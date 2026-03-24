Bezirksliga 1: Kellerduell Links gegen Nievenheim am Mittwoch

Der 25. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 1 startet bereits am Mittwoch mit einer wichtigen Partie im Abstiegskampf. Der VdS Nievenheim, der sich zuletzt formverbessert gezeigt hat und auf den Abstiegs-Relegationsplatz gesprungen ist, tritt beim CfR Links, der auf den vorletzten Tabellenplatz gerutscht ist. Die Nievenheimer könnten also den nächsten Schritt machen, oder einem Mitbewerber wieder in den Sattel helfen. Denn Links würde mit einem Sieg wieder an den Gästen vorbeiziehen. Die Nievenheimer könnten allerdings auch noch die drei Punkte aus dem Spiel gegen Spitzenreiter MSV Düsseldorf am grünen Tisch erhalten.
Das Problem, dass der MSV einen möglicherweise nicht spielberechtigten Akteur eingesetzt hat, könnte die Tabelle ohnehin noch einmal ordentlich durcheinanderwirbeln. Sechs Punkte könnte das den Primus kosten, dann wäre die Tabellenführung dahin. Umso wichtiger wären erst einmal wieder drei Zähler am Sonntag gegen den ASV Mettmann. Die Verfolger werden die Signale vernommen haben, und zwei treffen am Sonntag direkt aufeinander. Die TSV Eller als Zweiter empfängt den Vierten Sparta Bilk, der zuletzt 1:0 gegen den MSV Düsseldorf gewonnen hatte. Würde Sparta noch einmal siegen, wäre das Team wieder voll im Rennen. Die TSV ist aber aktuell bärenstark und wird nicht locker lassen wollen. Der Dritte SG Benrath-Hassels ist beim SV Hösel Favorit, bereits am Freitag hat es der TSV Bayer Dormagen mit dem TV Kalkum-Wittlaer zu tun.
26. Spieltag
Mi., 01.04.26 19:30 Uhr ASV Mettmann - TSV Eller 04
Do., 02.04.26 19:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - MSV Düsseldorf
Do., 02.04.26 19:30 Uhr Rhenania Hochdahl - TSV Bayer Dormagen
Do., 02.04.26 19:30 Uhr Lohausener SV - TSV Meerbusch II
Do., 02.04.26 19:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - SG Benrath-Hassels
Do., 02.04.26 19:30 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - CfR Links Düsseldorf
Do., 02.04.26 19:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - DSC 99 Düsseldorf
Do., 02.04.26 19:30 Uhr DJK Sparta Bilk - Ratingen 04/19 U23 II
Do., 02.04.26 20:00 Uhr SV Uedesheim - SV Hösel
27. Spieltag
Fr., 10.04.26 20:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - DJK Sparta Bilk
So., 12.04.26 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - ASV Mettmann
So., 12.04.26 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - SVG Neuss-Weissenberg
So., 12.04.26 15:00 Uhr TSV Eller 04 - TV Kalkum-Wittlaer
So., 12.04.26 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 12.04.26 15:30 Uhr SV Hösel - VdS 1920 Nievenheim
So., 12.04.26 15:30 Uhr TSV Meerbusch II - SV Uedesheim
So., 12.04.26 15:30 Uhr TSV Bayer Dormagen - Lohausener SV
So., 12.04.26 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - Rhenania Hochdahl
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