Bezirksfinale: Türk Gücü Straubing erwartet Graineter Feierbiester Am Dienstagabend geht es am Uferweg um die Meisterschale und 2.000 Euro Siegprämie von Thomas Seidl · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

Türk Gücü Straubing hat gegen den SV Grainet im Bezirksfinalspiel Heimrecht – Foto: Charly Becherer

Beim Bezirksligameister SV Grainet herrscht immer noch Ausnahmezustand. "Wir feiern seit zwei Tagen nahezu ununterbrochen. Heute Abend wird Pause gemacht, ehe es am Dienstagabend zum Bezirksfinale nach Straubing geht. Anschließend fahren wir weiter nach Nürnberg und fliegen am Mittwoch sehr früh nach Mallorca. Am Ballermann geben wir dann bis Freitag nochmal richtig Gas", verrät Grainets Erfolgstrainer Johannes Gastinger, dessen Gefolge am Dienstag (Anstoß: 18:30 Uhr) beim West-Champion SV Türk Gücü Straubing um die Niederbayerische Meisterschaft spielen.



Für den Sieger gibt es nicht nur die Meisterschale, sondern auch eine stattliche Prämie von 2.000 Euro, die seit Jahren von Osterhofens Mäzen Michael Stadler gesponsert wird. Für den unterlegenen Finalisten gibt es immerhin noch 500 Euro.

Morgen, 18:30 Uhr SV Türk Gücü Straubing TG Straubing SV Grainet Grainet 18:30 live PUSH





Asllan Shalaj (Spielertrainer SV Türk Gücü Straubing): "Diese Spiel ist nochmal ein schöner Saisonabchluss. Es geht nicht nur um viel Geld, sondern auch die symbolträchtige Schale, die wir uns gerne holen möchten. Ein Endspiel spielt man grundsätzlich immer, um es zu gewinnen. Mit Grainet hatten wir in der Vergangenheit das eine oder andere hitzige Duell in der Halle. Daher ist mir besonders wichtig, dass alles in einem fairen Rahmen bleibt und keine unnötigen Emotionen reinkommen. Das braucht zum Ende einer langen und anstrengenden Saison nämlich niemand mehr."





Personalien: Co-Spielertrainer Tobias Richter, Arber Zeciri, Lefter Cuku und Adrion Rexhepi fehlen allesamt verletzungsbedingt.









Johannes Gastinger (Trainer SV Grainet): "Ein Meisterspiel machen zu dürfen, ist eine schöne Voraussetzung. Wir wollen uns nochmal bestmöglich verkaufen, wenngleich harte Tage hinter uns liegen. Unabhängig vom Ausgang dieser Partie wird die Freude über das Erreichte nichts trüben. Dennoch werden wir uns reinhauen und alles probieren, um es Türk Gücü Straubing so schwer wie möglich zu machen."



Personalien: Johannes Schmid fehlt definitiv. Ansonsten gibt es noch die eine oder andere Unklarheit.