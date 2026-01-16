Bezirkshallenrunde und interessanter Kreisliga-Zugang

Bei den Vereinen und Bezirken aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Sparkassen Junior-Cup in der Ernst-Braun Halle in Lichtenstein Budenzauber bei der Bezirkshallenendrunde für C- / D- und E-Junioren Am kommenden Wochenende 17./18.01. werden die Bezirkshallenmeister in Lichtenstein ausgespielt.

Bei dem Wettbewerb des Sparkassen Junior-Cups geht es für die C- und D- Junioren ums Weiterkommen auf wfv-Verbandsebene.

Bei der E-Jugend geht es um den Bezirkshallenmeister, in der Vorrunde waren ca. 100 E-Junioren Teams am Start, davon haben sich 50 Teams für die Zwischenrunde qualifiziert und bei der Endrunde am Samstag (17.01.) sind die 10 Besten E-Junioren aus dem Bezirk Alb, Teams am Start.

Bei der D-Jugend geht es auch um den Bezirkshallenmeister, und für die beiden Erstplatzierten um das Weiterkommen auf Verbandsebene.

Zudem sind Teams aus der D-Talentrunde in der Verbandsvorrunde gesetzt. 90 D-Junioren waren in der Vorrunde am Start, davon haben sich

50 Teams für die Zwischenrunde qualifiziert und bei der Endrunde am Samstag (17.01.) sind die 10 Besten D-Junioren aus dem Bezirk Alb am Start.

Bei der C-Jugend geht es auch um den Bezirkshallenmeister, und für die beiden Erstplatzierten um das Weiterkommen auf Verbandsebene.

Zudem sind Teams aus der C-Oberliga in der Verbandsvorrunde gesetzt. 70 C-Junioren waren in der Vorrunde am Start, wobei noch am Samstag zwei Gruppen ihre Gruppensieger und Qualifikanten ausspielen müssen, weil es in der Vorrunde technische Probleme mit einer Halle gab.

Für die Bezirkshallenendrunde am Sonntag (18.01.) sind dann 12 Teams qualifiziert.

Eine zeitige Anreise für Teams und Fans ist zu empfehlen, da mit einer vollen Halle zu rechnen ist.

FC Iliria Göppingen

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

+++ WILLKOMMEN MARCEL +++

Wir freuen uns, unseren Neuzugang offiziell beim FC ILIRIA begrüßen zu dürfen!

Mit seinen 1,94m wird Marcel eine große Bereicherung für unseren Sturm sein. Seine Qualitäten konnter er bereits in der Vergangenheit beim Ligakonkurrenten Göppinger Sportverein II unter Beweis stellen.

Seine ersten Worte: „Ich freue mich, jetzt Teil der Mannschaft zu sein und in der Rückrunde voll angreifen zu können. Mein Ziel ist es, das Team mit meiner Leistung zu unterstützen, damit wir gemeinsam den Aufstieg in der aktuellen Saison perfekt machen.“

Willkommen beim FC ILIRIA

