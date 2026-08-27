Bezirksliga 1: Aufsteiger-Duell Novesia gegen Grefrath am Donnerstag

Novesia Neuss hofft auf Zählbares gegen Germania Grefrath. – Foto: Norbert Jurczyk

Mit einem Neusser Aufsteiger-Duell startet der 3. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 1 bereits am Donnerstag. Der Vorjahres-Dritte Novesia Neuss hat es dann mit A-Liga-Meister Germania Grefrath zu tun. In der abgelaufenen Spielzeit endeten beide Partien der beiden Kontrahenten 1:1. Nach zwei Spielen ist Novesia noch ohne Punkt, während die Grefrather zuletzt daheim den MSV Düsseldorf besiegt und den ersten Bezirksliga-Sieg der Vereinsgeschichte eingefahren haben.

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Gleich drei Spiele stehen dann am Freitag auf dem Programm. Der mit vier Zählern gestartete TV Kalkum-Wittlaer hat die Zweite von Ratingen 04/19 zu Gast, die SVG Neuss-Weissenberg empfängt den TSV Bayer Dormagen. Zudem tritt der 1. FC Grevenbroich-Süd, bislang etwas überraschend noch punktlos, beim DSC 99 an, der auch erst einen Zähler auf dem Konto hat. Am Sonntag hat es dann die SG Benrath-Hassels nach der klaren Niederlage gegen TuRU Düsseldorf daheim mit dem Aufsteiger SC Unterrath zu tun, der nicht nur noch ohne Punkt ist, sondern auch schon neun Gegentreffer kassiert hat. TuRU wird sehr wahrscheinlich die Spitzenposition einbüßen, weil der Landesliga-Absteiger als einziges Team mit bisher zwei Siegen spielfrei ist - und eine Gruppe von fünf Teams vier Zählern dahinter lauert.

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So läuft der 3. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 1

Das sind die nächsten Spieltage

4. Spieltag

Do., 03.09.26 19:30 Uhr TSV Bayer Dormagen - MSV Düsseldorf

Do., 03.09.26 19:30 Uhr BV Wevelinghoven - DJK Novesia Neuss

Do., 03.09.26 20:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - SV Hösel

Fr., 04.09.26 19:30 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - TV Kalkum-Wittlaer

So., 06.09.26 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - SVG Neuss-Weissenberg

So., 06.09.26 15:00 Uhr VdS 1920 Nievenheim - SG Benrath-Hassels

So., 06.09.26 15:30 Uhr Lohausener SV - DJK Sparta Bilk

So., 06.09.26 15:30 Uhr SC Unterbach - TuRU Düsseldorf



5. Spieltag

Mi., 09.09.26 19:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - 1. FC Grevenbroich-Süd

Fr., 11.09.26 19:30 Uhr TuRU Düsseldorf - DSC 99 Düsseldorf

So., 13.09.26 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - SV Germania Grefrath 1926

So., 13.09.26 15:30 Uhr SV Hösel - BV Wevelinghoven

So., 13.09.26 15:30 Uhr DJK Novesia Neuss - TSV Bayer Dormagen

So., 13.09.26 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - Ratingen 04/19 U23 II

So., 13.09.26 15:30 Uhr SC Unterbach - VdS 1920 Nievenheim

So., 13.09.26 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - Lohausener SV

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