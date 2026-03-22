 2026-03-13T07:45:35.464Z

Spielbericht

Bezirksliga 1: Bilk gewinnt Topspiel und macht Aufstiegskampf spannend

Die DJK Sparta Bilk siegt mit 1:0 gegen den MSV Düsseldorf. Die Konkurrenz nutzt das, und so wird das Aufstiegsrennen der Bezirksliga, Gruppe 1 wieder deutlich spannender. Beachtliche Ergebnisse gab es in der unteren Tabellenhälfte.

von Sascha Köppen · Heute, 18:35 Uhr
Die DJK Sparta Bilk hat das Topspiel gewonnen.
Die DJK Sparta Bilk hat das Topspiel gewonnen. – Foto: Dennis Kemmerling

Elf Zähler betrug der Rückstand des Vierten DJK Sparta Bilk auf Spitzenreiter MSV Düsseldorf, als der Primus am Sonntag bei den Bilkern zu Gast war. Und hätte der MSV auch bei Sparta gewonnen, wäre für die Gelb-Schwarzen der Zug in Richtung Meisterschaft der Bezirksliga, Gruppe 1 wohl endgültig abgefahren gewesen. Doch sie gewannen 1:0 gegen den Spitzenreiter, was auch die Konkurrenz für sich zu nutzen wusste. In der unteren Tabellenhälfte gab es wichtige Siege für den SV Hösel, den VdS Nievenheim, den TV Kalkum-Wittlaer und den SV Uedesheim.

So läuft der 24. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 1

Die Spiele am Sonntag:

Lohausener SV unterliegt dem SV Hösel

Heute, 15:30 Uhr
Lohausener SV
Lohausener SVLohausen
SV Hösel
SV HöselSV Hösel
1
2
Abpfiff
Der Lohausener SV hätte mit einem Sieg den Abstand auf die unmittelbare Gefahrenzone vergrößern können, stattdessen hat der SV Hösel mit dem 2:1-Erfolg dafür gesorgt, dass er wohl nicht mehr ernsthaft in Gefahr geraten dürfte - nach menschlichem Ermessen. Dabei gingen die Gastgeber zunächst durch Lukas Kleine-Bley nach zwölf Minuten in Führung, ehe nach der Pause Anes Danijali mit einem Doppelschlag das Spiel zugunsten der Höseler drehte - in der 46. und 72. Minute.

Lohausener SV – SV Hösel 1:2
Lohausener SV: Arda Cakmak, Marvin Klimas, Lennart Rehr (58. Roland Sitnikov), Ole Cloppenburg (67. Tobias Mombartz), Jens Wunder, Niklas Macher (87. Patrick Frymuth), Nils Sprenger, Gerrit Eul (79. Saliou Mamadou Gaye), Jannik Jürgensen (46. Kiyan Sekine), Jona Simon, Lukas Kleine-Bley - Trainer: Nikos Tsakiris
SV Hösel: Michael Mann, Levin Richter (10. Leonard Prusa), Lucas Seibert, Oliver Wenzler, Anes Danijali, Sebastian Höfig (46. Marius Pauly), Maximilian Ganns (70. Dion Knoche), Fabian Schürings (86. Timo Derichs), Ali Can Aktag, Marzio Menzler, Yasin Bünyamin Uzun (46. Finn Schröder) - Trainer: Tomislav Mirosavljevic
Schiedsrichter: Josif Tsivalidis (Viersen) - Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Lukas Kleine-Bley (1.), 1:1 Anes Danijali (46.), 1:2 Anes Danijali (71.)

Sparta Bilk gewinnt Topspiel gegen MSV Düsseldorf

Heute, 15:00 Uhr
DJK Sparta Bilk
DJK Sparta BilkSparta Bilk
MSV Düsseldorf
MSV DüsseldorfMSV Düsseld.
1
0
Abpfiff
Die DJK Sparta Bilk hat durch einen einzigen Treffer im Topspiel am Sonntag gegen Spitzenreiter MSV Düsseldorf dafür gesorgt, dass der Kampf um den Aufstieg in die Landesliga wieder spannender wird. Schon früh war es der ehemalige Hildener Hendrik Schnittert, der das Tor des Tages erzielte, dem der Primus in den verbleibenden über 80 Minuten nichts mehr entgegenzusetzen hatte. Der Vorsprung auf den ersten Verfolger, die TSV Eller, ist damit auf vier Zähler geschrumpft, und auch die beiden nächsten Verfolger, zu denen auch Bilk gehört, liegen nur noch acht Zähler zurück.

DJK Sparta Bilk – MSV Düsseldorf 1:0
DJK Sparta Bilk: Dario Ljubic, Roman Nahimi, Timo Brettschneider, Rene Reuland (75. Dilvan Baran Alkan), Alon Abelski (93. Ben Abelski), Marco Tassone (68. Moubarak Abdousamadou), Moritz Holz, Gianluca De Meo (71. Eugene Asamoah), Alexander Hendrik Schnittert (91. Dimitrios Sirokas), Marcel Kachnowski, Konstantin Garidis - Trainer: Jörn Heimann
MSV Düsseldorf: Shunsuke Takahashi, Wiren Bhaskar, Nihat Koray Tepegöz (61. Lukas Dieninghoff), Edward Osei-Nikansah, Ryota Nakaoka, Drilon Istrefi, Shohei Nelson Lukoma Yamashita, Carlos Penan, Sinan Kurt, Tom Voss, Vedin Kulović (64. Zakaria Abdoun) - Trainer: Goran Tomic
Schiedsrichter: Isa Hacisalihoglu - Zuschauer: 200
Tore: 1:0 Alexander Hendrik Schnittert (6.)

ASV Mettmann unterliegt Bayer Dormagen 1:3

Heute, 15:00 Uhr
ASV Mettmann
ASV MettmannASV Mettmann
TSV Bayer Dormagen
TSV Bayer DormagenTSV Bayer
1
3
Abpfiff
Mit der 1:3-Heimniederlage gegen den TSV Bayer Dormagen dürfte sich der ASV Mettmann aus dem Rennen um den Aufstieg endgültig verabschiedet haben. Schon vor der Pause zogen die Gäste durch Marius Frassek und Alexander Hauptmann mit 2:0 davon, gleich nach dem Seitenwechsel erhöhte Marc Naroska auf 3:0. Erst spät gelang Maximilian Eisenbach der Ehrentreffer für die Gastgeber (70.).

ASV Mettmann – TSV Bayer Dormagen 1:3
ASV Mettmann: Semih Saban Demirhat (46. Niklas Wurth), Justus Erkens, Yusuf Kaya, Asaad Wahed Omar, Roken Tchouangue, Alessio Falco, Umut Demir, Tristan Maresch, Ahmet Kizilisik (67. Berkant Fidanci), Maximilian Eisenbach, Toni Markovic - Trainer: Khalid Channig
TSV Bayer Dormagen: Thomas Wirtz, Andre Tareco-Duarte, Arda El Kerim Ayaz, Luca Knuth (87. Maurice Roggendorf), Marius Fraßek (89. Niclas Sylvester Schröder), Yannick Schmitz (52. Oliver Gammon), Marc Naroska, Semi Youssef Laffi, Michael Hausdörfer, Alexander Hauptmann (73. Berkan Öksüz), Noa Gabriel Guerreiro Batista (67. Maurice Michael Wiewiora) - Trainer: Marko Niestroj - Trainer: Ayhan Karadeniz
Schiedsrichter: Jonathan Nam Fröhlich - Zuschauer: 49
Tore: 0:1 Marius Fraßek (10.), 0:2 Alexander Hauptmann (45.+2), 0:3 Marc Naroska (46.), 1:3 Maximilian Eisenbach (70.)
Besondere Vorkommnisse: Ahmet Kizilisik (ASV Mettmann) scheitert mit Handelfmeter an Torwart (32.).

TV Kalkum-Wittlaer siegt spät gegen TSV Meerbusch II

Heute, 15:30 Uhr
TV Kalkum-Wittlaer
TV Kalkum-WittlaerTV Kalkum
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus. II
1
0
Abpfiff
Langen fielen im Kellerduell keine Tore, erst vier Minuten vor dem Ende war es dann Jacob Julius Schwalbach, der den TV Kalkum-Wittlaer doch noch zum 1:0-Sieg gegen das Schlusslicht TSV Meerbusch II schoss. Während für die Gäste wohl auch die letzte Chance auf den Ligaverbleib immer mehr schwindet, hat der TVKW jetzt sechs Zähler Vorsprung auf den Abstiegs-Relegationsplatz.

TV Kalkum-Wittlaer – TSV Meerbusch II 1:0
TV Kalkum-Wittlaer: Justin Rütters, Leandro Heintze, Jacob Schwalbach, Konstantin Richter, Anton Hauk (84. Amin Jimi), Ayumu Akiyama, Nico Polster (74. Ralf Appiah), Kaan Safarpour-Malekabad, Nico Pesch, Arsen Konoval, Sahin Irevül (69. Mouad Hamdaoui) - Trainer: Navid Fazeli
TSV Meerbusch II: Pascal Reischke, Sascha Müller, Mohamed Ghait, Ylber Rrahmani, Hrustan Kadric (74. Eugene Park), Janis Hrustic, Marc Clemens Bartnitzky, Leon Prinz (80. Enno Maximilian Werling), Maximilian Seibert, Eric Torsten Schulz (45. Micah Cain), Andreas Lahn (64. Janis Hrustic) - Trainer: Ronny Kockel
Schiedsrichter: Philipp Miehle (Wuppertal) - Zuschauer: 75
Tore: 1:0 Jacob Schwalbach (86.)

Rhenania Hochdahl - SV Uedesheim

Heute, 15:30 Uhr
Rhenania Hochdahl
Rhenania HochdahlRhenania H.
SV Uedesheim
SV UedesheimUedesheim
1
6
Ganz dringend hätte Rhenania Hochdahl einen Sieg gegen den SV Uedesheim gebraucht, um einen weiteren direkten Mitbewerber im engen Abstiegskampf zu halten, und selbst einen Schritt in Richtung des rettenden Ufers zu machen. Doch davon waren die Rhenanen beim 1:6 denkbar weit entfernt. Dabei mussten die Hochdahler vier Gegentreffer und einen Platzverweis in den letzten 16 Minuten verkraften. In dieser Schlussphase gelang Gabriel August innerhalb von 13 Minuten noch ein Dreierpack. Mit zehn Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz darf Uedesheim erst einmal durchatmen.

Rhenania Hochdahl – SV Uedesheim 1:6
Rhenania Hochdahl: Daniel Mazikowski, Maik Gaida, Qlirim Krasniqi, Kevin Jordan Taghu Tamo, Irfan Nebi, Mohamed Barkammich, Cedric Giesen (46. Kyunom Joshua Nyamtiro), Philipp Gatzen (69. Viktor Maximilian Kijach), David Szewczyk, Abdelilah Zariouh (69. Elias Winkelmann) - Trainer: Mursel Zabeli
SV Uedesheim: Kai-Philip Domagala, Daniel Ferber (65. Florian Hillebrand) (88. Erwin Walburg), Maximilian Hahn, Nico In Het Panhuis, Samuel Campillo, Tymofii Bieliera, Luis Winfried (85. Tim Jenckel), Kevin Block, Christos Pappas, Felix Frason (77. Gabriel August), Maik Ferber - Trainer: Oliver Seibert - Trainer: Ignacio Gutierrez
Schiedsrichter: Marcel Barten - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Kevin Block (13.), 0:2 Maximilian Hahn (49.), 1:2 Maik Gaida (53.), 1:3 Felix Frason (74.), 1:4 Gabriel August (76.), 1:5 Gabriel August (86.), 1:6 Gabriel August (90.+1)

SG Benrath-Hassels bleibt nach 6:3 gegen CfR Links dran

Heute, 15:30 Uhr
SG Benrath-Hassels
SG Benrath-HasselsSG Benrath
CfR Links Düsseldorf
CfR Links DüsseldorfCfR Links
6
3
Abpfiff
Die SG Benrath-Hassels hat durch das klare 6:3 gegen den CfR Links die Vorlage aus dem Topspiel genutzt und den Rückstand auf die Spitze auf acht Zähler verkürzt. Schon vor der Pause sorgten Shahab Emjed Kazim und Adin Civa für eine 2:0-Führung der Benrather. Nach der Pause trafen dann noch Ajdin Koco, Tim Hölscher, Amar Bukva und erneut Civa, während immerhin auch drei Gegentreffer der Gäste durch Rikuto Maruki und Dieu-Merci Kiaku (2) zuließen.

SG Benrath-Hassels – CfR Links Düsseldorf 6:3
SG Benrath-Hassels: Tino Divkovic, Davor Todorovic, Shahab Emjed Kazim, Adin Civa, Dennis Durmus (69. Ihor Maksymovych), Kilian Laux (82. Dean Peco), Min-kyu Kim (45. Malik Koco), Kolja Pusch, Mirnes Selamovic (75. Amar Bukva), Ajdin Koco, Lars Pöth (45. Tim Hölscher) - Trainer: Nermin Ramic
CfR Links Düsseldorf: Oliver Schilbock, Thomas Ntanos (68. Paschalis Ivantzikis), Patrick Kamprakis, Nicolai Hoppe, Malte Boermans (10. Ricardo Garcia Torras), Takuya Kitamura, Rikuto Maruki, Yuto Matsuda, Adams Kreuer, Marvin Mainz (64. Dieu - Merci Kiaku) - Trainer: Panagiotis Liomas
Schiedsrichter: Marvin Becker - Zuschauer: 55
Tore: 1:0 Shahab Emjed Kazim (17.), 2:0 Adin Civa (32.), 3:0 Ajdin Koco (51.), 3:1 Rikuto Maruki (57.), 4:1 Tim Hölscher (74.), 5:1 Adin Civa (76.), 5:2 Linus Appiah (78.), 6:2 Amar Bukva (79.), 6:3 Linus Appiah (87.)

VdS Nievenheim mit Befreiungsschlag gegen DSC 99

Heute, 15:30 Uhr
VdS 1920 Nievenheim
VdS 1920 NievenheimNievenheim
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99
6
3
Abpfiff
Ein 6:3 gelang auch dem VdS Nievenheim gegen den DSC 99, was die Gastgeber auf den Abstiegs-Relegationsplatz springen lässt. Mann des Tages war eindeutig Kevin Scholz, der gleich vier Treffer für die Nievenheimer erzielte, der damit auf neun Saisontreffer kommt. Schon beim 4:2 zur Pause war der Abstiegskandidat dabei auf Kurs, während für den DSC zwar wieder Dennis Dowidat mit dem Führungstreffer zur Stelle war, die Gastgeber das Spiel aber mit vier Toren in acht Minuten drehte.

VdS 1920 Nievenheim – DSC 99 Düsseldorf 6:3
VdS 1920 Nievenheim: Sebastian Lopez, Julian Huptas, Enes Celik (79. Emilio Jose Heinrich Perk), Nils Carsten Kunz, Florian Breuer (46. Daniel Dünbier), Dominik Schillings, Nils Jochmann (82. Pascal Becker), Henri Leiding (46. Luca Fin Hesshaus), Kevin Scholz, Leon Bem (43. Marcus Buchen), Roberto Leon Grillo - Trainer: Thomas Boldt
DSC 99 Düsseldorf: Alexander Petros Antonakis, Eray Achmet, Kaan Barak (46. Finn Lange), Anton Redlich, Ousainou Sarr, Florian Gnida, Richard Marliani, Dennis Dowidat (61. Nils Eduard Sanders), Pierluigi Principe, Onurcan Baysal, Ayoub Alaiz (64. Stefan Haferkamp) - Trainer: Sascha Walbröhl
Schiedsrichter: Niklas Kühne (Leverkusen) - Zuschauer: 120
Tore: 0:1 Dennis Dowidat (29.), 1:1 Kevin Scholz (32. Foulelfmeter), 2:1 Kevin Scholz (35. Foulelfmeter), 3:1 Kevin Scholz (37.), 4:1 Dominik Schillings (40.), 4:2 Ayoub Alaiz (44. Foulelfmeter), 5:2 Kevin Scholz (63.), 6:2 Roberto Leon Grillo (76.), 6:3 Florian Gnida (89.)

1. FC Grevenbroich-Süd - Ratingen 04/19 II

Heute, 15:30 Uhr
1. FC Grevenbroich-Süd
1. FC Grevenbroich-SüdGrevenb.-Süd
Ratingen 04/19 U23
Ratingen 04/19 U23Ratingen 04/19 U23 II
1
6
Abpfiff
Ganz böse unter die Räder kam auch der 1. FC Grevenbroich-Süd gegen die formstarke Zweitvertretung von Ratingen 04/19. 6:1 gewannen die Gäste am Ende, wobei Philipp Mokwa ein Doppelpack für die Ratinger Gäste gelang. Für die Gastgeber, die dann nach der Pause einbrachen, traf Salim Tliashinov drei Minuten vor dem Wechsel zum 1:1-Pausenstand.

1. FC Grevenbroich-Süd – Ratingen 04/19 U23 II 1:6
1. FC Grevenbroich-Süd: Fynn Henrik Müller, Ismail Günsel, Jannes Bienert (75. Andre Häntsch), Nils Klöther (75. Adil Krasniqi), Samir Kastanjeva (71. Ahghas Newton), Muhammed Arda Öztürk, Kai Uwe Wirtz (50. Ardit Maqkaj), Salim Tliashinov (61. Fatih Yaman), Resul Ahmeti, Berkay Köktürk, Marcel Hensel - spielender Co-Trainer: Kai Uwe Wirtz - Trainer: Christian Niebel
Ratingen 04/19 U23 II: Sam Koch, Maximilian Kronauer (72. Len Carlo Brammertz), Nolan Manassa, Henry Page, Philipp Mokwa, Thabani Lukusa-Milambu, Leo Kaiser (82. Maksym Kliushnychenko), Edin Hadzibajramovic, Elias Belaarbi (58. Osazuwa Victor Uwas), Ben Collin Gubsch, Florian Saljii (63. Ilyas Elkhattabi) - Trainer: Andreas Voss - Co-Trainer: Derick Dwomo
Schiedsrichter: Kevin Jansen (Viersen) - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Nolan Manassa (5.), 1:1 Salim Tliashinov (42.), 1:2 Philipp Mokwa (68.), 1:3 Leo Kaiser (72.), 1:4 Philipp Mokwa (78.), 1:5 Len Carlo Brammertz (81.), 1:6 Edin Hadzibajramovic (87.)

SVG Neuss-Weissenberg ohne Chance gegen die TSV Eller

Heute, 13:30 Uhr
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg
TSV Eller 04
TSV Eller 04Eller 04
0
7
Abpfiff
Die SVG Neuss-Weissenberg wollte es der TSV Eller als Verfolger des MSV Düsseldorf an der Spitze schwer machen, ging aber letztlich dramatisch ein. Beim 0:7 traf Anas El-Rifai doppelt für die Gäste, ansonsten durfte fast jeder mal, was nun dazu führt, dass die TSV Eller nur noch vier Punkte hinter dem Primus liegt und in den kommenden Wochen sicherlich den Angriff auf die Spitze starten möchte.

SVG Neuss-Weissenberg – TSV Eller 04 0:7
SVG Neuss-Weissenberg: Maurice Wolff, Baris Gürpinar, Daniel Marcel Becker, Nils Hoff, Dennis Brune (46. Mario Dundovic), Fynn Kaemmerling, Ichiura Taisei (88. Yusuf Bilazer), Ben Luca Schmidt (72. Abraham Cĥol Panther), Antonio Primorac (46. Ayman Masatou), Tom-Benjamin Seidel, Kaan Erdogan (46. Ranael-Baringa Ishimine) - Trainer: Dirk Schneider
TSV Eller 04: Nikolaos Gidopoulos (85. Hiroyuki Horii), Julien Augarde, Fabrizio Leone, Yoshiki Urata, Jan-Eric Heydn, Antonio Marinovic, Takumi Miyata, Adnan Hotic (79. Masahiro Ota), Anas El-Rifai (69. Nico Stracke), Dennis Ordelheide (60. Marc Daehne), Fabian Stutz (73. Raul- Florin Ghite) - Trainer: Kerim Kara
Schiedsrichter: Kilian Baumhögger - Zuschauer: 75
Tore: 0:1 Takumi Miyata (1.), 0:2 Anas El-Rifai (4.), 0:3 Anas El-Rifai (27.), 0:4 Dennis Ordelheide (29.), 0:5 Fabian Stutz (47.), 0:6 Adnan Hotic (75.), 0:7 Nico Stracke (78.)

Das sind die nächsten Spieltage

25. Spieltag
Mi., 25.03.26 20:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - VdS 1920 Nievenheim
Fr., 27.03.26 19:30 Uhr TSV Bayer Dormagen - TV Kalkum-Wittlaer
So., 29.03.26 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - SVG Neuss-Weissenberg
So., 29.03.26 14:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 29.03.26 15:00 Uhr TSV Eller 04 - DJK Sparta Bilk
So., 29.03.26 15:00 Uhr SV Uedesheim - Lohausener SV
So., 29.03.26 15:30 Uhr SV Hösel - SG Benrath-Hassels
So., 29.03.26 15:30 Uhr TSV Meerbusch II - Rhenania Hochdahl
So., 29.03.26 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - ASV Mettmann

26. Spieltag
Mi., 01.04.26 19:30 Uhr ASV Mettmann - TSV Eller 04
Do., 02.04.26 19:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - MSV Düsseldorf
Do., 02.04.26 19:30 Uhr Rhenania Hochdahl - TSV Bayer Dormagen
Do., 02.04.26 19:30 Uhr Lohausener SV - TSV Meerbusch II
Do., 02.04.26 19:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - SG Benrath-Hassels
Do., 02.04.26 19:30 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - CfR Links Düsseldorf
Do., 02.04.26 19:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - DSC 99 Düsseldorf
Do., 02.04.26 19:30 Uhr DJK Sparta Bilk - Ratingen 04/19 U23 II
Do., 02.04.26 20:00 Uhr SV Uedesheim - SV Hösel

