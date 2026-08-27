Bezirksliga 1: Aufsteiger-Duell Novesia gegen Grefrath am Donnerstag

Mit einem Neusser Aufsteiger-Duell startet der 3. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 1 bereits am Donnerstag. Der Vorjahres-Dritte Novesia Neuss hat es dann mit A-Liga-Meister Germania Grefrath zu tun. In der abgelaufenen Spielzeit endeten beide Partien der beiden Kontrahenten 1:1. Nach zwei Spielen ist Novesia noch ohne Punkt, während die Grefrather zuletzt daheim den MSV Düsseldorf besiegt und den ersten Bezirksliga-Sieg der Vereinsgeschichte eingefahren haben.
Gleich drei Spiele stehen dann am Freitag auf dem Programm. Der mit vier Zählern gestartete TV Kalkum-Wittlaer hat die Zweite von Ratingen 04/19 zu Gast, die SVG Neuss-Weissenberg empfängt den TSV Bayer Dormagen. Zudem tritt der 1. FC Grevenbroich-Süd, bislang etwas überraschend noch punktlos, beim DSC 99 an, der auch erst einen Zähler auf dem Konto hat. Am Sonntag hat es dann die SG Benrath-Hassels nach der klaren Niederlage gegen TuRU Düsseldorf daheim mit dem Aufsteiger SC Unterrath zu tun, der nicht nur noch ohne Punkt ist, sondern auch schon neun Gegentreffer kassiert hat. TuRU wird sehr wahrscheinlich die Spitzenposition einbüßen, weil der Landesliga-Absteiger als einziges Team mit bisher zwei Siegen spielfrei ist - und eine Gruppe von fünf Teams vier Zählern dahinter lauert.
4. Spieltag
Do., 03.09.26 19:30 Uhr TSV Bayer Dormagen - MSV Düsseldorf
Do., 03.09.26 19:30 Uhr BV Wevelinghoven - DJK Novesia Neuss
Do., 03.09.26 20:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - SV Hösel
Fr., 04.09.26 19:30 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - TV Kalkum-Wittlaer
So., 06.09.26 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - SVG Neuss-Weissenberg
So., 06.09.26 15:00 Uhr VdS 1920 Nievenheim - SG Benrath-Hassels
So., 06.09.26 15:30 Uhr Lohausener SV - DJK Sparta Bilk
So., 06.09.26 15:30 Uhr SC Unterbach - TuRU Düsseldorf
5. Spieltag
Mi., 09.09.26 19:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - 1. FC Grevenbroich-Süd
Fr., 11.09.26 19:30 Uhr TuRU Düsseldorf - DSC 99 Düsseldorf
So., 13.09.26 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - SV Germania Grefrath 1926
So., 13.09.26 15:30 Uhr SV Hösel - BV Wevelinghoven
So., 13.09.26 15:30 Uhr DJK Novesia Neuss - TSV Bayer Dormagen
So., 13.09.26 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - Ratingen 04/19 U23 II
So., 13.09.26 15:30 Uhr SC Unterbach - VdS 1920 Nievenheim
So., 13.09.26 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - Lohausener SV
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