Allgemeines
Auftakt in Uedesheim.
Auftakt in Uedesheim. – Foto: Christian Haas

Bezirksliga 1 live: Auftakt in Uedesheim, Topspiel beim MSV Düsseldorf

Bezirksliga Niederrhein 1: Der SV Uedesheim empfängt am Freitag die SVG Neuss-Weissenberg, am Sonntag steigt das große Topspiel zwischen dem MSV Düsseldorf und der SG Benrath-Hassels.

3. Spieltag in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 1! Der SV Uedesheim empfängt am Freitag die SVG Neuss-Weissenberg, am Sonntag steigt das große Topspiel zwischen dem MSV Düsseldorf und der SG Benrath-Hassels.

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 1: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 1

Morgen, 19:00 Uhr
SV Uedesheim
SV UedesheimUedesheim
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg
19:00live
Spieltext Uedesheim - Weissenberg

So., 31.08.2025, 15:30 Uhr
SV Hösel
SV HöselSV Hösel
TV Kalkum-Wittlaer
TV Kalkum-WittlaerTV Kalkum
15:30
Spieltext SV Hösel - TV Kalkum

So., 31.08.2025, 15:30 Uhr
MSV Düsseldorf
MSV DüsseldorfMSV Düsseld.
SG Benrath-Hassels
SG Benrath-HasselsSG Benrath
15:30
Spieltext MSV Düsseld. - SG Benrath

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
TSV Bayer Dormagen
TSV Bayer DormagenTSV Bayer
VdS 1920 Nievenheim
VdS 1920 NievenheimNievenheim
15:00live
Spieltext TSV Bayer - Nievenheim

So., 31.08.2025, 15:30 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus. II
1. FC Grevenbroich-Süd
1. FC Grevenbroich-SüdGrevenb.-Süd
15:30
Spieltext TSV Meerbus. II - Grevenb.-Süd

So., 31.08.2025, 15:30 Uhr
Lohausener SV
Lohausener SVLohausen
DJK Sparta Bilk
DJK Sparta BilkSparta Bilk
15:30live
Spieltext Lohausen - Sparta Bilk

So., 31.08.2025, 15:30 Uhr
Rhenania Hochdahl
Rhenania HochdahlRhenania H.
ASV Mettmann
ASV MettmannASV Mettmann
15:30
Spieltext Rhenania H. - ASV Mettmann

So., 31.08.2025, 13:30 Uhr
Ratingen 04/19 U23
Ratingen 04/19 U23Ratingen 04/19 U23 II
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99
13:30
Spieltext Ratingen 04/19 ... II - DSC 99

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
TSV Eller 04
TSV Eller 04Eller 04
CfR Links Düsseldorf
CfR Links DüsseldorfCfR Links
15:00
Spieltext Eller 04 - CfR Links

Das sind die nächsten Spieltage

4. Spieltag
Fr., 05.09.25 19:30 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - TSV Bayer Dormagen
Fr., 05.09.25 19:45 Uhr VdS 1920 Nievenheim - MSV Düsseldorf
Fr., 05.09.25 20:00 Uhr DJK Sparta Bilk - SV Uedesheim
So., 07.09.25 14:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - SV Hösel
So., 07.09.25 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - Ratingen 04/19 U23 II
So., 07.09.25 15:00 Uhr ASV Mettmann - Lohausener SV
So., 07.09.25 15:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - TSV Meerbusch II
So., 07.09.25 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - TSV Eller 04
So., 07.09.25 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - Rhenania Hochdahl

5. Spieltag
Fr., 12.09.25 19:30 Uhr TSV Bayer Dormagen - SVG Neuss-Weissenberg
Fr., 12.09.25 19:30 Uhr TSV Eller 04 - VdS 1920 Nievenheim
Fr., 12.09.25 20:00 Uhr SV Uedesheim - ASV Mettmann
So., 14.09.25 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - SG Benrath-Hassels
So., 14.09.25 14:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - CfR Links Düsseldorf
So., 14.09.25 15:30 Uhr SV Hösel - Rhenania Hochdahl
So., 14.09.25 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 14.09.25 15:30 Uhr TSV Meerbusch II - DJK Sparta Bilk
So., 14.09.25 15:30 Uhr Lohausener SV - TV Kalkum-Wittlaer

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 1!

