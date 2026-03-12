Bezirksliga 1: ASV Mettmann eröffnet in Meerbusch am Samstag

Der ASV Mettmann ist bereits am Samstag wieder gefordert. – Foto: Markus Becker

Mit der Partie des ASV Mettmann beim TSV Meerbusch II beginnt am Samstag um 17 Uhr der 23. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 1. Während der ASV den vierten Platz zuletzt an Sparta Bilk abgegeben hatte und den Kontakt nach oben nicht verlieren möchte, drohen für die Meerbuscher die Lichter am Tabellenende vorzeitig auszugehen, wenn nicht dringend gepunktet wird.

Um zu der Aufstellung samt Statistik und Liveticker zu kommen, einfach auf die Spielpaarung oberhalb klicken! Dort gibt es dann auch die entsprechende Tabelle.

Hier wirst du Vereinsverwalter und kannst Daten deines Teams bearbeiten.

Die Vereinsverwaltung findest du hier.

Das will am Sonntag auch Spitzenreiter MSV Düsseldorf wieder tun, der es daheim mit dem Achten SVG Neuss-Weissenberg zu tun hat und im Falle eines Sieges den nächsten Schritt in Richtung vorzeitiger Aufstieg macht. Die TSV Eller hat inzwischen bei sieben Zählern Rückstand deutlich den zweiten Platz übernommen, empfängt den Sechsten 1. FC Grevenbroich-Süd, der nicht zu unterschätzen ist. Die SG Benrath-Hassels als Dritter darf derweil beim Neunten DSC 99 eigentlich nicht noch einmal patzen. Im Abstiegskampf trifft der Vorletzte VdS Nievenheim auf die formstarke Ratinger Zweitvertretung, die sich ein wenig nach oben von der Gefahrenzone abgesetzt hat. Der CfR Links könnte den SV Hösel tiefer in die Gefahrenzone rutschen lassen und die eigene Lage dabei verbessern, während es zwischen dem Lohausener SV und Rhenania Hochdahl zu einem echten Kellerduell kommt.

________________

So läuft der 23. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 1

Bereits am Samstag spielen: TSV Meerbusch II - ASV Mettmann Sa., 14.03.2026, 17:00 Uhr TSV Meerbusch TSV Meerbus. II ASV Mettmann ASV Mettmann 17:00 PUSH Am Sonntag treten an: TSV Bayer Dormagen - Sparta Bilk So., 15.03.2026, 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen TSV Bayer DJK Sparta Bilk Sparta Bilk 15:00 PUSH MSV Düsseldorf - SVG Neuss-Weissenberg

Das sind die nächsten Spieltage

24. Spieltag

So., 22.03.26 13:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - TSV Eller 04

So., 22.03.26 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - MSV Düsseldorf

So., 22.03.26 15:00 Uhr ASV Mettmann - TSV Bayer Dormagen

So., 22.03.26 15:30 Uhr Lohausener SV - SV Hösel

So., 22.03.26 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - TSV Meerbusch II

So., 22.03.26 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - SV Uedesheim

So., 22.03.26 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - CfR Links Düsseldorf

So., 22.03.26 15:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - DSC 99 Düsseldorf

So., 22.03.26 15:30 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - Ratingen 04/19 U23 II



25. Spieltag

Mi., 25.03.26 20:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - VdS 1920 Nievenheim

Fr., 27.03.26 19:30 Uhr TSV Bayer Dormagen - TV Kalkum-Wittlaer

So., 29.03.26 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - SVG Neuss-Weissenberg

So., 29.03.26 14:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - 1. FC Grevenbroich-Süd

So., 29.03.26 15:00 Uhr TSV Eller 04 - DJK Sparta Bilk

So., 29.03.26 15:00 Uhr SV Uedesheim - Lohausener SV

So., 29.03.26 15:30 Uhr SV Hösel - SG Benrath-Hassels

So., 29.03.26 15:30 Uhr TSV Meerbusch II - Rhenania Hochdahl

So., 29.03.26 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - ASV Mettmann

_______________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: