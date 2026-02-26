 2026-02-20T12:29:42.904Z

Allgemeines

Bezirksliga 1: Eller und Hassels im Topspiel, Kellerduell in Hochdahl

Auch der 21. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 1 hat im Aufstiegsrennen sowie im Abstiegskampf heiße Duelle zu bieten. Der Zweite SG Benrath-Hassels tritt beim Dritten TSV Eller an, im Kellerduell messen sich Rhenania Hochdahl und der TV Kalkum-Wittlaer.

Der TSV Eller ist Gastgeber des Topspiels.
Der TSV Eller ist Gastgeber des Topspiels. – Foto: Christian Haas

Durch den 3:2-Erfolg am vorigen Samstag gegen den ersten Verfolger SG Benrath-Hassels hat der MSV Düsseldorf nun als Spitzenreiter der Bezirksliga, Gruppe 1 fünf Zähler Vorsprung auf Platz zwei, es sieht also im Rennen um den Aufstieg nicht schlecht aus. Aber es sind natürlich noch 14 Partien überwiegend erfolgreich zu absolvieren, um das Ziel zu erreichen. Am Sonntag hat der Primus dazu zunächst den VdS Nievenheim zu Gast, der gegen den Abstieg kämpft.

Die SG Benrath-Hassels hat derweil direkt das nächste Topspiel vor der Brust, geht es doch zum TSV Eller, der nur zwei Punkte hinter den Benrathern lauert. Es könnte also sein, dass der MSV einen neuen "ersten Verfolger" bekommt, der womöglich dann sieben Zähler hinter dem Spitzenreiter rangiert. Aber auch der Fußball findet nicht in Konjunktiv statt.

Die Nievenheimer sind an der Schwelle der Abstiegszone eines von vier Teams mit 17 Zählern. Der CfR Links ist ebenfalls eines davon, hat es als aktuell Vorletzter auswärts mit Ratingen 04/19 II zu tun, das auch nur drei Punkte mehr auf dem Konto hat. Mit dem 16. Rhenania Hochdahl und dem 14. TV Kalkum-Wittlaer stehen sich sogar zwei der Teams mit 17 Zählern im Kellerduell direkt gegenüber.

So läuft der 21. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 1

Alle Partien am Sonntag:

SV Uedesheim - Sparta Bilk

So., 01.03.2026, 15:00 Uhr
SV Uedesheim
SV UedesheimUedesheim
DJK Sparta Bilk
DJK Sparta BilkSparta Bilk
15:00live

SVG Neuss-Weissenberg - TSV Meerbusch II

So., 01.03.2026, 15:00 Uhr
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus. II
15:00

TSV Bayer Dormagen - 1. FC Grevenbroich-Süd

So., 01.03.2026, 15:00 Uhr
TSV Bayer Dormagen
TSV Bayer DormagenTSV Bayer
1. FC Grevenbroich-Süd
1. FC Grevenbroich-SüdGrevenb.-Süd
15:00

MSV Düsseldorf - VdS Nievenheim

So., 01.03.2026, 15:30 Uhr
MSV Düsseldorf
MSV DüsseldorfMSV Düsseld.
VdS 1920 Nievenheim
VdS 1920 NievenheimNievenheim
15:30live

TSV Eller - SG Benrath-Hassels

So., 01.03.2026, 15:00 Uhr
TSV Eller 04
TSV Eller 04Eller 04
SG Benrath-Hassels
SG Benrath-HasselsSG Benrath
15:00

Ratingen 04/19 II - CfR Links

So., 01.03.2026, 13:30 Uhr
Ratingen 04/19 U23
Ratingen 04/19 U23Ratingen 04/19 U23 II
CfR Links Düsseldorf
CfR Links DüsseldorfCfR Links
13:30

SV Hösel - DSC 99

So., 01.03.2026, 15:30 Uhr
SV Hösel
SV HöselSV Hösel
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99
15:30

Rhenania Hochdahl - TV Kalkum-Wittlaer

So., 01.03.2026, 15:30 Uhr
Rhenania Hochdahl
Rhenania HochdahlRhenania H.
TV Kalkum-Wittlaer
TV Kalkum-WittlaerTV Kalkum
15:30

Lohausener SV - ASV Mettmann

So., 01.03.2026, 15:30 Uhr
Lohausener SV
Lohausener SVLohausen
ASV Mettmann
ASV MettmannASV Mettmann
15:30

Das sind die nächsten Spieltage

22. Spieltag
Fr., 06.03.26 19:30 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - MSV Düsseldorf
Fr., 06.03.26 19:30 Uhr ASV Mettmann - SV Uedesheim
Sa., 07.03.26 18:45 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - TSV Bayer Dormagen
So., 08.03.26 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - TSV Meerbusch II
So., 08.03.26 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - DSC 99 Düsseldorf
So., 08.03.26 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - SV Hösel
So., 08.03.26 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - Lohausener SV
So., 08.03.26 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - Ratingen 04/19 U23 II
So., 08.03.26 15:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - TSV Eller 04

23. Spieltag
Sa., 14.03.26 17:00 Uhr TSV Meerbusch II - ASV Mettmann
So., 15.03.26 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - VdS 1920 Nievenheim
So., 15.03.26 14:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - SG Benrath-Hassels
So., 15.03.26 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - DJK Sparta Bilk
So., 15.03.26 15:00 Uhr TSV Eller 04 - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 15.03.26 15:00 Uhr SV Uedesheim - TV Kalkum-Wittlaer
So., 15.03.26 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - SVG Neuss-Weissenberg
So., 15.03.26 15:30 Uhr SV Hösel - CfR Links Düsseldorf
So., 15.03.26 15:30 Uhr Lohausener SV - Rhenania Hochdahl

