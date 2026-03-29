 2026-03-25T14:09:28.761Z

Spielbericht

Bezirksliga 1: Die TSV Eller kann Topspiel - 4:1 gegen Sparta Bilk

In den Kampf um den Aufstieg ist in den vergangenen Tagen in der Bezirksliga, Gruppe 1 eine neue Dynamik gekommen, was auch den Abstiegskampf beeinflussen könnte. Topspiel zwischen TSV Eller und Sparta Bilk am Sonntag. Sieg für Links, Punkt für TVKW.

von Sascha Köppen · Heute, 20:06 Uhr · 0 Leser
Die TSV Eller hat sich souverän mit 4:1 gegen Sparta Bilk durchgesetzt.

Der 25. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 1 startete bereits am Mittwoch mit einer wichtigen Partie im Abstiegskampf. Der VdS Nievenheim, der sich zuletzt formverbessert gezeigt hat und auf den Abstiegs-Relegationsplatz gesprungen ist, trat beim CfR Links, der auf den vorletzten Tabellenplatz gerutscht ist. Die Nievenheimer konnten also den nächsten Schritt machen, oder einem Mitbewerber wieder in den Sattel helfen. Denn Links konnte mit einem Sieg wieder an den Gästen vorbeiziehen. Die Nievenheimer könnten allerdings auch noch die drei Punkte aus dem Spiel gegen Spitzenreiter MSV Düsseldorf am grünen Tisch erhalten.

Das Problem, dass der MSV einen möglicherweise nicht spielberechtigten Akteur eingesetzt hat, könnte die Tabelle ohnehin noch einmal ordentlich durcheinanderwirbeln. Sechs Punkte könnte das den Primus kosten, dann wäre die Tabellenführung dahin. Umso wichtiger wären erst einmal wieder drei Zähler am Sonntag gegen den ASV Mettmann. Die Verfolger werden die Signale vernommen haben, und zwei treffen am Sonntag direkt aufeinander. Die TSV Eller als Zweiter empfängt den Vierten Sparta Bilk, der zuletzt 1:0 gegen den MSV Düsseldorf gewonnen hatte. Würde Sparta noch einmal siegen, wäre das Team wieder voll im Rennen. Die TSV ist aber aktuell bärenstark und wird nicht locker lassen wollen. Der Dritte SG Benrath-Hassels ist beim SV Hösel Favorit, bereits am Freitag hatte es der TSV Bayer Dormagen mit dem TV Kalkum-Wittlaer zu tun.

So läuft der 25. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 1

Bereits am Mittwoch spielten:

CfR Links mit irrem 6:4 gegen VdS Nievenheim

6
4
Zehn Tore fielen im Kellerduell zwischen dem CfR Links und dem VdS Nievenheim am Mittwochabend, und das bessere Ende hatten beim 6:4 die Gastgeber aus Düsseldorf für sich. Mann des Abends war Links-Angreifer Paschalis Ivantzikis, der mit gleich vier Treffern die Partie fast im Alleingang entschied. Bereits nach 28 Minuten hatte er zum zwischenzeitlichen 4:1 dreimal getroffen. Mehr als der Anschluss sollte den zuletzt verbessert auftretenden Gästen nicht mehr gelingen, auch wenn Kevin Scholz ein Doppelpack für die Gäste glückte. In der Tabelle tauschen die Teams damit wieder die Tabellenplätze, so dass die Nievenheimer wieder einen fixen Abstiegsplatz belegen und Links für den Moment auf den Relegationsplatz rückt.

CfR Links Düsseldorf – VdS 1920 Nievenheim 6:4
CfR Links Düsseldorf: Alexander von Ameln, Mark Drinkuth (45. Soufian Hayaoui), Raphael van der Berg, Patrick Kamprakis (81. Ricardo Garcia Torras), Nicolai Hoppe (46. Adams Kreuer), Dennis Schreuers, Rikuto Maruki (62. Sana Saidykhan), Yuto Matsuda, Soufian Hayaoui, Paschalis Ivantzikis, Marvin Mainz (73. Dieu - Merci Kiaku) - Trainer: Panagiotis Liomas
VdS 1920 Nievenheim: Sebastian Lopez, Luca Fin Hesshaus (69. Pascal Becker), Julian Huptas, Enes Celik (82. Emilio Jose Heinrich Perk), Nils Carsten Kunz (68. Daniel Dünbier), Florian Breuer, Dominik Schillings, Nils Jochmann, Marcus Buchen (78. Marc-Leon Wolff), Kevin Scholz, Roberto Leon Grillo - Trainer: Thomas Boldt
Schiedsrichter: Yassin El Hatri - Zuschauer: 37
Tore: 1:0 Paschalis Ivantzikis (15.), 2:0 Paschalis Ivantzikis (21.), 3:0 Patrick Kamprakis (24.), 3:1 Kevin Scholz (26.), 4:1 Paschalis Ivantzikis (28.), 4:2 Kevin Scholz (35.), 4:3 Roberto Leon Grillo (41.), 5:3 Marvin Mainz (53.), 6:3 Paschalis Ivantzikis (59.), 6:4 Raphael van den Berg (Eigentor, 71.)

Am Freitag traten an:

Kein Sieger zwischen Bayer Dormagen und Kalkum-Wittlaer

2
2
Die Gäste des TV Kalkum-Wittlaer, die aktuell jeden Punkt gut gebrauchen können, um sich ein Polster auf die Gefahrenzone zu verschaffen, gingen beim Favoriten Bayer Dormagen nach 14 Minuten durch Sahin Irevül sogar in Führung, mussten dann jedoch hinnehmen, dass Alexander Hauptmann das Spiel mit einem Doppelschlag kurz vor der Pause zugunten der Dormagener drehte. Dennoch nahmen die Gäste am Ende zumindest einen Punkt mit, der am Ende noch wertvoll sein könnte. In der 72. Minute verwandelte Nico Pesch einen Foulelfmeter zum 2:2-Endstand.

TSV Bayer Dormagen – TV Kalkum-Wittlaer 2:2
TSV Bayer Dormagen: Andre Tareco-Duarte (81. Dennis Marquet), Arda El Kerim Ayaz, Luca Knuth, Marius Fraßek, Yannick Schmitz (62. Jan Rakow), Marc Naroska, Semi Youssef Laffi (73. Maurice Roggendorf), Michael Hausdörfer, Alexander Hauptmann (85. Niclas Sylvester Schröder), Noa Gabriel Guerreiro Batista (76. Maurice Roggendorf) - Trainer: Ayhan Karadeniz
TV Kalkum-Wittlaer: Justin Rütters, Leandro Heintze, Jacob Schwalbach, Konstantin Richter (83. Dimitrios Voulkidis), Anton Hauk (89. Ousmane Diallo), Noel Heitkamp, Ayumu Akiyama, Kaan Safarpour-Malekabad (87. Johann Schlarmann), Nico Pesch, Arsen Konoval, Sahin Irevül - Trainer: Navid Fazeli
Schiedsrichter: Marvin Beckers - Zuschauer: 35
Tore: 0:1 Sahin Irevül (14.), 1:1 Alexander Hauptmann (40.), 2:1 Alexander Hauptmann (45.+1), 2:2 Nico Pesch (72. Foulelfmeter)

Die Partien am Sonntag:

TSV Eller siegt auch gegen Sparta Bilk

4
1
Die TSV Eller hat ihre aktuell ausgezeichnete Form auch im Topspiel gegen die DJK Sparta Bilk bestätigt, die vor Wochenfrist noch den MSV Düsseldorf besieht hatte. Mann des Nachmittags war dabei fraglos Dennis Ordelheide, der nicht nur die Führung durch Anas El-Rifai noch vor der Pause mit einem Doppelpack ausbaute, sondern nach gut einer Stunde seinen Dreierpack mit dem 4:0 perfekt machte. Andreas Plödereder gelang in der Folge nur noch ein wenig Ergebniskosmetik.

TSV Eller 04 – DJK Sparta Bilk 4:1
TSV Eller 04: Nikolaos Gidopoulos, Sascha Bechert, Fabrizio Leone (79. Julien Augarde), Yoshiki Urata, Jan-Eric Heydn, Antonio Marinovic, Takumi Miyata, Adnan Hotic (91. Eridon Fazliu), Anas El-Rifai (73. Marc Daehne), Dennis Ordelheide (60. Noah Basil Karczewski), Fabian Stutz (84. Nico Stracke) - Trainer: Kerim Kara
DJK Sparta Bilk: Dario Ljubic, Timo Brettschneider, Rene Reuland, Andreas Plödereder, Alon Abelski, Marco Tassone (46. Maurice Ryboth), Moritz Holz, Gianluca De Meo (65. Alon Abelski), Alexander Hendrik Schnittert, Marcel Kachnowski (46. Moubarak Abdousamadou), Konstantin Garidis (79. Eugene Asamoah) - Trainer: Jörn Heimann
Schiedsrichter: Sarah Jurke - Zuschauer: 125
Tore: 1:0 Anas El-Rifai (13.), 2:0 Dennis Ordelheide (22.), 3:0 Dennis Ordelheide (37.), 4:0 Dennis Ordelheide (66.), 4:1 Andreas Plödereder (73.)

Späte Tore bei Ratingen 04/19 II gegen SVG Neuss-Weissenberg

1
1
90 Minuten keine Tore, und dann doch ein 1:1? Das gab es in der Tat zwischen Ratingen 04/19 II und der SVG Neuss-Weissenberg zu bestaunen. Dennis Brune traf in der zweiten Minute der Nachspielzeit für die Gäste, die da dann wohl mit einem Sieg gerechnet haben dürften. Doch Leo Kaiser sah das anders, schoss in der 94. Minute noch den Treffer zum 1:1-Endstand.

Ratingen 04/19 U23 II – SVG Neuss-Weissenberg 1:1
Ratingen 04/19 U23 II: Sam Koch, Maximilian Kronauer (63. Florian Rexha), Nolan Manassa, Henry Page, Philipp Mokwa, Jimmy Can Atila (79. Osazuwa Victor Uwas), Thabani Lukusa-Milambu, Konstantin Sivevski, Leo Kaiser, Edin Hadzibajramovic, Elias Belaarbi (55. Florian Saljii) - Trainer: Andreas Voss - Co-Trainer: Derick Dwomo
SVG Neuss-Weissenberg: Tobias Heckhausen, Tom Nilgen, Marius Over, Dennis Brune, Fynn Kaemmerling (87. Kaan Erdogan), Ayman Masatou, Ben Luca Schmidt (53. Abraham Cĥol Panther), Antonio Primorac (72. Baris Gürpinar), Ranael-Baringa Ishimine (69. Yusuf Bilazer), Tom-Benjamin Seidel - Trainer: Dirk Schneider
Schiedsrichter: Mustafa Güney - Zuschauer: 60
Tore: 0:1 Dennis Brune (90.+2), 1:1 Leo Kaiser (90.+4)

DSC 99 gegen den 1. FC Grevenbroich-Süd mal wieder siegreich

3
1
Diesmal hat der DSC 99 nicht ansehnlich gespielt und verloren, sondern 3:1 gegen den 1. FC Grevenbroich-Süd gewonnen.Nach torloser erster Hälfte sorgte Ayoub Alaiz für die DSC-Führung, die Muhammed Arda Öztürk in der 72. Minute ausglich. Nur drei Minuten später führte der DSC dank Richard Marliani wieder, für den Schlusspunkt zum 3:1 sorgte Onurcan Baysal. Der DSC rückt damit als Achter bis auf zwei Zähler an die Grevenbroicher heran.

DSC 99 Düsseldorf – 1. FC Grevenbroich-Süd 3:1
DSC 99 Düsseldorf: Alexander Petros Antonakis, Eray Achmet, Jacob Theuringer, Florian Gnida, Stefan Haferkamp, Carlo Salman, Richard Marliani, Finn Lange, Onurcan Baysal, Ayoub Alaiz (80. Abdoulie Sarr), Marc Paul - Trainer: Sascha Walbröhl
1. FC Grevenbroich-Süd: Jan Müller, Ahghas Newton (58. Meliksah Sargin), Ajay Newton, Ismail Günsel, Jannes Bienert (58. Berkay Köktürk), Nils Klöther (90. Mustafa Can Parlak), Ensar Krasniqi, Muhammed Arda Öztürk, Salim Tliashinov, Resul Ahmeti, Sherif Krasniqi (58. Fatih Yaman) - Trainer: Christian Niebel
Schiedsrichter: Jamal Rene Benmelouka - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Ayoub Alaiz (50.), 1:1 Muhammed Arda Öztürk (72.), 2:1 Richard Marliani (75.), 3:1 Onurcan Baysal (81.)

SV Hösel erlebt Debakel gegen SG Benrath-Hassels

1
10
Das Schützenfest des Tages veranstaltete die SG Benrath-Hassels beim 10:1 beim SV Hösel, der angesichts eines solchen Debakels über seinen Vorsprung auf die Abstiegszone froh sein darf. Lars Pöth und Kilian Laux waren dabei gar nicht zu bremsen, trugen sich jeweils dreimal in die Torschützenliste ein. Der Dritte zeigt damit eindrucksvoll, das Rennen um die Plätze eins und zwei noch nicht aufgegeben zu haben. Warum auch...

SV Hösel – SG Benrath-Hassels 1:10
SV Hösel: Michael Mann, Levin Richter, Mohamed EL Bass Ouyachou, Lucas Seibert (75. Sebastian Höfig), Oliver Wenzler, Marius Pauly (67. Timo Derichs), Leonard Prusa (67. Dion Knoche), Ezra Oduro, Ali Can Aktag (75. Justin Morr), Niklas Oldörp (67. Vinzent Pohl), Yasin Bünyamin Uzun - Trainer: Tomislav Mirosavljevic
SG Benrath-Hassels: Tino Divkovic, Davor Todorovic (55. Amar Bukva), Shahab Emjed Kazim (55. Tan Mersinli), Adin Civa, Dennis Durmus, Kilian Laux (55. Malik Koco), Min-kyu Kim, Kolja Pusch (55. Tim Hölscher), Mirnes Selamovic, Ajdin Koco (55. Alan Santos Passos), Lars Pöth - Trainer: Nermin Ramic
Schiedsrichter: Martin Hermann - Zuschauer: 71
Tore: 0:1 Lars Pöth (5.), 1:1 Leonard Prusa (5.), 1:2 Kilian Laux (34.), 1:3 Kilian Laux (37.), 1:4 Kilian Laux (45.), 1:5 Ajdin Koco (45.), 1:6 Adin Civa (45.), 1:7 Ajdin Koco (57.), 1:9 Lars Pöth (70.), 1:10 Lars Pöth (85.)

Turbulentes 3:3 zwischen SV Uedesheim und Lohausener SV

3
3
Keinen Sieger gab es im Kellerduell beim 3:3 zwischen dem SV Uedesheim und dem Lohausener SV, wodurch die Uedesheimer den Fünf-Punkte-Vorsprung auf den Gegner behalten. Stark ist aus Sicht der Neusser, dass sie ein 0:2 nach Treffern von Gerrit Eul und Jona Simon zum Pausenstand aufgeholt haben. Florian Hillebrand (2) und Luis Winfried machten daraus eine 3:2-Führung, so dass es dann in der 88. Minute doch aus Sicht der Gastgeber ärgerlich war, dass Nils Sprenger noch für das 3:3 sorgte.

SV Uedesheim – Lohausener SV 3:3
SV Uedesheim: Kai-Philip Domagala, Daniel Ferber (46. Florian Hillebrand) (76. Tymofii Bieliera), Maximilian Hahn, Samuel Campillo (78. Tim Jenckel), Dabo Mamadou, Luis Winfried, Kevin Block, Celal-Can Yücel, Felix Frason (84. Andre Speer), Gabriel August (91. Zerkrija Cerkini), Maik Ferber - Trainer: Oliver Seibert - Trainer: Ignacio Gutierrez
Lohausener SV: Arda Cakmak, Tobias Mombartz, Marvin Klimas, Lennart Rehr (61. Jannik Jürgensen), Jens Wunder (57. Patrick Frymuth), Niklas Macher, Till Friedrich (51. Nils Sprenger), Gerrit Eul (46. Roland Sitnikov), Jona Simon, Maximilian Klaas, Lukas Kleine-Bley (78. Saliou Mamadou Gaye) - Trainer: Nikos Tsakiris
Schiedsrichter: Marvin Beckers - Zuschauer: 60
Tore: 0:1 Gerrit Eul (26.), 0:2 Jona Simon (31.), 1:2 Florian Hillebrand (64.), 2:2 Luis Winfried (81.), 3:2 Florian Hillebrand (85.), 3:3 Nils Sprenger (88.)
Besondere Vorkommnisse: Felix Frason (SV Uedesheim) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (33.).

TSV Meerbusch II besiegt Rhenania Hochdahl

3
2
Jetzt, wo es so aussieht, als würden die Punkte zu spät kommen, siegt der TSV Meerbusch II mit 3:2 gegen Rhenania Hochdahl, für das die Luft auf dem vorletzten Tabellenplatz immer dünner wird. Schon vor der Pause schoss die TSV-Reserve dabei durch Leon prinz und Enno Maximilian Werling ein 2:0 heraus, das Jonas Christopher Doerkes kurz nach dem Wechsel ausbaute. Für die Hochdahler verkürzte dann Abdeliah Zariouh in der 67. Minute, der Anschluss in der fünften Minute der Nachspielzeit kam zu spät für die Gäste. Noch immer fehlen Schlusslicht Meerbusch aber sieben Zähler zum Vorletzten aus Hochdahl.

TSV Meerbusch II – Rhenania Hochdahl 3:2
TSV Meerbusch II: Pascal Reischke, Ammar Kiwani, Enno Maximilian Werling, Ylber Rrahmani, Hrustan Kadric (66. Milo Neumann), Jonas Christopher Doerkes (87. Mohamed Ghait), Janis Hrustic, Markus Klann, Leon Prinz, Maximilian Seibert, Andreas Lahn (58. Felix Seifert) - Trainer: Ronny Kockel
Rhenania Hochdahl: Jannick Heinzig, Maik Gaida, Kevin Jordan Taghu Tamo, David Jan Mislovic, Irfan Nebi (74. Hamza Malek), Cedric Giesen, Philipp Gatzen (5. Hamza El Ouamari), David Szewczyk, Abdelilah Zariouh (74. Arbnor Alija), Tobias Schössler - Trainer: Mursel Zabeli
Schiedsrichter: Max Koschare (Kamp-Lintfort) - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Leon Prinz (17.), 2:0 Enno Maximilian Werling (22.), 3:0 Jonas Christopher Doerkes (50.), 3:1 Abdelilah Zariouh (67.), 3:2 (90.+5)

MSV Düsseldorf besiegt den ASV Mettmann

2
1
Der MSV Düsseldorf hat das Topspiel gegen den ASV Mettmann mit 2:1 gewonnen und so den nächsten Angriff der TSV Eller auf die Tabellenspitze vorerst abgewehrt. >>> Hier geht es zum ausführlichen Spielbericht

MSV Düsseldorf – ASV Mettmann 2:1
MSV Düsseldorf: Shunsuke Takahashi, Maximilian Nadidai, Wiren Bhaskar, Nihat Koray Tepegöz (88. Lukas Dieninghoff), Edward Osei-Nikansah, Aram Abdelkarim (62. Vedin Kulović), Drilon Istrefi, Shohei Nelson Lukoma Yamashita, Carlos Penan, Sinan Kurt (78. Anas El Morabiti), Tom Voss (78. Zakaria Abdoun) - Trainer: Goran Tomic
ASV Mettmann: Semih Saban Demirhat, Justus Erkens, Yusuf Kaya, Asaad Wahed Omar, Roken Tchouangue (65. Ahmet Tugrul Tepebas), Umut Demir, Ahmet Kizilisik, Maximilian Eisenbach, Berkant Fidanci, Toni Markovic (71. Jason Leonard Similien), Justin Lüdtke (78. Alessio Falco) - Trainer: Khalid Channig
Schiedsrichter: Torben Eickhoff (Solingen) - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Tom Voss (11.), 2:0 Shohei Nelson Lukoma Yamashita (31.), 2:1 Maximilian Eisenbach (90.)

Das sind die nächsten Spieltage

26. Spieltag
Mi., 01.04.26 19:30 Uhr ASV Mettmann - TSV Eller 04
Do., 02.04.26 19:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - MSV Düsseldorf
Do., 02.04.26 19:30 Uhr Rhenania Hochdahl - TSV Bayer Dormagen
Do., 02.04.26 19:30 Uhr Lohausener SV - TSV Meerbusch II
Do., 02.04.26 19:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - SG Benrath-Hassels
Do., 02.04.26 19:30 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - CfR Links Düsseldorf
Do., 02.04.26 19:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - DSC 99 Düsseldorf
Do., 02.04.26 19:30 Uhr DJK Sparta Bilk - Ratingen 04/19 U23 II
Do., 02.04.26 20:00 Uhr SV Uedesheim - SV Hösel

27. Spieltag
Fr., 10.04.26 20:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - DJK Sparta Bilk
So., 12.04.26 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - ASV Mettmann
So., 12.04.26 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - SVG Neuss-Weissenberg
So., 12.04.26 15:00 Uhr TSV Eller 04 - TV Kalkum-Wittlaer
So., 12.04.26 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 12.04.26 15:30 Uhr SV Hösel - VdS 1920 Nievenheim
So., 12.04.26 15:30 Uhr TSV Meerbusch II - SV Uedesheim
So., 12.04.26 15:30 Uhr TSV Bayer Dormagen - Lohausener SV
So., 12.04.26 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - Rhenania Hochdahl

