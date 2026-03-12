 2026-03-11T14:31:18.301Z

Spielbericht

Bezirksliga 1: ASV Mettmann eröffnet in Meerbusch am Samstag

Die übrigen acht Partien des 23. Spieltags mit den Top-Drei der Bezirksliga, Gruppe 1 stehen am Sonntag auf dem Plan.

von Sascha Köppen · Heute, 16:00 Uhr
Der ASV Mettmann ist bereits am Samstag wieder gefordert.
Der ASV Mettmann ist bereits am Samstag wieder gefordert. – Foto: Markus Becker

Mit der Partie des ASV Mettmann beim TSV Meerbusch II beginnt am Samstag um 17 Uhr der 23. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 1. Während der ASV den vierten Platz zuletzt an Sparta Bilk abgegeben hatte und den Kontakt nach oben nicht verlieren möchte, drohen für die Meerbuscher die Lichter am Tabellenende vorzeitig auszugehen, wenn nicht dringend gepunktet wird.

Das will am Sonntag auch Spitzenreiter MSV Düsseldorf wieder tun, der es daheim mit dem Achten SVG Neuss-Weissenberg zu tun hat und im Falle eines Sieges den nächsten Schritt in Richtung vorzeitiger Aufstieg macht. Die TSV Eller hat inzwischen bei sieben Zählern Rückstand deutlich den zweiten Platz übernommen, empfängt den Sechsten 1. FC Grevenbroich-Süd, der nicht zu unterschätzen ist. Die SG Benrath-Hassels als Dritter darf derweil beim Neunten DSC 99 eigentlich nicht noch einmal patzen. Im Abstiegskampf trifft der Vorletzte VdS Nievenheim auf die formstarke Ratinger Zweitvertretung, die sich ein wenig nach oben von der Gefahrenzone abgesetzt hat. Der CfR Links könnte den SV Hösel tiefer in die Gefahrenzone rutschen lassen und die eigene Lage dabei verbessern, während es zwischen dem Lohausener SV und Rhenania Hochdahl zu einem echten Kellerduell kommt.

________________

So läuft der 23. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 1

Bereits am Samstag spielen:

TSV Meerbusch II - ASV Mettmann

Sa., 14.03.2026, 17:00 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus. II
ASV Mettmann
ASV MettmannASV Mettmann
17:00

Am Sonntag treten an:

TSV Bayer Dormagen - Sparta Bilk

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
TSV Bayer Dormagen
TSV Bayer DormagenTSV Bayer
DJK Sparta Bilk
DJK Sparta BilkSparta Bilk
15:00

MSV Düsseldorf - SVG Neuss-Weissenberg

So., 15.03.2026, 15:30 Uhr
MSV Düsseldorf
MSV DüsseldorfMSV Düsseld.
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg
15:30

TSV Eller - 1. FC Grevenbroich-Süd

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
TSV Eller 04
TSV Eller 04Eller 04
1. FC Grevenbroich-Süd
1. FC Grevenbroich-SüdGrevenb.-Süd
15:00

Ratingen 04/19 II - VdS Nievenheim

So., 15.03.2026, 13:30 Uhr
Ratingen 04/19 U23
Ratingen 04/19 U23Ratingen 04/19 U23 II
VdS 1920 Nievenheim
VdS 1920 NievenheimNievenheim
13:30live

DSC 99 - SG Benrath-Hassels

So., 15.03.2026, 14:00 Uhr
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99
SG Benrath-Hassels
SG Benrath-HasselsSG Benrath
14:00

SV Hösel - CfR Links

So., 15.03.2026, 15:30 Uhr
SV Hösel
SV HöselSV Hösel
CfR Links Düsseldorf
CfR Links DüsseldorfCfR Links
15:30

Lohausener SV - Rhenania Hochdahl

So., 15.03.2026, 15:30 Uhr
Lohausener SV
Lohausener SVLohausen
Rhenania Hochdahl
Rhenania HochdahlRhenania H.
15:30

SV Uedesheim - TV Kalkum-Wittlaer

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
SV Uedesheim
SV UedesheimUedesheim
TV Kalkum-Wittlaer
TV Kalkum-WittlaerTV Kalkum
15:00live

Das sind die nächsten Spieltage

24. Spieltag
So., 22.03.26 13:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - TSV Eller 04
So., 22.03.26 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - MSV Düsseldorf
So., 22.03.26 15:00 Uhr ASV Mettmann - TSV Bayer Dormagen
So., 22.03.26 15:30 Uhr Lohausener SV - SV Hösel
So., 22.03.26 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - TSV Meerbusch II
So., 22.03.26 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - SV Uedesheim
So., 22.03.26 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - CfR Links Düsseldorf
So., 22.03.26 15:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - DSC 99 Düsseldorf
So., 22.03.26 15:30 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - Ratingen 04/19 U23 II

25. Spieltag
Mi., 25.03.26 20:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - VdS 1920 Nievenheim
Fr., 27.03.26 19:30 Uhr TSV Bayer Dormagen - TV Kalkum-Wittlaer
So., 29.03.26 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - SVG Neuss-Weissenberg
So., 29.03.26 14:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 29.03.26 15:00 Uhr TSV Eller 04 - DJK Sparta Bilk
So., 29.03.26 15:00 Uhr SV Uedesheim - Lohausener SV
So., 29.03.26 15:30 Uhr SV Hösel - SG Benrath-Hassels
So., 29.03.26 15:30 Uhr TSV Meerbusch II - Rhenania Hochdahl
So., 29.03.26 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - ASV Mettmann

_______________

