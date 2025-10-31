 2025-10-30T14:25:35.653Z

Ligabericht
In der Bezirksliga Süd ist die SpVgg Ramspau (in grün) ein Spiel in Rückstand.
In der Bezirksliga Süd ist die SpVgg Ramspau (in grün) ein Spiel in Rückstand. – Foto: Dominik Adlhoch

Bezirks- und Kreisligen: Nachholspiele terminiert

Ein Großteil der Partien soll am Wochenende des 22./23. November nachgeholt werden

Verlinkte Inhalte

Kreisliga Ost
Kreisliga 2
Kreisliga Nord
Bezirksliga Süd
Bezirksliga Nord

Die Regenfälle und damit einhergehend schlammige Böden sorgten am vergangenen Wochenende für etliche Spielausfälle. Auch Partien in den beiden Bezirksligen sowie in den Kreisligen waren betroffen. Inzwischen haben die Spielleiter die ausgefallenen Spiele neu angesetzt. Grundsätzlich soll noch im alten Jahr nachgeholt werden, wenn denn das Wetter mitspielt. Als Regelspieltag für die Nachholspiele ist das Wochenende 22./23. November vorgesehen. Die Termine im Überblick.

Bezirksliga Süd

Samstag, 22. November 2025, 14 Uhr
SV Breitenbrunn – SpVgg Ramspau

Sonntag, 23. November, 14 Uhr
FC Thalmassing – BSC Regensburg



Bezirksliga Nord

Samstag, 22. November 2025, 16 Uhr
SV Inter Bergsteig Amberg – SG Chambtal

Samstag, 22. November 2025, 16.45 Uhr
DJK Arnschwang – 1.FC Schlicht

Sonntag, 23. November 2025, 14.15 Uhr
SF Ursulapoppenricht – SV Hahnbach



Kreisliga 2 Regensburg

SV Lupburg – TV Riedenburg: noch nicht neu terminiert



Kreisliga Nord Amberg/Weiden

Freitag, 14. November 2025, 18.30 Uhr
VfB Rothenstadt – FC Tremmersdorf-Speinshart



Kreisliga Ost Cham/Schwandorf

Sonntag, 23. November 2025, 14.15 Uhr
1. SG Regental – SpVgg Eschlkam
SG Schloßberg – SpVgg Willmering-Waffenbrunn

Aufrufe: 031.10.2025, 11:45 Uhr
Florian WürtheleAutor