Bezirks- und Kreisligen: Nachholspiele terminiert

Die Regenfälle und damit einhergehend schlammige Böden sorgten am vergangenen Wochenende für etliche Spielausfälle. Auch Partien in den beiden Bezirksligen sowie in den Kreisligen waren betroffen. Inzwischen haben die Spielleiter die ausgefallenen Spiele neu angesetzt. Grundsätzlich soll noch im alten Jahr nachgeholt werden, wenn denn das Wetter mitspielt. Als Regelspieltag für die Nachholspiele ist das Wochenende 22./23. November vorgesehen. Die Termine im Überblick.