 2026-08-25T09:27:31.124Z

Allgemeines

Bezirksliga 1: Aufsteiger-Duell Novesia gegen Grefrath am Donnerstag

Das breingt der 3. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 1: Drei Spiele stehen am Freitag an, die übrigen vier sind für Sonntag angesetzt. Spitzenreiter TuRU Düsseldorf ist spielfrei und dürfte die Tabellenführung einbüßen.

von Sascha Köppen · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser
Novesia Neuss hofft auf Zählbares gegen Germania Grefrath.
Novesia Neuss hofft auf Zählbares gegen Germania Grefrath. – Foto: Norbert Jurczyk

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Bezirksliga 1
TuRU 80
Ratingen 04/19 U23 II
Uedesheim
Nievenheim

Mit einem Neusser Aufsteiger-Duell startet der 3. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 1 bereits am Donnerstag. Der Vorjahres-Dritte Novesia Neuss hat es dann mit A-Liga-Meister Germania Grefrath zu tun. In der abgelaufenen Spielzeit endeten beide Partien der beiden Kontrahenten 1:1. Nach zwei Spielen ist Novesia noch ohne Punkt, während die Grefrather zuletzt daheim den MSV Düsseldorf besiegt und den ersten Bezirksliga-Sieg der Vereinsgeschichte eingefahren haben.

>>> Hier geht es zur Tabelle der Bezirksliga, Gruppe 1

Gleich drei Spiele stehen dann am Freitag auf dem Programm. Der mit vier Zählern gestartete TV Kalkum-Wittlaer hat die Zweite von Ratingen 04/19 zu Gast, die SVG Neuss-Weissenberg empfängt den TSV Bayer Dormagen. Zudem tritt der 1. FC Grevenbroich-Süd, bislang etwas überraschend noch punktlos, beim DSC 99 an, der auch erst einen Zähler auf dem Konto hat. Am Sonntag hat es dann die SG Benrath-Hassels nach der klaren Niederlage gegen TuRU Düsseldorf daheim mit dem Aufsteiger SC Unterrath zu tun, der nicht nur noch ohne Punkt ist, sondern auch schon neun Gegentreffer kassiert hat. TuRU wird sehr wahrscheinlich die Spitzenposition einbüßen, weil der Landesliga-Absteiger als einziges Team mit bisher zwei Siegen spielfrei ist - und eine Gruppe von fünf Teams vier Zählern dahinter lauert.

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So läuft der 3. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 1

Bereits am Donnerstag spielen:

DJK Novesia Neuss - SV Germania Grefrath

Heute, 19:30 Uhr
DJK Novesia Neuss
DJK Novesia NeussDJK Novesia
SV Germania Grefrath 1926
SV Germania Grefrath 1926Ge. Grefrath
19:30live

Am Freitag treten an:

TV Kalkum-Wittlaer - Ratingen 04/19 II

Morgen, 19:30 Uhr
TV Kalkum-Wittlaer
TV Kalkum-WittlaerTV Kalkum
Ratingen 04/19 U23
Ratingen 04/19 U23Ratingen 04/19 U23 II
19:30live

SVG Neuss-Weissenberg - TSV Bayer Dormagen

Morgen, 20:00 Uhr
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg
TSV Bayer Dormagen
TSV Bayer DormagenTSV Bayer
20:00

DSC 99 - 1. FC Grevenbroich-Süd

Morgen, 20:00 Uhr
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99
1. FC Grevenbroich-Süd
1. FC Grevenbroich-SüdGrevenb.-Süd
20:00

Die Partien am Sonntag:

SV Hösel - Lohausener SV

So., 30.08.2026, 15:30 Uhr
SV Hösel
SV HöselSV Hösel
Lohausener SV
Lohausener SVLohausen
15:30

MSV Düsseldorf - BV Wevelinghoven

So., 30.08.2026, 15:30 Uhr
MSV Düsseldorf
MSV DüsseldorfMSV Düsseld.
BV Wevelinghoven
BV WevelinghovenWevelinghov.
15:30

SG Benrath-Hassels - SC Unterbach

So., 30.08.2026, 15:30 Uhr
SG Benrath-Hassels
SG Benrath-HasselsSG Benrath
SC Unterbach
SC UnterbachUnterbach
15:30

DJK Sparta Bilk - VdS Nievenheim

Heute, 20:00 Uhr
DJK Sparta Bilk
DJK Sparta BilkSparta Bilk
VdS 1920 Nievenheim
VdS 1920 NievenheimNievenheim
20:00

Das sind die nächsten Spieltage

4. Spieltag
Do., 03.09.26 19:30 Uhr TSV Bayer Dormagen - MSV Düsseldorf
Do., 03.09.26 19:30 Uhr BV Wevelinghoven - DJK Novesia Neuss
Do., 03.09.26 20:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - SV Hösel
Fr., 04.09.26 19:30 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - TV Kalkum-Wittlaer
So., 06.09.26 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - SVG Neuss-Weissenberg
So., 06.09.26 15:00 Uhr VdS 1920 Nievenheim - SG Benrath-Hassels
So., 06.09.26 15:30 Uhr Lohausener SV - DJK Sparta Bilk
So., 06.09.26 15:30 Uhr SC Unterbach - TuRU Düsseldorf

5. Spieltag
Mi., 09.09.26 19:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - 1. FC Grevenbroich-Süd
Fr., 11.09.26 19:30 Uhr TuRU Düsseldorf - DSC 99 Düsseldorf
So., 13.09.26 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - SV Germania Grefrath 1926
So., 13.09.26 15:30 Uhr SV Hösel - BV Wevelinghoven
So., 13.09.26 15:30 Uhr DJK Novesia Neuss - TSV Bayer Dormagen
So., 13.09.26 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - Ratingen 04/19 U23 II
So., 13.09.26 15:30 Uhr SC Unterbach - VdS 1920 Nievenheim
So., 13.09.26 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - Lohausener SV

>>> Zum vollständigen Spielplan der Bezirksliga, Gruppe 1

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