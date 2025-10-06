Bezirkligist BW Hollage gewinnt beim SC Melle 03 II

Florian Jordemann brachte die Gäste nach einer Viertelstunde Spielzeit mit einem unhaltbaren Kopfball in Führung. Die klarste Chance die Führung auszubauen verpassten die Gäste wenige Augenblicke vor dem Pausenpfiff, als ein Freistoß von Toben Lübben an den Pfosten prallte. Nach etwas mehr als einer Stunde Spielzeit baute Jonas Gramann mit einem direkt verwandelten Eckball die Führung für BW Hollage auf 2:0 aus. Die Mannschaft von Trainer Robin Twyrdy antwortete postwendent mit dem Anschlußtreffer zum 1:2 durch Dawud Brkic. Der SC Melle drückte bis zum Abpfiff auf eine Punkteteilung und hatten kurz vor dem Ende bei einer vergebenen Kopfballmöglichkeit eine aussichtsreiche Chance zum Ausgleich. Der Sieg für BW Hollage geht aufgrund der besseren Tormöglichkeiten insgesamt in Ordnung.

Sommerneugang Florian Jordemann trifft zum 1:0 für BW Hollage – Foto: Fupa