Bezirksliga 1: ASV Mettmann eröffnet in Meerbusch am Samstag

Mit der Partie des ASV Mettmann beim TSV Meerbusch II beginnt am Samstag um 17 Uhr der 23. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 1. Während der ASV den vierten Platz zuletzt an Sparta Bilk abgegeben hatte und den Kontakt nach oben nicht verlieren möchte, drohen für die Meerbuscher die Lichter am Tabellenende vorzeitig auszugehen, wenn nicht dringend gepunktet wird.
Das will am Sonntag auch Spitzenreiter MSV Düsseldorf wieder tun, der es daheim mit dem Achten SVG Neuss-Weissenberg zu tun hat und im Falle eines Sieges den nächsten Schritt in Richtung vorzeitiger Aufstieg macht. Die TSV Eller hat inzwischen bei sieben Zählern Rückstand deutlich den zweiten Platz übernommen, empfängt den Sechsten 1. FC Grevenbroich-Süd, der nicht zu unterschätzen ist. Die SG Benrath-Hassels als Dritter darf derweil beim Neunten DSC 99 eigentlich nicht noch einmal patzen. Im Abstiegskampf trifft der Vorletzte VdS Nievenheim auf die formstarke Ratinger Zweitvertretung, die sich ein wenig nach oben von der Gefahrenzone abgesetzt hat. Der CfR Links könnte den SV Hösel tiefer in die Gefahrenzone rutschen lassen und die eigene Lage dabei verbessern, während es zwischen dem Lohausener SV und Rhenania Hochdahl zu einem echten Kellerduell kommt.
24. Spieltag
So., 22.03.26 13:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - TSV Eller 04
So., 22.03.26 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - MSV Düsseldorf
So., 22.03.26 15:00 Uhr ASV Mettmann - TSV Bayer Dormagen
So., 22.03.26 15:30 Uhr Lohausener SV - SV Hösel
So., 22.03.26 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - TSV Meerbusch II
So., 22.03.26 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - SV Uedesheim
So., 22.03.26 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - CfR Links Düsseldorf
So., 22.03.26 15:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - DSC 99 Düsseldorf
So., 22.03.26 15:30 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - Ratingen 04/19 U23 II
25. Spieltag
Mi., 25.03.26 20:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - VdS 1920 Nievenheim
Fr., 27.03.26 19:30 Uhr TSV Bayer Dormagen - TV Kalkum-Wittlaer
So., 29.03.26 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - SVG Neuss-Weissenberg
So., 29.03.26 14:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 29.03.26 15:00 Uhr TSV Eller 04 - DJK Sparta Bilk
So., 29.03.26 15:00 Uhr SV Uedesheim - Lohausener SV
So., 29.03.26 15:30 Uhr SV Hösel - SG Benrath-Hassels
So., 29.03.26 15:30 Uhr TSV Meerbusch II - Rhenania Hochdahl
So., 29.03.26 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - ASV Mettmann
