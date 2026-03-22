Bezirksliga 1: Bilk gewinnt Topspiel und macht Aufstiegskampf spannend

Elf Zähler betrug der Rückstand des Vierten DJK Sparta Bilk auf Spitzenreiter MSV Düsseldorf, als der Primus am Sonntag bei den Bilkern zu Gast war. Und hätte der MSV auch bei Sparta gewonnen, wäre für die Gelb-Schwarzen der Zug in Richtung Meisterschaft der Bezirksliga, Gruppe 1 wohl endgültig abgefahren gewesen. Doch sie gewannen 1:0 gegen den Spitzenreiter, was auch die Konkurrenz für sich zu nutzen wusste. In der unteren Tabellenhälfte gab es wichtige Siege für den SV Hösel, den VdS Nievenheim, den TV Kalkum-Wittlaer und den SV Uedesheim.
Lohausener SV – SV Hösel 1:2
Lohausener SV: Arda Cakmak, Marvin Klimas, Lennart Rehr (58. Roland Sitnikov), Ole Cloppenburg (67. Tobias Mombartz), Jens Wunder, Niklas Macher (87. Patrick Frymuth), Nils Sprenger, Gerrit Eul (79. Saliou Mamadou Gaye), Jannik Jürgensen (46. Kiyan Sekine), Jona Simon, Lukas Kleine-Bley - Trainer: Nikos Tsakiris
SV Hösel: Michael Mann, Levin Richter (10. Leonard Prusa), Lucas Seibert, Oliver Wenzler, Anes Danijali, Sebastian Höfig (46. Marius Pauly), Maximilian Ganns (70. Dion Knoche), Fabian Schürings (86. Timo Derichs), Ali Can Aktag, Marzio Menzler, Yasin Bünyamin Uzun (46. Finn Schröder) - Trainer: Tomislav Mirosavljevic
Schiedsrichter: Josif Tsivalidis (Viersen) - Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Lukas Kleine-Bley (1.), 1:1 Anes Danijali (46.), 1:2 Anes Danijali (71.)
DJK Sparta Bilk – MSV Düsseldorf 1:0
DJK Sparta Bilk: Dario Ljubic, Roman Nahimi, Timo Brettschneider, Rene Reuland (75. Dilvan Baran Alkan), Alon Abelski (93. Ben Abelski), Marco Tassone (68. Moubarak Abdousamadou), Moritz Holz, Gianluca De Meo (71. Eugene Asamoah), Alexander Hendrik Schnittert (91. Dimitrios Sirokas), Marcel Kachnowski, Konstantin Garidis - Trainer: Jörn Heimann
MSV Düsseldorf: Shunsuke Takahashi, Wiren Bhaskar, Nihat Koray Tepegöz (61. Lukas Dieninghoff), Edward Osei-Nikansah, Ryota Nakaoka, Drilon Istrefi, Shohei Nelson Lukoma Yamashita, Carlos Penan, Sinan Kurt, Tom Voss, Vedin Kulović (64. Zakaria Abdoun) - Trainer: Goran Tomic
Schiedsrichter: Isa Hacisalihoglu - Zuschauer: 200
Tore: 1:0 Alexander Hendrik Schnittert (6.)
ASV Mettmann – TSV Bayer Dormagen 1:3
ASV Mettmann: Semih Saban Demirhat (46. Niklas Wurth), Justus Erkens, Yusuf Kaya, Asaad Wahed Omar, Roken Tchouangue, Alessio Falco, Umut Demir, Tristan Maresch, Ahmet Kizilisik (67. Berkant Fidanci), Maximilian Eisenbach, Toni Markovic - Trainer: Khalid Channig
TSV Bayer Dormagen: Thomas Wirtz, Andre Tareco-Duarte, Arda El Kerim Ayaz, Luca Knuth (87. Maurice Roggendorf), Marius Fraßek (89. Niclas Sylvester Schröder), Yannick Schmitz (52. Oliver Gammon), Marc Naroska, Semi Youssef Laffi, Michael Hausdörfer, Alexander Hauptmann (73. Berkan Öksüz), Noa Gabriel Guerreiro Batista (67. Maurice Michael Wiewiora) - Trainer: Marko Niestroj - Trainer: Ayhan Karadeniz
Schiedsrichter: Jonathan Nam Fröhlich - Zuschauer: 49
Tore: 0:1 Marius Fraßek (10.), 0:2 Alexander Hauptmann (45.+2), 0:3 Marc Naroska (46.), 1:3 Maximilian Eisenbach (70.)
Besondere Vorkommnisse: Ahmet Kizilisik (ASV Mettmann) scheitert mit Handelfmeter an Torwart (32.).
TV Kalkum-Wittlaer – TSV Meerbusch II 1:0
TV Kalkum-Wittlaer: Justin Rütters, Leandro Heintze, Jacob Schwalbach, Konstantin Richter, Anton Hauk (84. Amin Jimi), Ayumu Akiyama, Nico Polster (74. Ralf Appiah), Kaan Safarpour-Malekabad, Nico Pesch, Arsen Konoval, Sahin Irevül (69. Mouad Hamdaoui) - Trainer: Navid Fazeli
TSV Meerbusch II: Pascal Reischke, Sascha Müller, Mohamed Ghait, Ylber Rrahmani, Hrustan Kadric (74. Eugene Park), Janis Hrustic, Marc Clemens Bartnitzky, Leon Prinz (80. Enno Maximilian Werling), Maximilian Seibert, Eric Torsten Schulz (45. Micah Cain), Andreas Lahn (64. Janis Hrustic) - Trainer: Ronny Kockel
Schiedsrichter: Philipp Miehle (Wuppertal) - Zuschauer: 75
Tore: 1:0 Jacob Schwalbach (86.)
Rhenania Hochdahl – SV Uedesheim 1:6
Rhenania Hochdahl: Daniel Mazikowski, Maik Gaida, Qlirim Krasniqi, Kevin Jordan Taghu Tamo, Irfan Nebi, Mohamed Barkammich, Cedric Giesen (46. Kyunom Joshua Nyamtiro), Philipp Gatzen (69. Viktor Maximilian Kijach), David Szewczyk, Abdelilah Zariouh (69. Elias Winkelmann) - Trainer: Mursel Zabeli
SV Uedesheim: Kai-Philip Domagala, Daniel Ferber (65. Florian Hillebrand) (88. Erwin Walburg), Maximilian Hahn, Nico In Het Panhuis, Samuel Campillo, Tymofii Bieliera, Luis Winfried (85. Tim Jenckel), Kevin Block, Christos Pappas, Felix Frason (77. Gabriel August), Maik Ferber - Trainer: Oliver Seibert - Trainer: Ignacio Gutierrez
Schiedsrichter: Marcel Barten - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Kevin Block (13.), 0:2 Maximilian Hahn (49.), 1:2 Maik Gaida (53.), 1:3 Felix Frason (74.), 1:4 Gabriel August (76.), 1:5 Gabriel August (86.), 1:6 Gabriel August (90.+1)
SG Benrath-Hassels – CfR Links Düsseldorf 6:3
SG Benrath-Hassels: Tino Divkovic, Davor Todorovic, Shahab Emjed Kazim, Adin Civa, Dennis Durmus (69. Ihor Maksymovych), Kilian Laux (82. Dean Peco), Min-kyu Kim (45. Malik Koco), Kolja Pusch, Mirnes Selamovic (75. Amar Bukva), Ajdin Koco, Lars Pöth (45. Tim Hölscher) - Trainer: Nermin Ramic
CfR Links Düsseldorf: Oliver Schilbock, Thomas Ntanos (68. Paschalis Ivantzikis), Patrick Kamprakis, Nicolai Hoppe, Malte Boermans (10. Ricardo Garcia Torras), Takuya Kitamura, Rikuto Maruki, Yuto Matsuda, Adams Kreuer, Marvin Mainz (64. Dieu - Merci Kiaku) - Trainer: Panagiotis Liomas
Schiedsrichter: Marvin Becker - Zuschauer: 55
Tore: 1:0 Shahab Emjed Kazim (17.), 2:0 Adin Civa (32.), 3:0 Ajdin Koco (51.), 3:1 Rikuto Maruki (57.), 4:1 Tim Hölscher (74.), 5:1 Adin Civa (76.), 5:2 Linus Appiah (78.), 6:2 Amar Bukva (79.), 6:3 Linus Appiah (87.)
VdS 1920 Nievenheim – DSC 99 Düsseldorf 6:3
VdS 1920 Nievenheim: Sebastian Lopez, Julian Huptas, Enes Celik (79. Emilio Jose Heinrich Perk), Nils Carsten Kunz, Florian Breuer (46. Daniel Dünbier), Dominik Schillings, Nils Jochmann (82. Pascal Becker), Henri Leiding (46. Luca Fin Hesshaus), Kevin Scholz, Leon Bem (43. Marcus Buchen), Roberto Leon Grillo - Trainer: Thomas Boldt
DSC 99 Düsseldorf: Alexander Petros Antonakis, Eray Achmet, Kaan Barak (46. Finn Lange), Anton Redlich, Ousainou Sarr, Florian Gnida, Richard Marliani, Dennis Dowidat (61. Nils Eduard Sanders), Pierluigi Principe, Onurcan Baysal, Ayoub Alaiz (64. Stefan Haferkamp) - Trainer: Sascha Walbröhl
Schiedsrichter: Niklas Kühne (Leverkusen) - Zuschauer: 120
Tore: 0:1 Dennis Dowidat (29.), 1:1 Kevin Scholz (32. Foulelfmeter), 2:1 Kevin Scholz (35. Foulelfmeter), 3:1 Kevin Scholz (37.), 4:1 Dominik Schillings (40.), 4:2 Ayoub Alaiz (44. Foulelfmeter), 5:2 Kevin Scholz (63.), 6:2 Roberto Leon Grillo (76.), 6:3 Florian Gnida (89.)
1. FC Grevenbroich-Süd – Ratingen 04/19 U23 II 1:6
1. FC Grevenbroich-Süd: Fynn Henrik Müller, Ismail Günsel, Jannes Bienert (75. Andre Häntsch), Nils Klöther (75. Adil Krasniqi), Samir Kastanjeva (71. Ahghas Newton), Muhammed Arda Öztürk, Kai Uwe Wirtz (50. Ardit Maqkaj), Salim Tliashinov (61. Fatih Yaman), Resul Ahmeti, Berkay Köktürk, Marcel Hensel - spielender Co-Trainer: Kai Uwe Wirtz - Trainer: Christian Niebel
Ratingen 04/19 U23 II: Sam Koch, Maximilian Kronauer (72. Len Carlo Brammertz), Nolan Manassa, Henry Page, Philipp Mokwa, Thabani Lukusa-Milambu, Leo Kaiser (82. Maksym Kliushnychenko), Edin Hadzibajramovic, Elias Belaarbi (58. Osazuwa Victor Uwas), Ben Collin Gubsch, Florian Saljii (63. Ilyas Elkhattabi) - Trainer: Andreas Voss - Co-Trainer: Derick Dwomo
Schiedsrichter: Kevin Jansen (Viersen) - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Nolan Manassa (5.), 1:1 Salim Tliashinov (42.), 1:2 Philipp Mokwa (68.), 1:3 Leo Kaiser (72.), 1:4 Philipp Mokwa (78.), 1:5 Len Carlo Brammertz (81.), 1:6 Edin Hadzibajramovic (87.)
SVG Neuss-Weissenberg – TSV Eller 04 0:7
SVG Neuss-Weissenberg: Maurice Wolff, Baris Gürpinar, Daniel Marcel Becker, Nils Hoff, Dennis Brune (46. Mario Dundovic), Fynn Kaemmerling, Ichiura Taisei (88. Yusuf Bilazer), Ben Luca Schmidt (72. Abraham Cĥol Panther), Antonio Primorac (46. Ayman Masatou), Tom-Benjamin Seidel, Kaan Erdogan (46. Ranael-Baringa Ishimine) - Trainer: Dirk Schneider
TSV Eller 04: Nikolaos Gidopoulos (85. Hiroyuki Horii), Julien Augarde, Fabrizio Leone, Yoshiki Urata, Jan-Eric Heydn, Antonio Marinovic, Takumi Miyata, Adnan Hotic (79. Masahiro Ota), Anas El-Rifai (69. Nico Stracke), Dennis Ordelheide (60. Marc Daehne), Fabian Stutz (73. Raul- Florin Ghite) - Trainer: Kerim Kara
Schiedsrichter: Kilian Baumhögger - Zuschauer: 75
Tore: 0:1 Takumi Miyata (1.), 0:2 Anas El-Rifai (4.), 0:3 Anas El-Rifai (27.), 0:4 Dennis Ordelheide (29.), 0:5 Fabian Stutz (47.), 0:6 Adnan Hotic (75.), 0:7 Nico Stracke (78.)
25. Spieltag
Mi., 25.03.26 20:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - VdS 1920 Nievenheim
Fr., 27.03.26 19:30 Uhr TSV Bayer Dormagen - TV Kalkum-Wittlaer
So., 29.03.26 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - SVG Neuss-Weissenberg
So., 29.03.26 14:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 29.03.26 15:00 Uhr TSV Eller 04 - DJK Sparta Bilk
So., 29.03.26 15:00 Uhr SV Uedesheim - Lohausener SV
So., 29.03.26 15:30 Uhr SV Hösel - SG Benrath-Hassels
So., 29.03.26 15:30 Uhr TSV Meerbusch II - Rhenania Hochdahl
So., 29.03.26 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - ASV Mettmann
26. Spieltag
Mi., 01.04.26 19:30 Uhr ASV Mettmann - TSV Eller 04
Do., 02.04.26 19:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - MSV Düsseldorf
Do., 02.04.26 19:30 Uhr Rhenania Hochdahl - TSV Bayer Dormagen
Do., 02.04.26 19:30 Uhr Lohausener SV - TSV Meerbusch II
Do., 02.04.26 19:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - SG Benrath-Hassels
Do., 02.04.26 19:30 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - CfR Links Düsseldorf
Do., 02.04.26 19:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - DSC 99 Düsseldorf
Do., 02.04.26 19:30 Uhr DJK Sparta Bilk - Ratingen 04/19 U23 II
Do., 02.04.26 20:00 Uhr SV Uedesheim - SV Hösel
