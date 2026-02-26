Bezirksliga 1: Eller und Hassels im Topspiel, Kellerduell in Hochdahl

Durch den 3:2-Erfolg am vorigen Samstag gegen den ersten Verfolger SG Benrath-Hassels hat der MSV Düsseldorf nun als Spitzenreiter der Bezirksliga, Gruppe 1 fünf Zähler Vorsprung auf Platz zwei, es sieht also im Rennen um den Aufstieg nicht schlecht aus. Aber es sind natürlich noch 14 Partien überwiegend erfolgreich zu absolvieren, um das Ziel zu erreichen. Am Sonntag hat der Primus dazu zunächst den VdS Nievenheim zu Gast, der gegen den Abstieg kämpft.
Die SG Benrath-Hassels hat derweil direkt das nächste Topspiel vor der Brust, geht es doch zum TSV Eller, der nur zwei Punkte hinter den Benrathern lauert. Es könnte also sein, dass der MSV einen neuen "ersten Verfolger" bekommt, der womöglich dann sieben Zähler hinter dem Spitzenreiter rangiert. Aber auch der Fußball findet nicht in Konjunktiv statt.
Die Nievenheimer sind an der Schwelle der Abstiegszone eines von vier Teams mit 17 Zählern. Der CfR Links ist ebenfalls eines davon, hat es als aktuell Vorletzter auswärts mit Ratingen 04/19 II zu tun, das auch nur drei Punkte mehr auf dem Konto hat. Mit dem 16. Rhenania Hochdahl und dem 14. TV Kalkum-Wittlaer stehen sich sogar zwei der Teams mit 17 Zählern im Kellerduell direkt gegenüber.
22. Spieltag
Fr., 06.03.26 19:30 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - MSV Düsseldorf
Fr., 06.03.26 19:30 Uhr ASV Mettmann - SV Uedesheim
Sa., 07.03.26 18:45 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - TSV Bayer Dormagen
So., 08.03.26 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - TSV Meerbusch II
So., 08.03.26 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - DSC 99 Düsseldorf
So., 08.03.26 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - SV Hösel
So., 08.03.26 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - Lohausener SV
So., 08.03.26 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - Ratingen 04/19 U23 II
So., 08.03.26 15:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - TSV Eller 04
23. Spieltag
Sa., 14.03.26 17:00 Uhr TSV Meerbusch II - ASV Mettmann
So., 15.03.26 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - VdS 1920 Nievenheim
So., 15.03.26 14:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - SG Benrath-Hassels
So., 15.03.26 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - DJK Sparta Bilk
So., 15.03.26 15:00 Uhr TSV Eller 04 - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 15.03.26 15:00 Uhr SV Uedesheim - TV Kalkum-Wittlaer
So., 15.03.26 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - SVG Neuss-Weissenberg
So., 15.03.26 15:30 Uhr SV Hösel - CfR Links Düsseldorf
So., 15.03.26 15:30 Uhr Lohausener SV - Rhenania Hochdahl
