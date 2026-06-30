Bezirksliga 1: Diese Transfers stehen schon fest - UPDATE

Großer Umbruch in Uedesheim. – Foto: Christian Haas

DJK Novesia Neuss

Trainer: Darius Ferber

Zugänge: Tim Nehrbauer (Holzheimer SG), Hendrik Aßhorn (SV Rosellen), Moritz Leon Nischann (SG FV Marbach / Rietheim), Lucas Thierry Müller (Holzheimer SG), Noa Gabriel Guerreiro Batista (TSV Bayer Dormagen)

Abgänge: keine



DJK Sparta Bilk

Trainer: Jörn Heimann

Zugänge: Jannik Weber (TSV Solingen), Björn Nowicki (VfL Jüchen-Garzweiler), Youssef El Boudihi (1. FC Wülfrath), Aleksandar Pranjes (Vereinslos)

Abgänge: Roman Nahimi (SC Düsseldorf-West), Patrick Percoco (SP.-VG. Hilden 05/06), Marius Lippa (SC Düsseldorf-West), Tim Louis Tiefenthal (SP.-VG. Hilden 05/06), Kevin Tiedtke (SV Solingen 08/10), Alexander Hendrik Schnittert (SV Solingen 08/10), Dimitrios Sirokas (SV Oberbilk 09), Moubarak Abdousamadou (TSV Eller 04), Timo Utecht (Holzheimer SG), Ihab Hichami (SV Oberbilk 09)





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DSC 99 DüsseldorfTrainer: Sascha WalbröhlZugänge: Finn Lange (DSC 99 Düsseldorf), Piet Stracke (DSC 99 Düsseldorf), Nils Eduard Sanders (DSC 99 Düsseldorf)Abgänge: Ousainou Sarr (SSV Erkrath), Abdoulie Sarr (SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf), Carlo Salman (Polizei SV Düsseldorf)Lohausener SVTrainer: Nikos TsakirisZugänge: Phillip Hannes (Lohausener SV II)Abgänge: Gerrit Eul (SV Emmerich-Vrasselt), Jens Wunder (SV Emmerich-Vrasselt), Maximilian Klaas (SC Kapellen-Erft), Justin Müller (SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf), Robin Löhr-Godenschweig (Karriereende), Daniel Ahn (Karriereende), Lennart Auer (Karriereende), Jens Wunder (Karriereende)MSV DüsseldorfTrainer: Goran TomicZugänge: Ayyoub Jidan (Sportfreunde Gerresheim)Abgänge: Simon Aymanns (SSV Berghausen), Jannik Stevens (Türkiyemspor Mönchengladbach), Aram Abdelkarim (Türkiyemspor Mönchengladbach), Sohail Benslaiman Benktib (ASV Mettmann)Ratingen 04/19 U23 IITrainer: Andreas VossZugänge: Eric Ulrich (SC St. Tönis 1911/20), Bertan Josua Yildiz (VfL Tönisberg), Max Kohmann (SG Unterrath), Dustin Hörz (SG Unterrath), Andrij Gordiyevskyy (1. FC Mönchengladbach), Flavio Mensuri (FSV Duisburg), Leonard Heister (SV Budberg), Taylan Asil (Duisburger SC Preußen), Mehmet Emin Yilmaz (ASV Tiefenbroich)Abgänge: Konstantin Sivevski (DJK Blau-Weiß Mintard), Ilyas Elkhattabi (ASV Mettmann), Philipp Mokwa (Karriereende), Ibrahim Dibasy (SV Genc Osman Duisburg), Sami Alnur Bachir Niam (SC Velbert), Henry Page (Holzheimer SG), Clarence Yomi (Rhenania Hochdahl)SC UnterbachTrainer: Axel BellinghausenZugänge: Walid El Kadiri (Sportfreunde Gerresheim), David Jan Mislovic (Rhenania Hochdahl), Van Tuan Nguyen (VfB 03 Hilden), Avi Mahmud (VfB 03 Hilden), Heiko Kornblum (TuS Gerresheim), Hamza El Ouamari (Rhenania Hochdahl)Abgänge: Timo Bischoff (Pausiert), Albion Ilazi (Unbekannt), Ognjen Vucic (SC Unterbach II), Walid El Kadiri (unbekannt)SG Benrath-HasselsTrainer: Nermin RamicZugänge: Hrustan Kadric (TSV Meerbusch II), Pascal Tonou (FC Pesch), Edin Husidic (Türkgücü Velbert), Mohamed Redjeb (SC 08 Elsdorf), Marco Meyer (Sportfreunde Gerresheim)Abgänge: Benjamin Prah (Rhenania Hochdahl), Ihor Maksymovych (SV Schlebusch), Alan Santos Passos (FC Bosporus Düsseldorf), Nico Christoph Zawidzki (KSV Mesopotamia Grevenbroich)SV Germania Grefrath 1926Trainer: Jörg GartzZugänge: Leon Borkowski (DJK Gnadental), Andreas Blatzheim (DJK Novesia Neuss II)Abgänge: keineSV HöselTrainer: Tomislav MirosavljevicZugänge: Dennis Mittmann (SuS Niederbonsfeld), Christian Otto (ASC Ratingen-West), Lukas Erfurth (ASC Ratingen-West)Abgänge: keineSV UedesheimTrainer:Zugänge: Brian-Matthias Thivissen (), Tarik Mavili (DJK Gnadental)Abgänge: Florian Hillebrand (unbekannt), Celal-Can Yücel (unbekannt), Christos Pappas (Karriereende), Andre Speer (Karriereende), Felix Frason (FC SF Delhoven), Alejandro Pellico (), Tim Jenckel (), Zerkrija Cerkini (), Tim Jenckel (FC SF Delhoven), Celal-Can Yücel (TSV Eller 04), Florian Hillebrand (FC SF Delhoven), Burak Gürpinar (SVG Neuss-Weissenberg), Oliver Seibert (Rücktritt), Alejandro Pellico (TuS Grevenbroich)SVG Neuss-WeissenbergTrainer: Dirk SchneiderZugänge: Burak Gürpinar (SV Uedesheim), Tom Julius Leitzke (BV 04 Düsseldorf), Shuya Watanabe (Honyabakei Redleaves FC), Julian Schwarzkopf (eigene Jugend), Abraham Cĥol Panther (eigene Jugend), Igor Fafenrot (SVG Neuss-Weissenberg II)Abgänge: Kaan Erdogan (FC SF Delhoven), Tom Nilgen (Holzheimer SG), Tom-Benjamin Seidel (Holzheimer SG), Ichiura Taisei (TuRU Düsseldorf), Maurice Wolff (SG Grimlinghausen / Norf), Muhammed-Emin Baspinar (Polizei SV Neuss II)TSV Bayer DormagenTrainer: Marko Niestroj, Ayhan KaradenizZugänge: Nikolas Baum (), Patrick Pelikan (), Maurice Boss (), Ruben Santiago Ferreira Duarte (), Salar Wazir Kute (SC Kapellen-Erft II), Nils Annas (TSV Bayer Dormagen II)Abgänge: Torben Zepke (FC SF Delhoven), Noa Gabriel Guerreiro Batista (DJK Novesia Neuss)TuRU DüsseldorfTrainer: Daniel Rey AlonsoZugänge: Ichiura Taisei (SVG Neuss-Weissenberg), Basiru-Zachari Umaru (SG Unterrath), Aleksandar Savic (KSC Tesla 07), Mikura Suzuki (SG Unterrath)Abgänge: Maurice Kouendjin Bankoue (FC Pesch)TV Kalkum-WittlaerTrainer: Navid FazeliZugänge: Zuher Caylak (BV 04 Düsseldorf), Wolfgang Osei Otchere (VfB 03 Hilden), Diyar Özdilek (Ratingen 04/19), Marc Bäsner (GSV Moers)Abgänge: Kevin Oellers (GSG Duisburg), Ralf Appiah (SSVg Velbert II)VdS 1920 NievenheimTrainer: Thomas BoldtZugänge: keineAbgänge: Mike Penski (FC SF Delhoven), Almin Hamidovic (1. FC Grevenbroich-Süd), Marc-Leon Wolff (FC Straberg), Pascal Becker (VfR Büttgen)

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