Bezirksliga 1: Grevenbroich-Süd - MSV Düsseldorf ab 20 Uhr im Ticker

Der MSV Düsseldorf kann am Dienstag seine Ausgangslage für Sonntag noch einmal deutlich verbessern. – Foto: Sascha Köppen

Am Dienstagabend steht nach dem Aufstiegs-Knaller zwischen der TSV Eller und dem MSV Düsseldorf, den die Gastgeber am Sonntag für sich entschieden haben ( nachzulesen hier ), gleich die nächste wichtige Partie im Aufstiegsrennen der Bezirksliga, Gruppe 1 an. Denn der MSV muss beim 1. FC Grevenbroich-Süd ab 20 Uhr die zweite Partie nachholen, die vom Sportgericht aufgrund des Einsatzes von Vedin Kulovic aufgehoben und neu angesetzt wurde.

Für den MSV geht es nach der Niederlage darum, ob Platz eins und damit der direkte Aufstieg in die Landesliga am Sonntag noch möglich bleibt, oder ob es doch eher darum gehen wird, den zweiten Platz für die Relegation abzusichern, der zwar eine Verlängerung der Saison um zwei Partien bedeutet, der aber in den Duellen mit den Zweiten der Bezirksliga-Gruppen 3 und 5 eine zweite Chance auf den Aufstieg bietet.

Sieg, Remis oder Niederlage mit unterschiedlichen Konsequenzen

Siegt der MSV in Grevenbroich, zieht er nach Punkten wieder mit der TSV Eller gleich, hätte hier aber bei Punktgleichheit den direkten Vergleich verloren, so dass die Meisterschaft am Sonntag nur dann noch möglich wäre, wenn die TSV Eller ihr Spiel nicht gewinnt. Vor der Neuauflage gegen Süd ist das Team von Trainer Goran Tomiv aktuell mit dem Dritten SG Benrath-Hassels punktgleich. Hier ist der direkte Vergleich allerdings zugunsten des MSV ausgefallen, was bedeutet, dass ein Sieg am Dienstag zumindest Platz zwei schon einmal absichern würde, weil die SG dann nach Punkten maximal noch gleichziehen könnte. Gäbe es hingegen ein Unentschieden, wäre das Rennen um Platz 2 ebenfalls noch bis Sonntag offen. Spannender kann eine Konstellation also kaum sein. Leicht wir die Aufgabe für den MSV derweil nicht. Die Grevenbroicher mit Trainer Chris Niebel haben sich im Saisonfinale wieder in eine beachtliche Form gespielt.