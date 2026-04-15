Bezirksliga 1: 28. Spieltag startet am Donnerstag in Dormagen

Bereits am Donnerstagabend beginnt der 28. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 1, und bei dieser Paarung können beide Teams inzwischen etwas entspannter in den vorgezogenen Abend gehen. Für Bayer Dormagen ist der Zug zu den Top-Fünf der Liga abgefahren, als "Best of the Rest" haben die Dormagener am Donnerstag den SV Uedesheim zum Kreisduell zu Gast, der sich als Elfter inzwischen auch ein beruhigendes Polter auf die Gefahrenzone verschafft hat.
Am Freitagabend geht es dann allerdings schon im Aufstiegrennen weiter, wenn der Dritte SG Benrath-Hassels bei der SVG Neuss-Weissenberg ran muss, während der ASV Mettmann, der als Fünfter wohl auch nicht mehr ganz vorne angreifen wird, den DSC 99 empfängt. Am Sonntag ist dann Spitzenreiter MSV Düssseldorf beim Lohausener SV gefragt, die TSV Eller hat es bei Rhenania Hochdahl mit dem Vorletzten zu tun und muss noch verarbeiten, am vorigen Wochenende nach 5:1-Führung noch zwei Punkte abgegeben zu haben. Auch der Vierte Sparta Bilk empfängt mit dem CfR Links einen Gast, der tief im Abstiegskampf hängt.
29. Spieltag
Fr., 24.04.26 19:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - SVG Neuss-Weissenberg
So., 26.04.26 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - Rhenania Hochdahl
So., 26.04.26 14:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - TV Kalkum-Wittlaer
So., 26.04.26 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - TSV Meerbusch II
So., 26.04.26 15:00 Uhr TSV Eller 04 - Lohausener SV
So., 26.04.26 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - ASV Mettmann
So., 26.04.26 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - DJK Sparta Bilk
So., 26.04.26 15:30 Uhr SV Hösel - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 26.04.26 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - SV Uedesheim
30. Spieltag
Do., 30.04.26 20:00 Uhr Lohausener SV - Ratingen 04/19 U23 II
So., 03.05.26 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - SV Hösel
So., 03.05.26 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - VdS 1920 Nievenheim
So., 03.05.26 15:00 Uhr ASV Mettmann - SG Benrath-Hassels
So., 03.05.26 15:00 Uhr SV Uedesheim - TSV Eller 04
So., 03.05.26 15:30 Uhr TSV Meerbusch II - MSV Düsseldorf
So., 03.05.26 15:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 03.05.26 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - CfR Links Düsseldorf
So., 03.05.26 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - DSC 99 Düsseldorf
