Bezirks- und Kreisligen: Nachholspiele terminiert

Die Regenfälle und damit einhergehend schlammige Böden sorgten am vergangenen Wochenende für etliche Spielausfälle. Auch Partien in den beiden Bezirksligen sowie in den Kreisligen waren betroffen. Inzwischen haben die Spielleiter die ausgefallenen Spiele neu angesetzt. Grundsätzlich soll noch im alten Jahr nachgeholt werden, wenn denn das Wetter mitspielt. Als Regelspieltag für die Nachholspiele ist das Wochenende 22./23. November vorgesehen. Die Termine im Überblick.
Bezirksliga Süd
Samstag, 22. November 2025, 14 Uhr
SV Breitenbrunn – SpVgg Ramspau
Sonntag, 23. November, 14 Uhr
FC Thalmassing – BSC Regensburg
Bezirksliga Nord
Samstag, 22. November 2025, 16 Uhr
SV Inter Bergsteig Amberg – SG Chambtal
Samstag, 22. November 2025, 16.45 Uhr
DJK Arnschwang – 1.FC Schlicht
Sonntag, 23. November 2025, 14.15 Uhr
SF Ursulapoppenricht – SV Hahnbach
Kreisliga 2 Regensburg
SV Lupburg – TV Riedenburg: noch nicht neu terminiert
Kreisliga Nord Amberg/Weiden
Freitag, 14. November 2025, 18.30 Uhr
VfB Rothenstadt – FC Tremmersdorf-Speinshart
Kreisliga Ost Cham/Schwandorf
Sonntag, 23. November 2025, 14.15 Uhr
1. SG Regental – SpVgg Eschlkam
SG Schloßberg – SpVgg Willmering-Waffenbrunn