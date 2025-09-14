Bezirksliga 1 live: Das bringen die Spiele am Sonntag

5. Spieltag in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 1: Der TSV Eller feiert einen Kantersieg gegen VdS Nievenheim, der Aufsteiger hat damit 17 Gegentore in zwei Partien kassiert. Allerdings bleibt auch der ASV Mettmann dran, der ebenfalls klar siegte.
Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.
TSV Eller 04 – VdS 1920 Nievenheim 7:0
TSV Eller 04: Hiroyuki Horii, Julien Augarde, Fabrizio Leone, Adnan Hotic, Noah Basil Karczewski (70. Abdul Majaj), Tim Kasparek, Antonio Marinovic, Idriss Amadou Peki (42. Kevin Joao Lobato), Takumi Miyata (80. Maximielian Prince Wayne Andam), Dennis Ordelheide (46. Nico Stracke), Fabian Stutz (70. Eridon Fazliu) - Trainer: Robin Bothe - Trainer: Kerim Kara
VdS 1920 Nievenheim: Kelvin Sanchez del Villar, Luca Fin Hesshaus, Andre Becker, Alexandros Adamantidis, Nils Carsten Kunz (46. Marc-Leon Wolff), Dominik Schillings, Pascal Becker, Emilio Jose Heinrich Perk, Enes Celik (4. Kevin Caspar Stadler), Leon Bem (70. Almin Hamidovic), Roberto Leon Grillo - Trainer: Daniel Dünbier - Trainer: Thomas Boldt
Tore: 1:0 Dennis Ordelheide (17.), 2:0 Dennis Ordelheide (27.), 3:0 Takumi Miyata (39.), 4:0 Takumi Miyata (43.), 5:0 Noah Basil Karczewski (45.), 6:0 Nico Stracke (66.), 7:0 Nico Stracke (69.)
TSV Bayer Dormagen – SVG Neuss-Weissenberg 1:1
TSV Bayer Dormagen: Thomas Wirtz, Andre Tareco-Duarte (75. Sascha Pelka), Maurice Roggendorf, Philip Suhr, Arda El Kerim Ayaz, Luca Knuth (13. Dennis Marquet), Marius Fraßek, Marc Naroska, Semi Youssef Laffi (70. Julian Knoll), Niclas Kuypers (89. Dominik Dobras), Hendrik Reiff (80. Noa Gabriel Guerreiro Batista) - Trainer: Marko Niestroj - Trainer: Ayhan Karadeniz
SVG Neuss-Weissenberg: Maurice Wolff, Baris Gürpinar, Melwin Sikinger, Daniel Marcel Becker, Nils Hoff, Paul Winkelmann, Jonas Niemierza, Fynn Kaemmerling, Ichiura Taisei, Ranael-Baringa Ishimine, Tom-Benjamin Seidel - Trainer: Dirk Schneider
Tore: 0:1 Daniel Marcel Becker (10.), 1:1 Niclas Kuypers (20.)
SV Uedesheim – ASV Mettmann 0:4
SV Uedesheim: Burak Gürpinar, Daniel Ferber, Samuel Campillo (88. Yasuhito Sunohara), Dabo Mamadou (46. Nico In Het Panhuis), Andre Speer, Luis Winfried, Kevin Block, Christos Pappas (59. Maximilian Hahn), Florian Hillebrand (88. Jonas Hellenkamp), Felix Frason (46. Celal-Can Yücel), Marlon Kurth - Trainer: Oliver Seibert - Trainer: Ignacio Gutierrez
ASV Mettmann: Justus Erkens, Toni Markovic, Justin Lüdtke, Anas Kaddouri - Trainer: Sebastian Pichura
Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Toni Markovic (7.), 0:2 Justus Erkens (78.), 0:3 Anas Kaddouri (81.), 0:4 Justin Lüdtke (86.)
Rot: Daniel Ferber (88./SV Uedesheim/)
6. Spieltag
Mi., 17.09.25 20:00 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - MSV Düsseldorf
So., 21.09.25 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - TSV Bayer Dormagen
So., 21.09.25 15:00 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - TSV Eller 04
So., 21.09.25 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - SV Hösel
So., 21.09.25 15:00 Uhr ASV Mettmann - TSV Meerbusch II
So., 21.09.25 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - DSC 99 Düsseldorf
So., 21.09.25 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - Lohausener SV
So., 21.09.25 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - SV Uedesheim
So., 21.09.25 16:00 Uhr VdS 1920 Nievenheim - Ratingen 04/19 U23 II
7. Spieltag
Fr., 26.09.25 19:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 28.09.25 14:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - VdS 1920 Nievenheim
So., 28.09.25 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - ASV Mettmann
So., 28.09.25 15:00 Uhr SV Uedesheim - Rhenania Hochdahl
So., 28.09.25 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - SG Benrath-Hassels
So., 28.09.25 15:00 Uhr TSV Eller 04 - SVG Neuss-Weissenberg
So., 28.09.25 15:30 Uhr SV Hösel - Lohausener SV
So., 28.09.25 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - DJK Sparta Bilk
So., 28.09.25 15:30 Uhr TSV Meerbusch II - TV Kalkum-Wittlaer