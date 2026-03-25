Bezirksliga 1: Links gewinnt irres Kellerduell 6:4 gegen Nievenheim

Der CfR Links hat das wichtige Duell gegen Nievenheim gewonnen. – Foto: Lea Schirrweit

Der 25. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 1 startete bereits am Mittwoch mit einer wichtigen Partie im Abstiegskampf. Der VdS Nievenheim, der sich zuletzt formverbessert gezeigt hat und auf den Abstiegs-Relegationsplatz gesprungen ist, trat beim CfR Links, der auf den vorletzten Tabellenplatz gerutscht ist. Die Nievenheimer konnten also den nächsten Schritt machen, oder einem Mitbewerber wieder in den Sattel helfen. Denn Links konnte mit einem Sieg wieder an den Gästen vorbeiziehen. Die Nievenheimer könnten allerdings auch noch die drei Punkte aus dem Spiel gegen Spitzenreiter MSV Düsseldorf am grünen Tisch erhalten.

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Das Problem, dass der MSV einen möglicherweise nicht spielberechtigten Akteur eingesetzt hat, könnte die Tabelle ohnehin noch einmal ordentlich durcheinanderwirbeln. Sechs Punkte könnte das den Primus kosten, dann wäre die Tabellenführung dahin. Umso wichtiger wären erst einmal wieder drei Zähler am Sonntag gegen den ASV Mettmann. Die Verfolger werden die Signale vernommen haben, und zwei treffen am Sonntag direkt aufeinander. Die TSV Eller als Zweiter empfängt den Vierten Sparta Bilk, der zuletzt 1:0 gegen den MSV Düsseldorf gewonnen hatte. Würde Sparta noch einmal siegen, wäre das Team wieder voll im Rennen. Die TSV ist aber aktuell bärenstark und wird nicht locker lassen wollen. Der Dritte SG Benrath-Hassels ist beim SV Hösel Favorit, bereits am Freitag hat es der TSV Bayer Dormagen mit dem TV Kalkum-Wittlaer zu tun.

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So läuft der 25. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 1

Das sind die nächsten Spieltage

26. Spieltag

Mi., 01.04.26 19:30 Uhr ASV Mettmann - TSV Eller 04

Do., 02.04.26 19:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - MSV Düsseldorf

Do., 02.04.26 19:30 Uhr Rhenania Hochdahl - TSV Bayer Dormagen

Do., 02.04.26 19:30 Uhr Lohausener SV - TSV Meerbusch II

Do., 02.04.26 19:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - SG Benrath-Hassels

Do., 02.04.26 19:30 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - CfR Links Düsseldorf

Do., 02.04.26 19:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - DSC 99 Düsseldorf

Do., 02.04.26 19:30 Uhr DJK Sparta Bilk - Ratingen 04/19 U23 II

Do., 02.04.26 20:00 Uhr SV Uedesheim - SV Hösel



27. Spieltag

Fr., 10.04.26 20:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - DJK Sparta Bilk

So., 12.04.26 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - ASV Mettmann

So., 12.04.26 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - SVG Neuss-Weissenberg

So., 12.04.26 15:00 Uhr TSV Eller 04 - TV Kalkum-Wittlaer

So., 12.04.26 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - 1. FC Grevenbroich-Süd

So., 12.04.26 15:30 Uhr SV Hösel - VdS 1920 Nievenheim

So., 12.04.26 15:30 Uhr TSV Meerbusch II - SV Uedesheim

So., 12.04.26 15:30 Uhr TSV Bayer Dormagen - Lohausener SV

So., 12.04.26 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - Rhenania Hochdahl

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