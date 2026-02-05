Bezirksliga: 1. FC MG kassiert vier Gegentore von zehn Dilkrathern

Wer rund um den 1. FC Mönchengladbach noch gedacht hatte, dass der Abstiegskampf in der Bezirksliga eine gut lösbare Aufgabe werden würde, dem dürften spätestens am Donnerstagabend die Augen aufgegangen sein. Denn die Westender unterlagen daheim der DJK Fortuna Dilkrath, die bislang ja nun wahrlich auch keine Bäume ausgerissen hat, mit 3:5. Noch schlimmer ist aber, dass die Mannschaft des neuen Trainers Dennis Krause vier Gegentreffer kassiert hat, als sie in Überzahl agierte.
Denn in der 36. Minute, als die Gäste durch Luk Zechlin bereits mit 1:0 führten, sah Burhan Kazmaci nach einem Foulspiel die Rote Karte. Noch vor der Pause erhöhte dann Tim Jäger auf 2:0, ehe Ole Zechlin nach dem Seitenwechsel ausbaute. Erst dann verkürzte Aron Nasufi für den FC, doch Moritz Münten und Patrice Diane trafen die Gastgeber danach zum 5:1 mitten ins Herz. Positiv darf man aber immerhin werten, dass der FC nicht aufsteckte und immerhin durch Berkan Türkyilmaz und erneut Nasufi noch zum 3:5 kam. Doch ob die gute Moral im Abstiegskampf ausreicht, muss sicherlich bezweifelt werden.
1. FC Mönchengladbach – DJK Fortuna Dilkrath 3:5
1. FC Mönchengladbach: Luca Krölls, Asim Göksu (70. Abdulrahman Hanifa), Philip Welzer (86. Rafioudine Bawa), Andrij Gordiyevskyy (60. Adam Mesrour), Abel Calenus, Jovanche Angelovski, Safer Erdogan, Johovahni Massamba (56. Dmytro Motiakyn), Brandon Mafimbu Mazanga (62. Emir Aydin), Berkan Türkyilmaz, Aron Nasufi - Trainer: Dennis Krause
DJK Fortuna Dilkrath: Joel Dassen, Malte Laumen, Mats Zechlin, Torben Esser, Niklas Mülders, Ole Zechlin, Tim Jäger, Luk Zechlin, Patrice Diane (75. Justus Nauen), Moritz Münten, Burhan Kazmaci - Trainer: Björn Feldberg
Schiedsrichter: Marcel Benedix (Düsseldorf ) - Zuschauer: 60
Tore: 0:1 Luk Zechlin (15.), 0:2 Tim Jäger (45.), 0:3 Ole Zechlin (51.), 1:3 Aron Nasufi (54.), 1:4 Moritz Münten (56. Foulelfmeter), 1:5 Patrice Diane (62.), 2:5 Aron Nasufi (65.), 3:5 Berkan Türkyilmaz (74.)
Rot: Burhan Kazmaci (36./DJK Fortuna Dilkrath/Foulspiel)
Die Sportfreunde Neuwerk hatten sich zum Beginn der Rückrunde in Gruppe 3 der Bezirksliga im Derby gegen den 1. FC Mönchengladbach am Freitag bereits deutlich mit 4:0 durchgesetzt und einen gelungenen Einstand in die zweite Saisonhälfte gefeiert. Allerdings blieb das Team von Trainer Dony Karaca einen Zähler hinter dem TSV Meerbusch, der seine Auftaktpartie gegen den VfL Tönisberg mit 8:3 für sich entschied.
Nach der auch für die Neuwerker nicht leichten Vorbereitung benötigte das Team vom Gatherskamp eine Anlaufzeit von zehn Minuten, sorgte dann aber zügig für klare Verhältnisse. Berkan Dursun traf in der 12. Minute zum 1:0, nur acht Minuten später war es Christian Schultz, der einen Patzer des FC-Schlussmannes Luca Krölls zum 2:0 für den Aufstiegsanwärter nutzte.
Nach dem Seitenwechsel sah es dann so aus, als könne es ein ganz bitterer Abend für die Gäste aus dem Westend werden. Innerhalb der ersten fünf Minuten nach dem Wechsel machte zunächst Dursun seinen Doppelpack perfekt, ehe Lasse Buschmann dann auf 4:0 erhöhte. Spätestens in diesem Moment war wohl restlos klar, was eigentlich schon mit dem 2:0 jeder wusste: Ein Comeback der Gäste würde es an diesem Abend nicht mehr geben.
