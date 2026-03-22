Bezirksliga 1: Bilk gewinnt Topspiel und macht Aufstiegskampf spannend

Die Spiele am Sonntag: Lohausener SV unterliegt dem SV Hösel

Lohausener SV – SV Hösel 1:2

Lohausener SV: Arda Cakmak, Marvin Klimas, Lennart Rehr (58. Roland Sitnikov), Ole Cloppenburg (67. Tobias Mombartz), Jens Wunder, Niklas Macher (87. Patrick Frymuth), Nils Sprenger, Gerrit Eul (79. Saliou Mamadou Gaye), Jannik Jürgensen (46. Kiyan Sekine), Jona Simon, Lukas Kleine-Bley - Trainer: Nikos Tsakiris

SV Hösel: Michael Mann, Levin Richter (10. Leonard Prusa), Lucas Seibert, Oliver Wenzler, Anes Danijali, Sebastian Höfig (46. Marius Pauly), Maximilian Ganns (70. Dion Knoche), Fabian Schürings (86. Timo Derichs), Ali Can Aktag, Marzio Menzler, Yasin Bünyamin Uzun (46. Finn Schröder) - Trainer: Tomislav Mirosavljevic

Schiedsrichter: Josif Tsivalidis (Viersen) - Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Lukas Kleine-Bley (1.), 1:1 Anes Danijali (46.), 1:2 Anes Danijali (71.) Sparta Bilk gewinnt Topspiel gegen MSV Düsseldorf

Die DJK Sparta Bilk hat durch einen einzigen Treffer im Topspiel am Sonntag gegen Spitzenreiter MSV Düsseldorf dafür gesorgt, dass der Kampf um den Aufstieg in die Landesliga wieder spannender wird. Schon früh war es der ehemalige Hildener Hendrik Schnittert, der das Tor des Tages erzielte, dem der Primus in den verbleibenden über 80 Minuten nichts mehr entgegenzusetzen hatte. Der Vorsprung auf den ersten Verfolger, die TSV Eller, ist damit auf vier Zähler geschrumpft, und auch die beiden nächsten Verfolger, zu denen auch Bilk gehört, liegen nur noch acht Zähler zurück.

Der Lohausener SV hätte mit einem Sieg den Abstand auf die unmittelbare Gefahrenzone vergrößern können, stattdessen hat der SV Hösel mit dem 2:1-Erfolg dafür gesorgt, dass er wohl nicht mehr ernsthaft in Gefahr geraten dürfte - nach menschlichem Ermessen. Dabei gingen die Gastgeber zunächst durch Lukas Kleine-Bley nach zwölf Minuten in Führung, ehe nach der Pause Anes Danijali mit einem Doppelschlag das Spiel zugunsten der Höseler drehte - in der 46. und 72. Minute.