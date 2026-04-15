Bezirksliga 1: 28. Spieltag startet am Donnerstag in Dormagen

Bezirksliga, Gruppe 1: Neben der Partie zwischen Bayer Dormagen und dem SV Uedesheim am Donnerstag stehen am Freitag zwei Spiele mit den Top-Fünf-Teams SG Benrath-Hassels und ASV Mettmann auf dem Programm.

Foto: Christian Haas

Bereits am Donnerstagabend beginnt der 28. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 1, und bei dieser Paarung können beide Teams inzwischen etwas entspannter in den vorgezogenen Abend gehen. Für Bayer Dormagen ist der Zug zu den Top-Fünf der Liga abgefahren, als "Best of the Rest" haben die Dormagener am Donnerstag den SV Uedesheim zum Kreisduell zu Gast, der sich als Elfter inzwischen auch ein beruhigendes Polter auf die Gefahrenzone verschafft hat.

Am Freitagabend geht es dann allerdings schon im Aufstiegrennen weiter, wenn der Dritte SG Benrath-Hassels bei der SVG Neuss-Weissenberg ran muss, während der ASV Mettmann, der als Fünfter wohl auch nicht mehr ganz vorne angreifen wird, den DSC 99 empfängt. Am Sonntag ist dann Spitzenreiter MSV Düssseldorf beim Lohausener SV gefragt, die TSV Eller hat es bei Rhenania Hochdahl mit dem Vorletzten zu tun und muss noch verarbeiten, am vorigen Wochenende nach 5:1-Führung noch zwei Punkte abgegeben zu haben. Auch der Vierte Sparta Bilk empfängt mit dem CfR Links einen Gast, der tief im Abstiegskampf hängt.

So läuft der 28. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 1

Bereits am Donnerstag spielen:

SV Uedesheim - TSV Bayer Dormagen

Morgen, 19:30 Uhr
SV Uedesheim
TSV Bayer Dormagen
19:30

Am Freitag treten an:

SVG Neuss-Weissenberg - SG Benrath-Hassels

Fr., 17.04.2026, 20:00 Uhr
SVG Neuss-Weissenberg
SG Benrath-Hassels
20:00

ASV Mettmann - DSC 99

Fr., 17.04.2026, 19:30 Uhr
ASV Mettmann
DSC 99 Düsseldorf
19:30

Die Spiele am Sonntag:

TSV Meerbusch II - SV Hösel

So., 19.04.2026, 15:30 Uhr
TSV Meerbusch
SV Hösel
15:30

Lohausener SV - MSV Düsseldorf

So., 19.04.2026, 15:30 Uhr
Lohausener SV
MSV Düsseldorf
15:30

1. FC Grevenbroich-Süd - VdS Nievenheim

So., 19.04.2026, 15:30 Uhr
1. FC Grevenbroich-Süd
VdS 1920 Nievenheim
15:30

Sparta Bilk - CfR Links

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
DJK Sparta Bilk
CfR Links Düsseldorf
15:00

TV Kalkum-Wittlaer - Ratingen 04/19 II

So., 19.04.2026, 15:30 Uhr
TV Kalkum-Wittlaer
Ratingen 04/19 U23
15:30live

Rhenania Hochdahl - TSV Eller 04

So., 19.04.2026, 15:30 Uhr
Rhenania Hochdahl
TSV Eller 04
15:30

Das sind die nächsten Spieltage

29. Spieltag
Fr., 24.04.26 19:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - SVG Neuss-Weissenberg
So., 26.04.26 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - Rhenania Hochdahl
So., 26.04.26 14:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - TV Kalkum-Wittlaer
So., 26.04.26 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - TSV Meerbusch II
So., 26.04.26 15:00 Uhr TSV Eller 04 - Lohausener SV
So., 26.04.26 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - ASV Mettmann
So., 26.04.26 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - DJK Sparta Bilk
So., 26.04.26 15:30 Uhr SV Hösel - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 26.04.26 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - SV Uedesheim

30. Spieltag
Do., 30.04.26 20:00 Uhr Lohausener SV - Ratingen 04/19 U23 II
So., 03.05.26 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - SV Hösel
So., 03.05.26 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - VdS 1920 Nievenheim
So., 03.05.26 15:00 Uhr ASV Mettmann - SG Benrath-Hassels
So., 03.05.26 15:00 Uhr SV Uedesheim - TSV Eller 04
So., 03.05.26 15:30 Uhr TSV Meerbusch II - MSV Düsseldorf
So., 03.05.26 15:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 03.05.26 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - CfR Links Düsseldorf
So., 03.05.26 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - DSC 99 Düsseldorf

