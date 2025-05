Bezirksliga 1: Diese Zugänge und Abgänge stehen schon fest

CfR Links Düsseldorf

Trainer: Panagiotis Liomas

Zugänge: Fabian Gombarek (KSC Tesla 07 II zg.), Dennis Schreuers (FC Büderich), Alexander von Ameln (FC Büderich), Jan Ruhnau-Geuenich ()

Abgänge: keine



DJK Sparta Bilk

Trainer: Jörn Heimann

Zugänge: Moritz Holz (), Sebastian Stefen ()

Abgänge: Marcel Cremer (DJK Novesia Neuss)



DSC 99 Düsseldorf

Trainer: Sascha Walbröhl

Zugänge: Kadirhan Öztürk (TSV Eller 04)

Abgänge: Maciej Jan Herod (Sportfreunde Siepen)



HSV Langenfeld

Trainer: Heiko Schornstein, Roberto Marquez

Zugänge: keine

Abgänge: keine



Lohausener SV

Trainer: Nikos Tsakiris

Zugänge: keine

Abgänge: keine



MSV Düsseldorf

Trainer:

Zugänge: keine

Abgänge: Araz Panahi Motamed (DJK Tusa 06 Düsseldorf)



Ratingen 04/19 II

Trainer: Andreas Voss

Zugänge: Connor Klossek (), Nolan Manassa (Ratingen 04/19), Maximilian Kronauer (Ratingen 04/19), Deniz Emre Mert Akyüz (Ratingen 04/19), Amin Balkaa (Ratingen 04/19), Habeb Zandinan (Ratingen 04/19), Eleftherios Vasileiadis (Ratingen 04/19), Leo Kaiser (Ratingen 04/19), Osazuwa Victor Uwas (Ratingen 04/19), Tolga Ceylan (Ratingen 04/19), Urim Rexha (VfB 03 Hilden), Eleftherios Vasileiadis ()

Abgänge: Max Kohmann (SG Unterrath), Ali Can Aktag (SG Unterrath), Dustin Hörz (SG Unterrath), Kris Leipzig (SV Hösel)



SC Düsseldorf-West

Trainer: Said Essahel El Alaoui, Tolga Poyraz

Zugänge: keine

Abgänge: Patrick Dertwinkel (Rheinland Hamborn), Shunya Hashimoto (SG Unterrath), Gunwoo Park (unbekannt)



SC Germania Reusrath

Trainer: Marco Schobhofen

Zugänge: Nils Fischer (Sportfreunde Baumberg)

Abgänge: keine



SG Benrath-Hassels

Trainer: Nermin Ramic

Zugänge: Shunta Onishi (FC Büderich)

Abgänge: keine



SSV Berghausen

Trainer: Ralf Dietrich

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Solingen 08/10

Trainer: Rosario Tilaro, Erdim Soysal

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TSV Eller 04

Trainer: Kerim Kara

Zugänge: Vedat Atalay (DV Solingen), Osei Kwadwo Appiah ()

Abgänge: Kadirhan Öztürk (DSC 99 Düsseldorf), Osei Kwadwo Appiah (FC Bosporus Düsseldorf)



TSV Solingen

Trainer: Nils Esslinger

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TSV Urdenbach

Trainer: Mike Kütbach

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TuS Gerresheim

Trainer: Harald Becker

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TuSpo Richrath

Trainer: Lukas Beruda

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TV Kalkum-Wittlaer

Trainer: Navid Fazeli

Zugänge: Maximilian Miljesevic (DJK Sparta Bilk II), Mouad Hamdaoui (Sportfreunde Gerresheim)

Abgänge: Maurice Bersch (Rather SV), Dean Jurnicek (Rather SV), Uros Markovic (SC Unterbach)