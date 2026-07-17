Bezirkschef Uwe Sütterlin: "Man spricht wieder miteinander"

Jung im Herzen: Uwe Sütterlin beim Bezirkstag 2025 – Foto: Rogowski

Umstrittene WM, zu wenige Jugendfußballer, fehlende Schiris: Am Samstag beim Bezirkstag in Märkt werden viele Themen angeschnitten. Der Vorsitzende Uwe Sütterlin spricht zuvor im Interview auch über seine Zukunft.

BZ: Herr Sütterlin, noch bis Sonntag läuft die Fußball-Weltmeisterschaft. Kann man davon ausgehen, dass Sie sie aufmerksam verfolgen?

Ganz ehrlich? Wäre nicht meine Frau, hätte ich vielleicht nicht mal die Deutschland-Spiele angeschaut. Für mich ist das keine Fußball-WM mehr mit so vielen Nationen, das ist nur noch Geldmacherei. Aber wenn man sieht, wer sie ausrichtet und an der Spitze der Fifa steht, muss man sich natürlich nicht wundern. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.