Das ist der Spielplan der Bezirksliga 1! – Foto: Lea Schirrweit
Bezirksliga 1: Das ist der neue Spielplan - alle Spieltage 2026/27
Der Fußballverband Niederrhein hat die Spielpläne der Bezirksliga veröffentlicht. FuPa zeigt euch alle Spieltage der Gruppe 1.
von André Nückel · Heute, 10:57 Uhr · 0 Leser
Am Freitag hat der Fußballverband Niederrhein (FVN) nun auch den Spielplan der Bezirksligen veröffentlicht. FuPa zeigt euch alle Spieltage der Bezirksliga, Gruppe 1, in der Übersicht.
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Das ist der Spielplan der Bezirksliga, Gruppe 1
1. Spieltag
So., 16.08.26 14:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - TSV Bayer Dormagen
So., 16.08.26 15:00 Uhr TuRU Düsseldorf - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 16.08.26 15:00 Uhr SV Uedesheim - Ratingen 04/19 U23 II
So., 16.08.26 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - SG Benrath-Hassels
So., 16.08.26 15:30 Uhr SV Hösel - SC Unterbach
So., 16.08.26 15:30 Uhr DJK Novesia Neuss - VdS 1920 Nievenheim
So., 16.08.26 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - Lohausener SV
So., 16.08.26 15:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - SV Germania Grefrath 1926
So., 16.08.26 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - BV Wevelinghoven
2. Spieltag
Do., 20.08.26 19:30 Uhr BV Wevelinghoven - SVG Neuss-Weissenberg
So., 23.08.26 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - DSC 99 Düsseldorf
So., 23.08.26 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - TV Kalkum-Wittlaer
So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - MSV Düsseldorf
So., 23.08.26 15:30 Uhr Lohausener SV - DJK Novesia Neuss
So., 23.08.26 15:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - SV Hösel
So., 23.08.26 15:30 Uhr SC Unterbach - DJK Sparta Bilk
So., 23.08.26 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - TuRU Düsseldorf
So., 23.08.26 15:30 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - SV Uedesheim
3. Spieltag
Do., 27.08.26 19:30 Uhr DJK Novesia Neuss - SV Germania Grefrath 1926
So., 30.08.26 15:00 Uhr TuRU Düsseldorf - SV Uedesheim
So., 30.08.26 15:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 30.08.26 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - VdS 1920 Nievenheim
So., 30.08.26 15:30 Uhr SV Hösel - Lohausener SV
So., 30.08.26 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - BV Wevelinghoven
So., 30.08.26 15:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - TSV Bayer Dormagen
So., 30.08.26 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - Ratingen 04/19 U23 II
So., 30.08.26 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - SC Unterbach
4. Spieltag
Do., 03.09.26 19:30 Uhr BV Wevelinghoven - DJK Novesia Neuss
So., 06.09.26 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - SVG Neuss-Weissenberg
So., 06.09.26 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - MSV Düsseldorf
So., 06.09.26 15:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - SV Hösel
So., 06.09.26 15:00 Uhr SV Uedesheim - DSC 99 Düsseldorf
So., 06.09.26 15:30 Uhr Lohausener SV - DJK Sparta Bilk
So., 06.09.26 15:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - SG Benrath-Hassels
So., 06.09.26 15:30 Uhr SC Unterbach - TuRU Düsseldorf
So., 06.09.26 15:30 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - TV Kalkum-Wittlaer
5. Spieltag
Mi., 09.09.26 19:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 13.09.26 15:00 Uhr TuRU Düsseldorf - DSC 99 Düsseldorf
So., 13.09.26 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - SV Germania Grefrath 1926
So., 13.09.26 15:30 Uhr SV Hösel - BV Wevelinghoven
So., 13.09.26 15:30 Uhr DJK Novesia Neuss - TSV Bayer Dormagen
So., 13.09.26 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - Ratingen 04/19 U23 II
So., 13.09.26 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - SV Uedesheim
So., 13.09.26 15:30 Uhr SC Unterbach - VdS 1920 Nievenheim
So., 13.09.26 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - Lohausener SV
6. Spieltag
So., 20.09.26 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - DJK Novesia Neuss
So., 20.09.26 14:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - TV Kalkum-Wittlaer
So., 20.09.26 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - SV Hösel
So., 20.09.26 15:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - SG Benrath-Hassels
So., 20.09.26 15:00 Uhr SV Uedesheim - SVG Neuss-Weissenberg
So., 20.09.26 15:30 Uhr BV Wevelinghoven - DJK Sparta Bilk
So., 20.09.26 15:30 Uhr Lohausener SV - SC Unterbach
So., 20.09.26 15:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - TuRU Düsseldorf
So., 20.09.26 15:30 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - MSV Düsseldorf
7. Spieltag
So., 27.09.26 15:00 Uhr TuRU Düsseldorf - TV Kalkum-Wittlaer
So., 27.09.26 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - TSV Bayer Dormagen
So., 27.09.26 15:30 Uhr SV Hösel - Ratingen 04/19 U23 II
So., 27.09.26 15:30 Uhr DJK Novesia Neuss - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 27.09.26 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - SV Uedesheim
So., 27.09.26 15:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - DSC 99 Düsseldorf
So., 27.09.26 15:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - Lohausener SV
So., 27.09.26 15:30 Uhr SC Unterbach - SV Germania Grefrath 1926
So., 27.09.26 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - BV Wevelinghoven
8. Spieltag
So., 04.10.26 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - DJK Sparta Bilk
So., 04.10.26 14:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - MSV Düsseldorf
So., 04.10.26 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - SG Benrath-Hassels
So., 04.10.26 15:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - VdS 1920 Nievenheim
So., 04.10.26 15:00 Uhr SV Uedesheim - DJK Novesia Neuss
So., 04.10.26 15:30 Uhr BV Wevelinghoven - SC Unterbach
So., 04.10.26 15:30 Uhr Lohausener SV - TuRU Düsseldorf
So., 04.10.26 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - SVG Neuss-Weissenberg
So., 04.10.26 15:30 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - SV Hösel
9. Spieltag
So., 11.10.26 15:00 Uhr TuRU Düsseldorf - SVG Neuss-Weissenberg
So., 11.10.26 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 11.10.26 15:30 Uhr SV Hösel - SV Uedesheim
So., 11.10.26 15:30 Uhr DJK Novesia Neuss - DSC 99 Düsseldorf
So., 11.10.26 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - TV Kalkum-Wittlaer
So., 11.10.26 15:30 Uhr Lohausener SV - SV Germania Grefrath 1926
So., 11.10.26 15:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - BV Wevelinghoven
So., 11.10.26 15:30 Uhr SC Unterbach - TSV Bayer Dormagen
So., 11.10.26 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - Ratingen 04/19 U23 II
10. Spieltag
So., 18.10.26 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - SC Unterbach
So., 18.10.26 14:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - SV Hösel
So., 18.10.26 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - VdS 1920 Nievenheim
So., 18.10.26 15:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - TuRU Düsseldorf
So., 18.10.26 15:00 Uhr SV Uedesheim - DJK Sparta Bilk
So., 18.10.26 15:30 Uhr BV Wevelinghoven - Lohausener SV
So., 18.10.26 15:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - MSV Düsseldorf
So., 18.10.26 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - DJK Novesia Neuss
So., 18.10.26 15:30 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - SG Benrath-Hassels
11. Spieltag
So., 25.10.26 15:00 Uhr TuRU Düsseldorf - MSV Düsseldorf
So., 25.10.26 15:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - BV Wevelinghoven
So., 25.10.26 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - DSC 99 Düsseldorf
So., 25.10.26 15:30 Uhr SV Hösel - TV Kalkum-Wittlaer
So., 25.10.26 15:30 Uhr DJK Novesia Neuss - SVG Neuss-Weissenberg
So., 25.10.26 15:30 Uhr Lohausener SV - TSV Bayer Dormagen
So., 25.10.26 15:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - Ratingen 04/19 U23 II
So., 25.10.26 15:30 Uhr SC Unterbach - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 25.10.26 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - SV Uedesheim
12. Spieltag
Mi., 04.11.26 20:00 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - SV Hösel
So., 08.11.26 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - Lohausener SV
So., 08.11.26 14:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - SG Benrath-Hassels
So., 08.11.26 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - SV Germania Grefrath 1926
So., 08.11.26 15:00 Uhr BV Wevelinghoven - TuRU Düsseldorf
So., 08.11.26 15:00 Uhr SV Uedesheim - SC Unterbach
So., 08.11.26 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - DJK Novesia Neuss
So., 08.11.26 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - DJK Sparta Bilk
So., 08.11.26 15:30 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - VdS 1920 Nievenheim
13. Spieltag
So., 15.11.26 15:00 Uhr TuRU Düsseldorf - DJK Novesia Neuss
So., 15.11.26 15:00 Uhr BV Wevelinghoven - TSV Bayer Dormagen
So., 15.11.26 15:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - Ratingen 04/19 U23 II
So., 15.11.26 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - SVG Neuss-Weissenberg
So., 15.11.26 15:30 Uhr SV Hösel - MSV Düsseldorf
So., 15.11.26 15:30 Uhr Lohausener SV - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 15.11.26 15:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - SV Uedesheim
So., 15.11.26 15:30 Uhr SC Unterbach - DSC 99 Düsseldorf
So., 15.11.26 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - TV Kalkum-Wittlaer
14. Spieltag
So., 29.11.26 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - BV Wevelinghoven
So., 29.11.26 14:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - VdS 1920 Nievenheim
So., 29.11.26 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - TuRU Düsseldorf
So., 29.11.26 15:00 Uhr SV Uedesheim - Lohausener SV
So., 29.11.26 15:30 Uhr DJK Novesia Neuss - SV Hösel
So., 29.11.26 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - DJK Sparta Bilk
So., 29.11.26 15:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - SG Benrath-Hassels
So., 29.11.26 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - SC Unterbach
So., 29.11.26 15:30 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - SV Germania Grefrath 1926
15. Spieltag
So., 06.12.26 14:45 Uhr BV Wevelinghoven - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 06.12.26 15:00 Uhr TuRU Düsseldorf - SV Hösel
So., 06.12.26 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - Ratingen 04/19 U23 II
So., 06.12.26 15:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - SV Uedesheim
So., 06.12.26 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - DJK Novesia Neuss
So., 06.12.26 15:30 Uhr Lohausener SV - DSC 99 Düsseldorf
So., 06.12.26 15:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - TV Kalkum-Wittlaer
So., 06.12.26 15:30 Uhr SC Unterbach - SVG Neuss-Weissenberg
So., 06.12.26 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - MSV Düsseldorf
16. Spieltag
So., 13.12.26 14:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - SV Germania Grefrath 1926
So., 13.12.26 15:00 Uhr TuRU Düsseldorf - Ratingen 04/19 U23 II
So., 13.12.26 15:00 Uhr SV Uedesheim - BV Wevelinghoven
So., 13.12.26 15:30 Uhr SV Hösel - DJK Sparta Bilk
So., 13.12.26 15:30 Uhr DJK Novesia Neuss - SG Benrath-Hassels
So., 13.12.26 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - SC Unterbach
So., 13.12.26 15:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - VdS 1920 Nievenheim
So., 13.12.26 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - Lohausener SV
So., 13.12.26 15:30 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - TSV Bayer Dormagen
17. Spieltag
So., 20.12.26 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 20.12.26 14:45 Uhr BV Wevelinghoven - DSC 99 Düsseldorf
So., 20.12.26 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - SV Uedesheim
So., 20.12.26 15:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - TV Kalkum-Wittlaer
So., 20.12.26 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - TuRU Düsseldorf
So., 20.12.26 15:30 Uhr Lohausener SV - SVG Neuss-Weissenberg
So., 20.12.26 15:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - MSV Düsseldorf
So., 20.12.26 15:30 Uhr SC Unterbach - DJK Novesia Neuss
So., 20.12.26 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - SV Hösel
18. Spieltag
So., 14.02.27 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - SV Uedesheim
So., 14.02.27 15:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - SVG Neuss-Weissenberg
So., 14.02.27 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - DSC 99 Düsseldorf
So., 14.02.27 15:30 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - TuRU Düsseldorf
So., 14.02.27 15:30 Uhr SC Unterbach - SV Hösel
So., 14.02.27 15:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - DJK Novesia Neuss
So., 14.02.27 15:30 Uhr Lohausener SV - MSV Düsseldorf
So., 14.02.27 15:30 Uhr BV Wevelinghoven - TV Kalkum-Wittlaer
So., 14.02.27 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - DJK Sparta Bilk
19. Spieltag
So., 21.02.27 14:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - Ratingen 04/19 U23 II
So., 21.02.27 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - SC Unterbach
So., 21.02.27 15:00 Uhr TuRU Düsseldorf - SG Benrath-Hassels
So., 21.02.27 15:00 Uhr SV Uedesheim - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 21.02.27 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - TSV Bayer Dormagen
So., 21.02.27 15:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - BV Wevelinghoven
So., 21.02.27 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - SV Germania Grefrath 1926
So., 21.02.27 15:30 Uhr DJK Novesia Neuss - Lohausener SV
So., 21.02.27 15:30 Uhr SV Hösel - VdS 1920 Nievenheim
20. Spieltag
So., 28.02.27 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - TV Kalkum-Wittlaer
So., 28.02.27 15:00 Uhr SV Uedesheim - TuRU Düsseldorf
So., 28.02.27 15:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - DJK Novesia Neuss
So., 28.02.27 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - SVG Neuss-Weissenberg
So., 28.02.27 15:30 Uhr Lohausener SV - SV Hösel
So., 28.02.27 15:30 Uhr BV Wevelinghoven - MSV Düsseldorf
So., 28.02.27 15:30 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - DSC 99 Düsseldorf
So., 28.02.27 15:30 Uhr SC Unterbach - SG Benrath-Hassels
So., 28.02.27 15:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - DJK Sparta Bilk
21. Spieltag
So., 07.03.27 14:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - SV Uedesheim
So., 07.03.27 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - Lohausener SV
So., 07.03.27 15:00 Uhr TuRU Düsseldorf - SC Unterbach
So., 07.03.27 15:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - Ratingen 04/19 U23 II
So., 07.03.27 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - TSV Bayer Dormagen
So., 07.03.27 15:30 Uhr DJK Novesia Neuss - BV Wevelinghoven
So., 07.03.27 15:30 Uhr SV Hösel - SV Germania Grefrath 1926
So., 07.03.27 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - VdS 1920 Nievenheim
So., 07.03.27 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - 1. FC Grevenbroich-Süd
22. Spieltag
So., 14.03.27 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - MSV Düsseldorf
So., 14.03.27 14:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - TuRU Düsseldorf
So., 14.03.27 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - DJK Novesia Neuss
So., 14.03.27 15:00 Uhr SV Uedesheim - TV Kalkum-Wittlaer
So., 14.03.27 15:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - DJK Sparta Bilk
So., 14.03.27 15:30 Uhr BV Wevelinghoven - SV Hösel
So., 14.03.27 15:30 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - SVG Neuss-Weissenberg
So., 14.03.27 15:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - SC Unterbach
So., 14.03.27 15:30 Uhr Lohausener SV - SG Benrath-Hassels
23. Spieltag
So., 21.03.27 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - BV Wevelinghoven
So., 21.03.27 15:00 Uhr TuRU Düsseldorf - VdS 1920 Nievenheim
So., 21.03.27 15:30 Uhr DJK Novesia Neuss - Ratingen 04/19 U23 II
So., 21.03.27 15:30 Uhr SV Hösel - TSV Bayer Dormagen
So., 21.03.27 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - SV Germania Grefrath 1926
So., 21.03.27 15:30 Uhr SC Unterbach - Lohausener SV
So., 21.03.27 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - DSC 99 Düsseldorf
So., 21.03.27 15:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - SV Uedesheim
So., 21.03.27 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - 1. FC Grevenbroich-Süd
24. Spieltag
Do., 25.03.27 19:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - TuRU Düsseldorf
Do., 25.03.27 19:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - SV Hösel
Do., 25.03.27 19:30 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - DJK Novesia Neuss
Do., 25.03.27 19:30 Uhr SV Uedesheim - MSV Düsseldorf
Do., 25.03.27 19:30 Uhr DSC 99 Düsseldorf - SVG Neuss-Weissenberg
Do., 25.03.27 19:30 Uhr Lohausener SV - VdS 1920 Nievenheim
Do., 25.03.27 19:30 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - SC Unterbach
Do., 25.03.27 19:30 Uhr BV Wevelinghoven - SG Benrath-Hassels
Do., 25.03.27 19:30 Uhr TSV Bayer Dormagen - DJK Sparta Bilk
25. Spieltag
So., 04.04.27 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - Ratingen 04/19 U23 II
So., 04.04.27 15:00 Uhr TuRU Düsseldorf - Lohausener SV
So., 04.04.27 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - TSV Bayer Dormagen
So., 04.04.27 15:30 Uhr SC Unterbach - BV Wevelinghoven
So., 04.04.27 15:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - SV Germania Grefrath 1926
So., 04.04.27 15:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - TV Kalkum-Wittlaer
So., 04.04.27 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - DSC 99 Düsseldorf
So., 04.04.27 15:30 Uhr DJK Novesia Neuss - SV Uedesheim
So., 04.04.27 15:30 Uhr SV Hösel - 1. FC Grevenbroich-Süd
26. Spieltag
So., 11.04.27 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - SG Benrath-Hassels
So., 11.04.27 14:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - DJK Novesia Neuss
So., 11.04.27 15:00 Uhr SV Uedesheim - SV Hösel
So., 11.04.27 15:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - Lohausener SV
So., 11.04.27 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - SC Unterbach
So., 11.04.27 15:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - TuRU Düsseldorf
So., 11.04.27 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - MSV Düsseldorf
So., 11.04.27 15:30 Uhr BV Wevelinghoven - VdS 1920 Nievenheim
So., 11.04.27 15:30 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - DJK Sparta Bilk
27. Spieltag
So., 18.04.27 15:00 Uhr TuRU Düsseldorf - SV Germania Grefrath 1926
So., 18.04.27 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - SV Uedesheim
So., 18.04.27 15:30 Uhr SC Unterbach - Ratingen 04/19 U23 II
So., 18.04.27 15:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - TSV Bayer Dormagen
So., 18.04.27 15:30 Uhr Lohausener SV - BV Wevelinghoven
So., 18.04.27 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - SVG Neuss-Weissenberg
So., 18.04.27 15:30 Uhr DJK Novesia Neuss - TV Kalkum-Wittlaer
So., 18.04.27 15:30 Uhr SV Hösel - DSC 99 Düsseldorf
So., 18.04.27 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - 1. FC Grevenbroich-Süd
28. Spieltag
So., 25.04.27 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - VdS 1920 Nievenheim
So., 25.04.27 14:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - DJK Sparta Bilk
So., 25.04.27 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - Lohausener SV
So., 25.04.27 15:00 Uhr SV Uedesheim - SG Benrath-Hassels
So., 25.04.27 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - TuRU Düsseldorf
So., 25.04.27 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - SV Hösel
So., 25.04.27 15:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - DJK Novesia Neuss
So., 25.04.27 15:30 Uhr BV Wevelinghoven - SV Germania Grefrath 1926
So., 25.04.27 15:30 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - SC Unterbach
29. Spieltag
So., 02.05.27 15:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - TSV Bayer Dormagen
So., 02.05.27 15:00 Uhr TuRU Düsseldorf - BV Wevelinghoven
So., 02.05.27 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - TV Kalkum-Wittlaer
So., 02.05.27 15:30 Uhr Lohausener SV - Ratingen 04/19 U23 II
So., 02.05.27 15:30 Uhr DJK Novesia Neuss - MSV Düsseldorf
So., 02.05.27 15:30 Uhr SV Hösel - SVG Neuss-Weissenberg
So., 02.05.27 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - DSC 99 Düsseldorf
So., 02.05.27 15:30 Uhr SC Unterbach - SV Uedesheim
So., 02.05.27 15:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - 1. FC Grevenbroich-Süd
30. Spieltag
So., 09.05.27 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - SV Germania Grefrath 1926
So., 09.05.27 14:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - SC Unterbach
So., 09.05.27 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - BV Wevelinghoven
So., 09.05.27 15:00 Uhr SV Uedesheim - VdS 1920 Nievenheim
So., 09.05.27 15:30 Uhr DJK Novesia Neuss - TuRU Düsseldorf
So., 09.05.27 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - SV Hösel
So., 09.05.27 15:30 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - Lohausener SV
So., 09.05.27 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - SG Benrath-Hassels
So., 09.05.27 15:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - DJK Sparta Bilk
31. Spieltag
So., 23.05.27 15:00 Uhr TuRU Düsseldorf - TSV Bayer Dormagen
So., 23.05.27 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - MSV Düsseldorf
So., 23.05.27 15:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 23.05.27 15:30 Uhr BV Wevelinghoven - Ratingen 04/19 U23 II
So., 23.05.27 15:30 Uhr SV Hösel - DJK Novesia Neuss
So., 23.05.27 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - SVG Neuss-Weissenberg
So., 23.05.27 15:30 Uhr SC Unterbach - TV Kalkum-Wittlaer
So., 23.05.27 15:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - DSC 99 Düsseldorf
So., 23.05.27 15:30 Uhr Lohausener SV - SV Uedesheim
32. Spieltag
So., 30.05.27 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - TSV Bayer Dormagen
So., 30.05.27 14:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - Lohausener SV
So., 30.05.27 15:00 Uhr SV Uedesheim - SV Germania Grefrath 1926
So., 30.05.27 15:30 Uhr SV Hösel - TuRU Düsseldorf
So., 30.05.27 15:30 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - BV Wevelinghoven
So., 30.05.27 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - VdS 1920 Nievenheim
So., 30.05.27 15:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - SC Unterbach
So., 30.05.27 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - SG Benrath-Hassels
So., 30.05.27 15:30 Uhr DJK Novesia Neuss - DJK Sparta Bilk
33. Spieltag
So., 06.06.27 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - TuRU Düsseldorf
So., 06.06.27 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - SV Hösel
So., 06.06.27 15:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - DSC 99 Düsseldorf
So., 06.06.27 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 06.06.27 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - DJK Novesia Neuss
So., 06.06.27 15:30 Uhr SC Unterbach - MSV Düsseldorf
So., 06.06.27 15:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - SVG Neuss-Weissenberg
So., 06.06.27 15:30 Uhr Lohausener SV - TV Kalkum-Wittlaer
So., 06.06.27 15:30 Uhr BV Wevelinghoven - SV Uedesheim
34. Spieltag
So., 13.06.27 14:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - BV Wevelinghoven
So., 13.06.27 15:00 Uhr SV Uedesheim - TSV Bayer Dormagen
So., 13.06.27 15:00 Uhr TuRU Düsseldorf - DJK Sparta Bilk
So., 13.06.27 15:30 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - Ratingen 04/19 U23 II
So., 13.06.27 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - SV Germania Grefrath 1926
So., 13.06.27 15:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - Lohausener SV
So., 13.06.27 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - VdS 1920 Nievenheim
So., 13.06.27 15:30 Uhr DJK Novesia Neuss - SC Unterbach
So., 13.06.27 15:30 Uhr SV Hösel - SG Benrath-Hassels