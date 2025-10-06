Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
Gramann trifft mit direkt verwandelten Eckball zum 2:0 für BW Hollage – Foto: Detlev Drobeck
Bezirkligist BW Hollage gewinnt beim SC Melle 03 II
Florian Jordemann und Jonas Gramann treffen zum Sieg
Mit dem zweiten Sieg in Folge meldet sich BW Hollage zurück in der Spitzengruppe der Bezirksliga.
Florian Jordemann brachte die Gäste nach einer Viertelstunde Spielzeit mit einem unhaltbaren Kopfball in Führung. Die klarste Chance die Führung auszubauen verpassten die Gäste wenige Augenblicke vor dem Pausenpfiff, als ein Freistoß von Toben Lübben an den Pfosten prallte. Nach etwas mehr als einer Stunde Spielzeit baute Jonas Gramann mit einem direkt verwandelten Eckball die Führung für BW Hollage auf 2:0 aus. Die Mannschaft von Trainer Robin Twyrdy antwortete postwendent mit dem Anschlußtreffer zum 1:2 durch Dawud Brkic. Der SC Melle drückte bis zum Abpfiff auf eine Punkteteilung und hatten kurz vor dem Ende bei einer vergebenen Kopfballmöglichkeit eine aussichtsreiche Chance zum Ausgleich. Der Sieg für BW Hollage geht aufgrund der besseren Tormöglichkeiten insgesamt in Ordnung.
Sommerneugang Florian Jordemann trifft zum 1:0 für BW Hollage – Foto: Fupa
Stimmen zum Spiel:
"Wir haben heute hochverdient gewonnen. Leider hat eine der zwei zugelassenen Chancen zum Gegentor geführt und das Spiel dadurch unnötig spannend gemacht. Ein 2:0 müssen wir einfach souveräner herunterspielen. Das können wir uns vorwerfen lassen. Insgesamt konnten wir über 90 Minuten ein hohes Tempo gehen, auch dank der Jungs, die von der Bank gekommen sind. Die Präsenz bei unseren Toren war stark, und man hat deutlich gespürt, dass die Mannschaft den unbedingten Willen hatte, das Spiel zu gewinnen,“ lautet das Statement von Trainer Lennart Süllow.
Wie geht es weiter?
Der SC Melle 03 II reist am kommenden Sonntag 12. Oktober 2025 um 15.00 Uhr zum aktuellen Tabellenführer TSV Venne.