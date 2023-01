Bezirksfinale: Forsterner U17 ohne Fehl und Tadel – U15 des FC Bayern nicht zu schlagen FCL-Frauen chancenlos

„Wir sind mit beiden Teams mehr als zufrieden“, sagte Max Kaifel, der die Forsterner B-Jugend coacht und als Moosinninger Jugendleiter auch maßgeblich am Erfolg der U 15-SG Moosinning/Forstern beteiligt ist. „Beide Teams haben sehr viel Spaß gemacht. Die U 17 hat souverän ihre Leistung abgerufen und verdient das Turnier ohne Punktverlust gewonnen. Von der ersten Minute haben die Mädels alles umgesetzt, was wir von ihnen wollten und waren sehr konzentriert bei der Sache.“ Auch die U 15 habe ihn begeistert. „Die Mannschaft hat ebenfalls klasse gespielt und musste sich nur Bayern München geschlagen geben.“ Den Erfolg der Bayern bezeichnet er als verdient. „Die sind hier bereits brutal breit aufgestellt und haben so gut wie keine Schwächen gezeigt. Aber der Wunsch mit Tabellenplatz zwei ist ebenfalls in Erfüllung gegangen.“

Ohne Landkreisbeteiligung verlief das U 13-Turnier, das besonders spannend war, denn nach jeweils fünf Spielen standen gleich drei Teams punkt- und torgleich an der Tabellenspitze, sodass diese drei Teams nochmals gegeneinander antreten mussten.

Insgesamt erlebten die Zuschauer zwei spannende Turniertage, bei denen allerdings manchmal weniger Futsal gespielt wurde, sondern Fußball mit kampfbetonter robuster Spielweise. Nicht verwunderlich allerdings, zumal die Schiedsrichter – wie zu erfahren war – vor dem Frauenturnier den Betreuern gesagt hatten, dass das Grätschen erlaubt sei. Nicht selten wurde deshalb der körperliche Einsatz übertrieben (und nur höchst selten unterbunden). Die gute Nachricht: Die meisten Fouls gingen glimpflich aus. Eine U 13-Spielerin des FFC Wacker München zog sich allerdings eine schwere Knieverletzung zu. (Dieter Priglmeir/Eicke Lenz)

So geht’s weiter

Die Bezirksmeister haben sich damit für die bayerischen Meisterschaften qualifiziert, die am 4. Februar für die U 17 in Dingolfing stattfinden. Am 11. Februar spielen die Frauen in Bad Neustadt. Den Abschluss bilden die U 15-Mädels am 4. März in Herrieden.