG Benrath
13:30
Das sind die nächsten Spieltage

6. Spieltag
Mi., 17.09.25 20:00 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - MSV Düsseldorf
So., 21.09.25 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - TSV Bayer Dormagen
So., 21.09.25 15:00 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - TSV Eller 04
So., 21.09.25 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - SV Hösel
So., 21.09.25 15:00 Uhr ASV Mettmann - TSV Meerbusch II
So., 21.09.25 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - DSC 99 Düsseldorf
So., 21.09.25 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - Lohausener SV
So., 21.09.25 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - SV Uedesheim
So., 21.09.25 16:00 Uhr VdS 1920 Nievenheim - Ratingen 04/19 U23 II

7. Spieltag
Fr., 26.09.25 19:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 28.09.25 14:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - VdS 1920 Nievenheim
So., 28.09.25 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - ASV Mettmann
So., 28.09.25 15:00 Uhr SV Uedesheim - Rhenania Hochdahl
So., 28.09.25 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - SG Benrath-Hassels
So., 28.09.25 15:00 Uhr TSV Eller 04 - SVG Neuss-Weissenberg
So., 28.09.25 15:30 Uhr SV Hösel - Lohausener SV
So., 28.09.25 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - DJK Sparta Bilk
So., 28.09.25 15:30 Uhr TSV Meerbusch II - TV Kalkum-Wittlaer

