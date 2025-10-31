Bezirkpokal: SV Bad Laer ist ausgeschieden

Beim Tabellenvorletzten der Bezirksliga Weser-Ems-Staffel 3 SV Veldhausen unterlag der SV Bad Laer in der vierten Runde des Bezirkspokal-Wettbewerbs unerwartet deutlich mit 0:5 Toren und ist damit ausgeschieden. Letzter Vertreter in dem Wettbewerb aus der Region Osnabrück bleibt der Landesligist SC Melle 03, der sich zuletzt beim Bezirksligisten TUS Berge durchgesetzt hatte.

Bereits zu Pause führte der wie entfesselt aufspielende SV Veldhausen durch Tore von H. Legtenborg und J. Klomparens mit 2:0 Toren. Nach der Pause legten S. Tüchter, M. Zurloh und H. Egbers nach und erhöhten auf den Endstand von 5:0 für den Gastgeber.

"Das war heute leider eine völlig verdiente Niederlage und eine sehr schlechte Leistung von uns. Wir hatten zwar zwei kurze gute Phasen, aber unter dem Strich war das viel zu wenig gegen einen leidenschaftlich spielenden Gegner und sollte schon ein wenig zu denken.

Wir schauen trotzdem ab morgen nach vorne und konzentrieren uns auf den Liga-Alltag, am Sonntag soll es drei Punkte gegen Rulle geben," sagte uns Trainer Michael Mentrup (SV Bad Laer).