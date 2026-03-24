 2026-03-13T07:45:35.464Z

Spielbericht

Bezirksliga 1: Kellerduell Links gegen Nievenheim am Mittwoch

In den Kampf um den Aufstieg ist in den vergangenen Tagen in der Bezirksliga, Gruppe 1 eine neue Dynamik gekommen, was auch den Abstiegskampf beeinflussen könnte. Topspiel zwischen TSV Eller und Sparta Bilk am Sonntag.

von Sascha Köppen · Heute, 20:30 Uhr · 0 Leser
Der VdS Nievenheim könnte den nächsten Schritt im Abstiegskampf machen.
Der VdS Nievenheim könnte den nächsten Schritt im Abstiegskampf machen. – Foto: Christian Haas

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Bezirksliga 1
Ratingen 04/19 U23 II
Eller 04
SG Benrath
TV Kalkum

Der 25. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 1 startet bereits am Mittwoch mit einer wichtigen Partie im Abstiegskampf. Der VdS Nievenheim, der sich zuletzt formverbessert gezeigt hat und auf den Abstiegs-Relegationsplatz gesprungen ist, tritt beim CfR Links, der auf den vorletzten Tabellenplatz gerutscht ist. Die Nievenheimer könnten also den nächsten Schritt machen, oder einem Mitbewerber wieder in den Sattel helfen. Denn Links würde mit einem Sieg wieder an den Gästen vorbeiziehen. Die Nievenheimer könnten allerdings auch noch die drei Punkte aus dem Spiel gegen Spitzenreiter MSV Düsseldorf am grünen Tisch erhalten.

>>> Hier geht es zur Tabelle der Bezirksliga, Gruppe 1

Das Problem, dass der MSV einen möglicherweise nicht spielberechtigten Akteur eingesetzt hat, könnte die Tabelle ohnehin noch einmal ordentlich durcheinanderwirbeln. Sechs Punkte könnte das den Primus kosten, dann wäre die Tabellenführung dahin. Umso wichtiger wären erst einmal wieder drei Zähler am Sonntag gegen den ASV Mettmann. Die Verfolger werden die Signale vernommen haben, und zwei treffen am Sonntag direkt aufeinander. Die TSV Eller als Zweiter empfängt den Vierten Sparta Bilk, der zuletzt 1:0 gegen den MSV Düsseldorf gewonnen hatte. Würde Sparta noch einmal siegen, wäre das Team wieder voll im Rennen. Die TSV ist aber aktuell bärenstark und wird nicht locker lassen wollen. Der Dritte SG Benrath-Hassels ist beim SV Hösel Favorit, bereits am Freitag hat es der TSV Bayer Dormagen mit dem TV Kalkum-Wittlaer zu tun.

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So läuft der 25. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 1

Bereits am Mittwoch spielen:

CfR Links - VdS Nievenheim

Morgen, 20:00 Uhr
CfR Links Düsseldorf
CfR Links DüsseldorfCfR Links
VdS 1920 Nievenheim
VdS 1920 NievenheimNievenheim
20:00live

Am Freitag treten an:

TSV Bayer Dormagen - TV Kalkum-Wittlaer

Fr., 27.03.2026, 19:30 Uhr
TSV Bayer Dormagen
TSV Bayer DormagenTSV Bayer
TV Kalkum-Wittlaer
TV Kalkum-WittlaerTV Kalkum
19:30

Die Partien am Sonntag:

TSV Eller - Sparta Bilk

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr
TSV Eller 04
TSV Eller 04Eller 04
DJK Sparta Bilk
DJK Sparta BilkSparta Bilk
15:00

Ratingen 04/19 II - SVG Neuss-Weissenberg

So., 29.03.2026, 13:30 Uhr
Ratingen 04/19 U23
Ratingen 04/19 U23Ratingen 04/19 U23 II
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg
13:30live

DSC 99 - 1. FC Grevenbroich-Süd

So., 29.03.2026, 14:00 Uhr
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99
1. FC Grevenbroich-Süd
1. FC Grevenbroich-SüdGrevenb.-Süd
14:00

SV Hösel - SG Benrath-Hassels

So., 29.03.2026, 15:30 Uhr
SV Hösel
SV HöselSV Hösel
SG Benrath-Hassels
SG Benrath-HasselsSG Benrath
15:30

SV Uedesheim - Lohausener SV

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr
SV Uedesheim
SV UedesheimUedesheim
Lohausener SV
Lohausener SVLohausen
15:00

TSV Meerbusch II - Rhenania Hinsbeck

So., 29.03.2026, 15:30 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus. II
Rhenania Hochdahl
Rhenania HochdahlRhenania H.
15:30

MSV Düsseldorf - ASV Mettmann

So., 29.03.2026, 15:30 Uhr
MSV Düsseldorf
MSV DüsseldorfMSV Düsseld.
ASV Mettmann
ASV MettmannASV Mettmann
15:30

Das sind die nächsten Spieltage

26. Spieltag
Mi., 01.04.26 19:30 Uhr ASV Mettmann - TSV Eller 04
Do., 02.04.26 19:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - MSV Düsseldorf
Do., 02.04.26 19:30 Uhr Rhenania Hochdahl - TSV Bayer Dormagen
Do., 02.04.26 19:30 Uhr Lohausener SV - TSV Meerbusch II
Do., 02.04.26 19:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - SG Benrath-Hassels
Do., 02.04.26 19:30 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - CfR Links Düsseldorf
Do., 02.04.26 19:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - DSC 99 Düsseldorf
Do., 02.04.26 19:30 Uhr DJK Sparta Bilk - Ratingen 04/19 U23 II
Do., 02.04.26 20:00 Uhr SV Uedesheim - SV Hösel

27. Spieltag
Fr., 10.04.26 20:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - DJK Sparta Bilk
So., 12.04.26 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - ASV Mettmann
So., 12.04.26 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - SVG Neuss-Weissenberg
So., 12.04.26 15:00 Uhr TSV Eller 04 - TV Kalkum-Wittlaer
So., 12.04.26 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 12.04.26 15:30 Uhr SV Hösel - VdS 1920 Nievenheim
So., 12.04.26 15:30 Uhr TSV Meerbusch II - SV Uedesheim
So., 12.04.26 15:30 Uhr TSV Bayer Dormagen - Lohausener SV
So., 12.04.26 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - Rhenania Hochdahl

>>> Zum vollständigen Spielplan der Bezirksliga, Gruppe 1

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