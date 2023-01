Bezirks-Showdown: U19 und Frauen suchen ihren Besten Alle Entscheidungen des kommenden Wochenendes in der Übersicht

Wer vertritt die oberpfälzer Farben am 11. Februar im unterfränkischen Bad Neustadt an der Saale? Dieser Frage gehen am Sonntag ab 15 Uhr acht Damenmannschaften nach. Als Spielstätte dient die Städtische Dreifachsporthalle in Regensburg. Titelverteidiger Sportclub Regensburg hat als klassenhöchster Starter automatisch die Favoritenrolle inne. Der andere Landesligist aus Thenried sagte erst gar nicht zu. Dem Topfavoriten aus der Domstadt wollen Damenteams aus der Bezirksoberliga und Bezirksliga „ein Schnippchen schlagen“. Wenzenbach und Freihausen aus der Kreisliga haben sich vorgenommen, die Favoriten so gut es geht ärgern. Zunächst geht's in zwei Vierergruppen um den Einzug in die Endrunde, wo die Gruppensieger und -zweiten anschließend erneut im Modus Jeder gegen jeden um den Titel buhlen. Die Dritten und Vierten der Vorrundengruppen treten auch nochmal gegeneinander an.



Vorrundengruppe A: SC Regensburg (Landesliga), TSV Aufhausen (Bezirksoberliga), VfB Regensburg (Bezirksliga), SV Freihausen (Kreisliga)

Gruppe B: 1. FC Schwarzenfeld, TSV Brunn (beide Bezirksoberliga), SpVgg Ziegetsdorf (Bezirksliga), SV Wenzenbach (Kreisliga)





Die Quali der BOL-Teams sowie die Kreisfinals sind abgeschlossen – jetzt treten die acht besten oberpfälzer Mannschaften der U19 gegeneinander an. Früh aufstehen lohnt sich: In der Stadthalle Maxhütte-Haidhof rollt am Sonntag nämlich bereits ab 9.30 Uhr der Ball. In der Vergangenheit triumphierte des Öfteren der FC Weiden-Ost, die jüngste Auflage gewann die JFG 3 Schlösser-Eck. Wer es wohl heuer macht? Der Titelverteidiger ist wieder dabei, ihm wurde bei der Qualifikation jedoch von den BOL-Youngster der SpVgg SV Weiden die Show gestohlen. Natürlich dürfte auch den Futsal-affinen Jungs des SSV Jahn 1889 Regensburg was zuzutrauen sein. Ebenso dem SV Raigering als einziger Landesligist. Generell wirkt das Starterfeld sehr ausgeglichen. Den weiteren Kreissiegern der SG Etzenricht und der JFG Lamer Winkel bleibt da nur die Außenseiterrolle. Auf die Gruppenphase schließen sich wie gewohnt die Final- und Platzierungsspiele an.



Gruppe A: JFG 3 Schlösser-Eck, SpVgg SV Weiden, JFG Naab-Regen 06 (alle BOL), SG Etzenricht (Kreisliga)

Gruppe B: SV Raigering (Landesliga), FC Weiden-Ost (BOL), JFG Lamer Winkel, SSV Jahn 1889 Regensburg (beide Kreisliga)





So bildet sich die BOL-Quali der U13-Junioren (Samstag ab 9.30 Uhr in Nittenau):



Gruppe A: ASV Cham II, JFG 3 Schlösser-Eck, JFG Haidau 08, SC Regensburg, TSV Kareth-Lappersdorf, TSV Nittenau (Kreisliga, Ausrichter)

Gruppe B: 1. FC Bad Kötzting, JFG Obere Vils, SG Ettmannsdorf / Haselbach, SSV Jahn 1889 Regensburg, SV Raigering, SpVgg SV Weiden (Förderliga BFV-NLZ Ost)





Bezirksmeisterschaft der B-Juniorinnen (im Modus Jeder gegen jeden; Sonntag ab 10 Uhr in der Nordhalle Regensburg) mit SG VfB Regensburg, FC Altrandsberg, SC Regensburg, SV 08 Auerbach, SpVgg Ziegetsdorf, TSV Neudorf und TSV Theuern